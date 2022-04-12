App Store удалил мобильное приложение «Сбера» Статьи редакции
Уже установленные приложения работают.
- Банк сообщил, что скачивать и обновлять «Сбербанк Онлайн» на iOS больше нельзя. Ограничений по использованию уже установленных приложений нет, удалять их не нужно.
- Пользователи могут использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», говорят в компании.
- Другие приложения экосистемы — «СберМегаМаркет», «СберМаркет», «Звук» — всё ещё доступны в App Store. В Google Play приложение банка всё ещё работает.
- 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- В марте приложения банков, которые до «Сбера» попали под блокирующие санкции — например, ВТБ, — исчезли из App Store и Google Play. Об удалении приложений «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» сообщил магазин китайской Huawei.
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яблочники в трауре, теперь всем кто говнил по поводу адройда, будут вынуждены его купить ахахахаха
из-за удаления сбера? ты шо ебнулся.
у кого карта сбера или счет, да... оплачивать услуги ты хуем будешь? А это штрафы, коммуналка, интернет и прочее
У меня например карта сбер и нах мне сберонлайн?
с сбера на Tinkoff (в приложении Т) перебрасываются деньги за 15 сек.
Это вот ты сможешь, а пенсионер не может
Сделать ярлык на веб-версию можно, и она будет работать почти как нативка.
У нас же все пенсионеры носят iPhone с установленным приложением Сбербанка.
есть веб версии братан
Браузер нахуя придумывали?
это наверное очень тяжело быть таким тупым, прими мои соболезнования
Как бы это не было первыми ласточками. Окей тебе на сбер похуй, но когда они потрут и остальные приложения? Останется тинек и веб версии. Звучит очень удобно. Вопрос нет, сейчас приложения работает, но как быть с апдейтами? Все это очень ебано и для кого-то станет реальной причиной купить дешёвый телефон для таких приложений.
нашел решение, чтобы не пользоваться глюченным ведром, установил эмулятор android на комп и там скачал приложение/ глючит, хотя это наверное нормально
Это догадки или факт? Пару лет назад все виртуальные машины не справлялись с этой задачей.
это я установил и пользуюсь, наверное факт
Окей, тогда это и правда возможное решение. Костыльное, не всегда удобное, но решение.
юзаю эмулятор Noxplayer
вообще то гугл тоже удаляет данный софт из сторов (погугли)
Так PlayStore далеко не единственный магазин софта, не говоря уже о .APK файлах.
Слишком узко, что бы банк загимался поддержкой. Все на браузерную версию перейдут
Открытие уже недели две присылает ссылки на приложение банка и брокера.
Е-е-е, Навальный!
*Наzaльный
F
Э, брат, Пепе жив!
С прискорбием сообщаю...
Не верю!
вот думаю сижу
а если уже скачивал - будет доступно повторное скачивание ???
Конечно, вот даже сам попробуй сейчас, всегда так было
вот ты хитрец то ))) не поймал меня - не поймал ))
Я из службы безопасности сбербанка, могу подтвердить что повторное скачивание доступно по ссылке www.sberbezopasnost.ru\ne_vimret.apk
ОРУ )))
Поделом.
ну удалил и удалил
Яка сумна новина
А вот даже приятно. Сбер не люблю, а тут такое.
Ни дня без побед!
(снова)
Ну если оставаться в рамках самой новости, то по сути будет веб версия, а здесь уже вопрос к безопасности.
И без СБП.
Когда уже сам App Store отключал?
Где приложение скачивали, туда и идите
всегда недолюбливал эти супер-аппы-экосистемы-йоба приложения
В принципе давно пора было удалить эту грабительскую парашу отовсюду.