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App Store удалил мобильное приложение «Сбера» Статьи редакции

Уже установленные приложения работают.

  • Банк сообщил, что скачивать и обновлять «Сбербанк Онлайн» на iOS больше нельзя. Ограничений по использованию уже установленных приложений нет, удалять их не нужно.
  • Пользователи могут использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», говорят в компании.
  • Другие приложения экосистемы — «СберМегаМаркет», «СберМаркет», «Звук» — всё ещё доступны в App Store. В Google Play приложение банка всё ещё работает.
  • 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
  • В марте приложения банков, которые до «Сбера» попали под блокирующие санкции — например, ВТБ, — исчезли из App Store и Google Play. Об удалении приложений «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» сообщил магазин китайской Huawei.

#новости #сбер #санкции #appstore

1143 просмотров
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45 комментариев
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Гражданин концлагеря Путлера

яблочники в трауре, теперь всем кто говнил по поводу адройда, будут вынуждены его купить ахахахаха

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Солёная собака

из-за удаления сбера? ты шо ебнулся.

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Гражданин концлагеря Путлера

у кого карта сбера или счет, да... оплачивать услуги ты хуем будешь? А это штрафы, коммуналка, интернет и прочее

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sergjjj

У меня например карта сбер и нах мне сберонлайн?
с сбера на Tinkoff (в приложении Т) перебрасываются деньги за 15 сек.

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Инвестор

Это вот ты сможешь, а пенсионер не может

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Душевный Мурод

Сделать ярлык на веб-версию можно, и она будет работать почти как нативка.

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glukkkk

У нас же все пенсионеры носят iPhone с установленным приложением Сбербанка.

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Солёная собака

есть веб версии братан

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Максим Абрамчик

Браузер нахуя придумывали?

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Борат Сагдиев

это наверное очень тяжело быть таким тупым, прими мои соболезнования

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aliftin

Как бы это не было первыми ласточками. Окей тебе на сбер похуй, но когда они потрут и остальные приложения? Останется тинек и веб версии. Звучит очень удобно. Вопрос нет, сейчас приложения работает, но как быть с апдейтами? Все это очень ебано и для кого-то станет реальной причиной купить дешёвый телефон для таких приложений.

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Честный Денис

нашел решение, чтобы не пользоваться глюченным ведром, установил эмулятор android на комп и там скачал приложение/ глючит, хотя это наверное нормально

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aliftin

Это догадки или факт? Пару лет назад все виртуальные машины не справлялись с этой задачей.

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Честный Денис

это я установил и пользуюсь, наверное факт

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aliftin

Окей, тогда это и правда возможное решение. Костыльное, не всегда удобное, но решение.

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Честный Денис

юзаю эмулятор Noxplayer

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Пухлый Беляш против войны

вообще то гугл тоже удаляет данный софт из сторов (погугли)

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sergjjj

Так PlayStore далеко не единственный магазин софта, не говоря уже о .APK файлах.

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BOMBER

Слишком узко, что бы банк загимался поддержкой. Все на браузерную версию перейдут

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Инвестор

Открытие уже недели две присылает ссылки на приложение банка и брокера.

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Кузькин отец

Е-е-е, Навальный!

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Fedor Andreev

*Наzaльный

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Старательный месяц

F

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Эрик Картман
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Чувствительный шар

Э, брат, Пепе жив!

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Эрик Картман

С прискорбием сообщаю...

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Чувствительный шар

Не верю!

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Максим Ломакин
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Пухлый Беляш против войны

вот думаю сижу

а если уже скачивал - будет доступно повторное скачивание ???

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Максим Ломакин

Конечно, вот даже сам попробуй сейчас, всегда так было

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Пухлый Беляш против войны

вот ты хитрец то ))) не поймал меня - не поймал ))

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sergjjj

Я из службы безопасности сбербанка, могу подтвердить что повторное скачивание доступно по ссылке www.sberbezopasnost.ru\ne_vimret.apk

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Пухлый Беляш против войны

ОРУ )))

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Максим Ломакин
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Интеллектуальный микроскоп

Поделом.

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Честный Денис

ну удалил и удалил

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Klshk

Яка сумна новина

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Чувствительный шар

А вот даже приятно. Сбер не люблю, а тут такое.

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Илья Ишутин

Ни дня без побед!
(снова)

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TJ Pro Plus

Ну если оставаться в рамках самой новости, то по сути будет веб версия, а здесь уже вопрос к безопасности.

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Кривой пёс_анон

И без СБП.

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Тимурчик

Когда уже сам App Store отключал?

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Almaz Le Roc

Где приложение скачивали, туда и идите

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M.R.T.

всегда недолюбливал эти супер-аппы-экосистемы-йоба приложения

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Fedor Andreev

В принципе давно пора было удалить эту грабительскую парашу отовсюду.

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Cyril Kobets
С Днём Советской Космонавтики
Кенгуру Джек Потт
Помните девочку, у которой мать написала имя на спине? Они обе спаслись
Скучный томагавк_два

😀

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Quantum
Мы конченный народ, у самих хвост в говне
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Кузькин отец
Dmitry Kolezev | Против войны! @kolezev
Зарисовка из екатеринбургского подъезда. Кто-то написал на дверях лифта "Путин — х****", после чего появилось такое предостерегающее объявление. Жильцы дополнили его своим ответом.
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commander shepard 🚀 @aira_shepard
Всі, хто переживав за обпаленого котика, його знайшли і доглядають😌
Секретный ингредиент
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Кузькин отец
С днём Космонавтики!

Вся история советской космонавтики - это безумная гонка на опережение с американцами, которую сопровождали разгильдяйство, преступная халатность и циничное душегубство людей.

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Dan

Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.

Visegrád 24 @visegrad24
The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.

They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014
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