Из App Store удалили мобильное приложение «Сбера» Статьи редакции
Уже установленные приложения работают.
- Банк сообщил, что скачивать и обновлять «Сбербанк Онлайн» на iOS больше нельзя. Ограничений по использованию уже установленных приложений нет, удалять их не нужно.
- Пользователи могут использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», говорят в компании.
- Другие приложения экосистемы — «СберМегаМаркет», «СберМаркет», «Звук» — всё ещё доступны в App Store. В Google Play приложение банка всё ещё работает.
- 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- В марте приложения банков, которые до «Сбера» попали под блокирующие санкции — например, ВТБ, — исчезли из App Store и Google Play. Об удалении приложений «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» сообщил магазин китайской Huawei.
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Компания не ожидает серьёзных финансовых последствий этого решения, поскольку в 2021 году на долю России приходилось менее 2% её чистых продаж.
яблочники в трауре, теперь всем кто говнил по поводу адройда, будут вынуждены его купить ахахахаха
из-за удаления сбера? ты шо ебнулся.
вообще то гугл тоже удаляет данный софт из сторов (погугли)
нашел решение, чтобы не пользоваться глюченным ведром, установил эмулятор android на комп и там скачал приложение/ глючит, хотя это наверное нормально
Ты дурачок ахахахаха
Не ну клиентам сбербанка не привыкать получать хуевый сервис, так что все окей. А так может кто задумается завести себе нормальный банк
Где приложение скачивали, туда и идите
А как теперь платить за айфон, который был взят в кредит?
Задницей :)
вот думаю сижу
а если уже скачивал - будет доступно повторное скачивание ???
Конечно, вот даже сам попробуй сейчас, всегда так было
Ждём раздосадованных людей, непонимающих, их то за что!
А вот даже приятно. Сбер не люблю, а тут такое.
F
Е-е-е, Навальный!
*Наzaльный
Яка сумна новина
В принципе давно пора было удалить эту грабительскую парашу отовсюду.
Тебе да, но у многих зарплатные проекты привязаны к Сбербанку. Да и само приложение очень удобное, как и вся эко-система Сбера в целом.
всегда недолюбливал эти супер-аппы-экосистемы-йоба приложения
Рускому ване плевать. Ну заблокировали и заблокировали. Руский ваня терпит, рускому ване не привыкать.
Ни дня без побед!
(снова)
Ну если оставаться в рамках самой новости, то по сути будет веб версия, а здесь уже вопрос к безопасности.
И без СБП.
Причем тут безопасность? Веб — это в твоей голове что-то небезопасное?
ну удалил и удалил
Поделом.
Когда уже сам App Store отключал?
Да и пофигу на говно это🤝
Я уверен, что apple сейчас в трауре и не потому что они ссаные приложения потеряли, а потому что очень многие государства сейчас смекнут, что если вдруг что-нибудь случится, то их так же удалят. И поэтому будут добиваться законадательно устанавливать в эппл сторонние магазины, сервисы и т.д. А также невозможность окирпичить телефон из вне
Из под санкций выводят
services, software, hardware, or technology incident to the exchange of communications over the internet, such as instant messaging, videoconferencing, chat and email, social networking, sharing of photos, movies, and documents, web browsing, blogging, web hosting, and domain name registration services, that is prohibited by the RuHSR, is authorized.
Там же мессенджер есть? Есть. Можно и вернуть в AppStore.
наверно что-то придумают
Опять америкосы победили
нот грейт нот терибл