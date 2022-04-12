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vc.ru

Из App Store удалили мобильное приложение «Сбера» Статьи редакции

Уже установленные приложения работают.

  • Банк сообщил, что скачивать и обновлять «Сбербанк Онлайн» на iOS больше нельзя. Ограничений по использованию уже установленных приложений нет, удалять их не нужно.
  • Пользователи могут использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», говорят в компании.
  • Другие приложения экосистемы — «СберМегаМаркет», «СберМаркет», «Звук» — всё ещё доступны в App Store. В Google Play приложение банка всё ещё работает.
  • 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
  • В марте приложения банков, которые до «Сбера» попали под блокирующие санкции — например, ВТБ, — исчезли из App Store и Google Play. Об удалении приложений «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» сообщил магазин китайской Huawei.

#новости #сбер #санкции #appstore

3609 просмотров
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87 комментариев
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Гражданин концлагеря Путлера

яблочники в трауре, теперь всем кто говнил по поводу адройда, будут вынуждены его купить ахахахаха

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Солёная собака

из-за удаления сбера? ты шо ебнулся.

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23 комментария
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Пухлый Беляш против войны

вообще то гугл тоже удаляет данный софт из сторов (погугли)

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6 комментариев
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Честный Денис

нашел решение, чтобы не пользоваться глюченным ведром, установил эмулятор android на комп и там скачал приложение/ глючит, хотя это наверное нормально

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5 комментариев
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Cloud-hidden

Ты дурачок ахахахаха

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Александр Прохоренко

Не ну клиентам сбербанка не привыкать получать хуевый сервис, так что все окей. А так может кто задумается завести себе нормальный банк

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Almaz Le Roc

Где приложение скачивали, туда и идите

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штемп

А как теперь платить за айфон, который был взят в кредит?

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qweqwe

Задницей :)

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Пухлый Беляш против войны

вот думаю сижу

а если уже скачивал - будет доступно повторное скачивание ???

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Максим Ломакин

Конечно, вот даже сам попробуй сейчас, всегда так было

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5 комментариев
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Катя Лукаверова

Ждём раздосадованных людей, непонимающих, их то за что!

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Чувствительный шар

А вот даже приятно. Сбер не люблю, а тут такое.

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Старательный месяц

F

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Эрик Картман
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4 комментария
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Кузькин отец

Е-е-е, Навальный!

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Fedor Andreev

*Наzaльный

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2 комментария
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Klshk

Яка сумна новина

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Fedor Andreev

В принципе давно пора было удалить эту грабительскую парашу отовсюду.

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Раз в три месяца

Тебе да, но у многих зарплатные проекты привязаны к Сбербанку. Да и само приложение очень удобное, как и вся эко-система Сбера в целом.

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5 комментариев
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M.R.T.

всегда недолюбливал эти супер-аппы-экосистемы-йоба приложения

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Satanex Machina

Рускому ване плевать. Ну заблокировали и заблокировали. Руский ваня терпит, рускому ване не привыкать.

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Максим Ломакин
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Илья Ишутин

Ни дня без побед!
(снова)

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TJ Pro Plus

Ну если оставаться в рамках самой новости, то по сути будет веб версия, а здесь уже вопрос к безопасности.

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Кривой пёс_анон

И без СБП.

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Пластиковое Окно

Причем тут безопасность? Веб — это в твоей голове что-то небезопасное?

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Отображаемое имя
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Честный Денис

ну удалил и удалил

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Интеллектуальный микроскоп

Поделом.

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Тимурчик

Когда уже сам App Store отключал?

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Северный щит

Да и пофигу на говно это🤝

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Ivan

Я уверен, что apple сейчас в трауре и не потому что они ссаные приложения потеряли, а потому что очень многие государства сейчас смекнут, что если вдруг что-нибудь случится, то их так же удалят. И поэтому будут добиваться законадательно устанавливать в эппл сторонние магазины, сервисы и т.д. А также невозможность окирпичить телефон из вне

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Иван

Из под санкций выводят

services, software, hardware, or technology incident to the exchange of communications over the internet, such as instant messaging, videoconferencing, chat and email, social networking, sharing of photos, movies, and documents, web browsing, blogging, web hosting, and domain name registration services, that is prohibited by the RuHSR, is authorized.
Там же мессенджер есть? Есть. Можно и вернуть в AppStore.

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Зарубежный огонь

наверно что-то придумают

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Справедливый лолипоп

Опять америкосы победили

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Зарубежный огонь

нот грейт нот терибл

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Quantum
Мы конченный народ, у самих хвост в говне
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commander shepard 🚀 @aira_shepard
Всі, хто переживав за обпаленого котика, його знайшли і доглядають😌
Скучный томагавк_два

😀

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Кузькин отец
Dmitry Kolezev | Против войны! @kolezev
Зарисовка из екатеринбургского подъезда. Кто-то написал на дверях лифта "Путин — х****", после чего появилось такое предостерегающее объявление. Жильцы дополнили его своим ответом.
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Dan

Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.

Visegrád 24 @visegrad24
The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.

They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014
Кенгуру Джек Потт
Помните девочку, у которой мать написала имя на спине? Они обе спаслись
Офтоп
Cyril Kobets
С Днём Советской Космонавтики
Офтоп
Кузькин отец
С днём Космонавтики!

Вся история советской космонавтики - это безумная гонка на опережение с американцами, которую сопровождали разгильдяйство, преступная халатность и циничное душегубство людей.

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