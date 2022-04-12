Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.