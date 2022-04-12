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vc.ru

Магазин приложений Huawei отключил поддержку карт «Мир» Статьи редакции

Компания приняла решение об этом после оценки западных санкций из-за конфликта России с Украиной.

  • Huawei отключила поддержку карт «Мир» в собственном магазине приложений AppGallery, пишет «Интерфакс». Платежи отклоняются, магазин предлагает использовать другой способ оплаты или повторить попытку.
  • В службе поддержки Huawei подтвердили проблему: «Мы работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, выберите номер мобильного телефона в качестве способа оплаты».
  • Приложение Mir Pay появилось в AppGallery 16 августа 2021 года. Оплата картами системы «Мир» стала доступна пользователям магазина в конце января 2022 года.
  • В марте представители Huawei заявили, что оценят западные санкции и примут решение о работе в России. Компания рисковала попасть под вторичные санкции США, если не присоединится к ограничениям. В апреле Huawei решила отправить часть сотрудников российского офиса в отпуск на месяц, писал Forbes со ссылкой на источники.
  • 11 апреля магазин Huawei удалил приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия». Эти банки попали под блокирующие санкции США.

#новости #мир #санкции

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56 комментариев
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Формальный инструмент

Напомните об этом лоялистам, убежденным в том, что китайские компании и сервисы нам все скомпенсирует

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Slartibartfast

Им, конечно, попроще будет вернуться, чем автогигантам.

Для лоялистов алишечка еще осталась, её уход пожестче даже холодильника встряхнет.

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5 комментариев
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Жирный волк

Давайте разберёмся.

Huawei, буквально означает "хуй way", т.е. изначально оскорбляли российских потребителей и посылали их на*уй.

Ты хочешь таких поставщиков?

Вот и я не хочу! Без наших заказов они умрут уже завтра и будут проситься на российский рынок.

Лично я пользуюсь ООО «НПП МАЯК»

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Автомобильный инструмент

Ведущий аналитик сейчас нам все разъяснит

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2 комментария
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Задумчивой Кот

Судя по дтф у них пересменка, погодь часок

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Старательный месяц

Товарищ Xi играть двойной игра

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Blessed

haha, classic

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Взрослый вентилятор

сук, с тощего мангуста каждый раз кекаю

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Михаил Круг

да сколько блять у них там ножей для спины

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Ilya Plushkin

Это не ножи - это иголки длинные для акупунктуры, так что это процедура иглоукалывания в Китае между прочим и изобретённая)
А вообще бизнес ничего личного (с)

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Константин Иванов

Спина широкая.

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1 комментарий
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Алексей Бутурлакин

это просто вторая фаза

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Пограничный каякер

Ножи уже прошли, туда уже не стесняясь топоры мечут

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Крошечный вентилятор

правда, это не спина, но

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1 комментарий
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Джон

刀 в спину

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FireGrim

Хм, а я в этом иероглифе вижу TJ

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1 комментарий
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Отображаемое имя

Дтф в спину

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Жирный волк

Сообщение удалено

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Станислав Вершилло

В псину.

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УкраiнськийРобiт

путин низкий рост - много плешь много разруха 👎🏻👎🏻 я простой Иван рабочий город тверь усомниться. Много читать ЖЕНЬМИНЬ ЖИБАО удивление находить ВЕЛИКИЙ Китай рабочий много работать много получать от партия, великий Xi молодость густой шевелюра крепкий нефритовый стержень. Радовать партия давать двойной миска рис 🇨🇳💪🏻💪🏻 Не пытайтесь переубедить!

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M.R.T.

запоминай лаовай

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Формальный инструмент

Элуоси лаовай!

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Glory to Ukraine

Ухаха.

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Жирный волк

Что-то случилось?

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Никита Борисова

О нет, удар в спину откуда не ждали. Опять.

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aliftin
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эти мягкие французские булки

Великий нефритовый Xi удар спина!

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Справедливый лолипоп

Huawei против мира —заголовок в ватных газетках

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Chef

От это неожиданность, от это печаль (нет)

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Столичный Женя
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Автомобильный инструмент

сдается мне, джентельмены, что не видать нам кошкожены!

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Sheriff Paul

Sheriff Paul:
*Магазин Huawei отключакт поддержку карт Мир*
Вата: "Русофобы!"

*Я выхожу с плакатом, на котором написано слово Мир*
Полицейский: "Пройдёмте"
Вата: "Предатель, фашист, пидор, заплатили ему небось"

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Великолепный шмель

Блять, бедная псина, там уже места нет.

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Daniel Shnaider

Я простой продавец летучий мышь ухань нож спина российская сестра жопа ебать

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Александр Прохоренко

Это что же за френдли фаер начался дорогие россияне????

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Nebel Lemieux

Сосать, русня.

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Mikhail

- Минус миска риса и кошка жена для насяльников

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Старательный татарин

huawei мир

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Справедливый лолипоп

Vc идет нахер с tj

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Mikhail

У тебя опечатка правильно WC

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1 комментарий
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Справедливый лолипоп

Я сижу не на ссаном vc редактор которого банит пермаментно за малейшую критику его статеек. Я про панфилова. На tj не должно быть места помойте под названием vc.ru

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конгруэ́нтный

идет нахер

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Взрослый вентилятор

ой, какая неожиданность!

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Adir Hartmann

Братушки

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Офтоп
Кузькин отец
Юрий Кошмарченко пишет: Просто хочу понять последовательность

Украина 8 лет бомбила Донбасс, где простые шахтеры героически отбивались на сложнейшей российской технике, посмотрев инструкции по ее использованию на ютубе. Города от этих жесточайших бомбежек стояли целыми, а гражданских от обстрелов погибло 8 в 2021 и 5 в 2020.

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(слева направо) Владимир Метёлкин, Алла Гутникова, Армен Арамян и Наталья Тышкевич. Фото Doxa
Twitter
Dan

Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.

Visegrád 24 @visegrad24
The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.

They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014
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