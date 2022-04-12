Знакомый: “Некогда мне по митингам ходить и лодку раскачивать, я бизнесом руковожу, за своих работников отвечаю, а если протестовать буду - меня закроют”



Апрель 2022: сырья нет, запчастей нет, все работники уже в отпусках, предприятие закрывается.