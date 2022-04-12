Магазин приложений Huawei отключил поддержку карт «Мир» Статьи редакции
Компания приняла решение об этом после оценки западных санкций из-за конфликта России с Украиной.
- Huawei отключила поддержку карт «Мир» в собственном магазине приложений AppGallery, пишет «Интерфакс». Платежи отклоняются, магазин предлагает использовать другой способ оплаты или повторить попытку.
- В службе поддержки Huawei подтвердили проблему: «Мы работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, выберите номер мобильного телефона в качестве способа оплаты».
- Приложение Mir Pay появилось в AppGallery 16 августа 2021 года. Оплата картами системы «Мир» стала доступна пользователям магазина в конце января 2022 года.
- В марте представители Huawei заявили, что оценят западные санкции и примут решение о работе в России. Компания рисковала попасть под вторичные санкции США, если не присоединится к ограничениям. В апреле Huawei решила отправить часть сотрудников российского офиса в отпуск на месяц, писал Forbes со ссылкой на источники.
- 11 апреля магазин Huawei удалил приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия». Эти банки попали под блокирующие санкции США.
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Юрий Кошмарченко пишет: Просто хочу понять последовательность
Украина 8 лет бомбила Донбасс, где простые шахтеры героически отбивались на сложнейшей российской технике, посмотрев инструкции по ее использованию на ютубе. Города от этих жесточайших бомбежек стояли целыми, а гражданских от обстрелов погибло 8 в 2021 и 5 в 2020.
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Главное из материала «Русской службы Би-би-си».
Напомните об этом лоялистам, убежденным в том, что китайские компании и сервисы нам все скомпенсирует
Им, конечно, попроще будет вернуться, чем автогигантам.
Для лоялистов алишечка еще осталась, её уход пожестче даже холодильника встряхнет.
Давайте разберёмся.
Huawei, буквально означает "хуй way", т.е. изначально оскорбляли российских потребителей и посылали их на*уй.
Ты хочешь таких поставщиков?
Вот и я не хочу! Без наших заказов они умрут уже завтра и будут проситься на российский рынок.
Лично я пользуюсь ООО «НПП МАЯК»
Ведущий аналитик сейчас нам все разъяснит
Судя по дтф у них пересменка, погодь часок
Товарищ Xi играть двойной игра
haha, classic
сук, с тощего мангуста каждый раз кекаю
да сколько блять у них там ножей для спины
Это не ножи - это иголки длинные для акупунктуры, так что это процедура иглоукалывания в Китае между прочим и изобретённая)
А вообще бизнес ничего личного (с)
Спина широкая.
это просто вторая фаза
Ножи уже прошли, туда уже не стесняясь топоры мечут
правда, это не спина, но
刀 в спину
Хм, а я в этом иероглифе вижу TJ
Дтф в спину
Сообщение удалено
В псину.
путин низкий рост - много плешь много разруха 👎🏻👎🏻 я простой Иван рабочий город тверь усомниться. Много читать ЖЕНЬМИНЬ ЖИБАО удивление находить ВЕЛИКИЙ Китай рабочий много работать много получать от партия, великий Xi молодость густой шевелюра крепкий нефритовый стержень. Радовать партия давать двойной миска рис 🇨🇳💪🏻💪🏻 Не пытайтесь переубедить!
запоминай лаовай
Элуоси лаовай!
Ухаха.
Что-то случилось?
О нет, удар в спину откуда не ждали. Опять.
Великий нефритовый Xi удар спина!
Huawei против мира —заголовок в ватных газетках
От это неожиданность, от это печаль (нет)
сдается мне, джентельмены, что не видать нам кошкожены!
Sheriff Paul:
*Магазин Huawei отключакт поддержку карт Мир*
Вата: "Русофобы!"
*Я выхожу с плакатом, на котором написано слово Мир*
Полицейский: "Пройдёмте"
Вата: "Предатель, фашист, пидор, заплатили ему небось"
Блять, бедная псина, там уже места нет.
Я простой продавец летучий мышь ухань нож спина российская сестра жопа ебать
Это что же за френдли фаер начался дорогие россияне????
Сосать, русня.
- Минус миска риса и кошка жена для насяльников
huawei мир
Vc идет нахер с tj
У тебя опечатка правильно WC
Я сижу не на ссаном vc редактор которого банит пермаментно за малейшую критику его статеек. Я про панфилова. На tj не должно быть места помойте под названием vc.ru
идет нахер
ой, какая неожиданность!
Братушки