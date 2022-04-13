Платежи по выпущенным в России картам UnionPay стали блокировать в иностранных интернет-магазинах Статьи редакции
Китайская платёжная система должна была заменить Visa и Mastercard — их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.
- Спрос на карты UnionPay в России остаётся ажиотажным: до приостановки работы Visa и Mastercard объём эмиссии таких карт в стране оценивался в 50 тысяч штук, сейчас речь идёт о 500 тысяч штук. При этом большое количество из них виртуальные — для оплаты товаров и услуг в интернете, пишет «Коммерсантъ».
- Но пользователи в соцсетях и на профильных форумах жалуются, что свои задачи карта не всегда выполняет: оплатить товары в интернете ей часто не удаётся. Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах, которые обзвонил «Ъ», не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространённое явление.
- На официальные запросы российские банки, выпускающие UnionPay, не ответили.
- По словам банкиров, с которыми поговорил «Ъ», проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые решили просто не обслуживать россиян. Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платёжной системы, пояснил один из источников.
- Вместо того, чтобы разбираться, под санкциями выпустивший карту банк или нет, магазины просто предпочитают заблокировать всю страну, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Но по правилам платёжных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
- Повлиять не ситуацию могла бы сама UnionPay, полагают эксперты. В китайской компании не ответили на запрос.
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Норвегия обсуждает поставки в Украину противокарабельных ракет
Видел в новостях (например, тут) мельком, решил глянуть, что за ракеты такие. В общем, если поставки будут, то российские военные корабли могут пойти в известном всем направлении.
Передаю привет долбоебам, заплатившим 15к рублей за кусок китайского говнопластика)
что за 15к такие?
https://tjournal.ru/556842
Привет
Нож в псину № 229 от Китая...
А причем тут Китай?
Заткнись
Тише, не ломай комедию
очередной нефритовый стержень уперся в спину россиянину
заметьте кстати, ни одного плохого слова в адрес китая от пропаганды
Они же сосут у него. Как своего поставщика камшотов можно обидеть?
да было б там че сосать...вовка так чисто по симпатии
Не, ну это же союзник
Но по правилам платёжных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
А еще по правилам нельзя нападать на соседние страны
Интересно посмотреть на тех кто эти карты за 5000р выпускал
Интересно посмотреть на тех кто эти карты за 5000 ₽ покупал
ей-богу, лучше бы разорились на тур в Узбекистан за картами Visa/Mastercard, там вроде подводных камней нет
~100к надо, чтобы из региона слетать. я бы смотрел в сторону bankoff, главное, как слышал, пополнять с карты РФ счёт так, чтобы не было блокировки твоей карты РФ
bankoff
Непонятная контора, которая платежи на пополнение проводит в ручном режиме по несколько дней
Может для мелких платежей и ок, но кажется, что долго они в таком режиме не проживут
а потом как пополнять то её?
например
через Unistream/Contact вроде как тоже можно (хоть и с комиссией)
Ну я это и имел ввиду, криво написал
москвичи - один поход в рестик
Иронично!?
У россиян все ещё стадия "торг" и "а что случилось?". Чувствую путь будет очень длинным
Да я бы сказал, наоборот все как-то успокоились. В начале хоть пиздинги за сахар были.
Вроде у UnionPay изначально были приколы с тем, что есть китайские/азиатские карты и есть для остального мира
В итоге, если на сайте написано, что они принимают UnionPay, то в 90% случаев имеется приём к оплате только первых карт. Например, так работает оплата через Stripe
Поэтому проблемы с отключением приема платежей с российских карт скорее всего нет
Представляю лица тех, кто хотел наебать систему и заплатил 5к-15к за выпуск карты UnionPay.
На хитрую жопу есть хуй с винтом.
Партия вчера посидела и решила ебнуть по России санкциями.
Какой пердимонокль.
Рад что не потратил 50к на это говно
По словам банкиров, с которыми поговорил «Ъ», проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые решили просто не обслуживать россиян. Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платёжной системы, пояснил один из источников.
Чистейшая БАЗА.