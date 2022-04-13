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Платежи по выпущенным в России картам UnionPay стали блокировать в иностранных интернет-магазинах Статьи редакции

Китайская платёжная система должна была заменить Visa и Mastercard — их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.

  • Спрос на карты UnionPay в России остаётся ажиотажным: до приостановки работы Visa и Mastercard объём эмиссии таких карт в стране оценивался в 50 тысяч штук, сейчас речь идёт о 500 тысяч штук. При этом большое количество из них виртуальные — для оплаты товаров и услуг в интернете, пишет «Коммерсантъ».
  • Но пользователи в соцсетях и на профильных форумах жалуются, что свои задачи карта не всегда выполняет: оплатить товары в интернете ей часто не удаётся. Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах, которые обзвонил «Ъ», не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространённое явление.
  • На официальные запросы российские банки, выпускающие UnionPay, не ответили.
  • По словам банкиров, с которыми поговорил «Ъ», проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые решили просто не обслуживать россиян. Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платёжной системы, пояснил один из источников.
  • Вместо того, чтобы разбираться, под санкциями выпустивший карту банк или нет, магазины просто предпочитают заблокировать всю страну, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Но по правилам платёжных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
  • Повлиять не ситуацию могла бы сама UnionPay, полагают эксперты. В китайской компании не ответили на запрос.

#новости #unionpay #деньги

3887 просмотров
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42 комментария
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Андрей Андреев

Передаю привет долбоебам, заплатившим 15к рублей за кусок китайского говнопластика)

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Участковый микроскоп
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Tural

что за 15к такие?

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Подземный космос

https://tjournal.ru/556842

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Дурацкий холод

Привет

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Домашний Паша

Нож в псину № 229 от Китая...

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Служащий Паша

А причем тут Китай?

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Домашний Паша
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Борат Сагдиев
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Коммунистический Макс

Заткнись

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Борат Сагдиев
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Теплый магнит

Тише, не ломай комедию

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Тот Самый Чувак

очередной нефритовый стержень уперся в спину россиянину

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M.R.T.

заметьте кстати, ни одного плохого слова в адрес китая от пропаганды

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Андерсон

Они же сосут у него. Как своего поставщика камшотов можно обидеть?

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M.R.T.

да было б там че сосать...вовка так чисто по симпатии

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Николай Щорс

Не, ну это же союзник

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Zадержки V раZVитии
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Уникальный Илья

Но по правилам платёжных систем банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
 А еще по правилам нельзя нападать на соседние страны

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Закомплексованная Душа

Интересно посмотреть на тех кто эти карты за 5000р выпускал

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Участковый микроскоп

Интересно посмотреть на тех кто эти карты за 5000 ₽ покупал

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Славой Жижек

ей-богу, лучше бы разорились на тур в Узбекистан за картами Visa/Mastercard, там вроде подводных камней нет

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Rinzler

~100к надо, чтобы из региона слетать. я бы смотрел в сторону bankoff, главное, как слышал, пополнять с карты РФ счёт так, чтобы не было блокировки твоей карты РФ

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эти мягкие французские булки

bankoff
 Непонятная контора, которая платежи на пополнение проводит в ручном режиме по несколько дней

Может для мелких платежей и ок, но кажется, что долго они в таком режиме не проживут

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alekksandr cherr

а потом как пополнять то её?

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Славой Жижек

например

Запустили мгновенные онлайн переводы из…
Теперь можно переводить деньги по номеру карты с Uzcard, Humo, VISA, MasterCard от Ravnaq bank на…
ravnaqbank.uz
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Славой Жижек

через Unistream/Contact вроде как тоже можно (хоть и с комиссией)

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Закомплексованная Душа

Ну я это и имел ввиду, криво написал

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Ранний Макс

москвичи - один поход в рестик

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Blessed
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Александр Авдеев

Иронично!?

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Луговой Мариец

У россиян все ещё стадия "торг" и "а что случилось?". Чувствую путь будет очень длинным

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Dmitry Smirnoff

Да я бы сказал, наоборот все как-то успокоились. В начале хоть пиздинги за сахар были.

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Польский фонарь
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эти мягкие французские булки

Вроде у UnionPay изначально были приколы с тем, что есть китайские/азиатские карты и есть для остального мира
В итоге, если на сайте написано, что они принимают UnionPay, то в 90% случаев имеется приём к оплате только первых карт. Например, так работает оплата через Stripe
Поэтому проблемы с отключением приема платежей с российских карт скорее всего нет

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Процессуальный парфюмер

Представляю лица тех, кто хотел наебать систему и заплатил 5к-15к за выпуск карты UnionPay.
На хитрую жопу есть хуй с винтом.

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Олег Кулаженко
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RKA

Партия вчера посидела и решила ебнуть по России санкциями.

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Клаус Шульце

Какой пердимонокль.

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Недостаточный фитиль

Рад что не потратил 50к на это говно

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Подземный космос
Запись в сообществе Telegram на TJ
Запись в сообществе Telegram на TJ
tjournal.ru
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Дмитрий Орлов

По словам банкиров, с которыми поговорил «Ъ», проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые решили просто не обслуживать россиян. Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платёжной системы, пояснил один из источников.
Чистейшая БАЗА.

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