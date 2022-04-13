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Российские банки адаптируют мобильные версии сайтов в ответ на блокировки приложений из-за санкций Статьи редакции

«До последнего времени российские банки этого не делали, вероятно, рассчитывая привлечь более молодых пользователей», — говорит один из экспертов.

  • Опрошенные «Ведомостями» участники банковской сферы заявили, что российские банки стали активно разрабатывать мобильные версии сайтов в ответ на блокировки приложений для смартфонов.
  • Во вторник, 12 апреля, приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступным для скачивания и обновления в App Store, тогда как ранее установленные приложения продолжили работать. Ранее ограничения коснулись в том числе ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ) и «Открытия». Причиной стали введённые санкции в ответ на конфликт России с Украиной.
  • Старший вице-президент ВТБ сказал «Ведомостям», что владельцы устройств на iOS составляют до 90% пользователей сайта банка. Представитель ПСБ сказал, что для пользователей iOS уже «работает адаптивная версия интернет-банка».
  • «Никто не мешает банкам сделать нормальный доступ к основному интерфейсу через мобильный браузер. До последнего времени российские банки этого не делали, вероятно, рассчитывая привлечь более молодых пользователей. Но сейчас, вероятно, банки будут этим заниматься», — прокомментировал ситуацию глава аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

#новости #банки #приложения

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15 комментариев
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Брутальная Лезба

Кринж

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Александр Шаповалов

а что банкам остается-то кроме этого?

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Хан Соло

Это база.

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norm

Аргументируй, плез.

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Борат Сагдиев

Один я не могу найти связь между распиздяйством и криворукостью отдела разработки и желанием привлечь молодых клиентов?

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Nikita

Почему криворукость, просто не было необходимости. Для онлайн банка намного удобнее использовать приложение, чем работать в мобильной версии

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Дурацкий холод

А что с горе продавцами с авито будет?

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Начнется сущий кошмар...

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Дурацкий холод

Они так надеялись навариться

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Президентский магнит

У них как раз всё будет хорошо. Они будут брать адаптированные версии банков и копировать их, вставляя левые формы для ввода данных карты.

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Гражданин концлагеря Путлера

Адаптируют... все нормальные айтишники уже за границей. Представляют как они их адаптируют

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Закомплексованная Душа

Ну для андроида можно апк отдавать, не совсем безопасно, но что поделать.

Интересно куда штатных разработчиков по iOS денут.

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Andrew Makarov

Интересно куда штатных разработчиков по iOS денут.
Да они сами свалят :)

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glukkkk

ПСБ по крайней мере у себя на сайте всегда выкладывает актуальную APK

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Предварительный супер_стар

У моего банка никогда и не было приложения в официальном сторе.
Его сотрудники накатывали и помогали настроить при открытии счёта.

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