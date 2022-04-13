Российские банки адаптируют мобильные версии сайтов в ответ на блокировки приложений из-за санкций Статьи редакции
«До последнего времени российские банки этого не делали, вероятно, рассчитывая привлечь более молодых пользователей», — говорит один из экспертов.
- Опрошенные «Ведомостями» участники банковской сферы заявили, что российские банки стали активно разрабатывать мобильные версии сайтов в ответ на блокировки приложений для смартфонов.
- Во вторник, 12 апреля, приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступным для скачивания и обновления в App Store, тогда как ранее установленные приложения продолжили работать. Ранее ограничения коснулись в том числе ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ) и «Открытия». Причиной стали введённые санкции в ответ на конфликт России с Украиной.
- Старший вице-президент ВТБ сказал «Ведомостям», что владельцы устройств на iOS составляют до 90% пользователей сайта банка. Представитель ПСБ сказал, что для пользователей iOS уже «работает адаптивная версия интернет-банка».
- «Никто не мешает банкам сделать нормальный доступ к основному интерфейсу через мобильный браузер. До последнего времени российские банки этого не делали, вероятно, рассчитывая привлечь более молодых пользователей. Но сейчас, вероятно, банки будут этим заниматься», — прокомментировал ситуацию глава аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
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Кринж
а что банкам остается-то кроме этого?
Это база.
Аргументируй, плез.
Один я не могу найти связь между распиздяйством и криворукостью отдела разработки и желанием привлечь молодых клиентов?
Почему криворукость, просто не было необходимости. Для онлайн банка намного удобнее использовать приложение, чем работать в мобильной версии
А что с горе продавцами с авито будет?
Начнется сущий кошмар...
Они так надеялись навариться
У них как раз всё будет хорошо. Они будут брать адаптированные версии банков и копировать их, вставляя левые формы для ввода данных карты.
Адаптируют... все нормальные айтишники уже за границей. Представляют как они их адаптируют
Ну для андроида можно апк отдавать, не совсем безопасно, но что поделать.
Интересно куда штатных разработчиков по iOS денут.
Интересно куда штатных разработчиков по iOS денут.
Да они сами свалят :)
ПСБ по крайней мере у себя на сайте всегда выкладывает актуальную APK
У моего банка никогда и не было приложения в официальном сторе.
Его сотрудники накатывали и помогали настроить при открытии счёта.