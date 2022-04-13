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Google вслед за Apple убрал приложение «Сбера» из цифрового магазина Статьи редакции

Ранее установленное приложение работает и в App Store, и в Google Play.

  • Приложение «Сбербанк Онлайн» для Android недоступно в Google Play для скачивания и обновлений, сообщили в банке. Приложения «СберМаркет», «Сбермегамаркет» и другие доступны.
  • Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Банк рекомендовал не удалять его. Новые пользователи могут скачать приложение по ссылке. Также можно пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн».
  • 12 апреля мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор» и некоторые другие стали недоступны в App Store.
  • 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банка в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами. Тогда же под блокирующие санкции попал «Альфа-банк». Его приложения пока доступны.
  • В марте приложения банков, которые до «Сбера» попали под блокирующие санкции — например, ВТБ и «Открытия», исчезли из App Store и Google Play. Об удалении приложений «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» сообщил магазин китайской Huawei.

#новости #сбер #apple #google

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55 комментариев
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Влюбленный динозавр

Только открыл новость, а мне сразу уведомление.

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Дурацкий холод

Не удаляй, пожалуйста!

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4 комментария
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Тупой каякер

Так-так, а почему ты клиент Сбербанка?

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8 комментариев
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Раненый велосипед

Почему Россия не создаст свой магазин приложений???

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Коммунистический Макс

Совсем скоро

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1 комментарий
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Сергей Панфилов

Потому что его надо будет скачать в Гугл плей

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1 комментарий
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Царский кофе

Потому что уже давно был магазин от яндекса но он тогда никому не всрался и его закрыли.

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Blessed
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TheVengord

это Кац?

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Вячеслав

Осталось Android и iphone до калькуляторов обновить

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Печеньки Госдепа

Воистину не понимаю, они ведь "все восемь лет" готовились к "спецоперации", но почему не придумали за это время отечественный магазин приложений "ватникstore", откуда можно было бы качать всё подряд.

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Paul Filatov

Похоже к войне готовился только карлик, а окружение смотрели на него типа "да ладн перебесится и успокоится .."

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Депутат миллионов
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Пермский микрофон

Ура, много денег!

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Модный танк88

Толькотна пользу

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Олег Кулаженко
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Максим Ломакин

А че? В смысле?

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Dr. Acula

ну вот и фсё

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Dr. Acula

а впрочем, похуй

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Serg

Скачивать apk с сайта сбербанка без проверки в Google Play это как добровольно засунуть себе трояна на телефон. Там может быть что угодно, особенно с теми разрешениями, которые трубуют банковские приложения.

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Антон Гриценко

охуенно бате телефон в пятницу на др подарю, придется сбер с 4пда тянуть(

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Уникальный Илья

зачем 4pda? можно скачать с оф сайта https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps?cache=no

Нельзя войти на сайт Сбербанка в этом браузере.
Нельзя войти на сайт Сбербанка в этом браузере.
www.sberbank.ru
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9 комментариев
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Дурацкий холод

F

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Коммунистический Макс

Как же хорошо

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Андрей Лагутин

да россияне все равно за все заплатят (͡° ͜ʖ ͡°)

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Чудовищный пёс_анон

Гепардиха ликует

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Марк Цукор
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Казенный историк

Казанский сбер кстати в appstore на месте. Вероятно они подумают и родят и сделают сберкз универсальным

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Процессуальный парфюмер

Чтобы казахи тоже страдали?

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Глеб

Я оч советую удалить - причина проста, нет обновлений, когда случится очередная дыра в приложении то спизжить деньги будет проще

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Paul Filatov

Хах, 1 апреля(!) на смарте слетел андройд, пришлось откатываться к завод. настройкам. Приложухи послетали соответственно. Не стал банковские устанавливать, т.к. весят много и захожу через сайты этих банков. Смарт с неперегруженной памятью сейчас просто пархает)) Профит!

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Corban Dallas

Я уже предлагал шарнуть Ярсом по поляне рядом с эпловским бубликом, Тим Кок русский язык не понимает. А после и Гугл призадумается.

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