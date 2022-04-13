Google вслед за Apple убрал приложение «Сбера» из цифрового магазина Статьи редакции
Ранее установленное приложение работает и в App Store, и в Google Play.
- Приложение «Сбербанк Онлайн» для Android недоступно в Google Play для скачивания и обновлений, сообщили в банке. Приложения «СберМаркет», «Сбермегамаркет» и другие доступны.
- Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Банк рекомендовал не удалять его. Новые пользователи могут скачать приложение по ссылке. Также можно пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн».
- 12 апреля мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор» и некоторые другие стали недоступны в App Store.
- 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банка в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами. Тогда же под блокирующие санкции попал «Альфа-банк». Его приложения пока доступны.
- В марте приложения банков, которые до «Сбера» попали под блокирующие санкции — например, ВТБ и «Открытия», исчезли из App Store и Google Play. Об удалении приложений «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» сообщил магазин китайской Huawei.
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Норвегия обсуждает поставки в Украину противокарабельных ракет
Видел в новостях (например, тут) мельком, решил глянуть, что за ракеты такие. В общем, если поставки будут, то российские военные корабли могут пойти в известном всем направлении.
Платежи по выпущенным в России картам UnionPay стали блокировать в иностранных интернет-магазинах Статьи редакции
Китайская платёжная система должна была заменить Visa и Mastercard — их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.
Только открыл новость, а мне сразу уведомление.
Не удаляй, пожалуйста!
Так-так, а почему ты клиент Сбербанка?
Почему Россия не создаст свой магазин приложений???
Совсем скоро
Потому что его надо будет скачать в Гугл плей
Потому что уже давно был магазин от яндекса но он тогда никому не всрался и его закрыли.
это Кац?
Осталось Android и iphone до калькуляторов обновить
Воистину не понимаю, они ведь "все восемь лет" готовились к "спецоперации", но почему не придумали за это время отечественный магазин приложений "ватникstore", откуда можно было бы качать всё подряд.
Похоже к войне готовился только карлик, а окружение смотрели на него типа "да ладн перебесится и успокоится .."
Ура, много денег!
Толькотна пользу
А че? В смысле?
ну вот и фсё
а впрочем, похуй
Скачивать apk с сайта сбербанка без проверки в Google Play это как добровольно засунуть себе трояна на телефон. Там может быть что угодно, особенно с теми разрешениями, которые трубуют банковские приложения.
охуенно бате телефон в пятницу на др подарю, придется сбер с 4пда тянуть(
зачем 4pda? можно скачать с оф сайта https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps?cache=no
F
Как же хорошо
да россияне все равно за все заплатят (͡° ͜ʖ ͡°)
Гепардиха ликует
Казанский сбер кстати в appstore на месте. Вероятно они подумают и родят и сделают сберкз универсальным
Чтобы казахи тоже страдали?
Я оч советую удалить - причина проста, нет обновлений, когда случится очередная дыра в приложении то спизжить деньги будет проще
Хах, 1 апреля(!) на смарте слетел андройд, пришлось откатываться к завод. настройкам. Приложухи послетали соответственно. Не стал банковские устанавливать, т.к. весят много и захожу через сайты этих банков. Смарт с неперегруженной памятью сейчас просто пархает)) Профит!
Я уже предлагал шарнуть Ярсом по поляне рядом с эпловским бубликом, Тим Кок русский язык не понимает. А после и Гугл призадумается.