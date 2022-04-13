Цитаты Путина и Толстого, ценники в магазинах и фраза «Фашизм не пройдёт»: что суды считают дискредитацией армии России Статьи редакции
Акции, за которые штрафовали на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
Россиян, публично выступающих против вооружённого конфликта России и Украины, осуждают по статье о дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), вступившей в силу 25 марта.
По данным «ОВД-Инфо», по этой статье задерживают за одиночные пикеты с плакатами, антивоенные публикации в соцсетях или другие публичные высказывания. Что ещё российские суды считают дискредитацией армии:
- Житель Краснодара вышел с плакатом «Я не хочу войны» и нарисованными флагами России и Украины;
- Житель Севастополя срезал баннер в поддержку российской армии;
- Жительница Краснодара легла со связанными сзади руками рядом с рекламным пилоном «Zа Наших. Za русский мир»;
- Житель Краснодара плюнул в букву Z на уличном баннере;
- Петербурженка развесила в «Ленте» игрушки с антивоенными стикерами;
- В Бурятии тренер спортивной школы дважды сорвал букву Z на входе в учебное заведение;
- Москвичка ждала такси в кофте с надписью «NO WAR»;
- Житель Брянска вывесил в окне ленточки в цветах флага Украины;
- Тюменец надел маску с антивоенной надписью;
- Петербуржец вышел с плакатом с цитатой из речи Владимира Путина 2020 года, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне: «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы»;
- Жительница Тулы заменила ценники в магазине на бумажки с информацией о боевых действиях в Украине;
- Учительница из Петербурга приклеила скотчем на сумку антивоенный лозунг;
- Жительница Липецка пришла на акцию, передумала участвовать и не доставала плакат из рюкзака, пока сотрудники полиции не потребовали предъявить вещи к досмотру;
- Петербуржец вышел на пробежку в толстовке «Путин вор, свободу Навальному»;
- Житель Москвы в помещении организованного им сервиса по ремонту ноутбуков и телефонов вывел на экран антивоенный лозунг вместе со ссылкой на петицию против боевых действий на Украине;
- Жительница Геленджика выкрикнула из окна своего автомобиля антивоенный лозунг;
- Житель Краснодара вышел на одиночный пикет с плакатом со знаком «пацифик»;
- Петербурженка вышла на Сенную площадь с антивоенными плакатами на разноцветной бумаге, «аналогичными объявлениям о проституции»;
- Чебоксарская художница разложила в держатели для ценников в магазине «Пятерочка» бумажных человечков с антивоенными плакатами;
- Жительница Тюмени разместила на задних стеклах своего автомобиля антивоенные листовки;
- Житель Москвы вышел на одиночный пикет с упаковкой мяса фирмы «Мираторг» с зачёркнутыми буквами «торг»;
- Житель Москвы вышел с плакатом с цитатой из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм»: «Патриотизм — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство»;
- Житель Москвы разместил на перилах баннер со словами «Свобода, правда, мир».
- Житель Свердловской области использовал букву Z в словах «фашизм» и «зло»;
- Жительница Москвы вышла на одиночный пикет с плакатом «Фашизм не пройдёт».
За второе нарушение в течение года грозит штраф до 300 тысяч рублей, арест до полугода или до трёх лет колонии (статья 280.3 УК РФ).
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Армия РФ и сама хорошо справляется со своей дискредитацией.
Это акции в поддержку действий армии РФ, которые сейчас дискредитируют себя на территории Украины
На словах ты Лев Толстой, а на деле - Пётр Толстой.
Принято к сведению!