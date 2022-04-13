Ещё он должен выплатить 100 тысяч долларов штрафа.

Фото: Coindesk

Американского программиста, одного из разработчиков Ethereum Вирджила Гриффита приговорили к 63 месяцам лишения свободы и 100 тысячам долларов штрафа за помощь Северной Корее в обходе санкций США с помощью криптовалюты. Об этом сообщают NBC News и The Wall Street Journal.

По данным следствия, в 2018 году Гриффит начал консультации в Северной Корее. Несмотря на запрет въезда в КНДР, он через Китай приехал в Пхеньян и приняли участие конференции по криптовалютам и блокчейну DPRK Blockchain Conference. Программист консультировал Северную Корею как использовать криптовалюты и блокчейн, чтобы отмывать деньги и обходить американские санкции. По мнению прокурора, этим он поставил под угрозу безопасность США.

Фото с презентации Гриффита в Северной Корее. Снимок Минюста США

Гриффиту грозило до 20 лет тюрьмы. Срок уменьшили из-за нескольких обстоятельств. Программист пошёл на сделку со следствием и признал вину. Суд также учёл, что Гриффит два года провёл под арестом в «негуманных» условиях: долго сидел в одиночной камере из-за распространения коронавируса, не виделся с семьёй, получал пищу два раза в день, которая достояла, в основном, из сэндвичей с арахисовым маслом и желе.