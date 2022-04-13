Разработчик Ethereum Вирджил Гриффит получил пять лет тюрьмы за незаконную помощь КНДР с криптовалютами Статьи редакции
Ещё он должен выплатить 100 тысяч долларов штрафа.
Американского программиста, одного из разработчиков Ethereum Вирджила Гриффита приговорили к 63 месяцам лишения свободы и 100 тысячам долларов штрафа за помощь Северной Корее в обходе санкций США с помощью криптовалюты. Об этом сообщают NBC News и The Wall Street Journal.
По данным следствия, в 2018 году Гриффит начал консультации в Северной Корее. Несмотря на запрет въезда в КНДР, он через Китай приехал в Пхеньян и приняли участие конференции по криптовалютам и блокчейну DPRK Blockchain Conference. Программист консультировал Северную Корею как использовать криптовалюты и блокчейн, чтобы отмывать деньги и обходить американские санкции. По мнению прокурора, этим он поставил под угрозу безопасность США.
Гриффиту грозило до 20 лет тюрьмы. Срок уменьшили из-за нескольких обстоятельств. Программист пошёл на сделку со следствием и признал вину. Суд также учёл, что Гриффит два года провёл под арестом в «негуманных» условиях: долго сидел в одиночной камере из-за распространения коронавируса, не виделся с семьёй, получал пищу два раза в день, которая достояла, в основном, из сэндвичей с арахисовым маслом и желе.
Китайская платёжная система должна была заменить Visa и Mastercard — их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.
А ещё жена главы МИД РФ Сергея Лаврова и бывший глава РЖД.
За три месяца 2022 года выделили 17,4 миллиарда рублей, за тот же период прошлого года — 5,4 миллиарда.
Конференция по блокчейну и крипте в Северной Корее, лол
Я понимаю, что звучит как сюр, но там это все ж не для людей, а для правящей верхушки. Им там хорошо жить можно.
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https://www.youtube.com/watch?v=zVci91UDdn8
Так зачем об этом распространяться и конференции устраивать целые. Парень то не идейный, а за деньги. Я более чем уверен, что он на ура рассказал все, чему ребят учил. И лавочки будут ещё успешнее прикрывать после такого
Звучит дико, но понятно что для обхода санкций что угодно будут мутить
Вышел в России с плакатом "Нет Войне"
15 лет сука!
И даже сэндвичей с арахисовым маслом и желе не дадут.
Зато мыло уронить помогут.
Есть уже прецеденты?
Не слышал о таких, но по новому "закону" легко могут и пришить.
Запугивание работает как часы..
Я уже немало увидел людей, которых запаковали, с листовками.
Пока не слышал о том, чтобы 15 дали.
Пока люди боятся даже 15 суток отсидеть, им незачем 15 лет лупить.
Если бы начались реально массовые протесты, в сотни тысяч людей, тогда давали бы 15 лет.
Тогда правильнее было бы исправить твой комментарий с 15 лет на 15 суток, для более корректного отражения картины)
Вот появилась новость в ленте о 10 годах, твой комментарий уже не актуальный )
это верно отчасти. Для лишения свободы по статье из особой части УК (а 280 ст УК рф - как раз оттуда), нужно, чтобы:
1. было отягчающее обстоятельство
2. отсутствие других видов наказаний для подобного вида преступлений.
Я, конечно, не вникал в судебную историю запакованных людей, но подозреваю, что они привлекались впервые, потому и не было назначено лишения свободны, а только штраф.
Навальный выступил с речью против войны в первый же день. Я удивлен, что дело по этой статье еще не завели
У меня нет никаких методов коммуникации с внешним миром, прошу отразить в протоколе мое обращение к суду и к миру: я против этой войны. Я считаю, эта война призвана отвлечь внимание от проблем России, приведет только к большему обеднению
Помощь КНДР
Отмывание денег
Пять лет тюрьмы
Жалко что не десять.
Вот сученыш
Криптодебил
получал пищу два раза в день, которая достояла, в основном, из сэндвичей с арахисовым маслом и желе.
За два года такого питания организму не весело
Интересно, в тюремных условиях это дало ему второй подбородок?
Идеальное питание для криптобратков, которые силой мысли синтезируют эти углеводы в полноценное питание для организма
Та норм. Протеинчики, сахарок - сплошная енергия.
В Ираке вон супы из сникерсов варят.
Как такое могло случиться с таким умным челом? Сюр
Северная Корея уже не та.
Там вполне неплохо можно жить если ты немного близок к среднему классу. Китайцы
Руководство КНДР совсем недавно официально анонсировало «Трудный поход — 2». (Корейский эвфемизм для миллионов, умирающих от голода).
Жаль, что оно было не в курсе того, что там «вполне неплохо можно жить». Может быть, не пришлось бы объявлять.
Ещё жаль, что корейцы не знают, что у них есть средний класс. Знали бы — могли бы просто к нему немного приблизиться. Ну, чтобы с голоду не умирать.
База
Тем временем - Корейские криптоэнтузиасты:
Ту зе МУН не долетит, но вот в Вашингтон заглянуть вполне может.
Наверняка левак.