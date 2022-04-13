Великобритания ввела санкции против 206 физических лиц и компаний из России. В него попали глава «Лукойла» и Медведчук Статьи редакции
А ещё жена главы МИД РФ Сергея Лаврова и бывший глава РЖД.
Великобритания расширила санкции против России. В список внесли 206 физических и юридических лиц. Все их активы заморозят, с ними запрещено проводить сделки, говорится в уведомлении британского МИДа.
Под ограничения попали:
- основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов,
- председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков,
- глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которого называют «кумом Путина»,
- гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов,
- вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко,
- жена главы МИД Сергея Лаврова,
- бывший президент РЖД Владимир Якунин,
- Саид Керимов, сын бизнесмена Сулеймана Керимова,
«Газпромбанк»,
- банк «Открытие»,
- банк «Россия».
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Медведчук))))
Расстроится наверное, начнет сотрудничество с Украиной
операции с его имуществом нельзя будет осуществлять.
или ты предполагаешь, что он сам по миру мечется, чтобы формальные процедуры выполнять?
Да просто особенно комично выглядит после его вчерашнего задержания.
да, первая реакция такая.
это расслабляет. к сожалению, - не только обывателя.
Украинские санкции в отношении Медведчука посильнее будут)
Может пленные омоновцы и собр проведут обучение для украинских коллег, как правильно пытать на Медведчуку)
Владимир Якунин
Я уже и забыл про этого любителя шуб.
Он же вроде в Англию как раз и переехал
Нужны ли ему там шубы??
В дождь в шубе не походишь
Шубы и летом носят кстати.
Будут на скрепы исконно русские жить
Вовку опять ебут, какая радость, не могу!
И мы всё крепчаем, да никак окрепнуть не можем. В этот раз точно получится
фух, меня нет
ты надежно спрятал свою лодку ? как я тебе говорил?
молодка увела лодку в шри-ланку
А какой смысл санкционировать труп
Прокаженные