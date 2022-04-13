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Великобритания ввела санкции против 206 физических лиц и компаний из России. В него попали глава «Лукойла» и Медведчук Статьи редакции

А ещё жена главы МИД РФ Сергея Лаврова и бывший глава РЖД.

Великобритания расширила санкции против России. В список внесли 206 физических и юридических лиц. Все их активы заморозят, с ними запрещено проводить сделки, говорится в уведомлении британского МИДа.

Под ограничения попали:

  • основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов,
  • председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков,
  • глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которого называют «кумом Путина»,
  • гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов,
  • вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко,
  • жена главы МИД Сергея Лаврова,
  • бывший президент РЖД Владимир Якунин,
  • Саид Керимов, сын бизнесмена Сулеймана Керимова,

  • «Газпромбанк»,

  • банк «Открытие»,
  • банк «Россия».

#новости #санкции #конфликтнаукраине

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21 комментарий
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Вероятный супер_стар

Медведчук))))

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Брутальная Лезба

Расстроится наверное, начнет сотрудничество с Украиной

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Zn-otstc

операции с его имуществом нельзя будет осуществлять.
или ты предполагаешь, что он сам по миру мечется, чтобы формальные процедуры выполнять?

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Вероятный супер_стар

Да просто особенно комично выглядит после его вчерашнего задержания.

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Zn-otstc

да, первая реакция такая.
это расслабляет. к сожалению, - не только обывателя.

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Дурацкий меч

Украинские санкции в отношении Медведчука посильнее будут)

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Тимурчик

Может пленные омоновцы и собр проведут обучение для украинских коллег, как правильно пытать на Медведчуку)

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Влюбленный динозавр

Владимир Якунин
 Я уже и забыл про этого любителя шуб.

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Тупой каякер

Он же вроде в Англию как раз и переехал

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Влюбленный динозавр

Нужны ли ему там шубы??

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Тупой каякер

В дождь в шубе не походишь

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Dmytry Kovalsky

Шубы и летом носят кстати.

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Эрик Картман

Будут на скрепы исконно русские жить

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Перпендикулярный ТЖ

Вовку опять ебут, какая радость, не могу!

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karsil

И мы всё крепчаем, да никак окрепнуть не можем. В этот раз точно получится

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Параллельный спрей

фух, меня нет

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M.R.T.

ты надежно спрятал свою лодку ? как я тебе говорил?

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Параллельный спрей

молодка увела лодку в шри-ланку

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Dmytry Kovalsky

А какой смысл санкционировать труп

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Сергей Дворниченко
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Depeche Mode

Прокаженные

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