Производитель контрацептивов Durex и Contex объявил об уходе из России Статьи редакции
Компания также владеет брендами «Нурофен» и «Стрепсилс».
Британская компания Reckitt начала процесс передачи прав собственности на свой российский бизнес третьей стороне или своим сотрудникам в РФ. Об этом сообщает Reuters.
В России работает около 1300 сотрудников компании. Руководство пообещало выплачивать им ежемесячную зарплату до конца 2022 года, сообщает радиостанция WTVB со ссылкой на сообщение Reckitt.
Reckitt владеет брендами «Нурофен», «Стрепсилс», Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret и другими.
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Они ушли, а гондоны остались
Теперь ебитесь, как хотите
Пошучено
Надо застолбить бренд "ЕдРосЧленСамозащита"
Вот презервативы должны в России раздавать бесплатно
Принудительно, я бы сказал
Дошутились со своими мемами с «Росчлензащитой»
Durex и Contex: "В России и так достаточно гандонов".
В таком случае им надо было увеличить поставки, а не наоборот.
Как говорится, чем больше гондонов, тем меньше гондонов.
преZерватиVоV
Я туда писюн не совал бы
Неееет, ватаны же расплодятся теперь. Будет не 50 миллионов ватников а миллиард.
Так они и раньше не покупали
ебитесь как хотите
Если с их присутствием на рынке была такая большая статистка внеплановых беременностей, то боюсь представить, что будет без них.
Презервативы говно, кста
Будет жопа, потому что у нас всё ещё ППА, с презервативом не так приятно, ЗППП только у нарков и шмар бывают, у соседа Коли такого нет, он в офисе работает, приличный человек!
В стране, где каждый сотый инфицирован ВИЧ...
теперь не пососешь и не потрахаешься
Никогда презервативы не мешали сосать на земле русской!)
Можете продолжать сосать...
еще и заболеешь
что значит передача бизнеса? типо товары остаются, но почему тогда говорят что больше не будет ни гандонов ни нурофена? объясните🥲
Просто дочьку сделают, передадут туда активы
*Гусарские вошли в чатик
Индикатор возраста
производитель Reckitt Benckiser. то есть та же что в статье)
Гондоны забрали, тесты забрали. Теперь точно ещё нарожают.
Да ты че….. бляяяять
Теперь безопасно будет в России только сосать
ВОТ ГАНДОНЫ!
F
Хм, а нурофен, получается, тоже? Или они решили лекарства оставить?
Анальгин под язык.
Скоро вернутся...
йопт... детский Нурофен. как теперь без него? здорово выручал, когда малое болело
Да кто это такой ваш секс нахой
Жаль
Как дела?
[так уже шутили]
Гондоны уходят из России
Устали бороться с местными гондонами. Для них-то это бизнес, а для ваты — образ жизни.
Ждём реакцию SMM-щиков Vizit’a
Пох*й, на Озоне тонны японских ультратонких Sagami. Да, дороже, но оно того стоит.
японских
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.
Пусть валят, у нас есть Гусарские
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