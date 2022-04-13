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Производитель контрацептивов Durex и Contex объявил об уходе из России Статьи редакции

Компания также владеет брендами «Нурофен» и «Стрепсилс».

Британская компания Reckitt начала процесс передачи прав собственности на свой российский бизнес третьей стороне или своим сотрудникам в РФ. Об этом сообщает Reuters.

В России работает около 1300 сотрудников компании. Руководство пообещало выплачивать им ежемесячную зарплату до конца 2022 года, сообщает радиостанция WTVB со ссылкой на сообщение Reckitt.

Reckitt владеет брендами «Нурофен», «Стрепсилс», Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret и другими.

#новости #ктоушёл

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64 комментария
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Уникальный Илья

Они ушли, а гондоны остались

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Владимир Грачевский

Теперь ебитесь, как хотите

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Уникальный Илья

Пошучено

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KZ Forever

Надо застолбить бренд "ЕдРосЧленСамозащита"

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Пятая колонка

Вот презервативы должны в России раздавать бесплатно

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Кот Баюн

Принудительно, я бы сказал

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Алекс Мерзляков

Дошутились со своими мемами с «Росчлензащитой»

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Woulfstein

Durex и Contex: "В России и так достаточно гандонов".

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Emmet Brown

В таком случае им надо было увеличить поставки, а не наоборот.

Как говорится, чем больше гондонов, тем меньше гондонов.

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Лим Кирсанов

преZерватиVоV

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Казенный историк
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Михаил Желтухин

Я туда писюн не совал бы

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M.R.T.
VIZIT @vizitcondoms
⚡ Vizit приостанавливает поставки сперматозоидов
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Gedevan

Неееет, ватаны же расплодятся теперь. Будет не 50 миллионов ватников а миллиард.

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qweqwe

Так они и раньше не покупали

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Добрая Куала

ебитесь как хотите

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Yggdrasil

Если с их присутствием на рынке была такая большая статистка внеплановых беременностей, то боюсь представить, что будет без них.
Презервативы говно, кста

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Пятая Бензоколонна

Будет жопа, потому что у нас всё ещё ППА, с презервативом не так приятно, ЗППП только у нарков и шмар бывают, у соседа Коли такого нет, он в офисе работает, приличный человек!

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2 комментария
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Конь Федерации

В стране, где каждый сотый инфицирован ВИЧ...

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Spok

теперь не пососешь и не потрахаешься

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Кот Баюн

Никогда презервативы не мешали сосать на земле русской!)

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3 комментария
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Пятая колонка

Можете продолжать сосать...

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2 комментария
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M.R.T.

еще и заболеешь

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1 комментарий
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dd

что значит передача бизнеса? типо товары остаются, но почему тогда говорят что больше не будет ни гандонов ни нурофена? объясните🥲

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KZ Forever

Просто дочьку сделают, передадут туда активы

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Случайный поезд

*Гусарские вошли в чатик

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Интимный химик

Индикатор возраста

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Larry

производитель Reckitt Benckiser. то есть та же что в статье)

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Emmet Brown

Гондоны забрали, тесты забрали. Теперь точно ещё нарожают.

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Enoxix

Да ты че….. бляяяять

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Товарищ

Теперь безопасно будет в России только сосать

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Никита Федоров
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Преступный Филипп

ВОТ ГАНДОНЫ!

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Дурацкий холод

F

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Marat Mayer
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Olga Shestova

Хм, а нурофен, получается, тоже? Или они решили лекарства оставить?

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Emmet Brown

Анальгин под язык.

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Joel Miller

Скоро вернутся...

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Alexander

йопт... детский Нурофен. как теперь без него? здорово выручал, когда малое болело

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Алеша

Да кто это такой ваш секс нахой

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Добро и позитив
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Дід Василь Петрович

Жаль

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Нейроорлов

Как дела?

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1 комментарий
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Дід Василь Петрович

[так уже шутили]

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Сексуальный Данила

Гондоны уходят из России

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Конь Федерации

Устали бороться с местными гондонами. Для них-то это бизнес, а для ваты — образ жизни.

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Анастасия Лукьянова

Ждём реакцию SMM-щиков Vizit’a

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Максим Пылёв

Пох*й, на Озоне тонны японских ультратонких Sagami. Да, дороже, но оно того стоит.

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Emmet Brown

японских
 Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.

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Corban Dallas

Пусть валят, у нас есть Гусарские

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