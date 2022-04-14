Сайт со шрифтами Times New Roman и Arial заблокировали для российских пользователей Статьи редакции
С российских IP-адресов доступ закрыт.
Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, американская Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, рассказал источник «Ведомостей».
Сайт в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов появляется сообщение о запрете доступа. С VPN всё работает.
Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не запрет российским пользователям использовать их. Однако, по их мнению, «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».
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Что за желтизна в заголовке?
Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для российских пользователей
Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не запрет российским пользователям использовать их
Не шрифты заблокированы, а доступ на сайт Монотайпа
Желтизна - это моча
уже повтор (спасибо за наводку или дополнено редакцией)
https://tjournal.ru/news/590841-rossiyanam-zakryli-dostup-k-populyarnym-shriftam
У тебя даже корректнее заголовок. А тут вообще хуйня какая-то. Шрифты заблокированы и следующей строкой что сайт не открывается. Што?
Оставлю тут скриншот этой шизы для потомков
забей
Правильно, зачем нам шрифты, если не будет ни компьютеров, ни интернета, ни бумаги для печати.
Когда запретят все зарубежные шрифты в России все перейдут на лобстер. И будет настоящая мемолэндия
Лол
Лучше бы Comic Sans запретили
а я думал это народное достояние
Ты путаешь с виндовс 98