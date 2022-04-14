Мой деанон и первое видео про войну в Украине

Привет, все годы, что я сидел на TJ - я делал это анонимно, поставив на аватарку лицо, сгенерированное ИИ и выдуманное имя. Но сейчас я впервые подписался своим именем, и поставил свое реальное фото.