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Сайт со шрифтами Times New Roman и Arial заблокировали для российских пользователей Статьи редакции

С российских IP-адресов доступ закрыт.

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, американская Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, рассказал источник «Ведомостей».

Сайт в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов появляется сообщение о запрете доступа. С VPN всё работает.

Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не запрет российским пользователям использовать их. Однако, по их мнению, «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».

#новости #санкции

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13 комментариев
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Управляющий вентилятор

Что за желтизна в заголовке?
Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для российских пользователей
 Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не запрет российским пользователям использовать их
 Не шрифты заблокированы, а доступ на сайт Монотайпа

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Кузькин отец

Желтизна - это моча

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Пухлый Беляш против войны

уже повтор (спасибо за наводку или дополнено редакцией)

https://tjournal.ru/news/590841-rossiyanam-zakryli-dostup-k-populyarnym-shriftam

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Трогательный лолипоп

У тебя даже корректнее заголовок. А тут вообще хуйня какая-то. Шрифты заблокированы и следующей строкой что сайт не открывается. Што?

Оставлю тут скриншот этой шизы для потомков

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Пухлый Беляш против войны

забей

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Минувший бас

Правильно, зачем нам шрифты, если не будет ни компьютеров, ни интернета, ни бумаги для печати.

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Трогательный лолипоп

Когда запретят все зарубежные шрифты в России все перейдут на лобстер. И будет настоящая мемолэндия

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quaitiz .
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Дикий Абдужаббор
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Dan

Лол

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Царский единорожек88

Лучше бы Comic Sans запретили

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Дмитрий Орлов

а я думал это народное достояние

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Трогательный лолипоп

Ты путаешь с виндовс 98

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