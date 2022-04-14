Вручили только пять посылок.

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45 из 69 посылок, которые отправляли из белорусского Мозыря, имеют статусы «не вручены» либо «заказ не найден», сообщает «Медиазона Беларусь».

В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: «Заказ не найден», как если бы этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Компания объяснила это тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его, или же отправить, но не оплатить либо вовсе забрать посылку назад;

29 заказов имеют статус «Не вручен». Это означает, что посылка была доставлена по адресу, но её «не удалось вручить получателю, либо получатель не забрал её в течение двух недель после поступления». Компания объяснила, что такой статус может присваиваться грузу в различных ситуациях: «Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление до вручения получателю; груз мог попасть на склад с неопознанными грузами, куда попадают отправления с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли по ошибке отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее»;



17 посылок находятся в пути;

5 вручили;

2 ждут вручения.

В начале апреля телеграм-канал «Беларускi Гаюн» опубликовал записи онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения из отделений СДЭК на границе с Украиной. На видео люди в форме отправляли электросамокат, коробки с кондиционерами, автомобильные аккумуляторы и мешок с логотипом украинского торгового центра «Епiцентр».

В СДЭК рассказали, что мужчины предъявили российские паспорта, а «Русская служба Би-би-си» заметила на форме нашивки одной из российских десантно-штурмовых бригад. По данным «Беларускi Гаюн», проекта «База данных» и «Медиазоны», посылки отправляли в российские города.

После того, как в СМИ опубликовали информацию об отправке посылок российскими военными, СДЭК отключил трансляции из отделений на границе с Украиной. Компания также отказалась принимать к отправке товары, если отправитель не может подтвердить право собственности на них.