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Две трети посылок российских военных, отправленных через СДЭК, не дошли до адресатов Статьи редакции

Вручили только пять посылок.

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45 из 69 посылок, которые отправляли из белорусского Мозыря, имеют статусы «не вручены» либо «заказ не найден», сообщает «Медиазона Беларусь».

  • В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: «Заказ не найден», как если бы этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Компания объяснила это тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его, или же отправить, но не оплатить либо вовсе забрать посылку назад;
  • 29 заказов имеют статус «Не вручен». Это означает, что посылка была доставлена по адресу, но её «не удалось вручить получателю, либо получатель не забрал её в течение двух недель после поступления». Компания объяснила, что такой статус может присваиваться грузу в различных ситуациях: «Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление до вручения получателю; груз мог попасть на склад с неопознанными грузами, куда попадают отправления с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли по ошибке отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее»;
  • 17 посылок находятся в пути;
  • 5 вручили;
  • 2 ждут вручения.

В начале апреля телеграм-канал «Беларускi Гаюн» опубликовал записи онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения из отделений СДЭК на границе с Украиной. На видео люди в форме отправляли электросамокат, коробки с кондиционерами, автомобильные аккумуляторы и мешок с логотипом украинского торгового центра «Епiцентр».

В СДЭК рассказали, что мужчины предъявили российские паспорта, а «Русская служба Би-би-си» заметила на форме нашивки одной из российских десантно-штурмовых бригад. По данным «Беларускi Гаюн», проекта «База данных» и «Медиазоны», посылки отправляли в российские города.

После того, как в СМИ опубликовали информацию об отправке посылок российскими военными, СДЭК отключил трансляции из отделений на границе с Украиной. Компания также отказалась принимать к отправке товары, если отправитель не может подтвердить право собственности на них.

СМИ неоднократно сообщали о мародёрстве со стороны российских военных, участвующих в боевых действиях на Украине. О грабежах — от ноутбуков до нижнего белья — рассказывали жители страны, на записи перехваченных телефонных разговоров военных россиянин говорил, что его сослуживцы «сумками всё тащат», а сам он «маленько подукрал» пробники косметики, женские кроссовки и одежду.

#новости #конфликтнаукраине #курьеры

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27 комментариев
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Zадержки V раZVитии

украли на почте, лол

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SP

Интересно как этот мародер будет заявление писать, что и него краденую посылку украли

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Круговорот воровства в природе видимо.

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Архитектурный завод

Вот так бывает. Неделю назад ты ещё вершитель судеб, решаешь кому жить, кому умирать, берёшь что хочешь, делаешь что хочешь, никто тебе не указ. А завтра уже клерки в транспортной компании у дома об тебя ноги вытирают, посылочку, говорят, надо было страховать)))

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Zzzzzzz

Это ж не Почта России, в сдеке столько всего не потеряли бы. Затёрли данные просто

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masloriy

Да все дошло, просто трекинг потерли)

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qweqwe

Вот и я так думаю, а я иначе бы сдеку предъявили за дискредитацию

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имя мое и фамилия

Всем позвонили и запретили) какая совесть? о чём вы?

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Невыносимый череп

ну т.е. на высоком уровне с мародерством всё же борются?

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Eve M

борются чтоб позора в сми не было

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Невыносимый череп

значит СМИ еще не добили?

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Близкий Орзэмэс

Что значит недошли? СДЭК мог базы почистить, которые выдают статус через сайт и все

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Невыносимый череп

хм, совесть взыграла и не пришли за посылками?

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Сергей Панфилов

Либо СДЭК не рад такой «славе» и саботирует отправки

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Редкий Натр
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Перпендикулярный ТЖ

обосрались от звонков ФСБ (СБУ)

https://www.youtube.com/watch?v=Mx8vTftGAto

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Dmitry Smirnoff

Генералы себе забрали

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Клаус Шульце

Быстро пришло, быстро ушло.

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Дмитрий Орлов

Белорусский нож в спину

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имя мое и фамилия

Ну или так)

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Lebowski

Художественный фильм такой есть, Спиздили называется

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dead moroze

Будет повод плешивому старику опять отправить орков в атаку

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Марина Волченкова

Интересно, как вы называете Байдена? Ведь Путин чисто внешне ему в сыновья годится!
Ни разу не поклонница Путина. Ещё с 12 года)
Просто все уничижения неприятеля унижают тех кто уничижает, на мой взгляд. Рашка, укропия и тому подобное. Сразу вспоминаются иные советские фильмы в которых немцы выглядели дураками полными.

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othige9iz relay.firefox.com

Не спиздил — не россиянин

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Борат Сагдиев

Один из положительных примеров пользы массовой хаотично-организованной травли.

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Программный Петя

или российский сдек не вносит данные в базу

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Региональный танк88

Диверсия ))

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Quantum Rum

Всегда хотел уехать из этой бездарной страны, но никогда не испытывал к ней такой ненависти, которую испытываю теперь. Именно путин сделал меня махровым русофобом. Теперь я с нетерпение жду недождусь, когда смогу сжечь свой российский паспорт, когда санкции наложенные на убогую бензоколонку всем цивилизованным миром, наконец, похоронят экономику…

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