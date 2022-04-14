Две трети посылок российских военных, отправленных через СДЭК, не дошли до адресатов Статьи редакции
Вручили только пять посылок.
45 из 69 посылок, которые отправляли из белорусского Мозыря, имеют статусы «не вручены» либо «заказ не найден», сообщает «Медиазона Беларусь».
- В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: «Заказ не найден», как если бы этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Компания объяснила это тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его, или же отправить, но не оплатить либо вовсе забрать посылку назад;
- 29 заказов имеют статус «Не вручен». Это означает, что посылка была доставлена по адресу, но её «не удалось вручить получателю, либо получатель не забрал её в течение двух недель после поступления». Компания объяснила, что такой статус может присваиваться грузу в различных ситуациях: «Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление до вручения получателю; груз мог попасть на склад с неопознанными грузами, куда попадают отправления с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли по ошибке отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее»;
- 17 посылок находятся в пути;
- 5 вручили;
- 2 ждут вручения.
В начале апреля телеграм-канал «Беларускi Гаюн» опубликовал записи онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения из отделений СДЭК на границе с Украиной. На видео люди в форме отправляли электросамокат, коробки с кондиционерами, автомобильные аккумуляторы и мешок с логотипом украинского торгового центра «Епiцентр».
В СДЭК рассказали, что мужчины предъявили российские паспорта, а «Русская служба Би-би-си» заметила на форме нашивки одной из российских десантно-штурмовых бригад. По данным «Беларускi Гаюн», проекта «База данных» и «Медиазоны», посылки отправляли в российские города.
После того, как в СМИ опубликовали информацию об отправке посылок российскими военными, СДЭК отключил трансляции из отделений на границе с Украиной. Компания также отказалась принимать к отправке товары, если отправитель не может подтвердить право собственности на них.
СМИ неоднократно сообщали о мародёрстве со стороны российских военных, участвующих в боевых действиях на Украине. О грабежах — от ноутбуков до нижнего белья — рассказывали жители страны, на записи перехваченных телефонных разговоров военных россиянин говорил, что его сослуживцы «сумками всё тащат», а сам он «маленько подукрал» пробники косметики, женские кроссовки и одежду.
Всегда хотел уехать из этой бездарной страны, но никогда не испытывал к ней такой ненависти, которую испытываю теперь. Именно путин сделал меня махровым русофобом. Теперь я с нетерпение жду недождусь, когда смогу сжечь свой российский паспорт, когда санкции наложенные на убогую бензоколонку всем цивилизованным миром, наконец, похоронят экономику…
С российских IP-адресов доступ закрыт.
украли на почте, лол
Интересно как этот мародер будет заявление писать, что и него краденую посылку украли
Круговорот воровства в природе видимо.
Вот так бывает. Неделю назад ты ещё вершитель судеб, решаешь кому жить, кому умирать, берёшь что хочешь, делаешь что хочешь, никто тебе не указ. А завтра уже клерки в транспортной компании у дома об тебя ноги вытирают, посылочку, говорят, надо было страховать)))
Это ж не Почта России, в сдеке столько всего не потеряли бы. Затёрли данные просто
Да все дошло, просто трекинг потерли)
Вот и я так думаю, а я иначе бы сдеку предъявили за дискредитацию
Всем позвонили и запретили) какая совесть? о чём вы?
ну т.е. на высоком уровне с мародерством всё же борются?
борются чтоб позора в сми не было
значит СМИ еще не добили?
Что значит недошли? СДЭК мог базы почистить, которые выдают статус через сайт и все
хм, совесть взыграла и не пришли за посылками?
Либо СДЭК не рад такой «славе» и саботирует отправки
обосрались от звонков ФСБ (СБУ)
https://www.youtube.com/watch?v=Mx8vTftGAto
Генералы себе забрали
Быстро пришло, быстро ушло.
Белорусский нож в спину
Ну или так)
Художественный фильм такой есть, Спиздили называется
Будет повод плешивому старику опять отправить орков в атаку
Интересно, как вы называете Байдена? Ведь Путин чисто внешне ему в сыновья годится!
Ни разу не поклонница Путина. Ещё с 12 года)
Просто все уничижения неприятеля унижают тех кто уничижает, на мой взгляд. Рашка, укропия и тому подобное. Сразу вспоминаются иные советские фильмы в которых немцы выглядели дураками полными.
Не спиздил — не россиянин
Один из положительных примеров пользы массовой хаотично-организованной травли.
или российский сдек не вносит данные в базу
Диверсия ))