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vc.ru

Илон Маск предложил купить Twitter Статьи редакции

По 54,2 доллара за акцию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, поданные Маском в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это «лучшее и окончательное» предложение.

  • В случае сделки весь Twitter будет оценён в сумму около 43 миллиардов долларов.
  • На момент написания заметки акции Twitter стоили 45,85 долларов за штуку — это 36,71 миллиарда долларов капитализации. После предложения они подорожали на 18%, отмечает Bloomberg.
  • В апреле 2022 года Маск раскрыл, что скупил 9% акций Twitter. Он мог войти в совет директоров компании, но потом отказался от этой идеи. Маск часто пишет в свой Twitter-аккаунт, он в том числе критиковал компанию за ограничение свободы слова и комментировал другие события.

#новости #twitter #илонмаск

2321 просмотров
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46 комментариев
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Артем

Твиттер - существует
Илон Маск - суету навести охота

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Абил Мустафа

😄

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Казенный файл

Собственная платформа для шитпостинга - лепота

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Этнический супер_стар

Вот почему он отказался входить в совет директоров

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Своеобразный глобус

А ты думал)

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Этнический супер_стар

Я так и думал

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испанский смех

какая разница

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Своеобразный глобус

Большая разница

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Roman

Как удивительно, купил криптовалюту, начал пиарить её, она выросла. Купил твиттер, сказал про это, акции выросли. Если купить твиттер он хочет для улучшения свободы слова, тогда не понятно, почему человек, который публично критикует Маска и шортит теслу, Michael Burry, после очередной критики теряет галочку в твиттере. Также ему запретили публиковать определённые мысли о действиях других компаний, в том числе о Тесле, назвав это спекуляцией над рынком. Удивительный мир. Зарабатывать все хотят, просто надо уже признать что Маск это не гениальный энтузиаст, а человек, который пользуется популярностью и получает огромные деньги от государства.

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испанский смех

пипл хавает

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Roman

Если кому интересно

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Roman

Кстати сам Маск при стоимости акции тесла меньше 150 долларов утверждал, что она стоит слишком много. Переносимся в сегодняшнее время где Маск называет человека который шортил Теслу при стоимости 800 долларов идиотом.

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Nick Rosenberg

Не идиотом

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Своеобразный глобус

В целом в 2022 году шортить теслу могут только идиоты, тут он прав

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Roman

Шортил Теслу он в 2021 году, как раз таки за пол года перед тем, как сам Маск продал акций теслы на 16 миллиардов долларов.

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Василий Герасимов

Он с рогозиным хочет сраться там во всю мощь?)

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Lootfullin

Он за свободу распространения информации, человек сам должен решать, что с этой информацией делать. А ваши решения «забанить, удалить, скрыть из повестки» это точно такая же пропаганда одной точки зрения. Только теперь вашей точки зрения.

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Артем

В современных условиях - кто громче, тот и прав? То есть, у кого фабрика ботов больше

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Жорик Шишов

Так он же насчёт ботов и писал, когда предлагал выдавать "галочки" всем платным подписчикам twitter. Типа будет легче отсеивать комменты. Большую ферму "верифицированных" ботов будет уже дорого сделать, при этом для одного человека подписка дешёвая.
На самом деле свобода слова классная вещь, если это относится только к живым людям) если решить проблему с ботами, то тот же Трамп мог бы спокойно в Твиттер дальше писать и люди бы уже сами решали, что с этой информацией делать

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Василий Герасимов
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T:ema

Есть философские и моральные проблемы со свободой распространения информации.
Понятное дело, что у Маска могут быть свои взгляды на это, но как бы.. ¯\_(ツ)_/¯

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Иван Прохоров

Да, у Путина, например такие есть философские и моральные проблемы со свободой слова

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Артем

У него не со свободой слова проблемы, а с башкой

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Брутальная Лезба

Капец он Твиттер любит, тамошний Орлов нахуй

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Yggdrasil

Надеюсь он заблочит там всех пропагандонов и Миронова

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Astraeus

Он писал о том, что он за абсолютную свободу слову. Так что этого точно не будет. Мб Трампа разбанит.

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Yggdrasil

Эти хуесосы не имеют права на свободу слова

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Тимурчик

Он в Старлинке отказался блокировать сайты, которые просили некоторые страны

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Торговый Филипп

Кому купить...

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испанский смех
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Этнический супер_стар

Купить и уничтожить

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Ze Katze

Купить и закрыть

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Андерсон

Щас Рогозин нанесёт «ответный удар».

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Своеобразный глобус

Новость звучит как @Zoibana с @Олег Ивахнов против войны предложили выкупить тж у комитета

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флутер погромист

Блин, может купить тж, @Влад нужно коммерческое предложение 😏👌🏻

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new_comment

Илон, успокойся! Ты можешь подождать до конца [спецоперации]? Не до фондовой биржи сейчас!

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Узкий химик

Илон вернёт аккаунт Трампу или пошлёт его? 🥲

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Своеобразный глобус

Надеюсь он переименует его в титер и запретит тити

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испанский смех

вот долбоеб то

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ae

Зачем, не пойму. Токсичный актив, как ни крути - всем одновременно угодить не получится. Если только в коллегиальное управление передаст..
А, понял: хочет уникальный бейджик

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Своеобразный глобус

Интересно кому бы это вдруг захотел угодить самый богатый человек на планете 😑

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Blessed
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Max Mayers

Опять травит, я думаю не хочет он ничего купить

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Booratino Che

⚡ Илон Маск купил свитер за $45 по акции

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Гражданин концлагеря Путлера

сколько же народу в слюнях и святой радости захлебываются от Маска чтобы он не делал... не понимаю этого идолопоклонничества.
Как будто он манну небесную сотворил... до поры до времени он улыбается во все щели. Увидите, его еще тоже правительство США не раз нагнет, когда он перебежит дорожку более влиятельным людям

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Зарубежный кран

Он интересный человек, делает интересные вещи, ведет себя свободно и не корчит из себя надутого мудака, как наши олигархи

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Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион бы...
Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.

Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион был поставлен в мои любимые Збройні Сили в январе 2022. Позже, чем мечталось, но раньше, чем началась вторая кампания.

Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, шоб преодолеть противодействие российского АК-630. 630-й - це шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка проебала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки.

Результат вам известен.

Я хочу поблагодарить рабочих, инженеров, конструкторов этих комплексов. Стреляли ЗСУ, но комплекс сделали вы. Нарисуйте себе белый силуэт кораблика на стене сборочного цеха.

И - спасибо вам.
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