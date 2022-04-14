Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.



Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион был поставлен в мои любимые Збройні Сили в январе 2022. Позже, чем мечталось, но раньше, чем началась вторая кампания.



Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, шоб преодолеть противодействие российского АК-630. 630-й - це шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка проебала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки.



Результат вам известен.



Я хочу поблагодарить рабочих, инженеров, конструкторов этих комплексов. Стреляли ЗСУ, но комплекс сделали вы. Нарисуйте себе белый силуэт кораблика на стене сборочного цеха.



И - спасибо вам.

Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион бы...