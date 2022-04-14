Илон Маск предложил купить Twitter Статьи редакции
По 54,2 доллара за акцию.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, поданные Маском в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это «лучшее и окончательное» предложение.
- В случае сделки весь Twitter будет оценён в сумму около 43 миллиардов долларов.
- На момент написания заметки акции Twitter стоили 45,85 долларов за штуку — это 36,71 миллиарда долларов капитализации. После предложения они подорожали на 18%, отмечает Bloomberg.
- В апреле 2022 года Маск раскрыл, что скупил 9% акций Twitter. Он мог войти в совет директоров компании, но потом отказался от этой идеи. Маск часто пишет в свой Twitter-аккаунт, он в том числе критиковал компанию за ограничение свободы слова и комментировал другие события.
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Твиттер - существует
Илон Маск - суету навести охота
😄
Собственная платформа для шитпостинга - лепота
Вот почему он отказался входить в совет директоров
А ты думал)
Я так и думал
какая разница
Большая разница
Как удивительно, купил криптовалюту, начал пиарить её, она выросла. Купил твиттер, сказал про это, акции выросли. Если купить твиттер он хочет для улучшения свободы слова, тогда не понятно, почему человек, который публично критикует Маска и шортит теслу, Michael Burry, после очередной критики теряет галочку в твиттере. Также ему запретили публиковать определённые мысли о действиях других компаний, в том числе о Тесле, назвав это спекуляцией над рынком. Удивительный мир. Зарабатывать все хотят, просто надо уже признать что Маск это не гениальный энтузиаст, а человек, который пользуется популярностью и получает огромные деньги от государства.
пипл хавает
Если кому интересно
Кстати сам Маск при стоимости акции тесла меньше 150 долларов утверждал, что она стоит слишком много. Переносимся в сегодняшнее время где Маск называет человека который шортил Теслу при стоимости 800 долларов идиотом.
Не идиотом
В целом в 2022 году шортить теслу могут только идиоты, тут он прав
Шортил Теслу он в 2021 году, как раз таки за пол года перед тем, как сам Маск продал акций теслы на 16 миллиардов долларов.
Он с рогозиным хочет сраться там во всю мощь?)
Он за свободу распространения информации, человек сам должен решать, что с этой информацией делать. А ваши решения «забанить, удалить, скрыть из повестки» это точно такая же пропаганда одной точки зрения. Только теперь вашей точки зрения.
В современных условиях - кто громче, тот и прав? То есть, у кого фабрика ботов больше
Так он же насчёт ботов и писал, когда предлагал выдавать "галочки" всем платным подписчикам twitter. Типа будет легче отсеивать комменты. Большую ферму "верифицированных" ботов будет уже дорого сделать, при этом для одного человека подписка дешёвая.
На самом деле свобода слова классная вещь, если это относится только к живым людям) если решить проблему с ботами, то тот же Трамп мог бы спокойно в Твиттер дальше писать и люди бы уже сами решали, что с этой информацией делать
Есть философские и моральные проблемы со свободой распространения информации.
Понятное дело, что у Маска могут быть свои взгляды на это, но как бы.. ¯\_(ツ)_/¯
Да, у Путина, например такие есть философские и моральные проблемы со свободой слова
У него не со свободой слова проблемы, а с башкой
Капец он Твиттер любит, тамошний Орлов нахуй
Надеюсь он заблочит там всех пропагандонов и Миронова
Он писал о том, что он за абсолютную свободу слову. Так что этого точно не будет. Мб Трампа разбанит.
Эти хуесосы не имеют права на свободу слова
Он в Старлинке отказался блокировать сайты, которые просили некоторые страны
Кому купить...
Купить и уничтожить
Купить и закрыть
Щас Рогозин нанесёт «ответный удар».
Новость звучит как @Zoibana с @Олег Ивахнов против войны предложили выкупить тж у комитета
Блин, может купить тж, @Влад нужно коммерческое предложение 😏👌🏻
Илон, успокойся! Ты можешь подождать до конца [спецоперации]? Не до фондовой биржи сейчас!
Илон вернёт аккаунт Трампу или пошлёт его? 🥲
Надеюсь он переименует его в титер и запретит тити
вот долбоеб то
Зачем, не пойму. Токсичный актив, как ни крути - всем одновременно угодить не получится. Если только в коллегиальное управление передаст..
А, понял: хочет уникальный бейджик
Интересно кому бы это вдруг захотел угодить самый богатый человек на планете 😑
Опять травит, я думаю не хочет он ничего купить
⚡ Илон Маск купил свитер за $45 по акции
сколько же народу в слюнях и святой радости захлебываются от Маска чтобы он не делал... не понимаю этого идолопоклонничества.
Как будто он манну небесную сотворил... до поры до времени он улыбается во все щели. Увидите, его еще тоже правительство США не раз нагнет, когда он перебежит дорожку более влиятельным людям
Он интересный человек, делает интересные вещи, ведет себя свободно и не корчит из себя надутого мудака, как наши олигархи