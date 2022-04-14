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vc.ru

Google предупредила об отмене подписок на хранилище One, оформленных в России через App Store Статьи редакции

Из-за «невозможности обработать платёж».

С 10 марта 2022 года платёжная система Google Pay приостановила работу для пользователей в России после того, как об этом же объявили Visa и Mastercard. Поэтому пользователи не могли оплатить подписку Google One. Но оставался способ купить её через приложение Google One на iOS. Оплатить подписку можно было со счёта мобильного телефона.

Теперь такая возможность исчезнет: пользователи из России, которые купили подписку на месяц и на год, стали получать письма от Google One об её отмене. В них говорится, что Google не сможет обработать платёж.

Сообщения о том, что подписка больше недоступна, стали получать и пользователи из Белоруссии, пишет проект «Зеркало».

Подписка Google One, в частности, позволяла увеличить объём хранилища на «Google Диске», Gmail и «Фото» минимум на 100 ГБ. Теперь пользователям будет доступно только 15 ГБ.

#новости #google

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25 комментариев
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Брутальная Лезба

А что там хранить? Фото из заграничных отпусков?

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ДЕДос Атака

сейчас видимо только iclud остается с оплатой с баланса мобилы

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Serge Shima
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Сегодняшний череп

Да судя по всему и это прикроют, если у гугла не получается так же

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Nikita

Через Bankoff работает оплата вроде

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Егор Лебедев

Нет, не работает, нельзя привязывать виртуальные карты.

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Serge Shima

Работает 14.04.2022

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Sun City

Вот только как его к iCloud прицепить

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Serge Shima

к GooglePay отлично цепляется 14 апреля 2022

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Егор Лебедев

Ну, что-то не отлично и не цепляется(

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Serge Shima

А денег там есть?
С рос карты Bankoff не пополнить. Только стейблами в крипте, да и то ждать придётся пару недель, если карта тока-тока открыта.

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Егор Лебедев

Да, есть конечно, какая-то попытка списания происходит, но карта не привязывается.

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Nikita

Попробуйте поменять страну на США, а лучше конечно переехать или закончить войну.

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Serge Shima

Bankoff сырой и вялый

У меня, например, PayPal и Sony не принимают его, но Google работает

А в реддите пишут, как у тебя, что Гугл не принимает, а PS работает

Тут уж где собака насрёт

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Кузькин отец

подтверждаю, через Bankoff оплата проходит. Только пополнение через телеграм бота проходит не быстро сейчас (два дня)

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Marat Garifullin

Исходя из текста письма речь идёт все таки о невозможности последующих списаний, а не об отмене тех, которые уже были совершены.

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Павел

Такс, как поменять регион в Гугле...

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SMD 82

а я так и не понял, нафига они ее сделали. облако и так работает. только рнклама лезла в их приложениях

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Земельный файл

Недавно прикручивал виртуальные диски по WebDAV в win 10 облака мейл ру и яндекса. Но я там, у них, не покупал ещё дополнительный объём за деньги.

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Артём Кобяков

у меня все равно работает, ну пришло письмо и пришло, но места 100гб пишет

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Егор Лебедев

А как платили? с баланса AppStore?

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Благополучный звук

С чего бы ему не работать? Оплаченный период будет работать до конца. А вот продлить уже не получится без смены платёжного профиля

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Культурный жар

Мы тут в Беларуси тоже получили такие уведомления, так что можете дописать

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Культурный жар

https://devby.io/news/google-one-nedostupen-dlya-belarusi-1649919758

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Культурный жар

Причём и платежи проходят, и подписка ещё не истекла

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angry cat
Он утонул

Особенно приятно, что я тоже сопричастен к производству этих ракет🌝

Мартин Брест
Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.

Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион бы...
Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.

Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион был поставлен в мои любимые Збройні Сили в январе 2022. Позже, чем мечталось, но раньше, чем началась вторая кампания.

Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, шоб преодолеть противодействие российского АК-630. 630-й - це шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка проебала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки.

Результат вам известен.

Я хочу поблагодарить рабочих, инженеров, конструкторов этих комплексов. Стреляли ЗСУ, но комплекс сделали вы. Нарисуйте себе белый силуэт кораблика на стене сборочного цеха.

И - спасибо вам.
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