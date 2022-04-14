Google предупредила об отмене подписок на хранилище One, оформленных в России через App Store Статьи редакции
Из-за «невозможности обработать платёж».
С 10 марта 2022 года платёжная система Google Pay приостановила работу для пользователей в России после того, как об этом же объявили Visa и Mastercard. Поэтому пользователи не могли оплатить подписку Google One. Но оставался способ купить её через приложение Google One на iOS. Оплатить подписку можно было со счёта мобильного телефона.
Теперь такая возможность исчезнет: пользователи из России, которые купили подписку на месяц и на год, стали получать письма от Google One об её отмене. В них говорится, что Google не сможет обработать платёж.
Сообщения о том, что подписка больше недоступна, стали получать и пользователи из Белоруссии, пишет проект «Зеркало».
Подписка Google One, в частности, позволяла увеличить объём хранилища на «Google Диске», Gmail и «Фото» минимум на 100 ГБ. Теперь пользователям будет доступно только 15 ГБ.
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А что там хранить? Фото из заграничных отпусков?
сейчас видимо только iclud остается с оплатой с баланса мобилы
Да судя по всему и это прикроют, если у гугла не получается так же
Через Bankoff работает оплата вроде
Нет, не работает, нельзя привязывать виртуальные карты.
Работает 14.04.2022
Вот только как его к iCloud прицепить
к GooglePay отлично цепляется 14 апреля 2022
Ну, что-то не отлично и не цепляется(
А денег там есть?
С рос карты Bankoff не пополнить. Только стейблами в крипте, да и то ждать придётся пару недель, если карта тока-тока открыта.
Да, есть конечно, какая-то попытка списания происходит, но карта не привязывается.
Попробуйте поменять страну на США, а лучше конечно переехать или закончить войну.
Bankoff сырой и вялый
У меня, например, PayPal и Sony не принимают его, но Google работает
А в реддите пишут, как у тебя, что Гугл не принимает, а PS работает
Тут уж где собака насрёт
подтверждаю, через Bankoff оплата проходит. Только пополнение через телеграм бота проходит не быстро сейчас (два дня)
Исходя из текста письма речь идёт все таки о невозможности последующих списаний, а не об отмене тех, которые уже были совершены.
Такс, как поменять регион в Гугле...
а я так и не понял, нафига они ее сделали. облако и так работает. только рнклама лезла в их приложениях
Недавно прикручивал виртуальные диски по WebDAV в win 10 облака мейл ру и яндекса. Но я там, у них, не покупал ещё дополнительный объём за деньги.
у меня все равно работает, ну пришло письмо и пришло, но места 100гб пишет
А как платили? с баланса AppStore?
С чего бы ему не работать? Оплаченный период будет работать до конца. А вот продлить уже не получится без смены платёжного профиля
Мы тут в Беларуси тоже получили такие уведомления, так что можете дописать
https://devby.io/news/google-one-nedostupen-dlya-belarusi-1649919758
Причём и платежи проходят, и подписка ещё не истекла