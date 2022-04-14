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РБК: в суды поступило более 600 административных дел о дискредитации российской армии Статьи редакции

Из них суды уже вынесли 334 постановления о назначении административного наказания, лишь по трём прекратили производство. 80 дел обжалованы.

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С момента появления в Кодексе об административных правонарушениях статьи о дискредитации Вооружённых сил России суды зарегистрировали 610 дел по данной статье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ГАС «Правосудие» за период с 4 марта по 11 апреля.

Из них российские суды уже вынесли 334 постановления о назначении административного наказания и лишь по трём прекратили производство. 176 дел ожидают рассмотрения судами. 80 дел, по которым уже было вынесено решение, обжалованы в апелляционных инстанциях.

Лидером среди регионов по количеству таких административных дел стала Калининградская область: в суды региона поступило 77 дел. По 53 делам уже вынесли постановление о назначении административного наказания.

Вторым регионом по количеству таких дел стал Санкт-Петербург. В суды города поступило на рассмотрение 55 дел, из низ 33 рассмотрены. Тройку лидеров замыкает республика Крым: в суды поступило 37 дел.

По статье о дискредитации вооруженных сил осуждают россиян, публично выступающих против военной спецоперации России на Украине. По этой статье задерживают за одиночные пикеты с плакатами, «антивоенные» посты в соцсетях или другие публичные высказывания. TJ составил список акций, за которые штрафовали на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

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Полицейские с пацифистским плакатом. Фото: Дмитрий Лебедев, «Коммерсантъ»

#новости #суды #конфликтнаукраине #законы #фейки

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19 комментариев
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SuperPanda

Да ВС россии уже сами себя так дискредитировали, что не отмыться

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CкайримдляНордов

А есть что дискредитировать?

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makidog

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Сергей Беляков

Однако, количество заведенных дел дискретитирует орочью орду куда сильнее, чем пикетчики и посты в твиттере.

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the hard of леопард

Ну не скажи, если бы дела так активно не заводили, на улицах толпы бы стояли

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Dmytry Kovalsky

А самое смешное что толпы эти ничего не решат.
Помню в Гонконге битвы были..и чего.

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angry cat

Подождите месяцок и будет некого дискредитировать.

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Dmytry Kovalsky

Ну вот допустим чинхул твой кот во время речи путина по телеку..а жена все записала и послала куда следует...и все 15 лет.
А жене квартира осталась.

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Многие микроскоп

Потом кот подставит жену и станет единоличным собственником квартиры.
Вывод: Будь начеку, удар может прийти с неожиданной стороны. Коты очень коварны, не зря же они нас приручили.

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испанский смех

это не коты, а токсоплазма

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Dmytry Kovalsky

Мозговой паразит запущенный рептилоидами.
Давайте уже назовем вещи своими именами.

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Блаженный чайник

Да любой пук в воздух их дискредитирует.

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Блаженный чайник

Лидером среди регионов по количеству таких административных дел стала Калининградская область
 Лол.

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Этнический супер_стар

Калининградская область со всех сторон окружена Нато

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Gedevan

Хм, может быть если ее так часто дескридитируют то она делает чтото не так? 🤔 да неее, врядли.

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Этнический супер_стар

Вторым регионом по количеству таких дел стал Санкт-Петербург.
Окно в Европу!

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Региональный танк88

Чото мало.

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Перелом Пупка

Кучу комплексов нужно иметь, чтобы так реагировать. Как гражданские дела решать -так папки месяцами пылятся, а тут армию дискредитируют - это же другое, еба.

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fyjybv
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Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, шоб преодолеть противодействие российского АК-630. 630-й - це шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка проебала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки.

Результат вам известен.

Я хочу поблагодарить рабочих, инженеров, конструкторов этих комплексов. Стреляли ЗСУ, но комплекс сделали вы. Нарисуйте себе белый силуэт кораблика на стене сборочного цеха.

И - спасибо вам.
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