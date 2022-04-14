РБК: в суды поступило более 600 административных дел о дискредитации российской армии Статьи редакции
Из них суды уже вынесли 334 постановления о назначении административного наказания, лишь по трём прекратили производство. 80 дел обжалованы.
С момента появления в Кодексе об административных правонарушениях статьи о дискредитации Вооружённых сил России суды зарегистрировали 610 дел по данной статье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ГАС «Правосудие» за период с 4 марта по 11 апреля.
Из них российские суды уже вынесли 334 постановления о назначении административного наказания и лишь по трём прекратили производство. 176 дел ожидают рассмотрения судами. 80 дел, по которым уже было вынесено решение, обжалованы в апелляционных инстанциях.
Лидером среди регионов по количеству таких административных дел стала Калининградская область: в суды региона поступило 77 дел. По 53 делам уже вынесли постановление о назначении административного наказания.
Вторым регионом по количеству таких дел стал Санкт-Петербург. В суды города поступило на рассмотрение 55 дел, из низ 33 рассмотрены. Тройку лидеров замыкает республика Крым: в суды поступило 37 дел.
По статье о дискредитации вооруженных сил осуждают россиян, публично выступающих против военной спецоперации России на Украине. По этой статье задерживают за одиночные пикеты с плакатами, «антивоенные» посты в соцсетях или другие публичные высказывания. TJ составил список акций, за которые штрафовали на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
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Да ВС россии уже сами себя так дискредитировали, что не отмыться
А есть что дискредитировать?
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Однако, количество заведенных дел дискретитирует орочью орду куда сильнее, чем пикетчики и посты в твиттере.
Ну не скажи, если бы дела так активно не заводили, на улицах толпы бы стояли
А самое смешное что толпы эти ничего не решат.
Помню в Гонконге битвы были..и чего.
Подождите месяцок и будет некого дискредитировать.
Ну вот допустим чинхул твой кот во время речи путина по телеку..а жена все записала и послала куда следует...и все 15 лет.
А жене квартира осталась.
Потом кот подставит жену и станет единоличным собственником квартиры.
Вывод: Будь начеку, удар может прийти с неожиданной стороны. Коты очень коварны, не зря же они нас приручили.
это не коты, а токсоплазма
Мозговой паразит запущенный рептилоидами.
Давайте уже назовем вещи своими именами.
Да любой пук в воздух их дискредитирует.
Лидером среди регионов по количеству таких административных дел стала Калининградская область
Лол.
Калининградская область со всех сторон окружена Нато
Хм, может быть если ее так часто дескридитируют то она делает чтото не так? 🤔 да неее, врядли.
Вторым регионом по количеству таких дел стал Санкт-Петербург.
Окно в Европу!
Чото мало.
Кучу комплексов нужно иметь, чтобы так реагировать. Как гражданские дела решать -так папки месяцами пылятся, а тут армию дискредитируют - это же другое, еба.