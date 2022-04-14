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Хакеры выложили в открытый доступ базу электронных писем Минкульта — в архиве более 230 тысяч сообщений Статьи редакции

Есть письма из администрации Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области. В документах содержится информация о зарплатах, увольнениях, а также дефектах объектов культурного наследия.

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Хакеры, связанные с группировкой Anonymous, опубликовали на сайте DDoSecrets базу электронных писем российских государственных органов объёмом более 700 Гб. В архиве содержится 230 тысяч писем из Минкульта, 230 тысяч писем за период с 2019 по 2022 год — из администрации Благовещенска и 130 тысяч писем, датированных 2016–2022 годами, — из аппарата губернатора Тверской области.

Источник «Коммерсанта» на рынке кибербезопасности подтвердил, что в слитых файлах содержится почтовая переписка российских ведомств. Корреспондент издания ознакомился с одним из архивов: в нём есть сведения о зарплатах, увольнениях, переписка на тему дефектов объектов культурного наследия, а также внутренняя переписка сотрудников подконтрольного Министерству культуры ФГБУ «Росгосэкспертиза».

В Минкульте подтвердили, что выявили хакерскую атаку на электронную почту подведомственного ФГБУ «Росгосэкспертиза». Специалисты ведомства начали работу над устранением последствий взлома и усилением защиты информационных баз. В администрациях Благовещенска и Тверской области не ответили на запросы издания.

По мнению собеседника «Коммерсанта» на рынке кибербезопасности, переписка утекла из-за уязвимости в почтовом сервере. Это говорит о «пренебрежении политикой устранения уязвимостей в госорганах», добавил другой источник.

После начала военной операции на Украине группировка хакеров Anonymous объявила России «кибервойну». Вечером 24 февраля в стране перестал открываться сайт государственного телеканала RT, проблемы возникали с доступом к сайтам Кремля, правительства и парламента РФ. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил, что уровень угрозы кибератак на российские ресурсы критический.

25 февраля Anonymous взломали сайт Минобороны России и опубликовали в открытом доступе ссылку на базу данных предполагаемых сотрудников ведомства. Хакеры утверждали, что там есть телефоны и электронные адреса, а также логины и пароли к сайту Минобороны и ресурсам на домене .gov.

28 февраля сайты более десятка российских СМИ перестали работать. На главных страницах появилось обращение от Anonymous с требованием остановить «спецоперацию».

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Действия за неделю обратились в хаос: хакеры «кладут» сайты и СМИ обеих сторон, взламывают приложения. Появляются IT-армии, а группировки раскалываются изнутри. Но самых разрушительных атак пока не было.

Филиппо Монтефорте, AFP 

#новости #хакеры #взломы

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11 комментариев
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Nuri Shaw

Какую то пургу хакерят

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Царский Женя

Лучше б Пикабу опрокинули

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Ze Katze

Зачем? Чтоб весь тот зомбированый сброд порасползался по другим сайтам? Лучше пусть там все это говно варится. Нормальный человек там не задержится

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Царский Женя

Да по-моему лучше взорвать этот котёл, пусть расползаются. Мне кажется там много приспособленцев, они либо найдут другое такое место, либо будут приспосабливаться на менее промытом ресурсе.

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Редкий Натр

В документах содержится информация о зарплатах,

"Сосиписос - это не только палиндром"
/из взломанной переписки/

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Борат Сагдиев

нюдсы есть?

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Майка Ника

( . Y . )

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XTheme

Извини, Борат, но навряд ли у них есть нюдсы твоей сестры.

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App Win

Опять качать

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Димоша

Расскажите потом, как у них теперь с грамотностью. Лет 10 назад "многии там песали примерна так". 🤷

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Непрерывный жар

Очень интересно(нет)

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