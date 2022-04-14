Новым гендиректором «Яндекса» стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский Статьи редакции
Со 2 апреля он был временно исполняющим обязанности.
- Кандидатуру Савиновского одобрили на общем собрании участников ООО «Яндекс» 14 апреля.
- Он исполнял обязанности главы компании со 2 апреля 2022 года, теперь будет совмещать должности гендиректора и руководителя медиасервисов.
- Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. Он был в команде подготовки компании к выходу на биржу Nasdaq, участвовал в разработке стратегии развития «Такси». В 2016 году возглавил направление медиасервисов («Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Яндекс.Афиша»).
- Елена Бунина покинула должность гендиректора ООО «Яндекс» в марте 2022 года. Её должен был сменить Тигран Худавердян, но попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V. Также он оставил должности в дочерних структурах компании в Нидерландах.
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В списках санкций через 3... 2...
Готов стать зиц-гендиректором Яндекса за 500 тыс. долларов в месяц.
Не стоит оно того
600 тыс. долларов
666 666 хотя бы символично, но тоже не стоит
Подвинься, друг
госдеповских печенек тебе уже мало, белоленточник?
где выдают?
Типичный dtf челик
Небось на свиче играет
Докупил геймпад
Зачем?? Джойконы рулят!
Мне друг рассказывал.
Если это типичный DTF челик, то нихуя у них там лакшери сообщество, VC отдыхает
Когда Путину надо найти что-то в Яндексе, он приезжает в Яндекс и ищет.
"Да ты не бойся, все нормально будет. Три раза в одно место молния не ударяет"
Какие у него клыки
Дал бы ему на клык??
Я омерзителен.
Извините.
Что это значит?
Отвечает пользователь ответом мил ру!
В таком случае не дал бы
Нет
Не хочу знать чем ты там его так отполировал.
Экстрой
Что такое Экстра?
Блокчейном, то есть, тьфу, машин-лернингом
Фетиш?
Квалификация, возможно
ждём в станционных списках )
Помню конфеты "Савинов" в нулевые активно рекламили
Очки и рубашонка конечно же российского производства иначе сжечь приспособленца.
какой ему сделали оффер?
Пообещали не публиковать его поисковые запросы
"Какой же я идиот, что пользовался Яндексом" - подумал он
На бумыча похож