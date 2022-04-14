Новости
vc.ru

Новым гендиректором «Яндекса» стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский Статьи редакции

Со 2 апреля он был временно исполняющим обязанности.

  • Кандидатуру Савиновского одобрили на общем собрании участников ООО «Яндекс» 14 апреля.
  • Он исполнял обязанности главы компании со 2 апреля 2022 года, теперь будет совмещать должности гендиректора и руководителя медиасервисов.
  • Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. Он был в команде подготовки компании к выходу на биржу Nasdaq, участвовал в разработке стратегии развития «Такси». В 2016 году возглавил направление медиасервисов («Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Яндекс.Афиша»).
  • Елена Бунина покинула должность гендиректора ООО «Яндекс» в марте 2022 года. Её должен был сменить Тигран Худавердян, но попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V. Также он оставил должности в дочерних структурах компании в Нидерландах.
Артём Савиновский
Новости
Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина ушла с должности Статьи редакции

По данным The Bell, она уехала из страны и не собирается возвращаться из-за «спецоперации» на Украине.

#новости #яндекс

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40 комментариев
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Абстрактный хичхакер

В списках санкций через 3... 2...

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Абстрактный хичхакер

Готов стать зиц-гендиректором Яндекса за 500 тыс. долларов в месяц.

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Станислав Агентов
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Этнический супер_стар

Не стоит оно того

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Абстрактный хичхакер

600 тыс. долларов

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Этнический супер_стар

666 666 хотя бы символично, но тоже не стоит

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Непрерывный жар

Подвинься, друг

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Борат Сагдиев

госдеповских печенек тебе уже мало, белоленточник?

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Абстрактный хичхакер

где выдают?

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Непрерывный жар

Типичный dtf челик

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Казенный файл

Небось на свиче играет

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Непрерывный жар

Докупил геймпад

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Блаженный чайник

Зачем?? Джойконы рулят!

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Блаженный чайник

Мне друг рассказывал.

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Слепой спрей

Если это типичный DTF челик, то нихуя у них там лакшери сообщество, VC отдыхает

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Марк Цукор

Когда Путину надо найти что-то в Яндексе, он приезжает в Яндекс и ищет.

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Этнический супер_стар

"Да ты не бойся, все нормально будет. Три раза в одно место молния не ударяет"

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Этнический супер_стар

Какие у него клыки

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Блаженный чайник

Дал бы ему на клык??

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Блаженный чайник

Я омерзителен.

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Блаженный чайник

Извините.

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Этнический супер_стар

Что это значит?

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Блаженный чайник

Отвечает пользователь ответом мил ру!

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Этнический супер_стар

В таком случае не дал бы

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Блаженный чайник
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Этнический супер_стар

Нет

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Блаженный чайник
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Этнический супер_стар
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Блаженный чайник

Не хочу знать чем ты там его так отполировал.

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Математический диод

Экстрой

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Этнический супер_стар

Что такое Экстра?

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Этнический супер_стар

Блокчейном, то есть, тьфу, машин-лернингом

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Непрерывный жар

Фетиш?

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Этнический супер_стар

Квалификация, возможно

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WatermelonTheMouse

ждём в станционных списках )

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Игорь Херник

Помню конфеты "Савинов" в нулевые активно рекламили

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Dmytry Kovalsky

Очки и рубашонка конечно же российского производства иначе сжечь приспособленца.

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испанский смех

какой ему сделали оффер?

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Этнический супер_стар

Пообещали не публиковать его поисковые запросы

"Какой же я идиот, что пользовался Яндексом" - подумал он

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Станислав Агентов

На бумыча похож

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