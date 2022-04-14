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Путин создал комиссию Совбеза по IT-суверенитету. Её возглавит Дмитрий Медведев Статьи редакции

Организация будет заниматься нацбезопасностью в сфере информационных технологий и оценивать независимость страны от иностранных компаний.

14 апреля указом президента РФ в России учредили комиссию Совета безопасности по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Руководителем назначили запреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Согласно газете «Коммерсантъ», комиссия займётся следующими вопросами:

  • оценивать уровень независимости объектов информационной инфраструктуры от иностранных технологий;
  • анализировать эффективность работы организаций по выполнению решений Совбеза в области обеспечения технологического суверенитета;
  • выявлять и оценивать внутренние и внешние угрозы нацбезопасности в сфере информационных технологий;
  • координировать работу по решению задач обеспечения нацбезопасности в сфере информационных технологий;
  • готовить предложения по вопросам госполитики в сфере поддержки отечественной продукции и использования IT-технологий для нужд обороны страны и обеспечения правопорядка, также речь идет о предотвращении угроз в области технологического суверенитета;
  • разрабатывать правовое регулирование в области обеспечения технологического суверенитета.

Среди прочего, комиссия сможет пользоваться государственными системами информации, банками и базами данных различных органов и организаций.

В комиссию входит ряд российских министров — глава Минцифры, глава МВД, министр обороны и другие. В состав включат председателя ЦБ, директоров силовых ведомств и глав технологических корпораций «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос».

#новости #технологи #медведев

1467 просмотров
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43 комментария
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Перпендикулярный ТЖ

Так, у кого тут айфон? Соберитесь, нужен кто-то кто разбирается в технологиях!!!

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Этнический супер_стар

Дмитрий Медведев видел живого Стива Джобса!

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Инвестор

и даже трогал

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Душевный Орзэмэс

А потом Стив Джобс умер

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Инвестор

бля

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Душевный Орзэмэс
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Игорь Херник

СРОЧНО ПУСТИТЕ ДИМОНА К ВОЛОДЕ, ДРУЗЬЯ ДАВНО НЕ РУЧКАЛИСЬ!!!!

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Этнический супер_стар

Руку не мыл с тех пор

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Душевный Орзэмэс

Потому и умер Стив Джобс

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Перпендикулярный ТЖ

Блять пиздец, какое же ничтожное позорище.

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Жаркий инструмент

Сука, ебучие старые отсталые долбоебы

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KZ Forever

Какой IT суверенитет? Отберите у Медведева айпад для начала

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TJaba

В комиссию входит ряд российских министров — глава Минцифры, глава МВД, министр обороны и другие. В состав включат председателя ЦБ
 Чем они там будут заниматься таким составом?

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Жесткий Гоша

Зайдут как то в бар

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ans

А бармен им расскажет, откуда на Беларусь готовилось нападение

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Этнический супер_стар

Программировать!

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Александр Чезганов

Сидеть над бедным программистом будут впятером

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Andy

ДАЮ ЗАДАНИЕ АЙТИ - ПОГРОМИРУЙТЕ

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sergjjj

ФГУП "Суверенный ИТ"

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Невыносимый череп

Деды полезли в айти.
Айти пизда

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Борат Сагдиев

БЛЯТЬ. СУКА. ГВОЗДИ СНАЧАЛА ДЕЛАТЬ НАУЧИТЕСЬ, ПОТОМ УЖЕ ЗА IT БЕРИТЕСЬ, ДЕБИЛЫ

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Однако здравствуйте

Ахахахах блять что

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Случайный поезд

"комиссию Совбеза по IT-суверенитету. Её возглавит Дмитрий Медведев"

Блядь. Этот еблан что-то ещё в этом бы понимал

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усталые игрушки

В чем надо - понимает. Уточка сама себя не накормит.

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Yggdrasil

IT мать его суверенитет. Звучит как отборное дерьмо в духе совковой номенклатуры

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Александр Авдеев

Пызда айти.

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Ladyjane

Все хорошо с айти, это России пызда.

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Александр Авдеев

Само собой шо пызда рашке.

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Kind soul

Я даже не стал читать, о чём там речь. Ясно одно, володя не хочет успокоиться. Хочет ещё хуйни натворить. Неймётся ему, если решился такого отморозка воскресить

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усталые игрушки

Недимон в последнее время старательно обращал на себя внимание, напрашивался ещё немного попилить. Сам виноват.

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Kind soul

Имелл ввиду, что до войны его не было долго. Сейчас то да, на пике находится демон проклятый

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Вольфсон

Скрепокодинг

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TOMYMM
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Перелом Пупка

Ога, только назвать это надо было ИТЪ независимость. Если уже в суверенитет - то уж до конца.

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Николай

Не ИТ, по-забугорному, а ОНО

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Перелом Пупка

Точняк - клоуны же 👍

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Антон Лисин

Видимо Медведева будут двигать на его место

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Кляр Клецков

А вы говорите чё он там пишет бред. Вот, показал что и технологии знает, и правильно думать и применять их может, молодец димка

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Andy

Пиздец ебланы

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Казенный файл

Поздно пить Боржоми

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Valentin Lazarev

Пропал Калабуховский дом

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Дмитрий Орлов

На самом деле жалко Медведева. Видно, что он всё это безумие не поддерживает. И теперь отыгрывает роль ястреба настолько жирно насколько может, ведь боится попасть не в милость и умереть. Адекватный человек среди убийц и людоедов.

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братишка

Вообще не жалко, не надо его отмазывать и очеловечивать

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