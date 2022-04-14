Путин создал комиссию Совбеза по IT-суверенитету. Её возглавит Дмитрий Медведев Статьи редакции
Организация будет заниматься нацбезопасностью в сфере информационных технологий и оценивать независимость страны от иностранных компаний.
14 апреля указом президента РФ в России учредили комиссию Совета безопасности по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Руководителем назначили запреда Совбеза Дмитрия Медведева.
Согласно газете «Коммерсантъ», комиссия займётся следующими вопросами:
- оценивать уровень независимости объектов информационной инфраструктуры от иностранных технологий;
- анализировать эффективность работы организаций по выполнению решений Совбеза в области обеспечения технологического суверенитета;
- выявлять и оценивать внутренние и внешние угрозы нацбезопасности в сфере информационных технологий;
- координировать работу по решению задач обеспечения нацбезопасности в сфере информационных технологий;
- готовить предложения по вопросам госполитики в сфере поддержки отечественной продукции и использования IT-технологий для нужд обороны страны и обеспечения правопорядка, также речь идет о предотвращении угроз в области технологического суверенитета;
- разрабатывать правовое регулирование в области обеспечения технологического суверенитета.
Среди прочего, комиссия сможет пользоваться государственными системами информации, банками и базами данных различных органов и организаций.
В комиссию входит ряд российских министров — глава Минцифры, глава МВД, министр обороны и другие. В состав включат председателя ЦБ, директоров силовых ведомств и глав технологических корпораций «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос».
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Так, у кого тут айфон? Соберитесь, нужен кто-то кто разбирается в технологиях!!!
Дмитрий Медведев видел живого Стива Джобса!
и даже трогал
А потом Стив Джобс умер
бля
СРОЧНО ПУСТИТЕ ДИМОНА К ВОЛОДЕ, ДРУЗЬЯ ДАВНО НЕ РУЧКАЛИСЬ!!!!
Руку не мыл с тех пор
Потому и умер Стив Джобс
Блять пиздец, какое же ничтожное позорище.
Сука, ебучие старые отсталые долбоебы
Какой IT суверенитет? Отберите у Медведева айпад для начала
В комиссию входит ряд российских министров — глава Минцифры, глава МВД, министр обороны и другие. В состав включат председателя ЦБ
Чем они там будут заниматься таким составом?
Зайдут как то в бар
А бармен им расскажет, откуда на Беларусь готовилось нападение
Программировать!
Сидеть над бедным программистом будут впятером
ДАЮ ЗАДАНИЕ АЙТИ - ПОГРОМИРУЙТЕ
ФГУП "Суверенный ИТ"
Деды полезли в айти.
Айти пизда
БЛЯТЬ. СУКА. ГВОЗДИ СНАЧАЛА ДЕЛАТЬ НАУЧИТЕСЬ, ПОТОМ УЖЕ ЗА IT БЕРИТЕСЬ, ДЕБИЛЫ
Ахахахах блять что
"комиссию Совбеза по IT-суверенитету. Её возглавит Дмитрий Медведев"
Блядь. Этот еблан что-то ещё в этом бы понимал
В чем надо - понимает. Уточка сама себя не накормит.
IT мать его суверенитет. Звучит как отборное дерьмо в духе совковой номенклатуры
Пызда айти.
Все хорошо с айти, это России пызда.
Само собой шо пызда рашке.
Я даже не стал читать, о чём там речь. Ясно одно, володя не хочет успокоиться. Хочет ещё хуйни натворить. Неймётся ему, если решился такого отморозка воскресить
Недимон в последнее время старательно обращал на себя внимание, напрашивался ещё немного попилить. Сам виноват.
Имелл ввиду, что до войны его не было долго. Сейчас то да, на пике находится демон проклятый
Скрепокодинг
Ога, только назвать это надо было ИТЪ независимость. Если уже в суверенитет - то уж до конца.
Не ИТ, по-забугорному, а ОНО
Точняк - клоуны же 👍
Видимо Медведева будут двигать на его место
А вы говорите чё он там пишет бред. Вот, показал что и технологии знает, и правильно думать и применять их может, молодец димка
Пиздец ебланы
Поздно пить Боржоми
Пропал Калабуховский дом
На самом деле жалко Медведева. Видно, что он всё это безумие не поддерживает. И теперь отыгрывает роль ястреба настолько жирно насколько может, ведь боится попасть не в милость и умереть. Адекватный человек среди убийц и людоедов.
Вообще не жалко, не надо его отмазывать и очеловечивать