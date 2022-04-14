Акционер Twitter отклонил предложение Илона Маска о покупке компании Статьи редакции
По мнению саудовского принца, предложение предпринимателя не отражает её реальную стоимость.
Об этом Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд написал в своём твиттере.
Саудовский принц инвестировал 300 миллионов долларов в Twitter в 2011 году, в 2015 он поднял свою долю в компании до 5,2%.
Ранее агентство Bloomberg выяснило, что Илон Маск собирается купить 100% акций Twitter по 54,20 долларов за акцию. Таким образом, вся компания оценивается в 43 миллиарда долларов.
Участники акции надевают белые нарукавные повязки и оставляют примерно одинаковый текст о поддержке военных.
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@штош
штош
где нюдсы, где все???
Ты даже на подсайт @штош не подписан!
штош
нападение на штошотред!
як ти пидор, усе ясни, ви подручни cumitattoo
ничего личного, просто правила, штош
Так он не подписан, не знает, а права качает!
штош
ну ту Zлюка
инвестировал в говно
О, это тот Аль-Валид, которого Трамп посылал нахер
В твиттере!
Ой
штош
учитывая его перспективы развития
Никакого развития твитер уже не будет, он уже развился
привет
привет
подписался на штош
штош
Сейчас акции торгуются на бирже по цене 42,70 $, если что
а 2 месяца назад 32. так что реальность у этого принца какая то другая
А где галка?
есть галка, чё пугаешь
.
элон иди нахуй
С вами была краткая расшифровка заявления саудовского принца Илюхера ХХХ, владеющего 1348024779266395% акций Twitter.
Квинтиллионер также отказался от предложения Илона Маска о полной покупке компании.