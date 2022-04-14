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Виновный цвет

Акционер Twitter отклонил предложение Илона Маска о покупке компании Статьи редакции

По мнению саудовского принца, предложение предпринимателя не отражает её реальную стоимость.

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Об этом Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд написал в своём твиттере.

Я не верю, что предложение Илона Маска ($54,2 за акцию) отражает реальную стоимость Twitter, учитывая его перспективы развития. Будучи одним из крупнейших и долгодержащих акционеров Twitter, Kingdom Holding Company и я отклоняем это предложение.

Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд
саудовский принц, мажоритарный акционер Twitter

Саудовский принц инвестировал 300 миллионов долларов в Twitter в 2011 году, в 2015 он поднял свою долю в компании до 5,2%.

Ранее агентство Bloomberg выяснило, что Илон Маск собирается купить 100% акций Twitter по 54,20 долларов за акцию. Таким образом, вся компания оценивается в 43 миллиарда долларов.

Новости
vc.ru
Илон Маск предложил купить Twitter Статьи редакции

По 54,2 доллара за акцию.

#новости #илонмаск #twitter

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28 комментариев
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Этнический супер_стар

@штош

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штош

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Финансовый Женя

где нюдсы, где все???

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Этнический супер_стар

Ты даже на подсайт @штош не подписан!

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Финансовый Женя

штош

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нападение на штошотред!

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Финансовый Женя

як ти пидор, усе ясни, ви подручни cumitattoo

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ничего личного, просто правила, штош

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Этнический супер_стар

Так он не подписан, не знает, а права качает!

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штош

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Финансовый Женя

ну ту Zлюка

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испанский смех

инвестировал в говно

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Этнический супер_стар

О, это тот Аль-Валид, которого Трамп посылал нахер

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Ракетный торшер

В твиттере!

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Этнический супер_стар

Ой

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штош

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Муниципальный Петя

учитывая его перспективы развития
 Никакого развития твитер уже не будет, он уже развился

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Научно-Технический парфюмер

привет

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Виновный цвет

привет

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Научно-Технический парфюмер

подписался на штош

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Виновный цвет

штош

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Iliâ V. Olar'

Сейчас акции торгуются на бирже по цене 42,70 $, если что

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Злой щит

а 2 месяца назад 32. так что реальность у этого принца какая то другая

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TJaba

А где галка?

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есть галка, чё пугаешь

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Александр Чекета

.

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Проклятый рак

элон иди нахуй

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Виновный цвет

С вами была краткая расшифровка заявления саудовского принца Илюхера ХХХ, владеющего 1348024779266395% акций Twitter.
Квинтиллионер также отказался от предложения Илона Маска о полной покупке компании.

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