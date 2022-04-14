Сооснователя «Гидры» арестовали в Москве

Дмитрий Павлов обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
11 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал сооснователя даркнет-площадки по продаже наркотиков «Гидры» Дмитрия Павлова, сообщается в базе материалов по уголовным делам.
5 апреля власти Германии сообщили, что закрыли крупнейшую нелегальную торговую площадку в мире и конфисковали биткоины на сумму 23 миллиарда евро. Представители площадки на форуме заявили, что скоро продолжат работу, пишет «Лента.ру».
В этот же день Минюст США предъявил обвинения в распространении наркотиков и администрировании серверами «Гидры» Дмитрию Павлову. Минфин США ввёл санкции против площадки.
Организация будет заниматься нацбезопасностью в сфере информационных технологий и оценивать независимость страны от иностранных компаний.
А ведь Запад и правда не верил в Украину. И тут скорей дело не в нашем скиле или яйцах, тут скорей в недоверии. Они до последнего думали, как и Путин, что мы будет в лучшем случае сдаваться без боя а в худшем с цветами встречать. А теперь когда убедились в твердости наших идеалов, прям как прорвало. Риперы, блядь. Риперы. Они у 2.5 стран на…
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штош
штош
штош
так он же вроде только хостинг продавал, говорит что не знал что там на его хостингах. айтишники поясните, пиздит он?
почему только сейчас? как выявили овнера и почему не раньше?
Ну если верить данным сша и ес, то до конца 2021 они типа все это расследовали. Потом выкатили пресс релиз и заболочили гидру. Потом сша слило рф этого чувака
западные партнеры?
А вот хуй его знает теперь. Реально жду документалку про это. Очень странное совпадение, так удачно закрыть этот гигантский маркетплейс именно во время военного конфликта
От 15 до 20? Чёт жестко. Он же всё-таки не к миру призывал.
А вдруг призывал? Кто его знает, что там в даркнете творится!
Это очень серьезный удар по питеру
по доходам питерских ментов, ты хотел сказать
людям тоже надо где-то покупать наркоту
Шариками подышат
23 миллиарда евро.
Так было же 23 миллиона
Да, 23 млрд евро как-то слишком дохуя
Чистка в фсб, все по плану