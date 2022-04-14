Новости

Сооснователя «Гидры» арестовали в Москве

Дмитрий Павлов обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

11 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал сооснователя даркнет-площадки по продаже наркотиков «Гидры» Дмитрия Павлова, сообщается в базе материалов по уголовным делам.

5 апреля власти Германии сообщили, что закрыли крупнейшую нелегальную торговую площадку в мире и конфисковали биткоины на сумму 23 миллиарда евро. Представители площадки на форуме заявили, что скоро продолжат работу, пишет «Лента.ру».

В этот же день Минюст США предъявил обвинения в распространении наркотиков и администрировании серверами «Гидры» Дмитрию Павлову. Минфин США ввёл санкции против площадки.

Новости
Минфин США ввёл санкции против даркнет-площадки «Гидра» Статьи редакции

Они предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США.

#новости #гидра #наркотики #даркнет

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17 комментариев
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Виновный цвет

штош

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Этнический супер_стар

штош

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Блаженный чайник

штош

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Гликодин Гликодинов

так он же вроде только хостинг продавал, говорит что не знал что там на его хостингах. айтишники поясните, пиздит он?

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испанский смех

почему только сейчас? как выявили овнера и почему не раньше?

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Декоративный Валера

Ну если верить данным сша и ес, то до конца 2021 они типа все это расследовали. Потом выкатили пресс релиз и заболочили гидру. Потом сша слило рф этого чувака

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испанский смех

западные партнеры?

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Декоративный Валера

А вот хуй его знает теперь. Реально жду документалку про это. Очень странное совпадение, так удачно закрыть этот гигантский маркетплейс именно во время военного конфликта

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websnap-

От 15 до 20? Чёт жестко. Он же всё-таки не к миру призывал.

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Этнический супер_стар

А вдруг призывал? Кто его знает, что там в даркнете творится!

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Инвестор

Это очень серьезный удар по питеру

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усталые игрушки

по доходам питерских ментов, ты хотел сказать

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Инвестор

людям тоже надо где-то покупать наркоту

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Декоративный Валера

Шариками подышат

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Начальный яд

23 миллиарда евро.
Так было же 23 миллиона

Полиция Германии объявила о закрытии «Гидры…
Правоохранители конфисковали сервера и биткоины на 23 миллиона евро.
tjournal.ru
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Слепой спрей

Да, 23 млрд евро как-то слишком дохуя

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Сергей Дворниченко

Чистка в фсб, все по плану

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