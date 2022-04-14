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Минобороны РФ: крейсер «Москва» утонул Статьи редакции

Военное ведомство объяснило это последствиями от взрыва боезапаса и шторма, но Украина говорила о ракетных ударах.

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Фото РИА «Новости»

Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса, сообщает РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас.В 13:00 ведомство сообщило, что очаг возгорания на крейсере «локализовали», взрывы боеприпасов «прекращены», корабль сохраняет плавучесть, а экипаж полностью эвакуировали.

По версии украинских чиновников, причиной инцидента стали удары двумя противокорабельными ракетами «Нептун». Официальных подтверждений от Вооружённых сил Украины не появлялось. В Киеве утверждают, что именно этот военный корабль участвовал в операции на острове Змеиный.

Агентство. Новости
Крейсер «Москва» затонул. Без него российские корабли в Черном море станут более уязвимыми к атакам с воздуха

Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма, сообщили в Минобороны РФ. Это серьезная потеря для российского флота в Черном море. Он становится более уязв...
Крейсер «Москва» затонул. Без него российские корабли в Черном море станут более уязвимыми к атакам с воздуха

Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма, сообщили в Минобороны РФ. Это серьезная потеря для российского флота в Черном море. Он становится более уязвимым к воздушным атакам и атакам с берега, утверждает эксперт британского исследовательского центра Royal United Services Institute Сидхартх Каушал.

Детали. «При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в сообщении Минобороны.

«Москва» — единственное находящееся в Черном море судно, оборудованное системой ПВО С-300Ф дальнего радиуса действия, говорит Каушал. Она позволяла крейсеру обеспечивать противовоздушную оборону для остального флота, в то время как с самой «Москвы» могло осуществляться командование.

Крейсер мог бы сыграть важную роль при попытке штурма Одессы, продолжает Каушал. По словам эксперта, крейсер мог бы обеспечить противовоздушную защиты для атакующих сил.

В свою очередь близкий к министерству обороны России источник Bloomberg утверждает, что российским силам было бы тяжело атаковать Одессу что с «Москвой», что без нее. Собеседник агентства называет потерю «скорее символической», однако отмечает, что у России мало судов такого же класса и не хватает судостроительных возможностей.

Заменить крейсер в Черном море ближайшее время невозможно, несмотря на наличие у России кораблей такого же класса, поскольку Турция закрыла проход через проливы Босфор и Дарданеллы для военных судов на время войны.

Из-за потери «Москвы» российские суда уже отошли дальше от берега, пишут Washington Post и The New York Times. По данным NYT, от украинской территории ушли «полдюжины» кораблей, WP пишет об отходе четырех из пяти оставшихся на севере Черного моря военных кораблей.

Контекст. Накануне вечером стало известно, что на флагмане Черноморского флота начался пожар. Глава администрации Одесской области Максим Марченко, крейсер атаковали противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства, представители Минобороны России утверждали, что из-за пожара на борту крейсера сдетонировал боезапас.

Ночью Минобороны сообщило, что экипаж «Москвы» эвакуирован полностью. Позднее днем 14 февраля Минобороны заявило, что крейсер «сохраняет плавучесть», его буксируют в порт. Пентагон подтвердил, что кораблю нанесен серьезный урон, однако в Вашингтоне не смогли точно сказать, подвергся ли он удару украинских ракет.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — это флагман Черноморского флота. Длина его корпуса — более 186 метров, скорость полного хода — около 60 километров в час. На корабле есть универсальный зенитно-ракетный комплекс, оружие для самообороны и вооружение для борьбы с подводными лодками. В эксплуатацию его ввели в 1983 году.

Крейсер в числе прочего прикрывал в 2015 году российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе тогда говорил со ссылкой на специалистов, что корабль прослужит ещё до 2040 года.

Разборы
Взрыв на крейсере «Москва»: Минобороны РФ рассказало о пожаре после детонации боезапаса, украинские власти — об ударах Статьи редакции

Предположительно, именно этот военный корабль участвовал в операции у острова Змеиный.

Крейсер «Москва». Фото пресс-службы Минобороны 

#новости #крейсермосква

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326 комментариев
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Libo
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Kanra
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6 комментариев
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Депутат миллионов
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18 комментариев
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Священная спецоперация Путина
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6 комментариев
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левая пятка

блять, не успел

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9 комментариев
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JilaNis

Просто представь себе, как будет гореть вата. Чуешь запах?

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2 комментария
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Архангел Валька
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Lee
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Totorimoto

Т.е. это работает?
российский военный президент - иди нахуй!

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Галоперидол спас Россию

Российский президент потерял остойчивость и спустился в бункер

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2 комментария
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Олексій

12 числа Укрпошта выпустила марку "Российский военный корабль иди нахуй". Я кажется знаю, какая марка будет следующей.

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VirtusX

Надо марку выпустить, и тогда работает

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Культурный жар

Лилипут начал с затопления "Курска", надеюсь с затоплением "Москвы" заканчивает.

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Konstantin

Нахуй ты мои мысли читаешь

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2 комментария
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Blessed
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EEEE
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Казенный файл

Присоединился к подводной флотилии

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Анатолий Польский
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zheka100pudov

А ведь можно красиво продолжить серию выпустив новую марку с этим же солдатом, повёрнутыми к зрителю с пальцовкой мира и пустым морем на фоне.

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4 комментария
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Клаус Шульце

Все идет по плану. Так и было задумано. Твердо и четко. Это был жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров.

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Sdafs 156

это тактическое затопление что бы на переговорах хорошая атмосфера была

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Алексей Леонидыч

Так сказать жест доброй воли

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JilaNis

Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма, сообщили в Минобороны РФ.
 Доооооо....

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Konstantin

Ну кстати вполне возможно. До последнего хотели спасти корыто, но украинский Нептун не дал ему шансов

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7 комментариев
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Анатолий Смолов

Так а че ты не веришь? В сети фото уже появились как его в порт буксировали.

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Тимурчик

Кто там говорил, что Арестович пиздабол?

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Konstantin

Шойгу?

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4 комментария
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Roman Ocheretniuk

Беляш

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Ruslan Kuksa

Слава Україні!

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Александр Авдеев

Героям СЛАВА!!!

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1 комментарий
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Казенный файл

Да кто такой этот ваш Вячеслав Украине?

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3 комментария
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Жовто Блакытный Песец

Иронично, что прежнее название крейсера — «Слава»

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3 комментария
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Железнодорожный диод

НА СУКАААА

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JilaNis

Опять украинские источники правы оказались, да чтож такое-то. Впрочем, он наверное затонул не сразу, а немного побрыкался, попытался доплыть до дока, да так и сдох в пути.

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4 комментария
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Mikhail

Праздник

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1 комментарий
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kr3w
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Социальный шар

что это блять такое нахуй хуаххаха

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1 комментарий
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Tobio Romero

так и шо в этом видео внатуре крейсер Москва падает?

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2 комментария
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Anton Sakhno
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Ruslan N.

Ща пухлый беляш напишет в комментариях почему это неправда)

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Daffy Duck

@Пухлый Беляш против войны почему? А ну ка говори

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13 комментариев
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Алексей Алексеев

Скажет что это путину на руку. Такой хитрый маневр.

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бонифацэ
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Сердечный крюк

Ребят скиньте ссылок на тележку какой нить РИА или РТ с этой новостью, где много ватанов, хочу погреться от огня, а то замёрз чуток.

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Netio

https://t.me/readovkanews/30972

Readovka
При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость — Минобороны РФ

Ведомство отметило, что в условиях штормового волнения моря флагман Черноморского флота ВМФ затонул.
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4 комментария
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Sun City

https://t.me/grey_zone/13674

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2 комментария
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Libo

В РТ до сих пор молчание))))

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1 комментарий
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Сердечный крюк

Спасибо ребятки, согрелся пиздец, аж жарко стало

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Daffy Duck

Всплыл в отрицательном направление

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Митро ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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Spjey Dsk

Совпадение по датам? Не думаю.

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Вова CowboyFHL

Выходит ипортозаместили крушение Титаника?

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Μихаил Αвдеев

30 апреля ещё красивая дата.

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Mikhail
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Igor Kuznetsov

НИПРАВДА, ОН СВОИМ ХОДОМ В СИВАСТОПЕЛЬ КО-КО-КО ...

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Фёдор Трухин

Даже не знаю что хуже : если флагман потонул от одной ракеты от всу Украины или то что он смог это сделать без внешнего воздействия

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Денис Сенькин

тут выбор - признать, что пво обложалось и хохлы затащили катку или то, что матросы - некомпетентные долбоебы. Или все вместе

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Bruno Trawen
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izvergsklizmoy

wow @ so crypto @ very refugee

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Mikhail

Кораблик обиделся и утонул

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meow

Как так? Бычки не потушили?

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Однако здравствуйте

А они сука курили и курили до последнего

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Дима Вешкин

⚡ Закон Архимеда прекратил свою деятельность на территории РФ

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ватное пресмыкающееся

закон Архимеда это теперь запрещённая террористическая организация на территории рф!

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Лыс Мыкыта

Физика отозвала всё свои законы из РФ

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Александр Авдеев

Почалося

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meow

Срочно ещё больше Соловьёва, Скабеевой и прочих выблядышей в эфир

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Олексій

Сучара, Быкова на аватарку нацепил, паскуда.

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Апофеоз

Вы не понимаете, ВСУ тут не при делах. Из-за сигареты произошло возгорание, хлопок. И тут шторм начался, пытались буксировать и тут крейсер произвёл отрицательное всплытие... Все другие варианты это фейк или +15 лет.

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Nick Rosenberg

Никаких возгорания и хлопков не было, было локальное повышение температуры с реакцией окисления сопровождающееся расширением газов.

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Максим Ломакин

@Эмиль Сулейманов Брат, что делать?? Какая методичка?? 😥😥

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Эмиль Сулейманов

Придётся Николаев забирать, там этот корабль и был построен. Там новый и построим - символично будет.

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11 комментариев
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Максим Ломакин

@Евгений Беднюк Брат, кинь методичку,что делать?? 😥😥

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1 комментарий
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Boris Britva

ХАХАХА
https://t.me/nexta_live/25683

NEXTA Live
Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма
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Муниципальный микроскоп

Реакция ваты бесценна, надо попробовать зайти на зигабу

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sergjjj

Затопили специально - такие версии были?)

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2 комментария
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Культурный жар

Глубже всех. Ну почти.

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Тимурчик

Интересно, когда потери экипажа назовут? Или турки были правы, что спасли только 54 человека?

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Алексей Алексеев

Никогда

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Роман Васильевич
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Александр Дубоносов

Сегодня 110 лет Титанику кстати

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Spjey Dsk

110

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1 комментарий
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Сергей Кузнецов

АХАХАХАХА.!
то есть мяу

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Eugene

Такая наглая ложь только смех вызывает.

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websnap-

Почему?

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Быстрый Баклажан

От отрицательной плавучести после хлопка

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asdasd asd совсем не против

Чтобы улучшить положение на переговорах, показать мирный настрой. Уже была новость. Но проклятые хохлы опять разводят фейки о ракетах которых была всего одна батарея несколько лет назад и та давно продана

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Борис Юринов

тяжелей воды

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1 комментарий
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Skaor

Так, где там моя водка с нг. За такое не грех и выпить.

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Сергей Дворниченко

Увидеть бы визгы соловьиного помета

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Y.M.

Крейсер переименовали в "Киев" и затопили, сообщают МО РФ

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Nuckelavee
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Tobio Romero

а если он затонул с ядеркой и там уже турки зафиксировали повышение радиации - море будет навсегда отравленное?

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Алексей Суворов

Это вообще не так работает. С морем всё хорошо будет. Да и с какой ядеркой он затонул то? Там даже если прямо ядерные ракеты на нем стоят, они же не взорвались. Ну были надводными ракетами, теперь станут ракетами подводными. Считай на повышение пошли

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Yggdrasil

Ядерные боеголовки не взрываются просто так. Чтобы такая бомба взорвалась должна пройти какая-то хитровыебанная реакция. Пожар и взрывы рядом лежащих снарядов не взорвут ядерную боеголовку

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7 комментариев
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Охуевает от происходящего

толща воды неплохо гасит радиоактивное излучение, если ракеты целостность не нарушили, то это считай захоронение. а в черном море вроде как на дне и так никакой жизни нет, слышал что-то про избыток серы, так что пихуй

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Научно-Технический парфюмер

штош

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Mark Makshov
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slowhands

А что с командой?

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1 комментарий
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Сергей Кузнецов

Рыбы в Черном море голодные.

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1 комментарий
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Ещё 106 комментариев
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Олексій
Рубрика "Покурил"

А ведь Запад и правда не верил в Украину. И тут скорей дело не в нашем скиле или яйцах, тут скорей в недоверии. Они до последнего думали, как и Путин, что мы будет в лучшем случае сдаваться без боя а в худшем с цветами встречать. А теперь когда убедились в твердости наших идеалов, прям как прорвало. Риперы, блядь. Риперы. Они у 2.5 стран на…

Twitter
Жуткий Орзэмэс
Мнения
Нужный ключ

По-моему формулировка "ушёл под воду после взрыва боезапаса и шторма" это ещё позорнее, чем от ракеты.

Офтоп
Апофеоз
В сети появилось видео с прибытием крейсера «Москва» в порт Севастополя
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД
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