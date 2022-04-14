Минобороны РФ: крейсер «Москва» утонул Статьи редакции
Военное ведомство объяснило это последствиями от взрыва боезапаса и шторма, но Украина говорила о ракетных ударах.
Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса, сообщает РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас.В 13:00 ведомство сообщило, что очаг возгорания на крейсере «локализовали», взрывы боеприпасов «прекращены», корабль сохраняет плавучесть, а экипаж полностью эвакуировали.
По версии украинских чиновников, причиной инцидента стали удары двумя противокорабельными ракетами «Нептун». Официальных подтверждений от Вооружённых сил Украины не появлялось. В Киеве утверждают, что именно этот военный корабль участвовал в операции на острове Змеиный.
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — это флагман Черноморского флота. Длина его корпуса — более 186 метров, скорость полного хода — около 60 километров в час. На корабле есть универсальный зенитно-ракетный комплекс, оружие для самообороны и вооружение для борьбы с подводными лодками. В эксплуатацию его ввели в 1983 году.
Крейсер в числе прочего прикрывал в 2015 году российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе тогда говорил со ссылкой на специалистов, что корабль прослужит ещё до 2040 года.
А ведь Запад и правда не верил в Украину. И тут скорей дело не в нашем скиле или яйцах, тут скорей в недоверии. Они до последнего думали, как и Путин, что мы будет в лучшем случае сдаваться без боя а в худшем с цветами встречать. А теперь когда убедились в твердости наших идеалов, прям как прорвало. Риперы, блядь. Риперы. Они у 2.5 стран на…
Организация будет заниматься нацбезопасностью в сфере информационных технологий и оценивать независимость страны от иностранных компаний.
Судьбоносный матч в Call of Duty принёс парню десятки тысяч новых фанатов.
блять, не успел
Просто представь себе, как будет гореть вата. Чуешь запах?
Т.е. это работает?
российский военный президент - иди нахуй!
Российский президент потерял остойчивость и спустился в бункер
12 числа Укрпошта выпустила марку "Российский военный корабль иди нахуй". Я кажется знаю, какая марка будет следующей.
Надо марку выпустить, и тогда работает
Лилипут начал с затопления "Курска", надеюсь с затоплением "Москвы" заканчивает.
Нахуй ты мои мысли читаешь
Присоединился к подводной флотилии
А ведь можно красиво продолжить серию выпустив новую марку с этим же солдатом, повёрнутыми к зрителю с пальцовкой мира и пустым морем на фоне.
Все идет по плану. Так и было задумано. Твердо и четко. Это был жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров.
это тактическое затопление что бы на переговорах хорошая атмосфера была
Так сказать жест доброй воли
Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма, сообщили в Минобороны РФ.
Доооооо....
Ну кстати вполне возможно. До последнего хотели спасти корыто, но украинский Нептун не дал ему шансов
Так а че ты не веришь? В сети фото уже появились как его в порт буксировали.
Кто там говорил, что Арестович пиздабол?
Шойгу?
Беляш
Слава Україні!
Героям СЛАВА!!!
Да кто такой этот ваш Вячеслав Украине?
Иронично, что прежнее название крейсера — «Слава»
НА СУКАААА
Опять украинские источники правы оказались, да чтож такое-то. Впрочем, он наверное затонул не сразу, а немного побрыкался, попытался доплыть до дока, да так и сдох в пути.
Праздник
что это блять такое нахуй хуаххаха
так и шо в этом видео внатуре крейсер Москва падает?
Ща пухлый беляш напишет в комментариях почему это неправда)
@Пухлый Беляш против войны почему? А ну ка говори
Скажет что это путину на руку. Такой хитрый маневр.
Ребят скиньте ссылок на тележку какой нить РИА или РТ с этой новостью, где много ватанов, хочу погреться от огня, а то замёрз чуток.
https://t.me/readovkanews/30972
Ведомство отметило, что в условиях штормового волнения моря флагман Черноморского флота ВМФ затонул.
https://t.me/grey_zone/13674
В РТ до сих пор молчание))))
Спасибо ребятки, согрелся пиздец, аж жарко стало
Всплыл в отрицательном направление
Совпадение по датам? Не думаю.
Выходит ипортозаместили крушение Титаника?
30 апреля ещё красивая дата.
НИПРАВДА, ОН СВОИМ ХОДОМ В СИВАСТОПЕЛЬ КО-КО-КО ...
Даже не знаю что хуже : если флагман потонул от одной ракеты от всу Украины или то что он смог это сделать без внешнего воздействия
тут выбор - признать, что пво обложалось и хохлы затащили катку или то, что матросы - некомпетентные долбоебы. Или все вместе
wow @ so crypto @ very refugee
Кораблик обиделся и утонул
Как так? Бычки не потушили?
А они сука курили и курили до последнего
⚡ Закон Архимеда прекратил свою деятельность на территории РФ
закон Архимеда это теперь запрещённая террористическая организация на территории рф!
Физика отозвала всё свои законы из РФ
Почалося
Срочно ещё больше Соловьёва, Скабеевой и прочих выблядышей в эфир
Сучара, Быкова на аватарку нацепил, паскуда.
Вы не понимаете, ВСУ тут не при делах. Из-за сигареты произошло возгорание, хлопок. И тут шторм начался, пытались буксировать и тут крейсер произвёл отрицательное всплытие... Все другие варианты это фейк или +15 лет.
Никаких возгорания и хлопков не было, было локальное повышение температуры с реакцией окисления сопровождающееся расширением газов.
@Эмиль Сулейманов Брат, что делать?? Какая методичка?? 😥😥
Придётся Николаев забирать, там этот корабль и был построен. Там новый и построим - символично будет.
@Евгений Беднюк Брат, кинь методичку,что делать?? 😥😥
ХАХАХА
https://t.me/nexta_live/25683
Реакция ваты бесценна, надо попробовать зайти на зигабу
Затопили специально - такие версии были?)
Глубже всех. Ну почти.
Интересно, когда потери экипажа назовут? Или турки были правы, что спасли только 54 человека?
Никогда
Сегодня 110 лет Титанику кстати
110
АХАХАХАХА.!
то есть мяу
Такая наглая ложь только смех вызывает.
Почему?
От отрицательной плавучести после хлопка
Чтобы улучшить положение на переговорах, показать мирный настрой. Уже была новость. Но проклятые хохлы опять разводят фейки о ракетах которых была всего одна батарея несколько лет назад и та давно продана
тяжелей воды
Так, где там моя водка с нг. За такое не грех и выпить.
Увидеть бы визгы соловьиного помета
Крейсер переименовали в "Киев" и затопили, сообщают МО РФ
а если он затонул с ядеркой и там уже турки зафиксировали повышение радиации - море будет навсегда отравленное?
Это вообще не так работает. С морем всё хорошо будет. Да и с какой ядеркой он затонул то? Там даже если прямо ядерные ракеты на нем стоят, они же не взорвались. Ну были надводными ракетами, теперь станут ракетами подводными. Считай на повышение пошли
Ядерные боеголовки не взрываются просто так. Чтобы такая бомба взорвалась должна пройти какая-то хитровыебанная реакция. Пожар и взрывы рядом лежащих снарядов не взорвут ядерную боеголовку
толща воды неплохо гасит радиоактивное излучение, если ракеты целостность не нарушили, то это считай захоронение. а в черном море вроде как на дне и так никакой жизни нет, слышал что-то про избыток серы, так что пихуй
штош
А что с командой?
Рыбы в Черном море голодные.