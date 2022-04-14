Рубрика "Покурил"

А ведь Запад и правда не верил в Украину. И тут скорей дело не в нашем скиле или яйцах, тут скорей в недоверии. Они до последнего думали, как и Путин, что мы будет в лучшем случае сдаваться без боя а в худшем с цветами встречать. А теперь когда убедились в твердости наших идеалов, прям как прорвало. Риперы, блядь. Риперы. Они у 2.5 стран на…