Лидер группы «Элизиум» записал опровержение об антивоенной акции на концерте. А потом снял ещё один ролик у здания ФСБ Статьи редакции
Группа выступала под бело-сине-белым флагом и исполняли песни на украинском языке. Музыкант заявил, что «такого больше не повторится».
14 апреля в соцсетях распространилось видео, на котором фронтмен группы «Элизиум» Дмитрий Кузнецов комментирует концерт, прошедший 9 апреля в Москве. По его словам, мероприятие «не было антивоенным», а музыканты выступают против «нацистов всех национальностей».
Журналисты нескольких изданий отметили, что Кузнецов проговаривал текст обращения «будто по бумажке», а видео записано в «непонятном помещении». Кроме того, артист не выкладывал ролик в своих соцсетях — в основном его распространяли в пророссийских пабликах и телеграм-каналах.
Через несколько часов после распространения ролика в паблике «Элизиум» выложили ещё один — теперь Кузнецов уже снимал себя сам на фоне здания ФСБ на Лубянке. К видео добавили подпись: «Дублируем заявление, если кто чего-то не понял». Сейчас официальная группа музыкантов закрыта.
Упомянутый концерт прошёл 9 апреля в клубе «1930 Moscow». На следующий день в соцсетях распространились ролики , на которых музыканты играют на сцене под большим бело-сине-белым флагом с логотипом группы, исполняют песню «Танкам место в музее» и несколько песен на украинском языке.
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Я, как и большинство из вас, после 24 февраля успел пережить несколько стадий стресса. Не готов поручиться, что к сегодняшнему дню я уже прошёл отрицание, гнев, торг и депрессию. Застрял пока на "депрессии". И до "принятия", судя по ощущениям и ориентируясь на внешние обстоятельства, пока ой как не близко.
Пока что я в отчании. Но застревать в этом состоянии нельзя. Поэтому борюсь сам с собой, как могу. Но как же облегчить себе эту борьбу? Вот пара мыслей на этот счёт.
Сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет.
Каждый раз в такие моменты вспоминаю эти слова Путина. Это наверно он имел ввиду
Что хочешь, то и говори, но не говори вот это, вон то, этих не упоминай и вообще помалкивай, тварь.
И лучше дома сиди у печки
А топить её можешь валежником.
А лучше собой
Плакатами врагов России.
Если только без палева
Он потом второе видео выложил на фоне здания ФСБ, добавьте
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОС...
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Первое видео появилось в прокремлевских телеграм-каналах. На нем Дмитрий Кузнецов в странном кабинете говорит, что последний концерт группы, который прошел на фоне бело-сине-белого флага с пацификом не был антивоенным.
Второе видео он снял уже сам. Оно записано на фоне здания ФСБ, и в нем он повторяет текст «извинений» слово в слово.
На выходных группа дала в Москве концерт, на котором в том числе пела «Танкам место в музее» и свою песню на украинском языке.
Также группа отменила свой следующий концерт, который должен был состояться в Санкт-Петербурге 16 марта.
Все всё понимают.
И потому не осуждают
Ни мы, украинцы, ни здравомыслящие россияне
Музыкант заявил, что «такого больше не повторится»
ФСБ работает..
Элизиум: Рай не в ФСБ
Ну очевидно что так будет. Так же гарантирую что тех кто борется с Z-наклейками на авто будут искать как террористов, не жалея ресурсы.
Можно же наоборот, наклеить ещё . Чтоб лучше видно было.
Тока эффективность там нулевая. Бабло распилят, опять будут левых бомжей искать, чтобы палки закрыть.
Еслиб они хоть что-то могли, они бы давно и коррупцию подавили и условные "гвозди" начали производить.
Хз, но тех кто занимается таким я бы рекомендовал по полному пути следования от начала до конца избегать камер.
Кабинет 101 в действии
По-моему, это гениально
Белорусские методы. Узнаем
Репрессики!
Хорошо работают, синяков не видно. Почти не заметно что били
Можно и не бить, достаточно угроз, хотя и методов доставить сильнейшую боль без видимых последствий тысячи.
Говноеды
Мое почтение Диме. Понимали на что идут.
Прогиб засчитан. Ждите концертов на гос каналах.