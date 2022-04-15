Группа выступала под бело-сине-белым флагом и исполняли песни на украинском языке. Музыкант заявил, что «такого больше не повторится».

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14 апреля в соцсетях распространилось видео, на котором фронтмен группы «Элизиум» Дмитрий Кузнецов комментирует концерт, прошедший 9 апреля в Москве. По его словам, мероприятие «не было антивоенным», а музыканты выступают против «нацистов всех национальностей».

Журналисты нескольких изданий отметили, что Кузнецов проговаривал текст обращения «будто по бумажке», а видео записано в «непонятном помещении». Кроме того, артист не выкладывал ролик в своих соцсетях — в основном его распространяли в пророссийских пабликах и телеграм-каналах.

Через несколько часов после распространения ролика в паблике «Элизиум» выложили ещё один — теперь Кузнецов уже снимал себя сам на фоне здания ФСБ на Лубянке. К видео добавили подпись: «Дублируем заявление, если кто чего-то не понял». Сейчас официальная группа музыкантов закрыта.

Упомянутый концерт прошёл 9 апреля в клубе «1930 Moscow». На следующий день в соцсетях распространились ролики , на которых музыканты играют на сцене под большим бело-сине-белым флагом с логотипом группы, исполняют песню «Танкам место в музее» и несколько песен на украинском языке.

Анастасия Брюханова @bananstena Танкам место в музее

Пусть там тихо ржавеют

Даже в виде игрушек

Детям знать их не нужно

Анастасия Брюханова @bananstena Сыграли свои песни на украинском