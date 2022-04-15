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Лидер группы «Элизиум» записал опровержение об антивоенной акции на концерте. А потом снял ещё один ролик у здания ФСБ Статьи редакции

Группа выступала под бело-сине-белым флагом и исполняли песни на украинском языке. Музыкант заявил, что «такого больше не повторится».

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14 апреля в соцсетях распространилось видео, на котором фронтмен группы «Элизиум» Дмитрий Кузнецов комментирует концерт, прошедший 9 апреля в Москве. По его словам, мероприятие «не было антивоенным», а музыканты выступают против «нацистов всех национальностей».

Журналисты нескольких изданий отметили, что Кузнецов проговаривал текст обращения «будто по бумажке», а видео записано в «непонятном помещении». Кроме того, артист не выкладывал ролик в своих соцсетях — в основном его распространяли в пророссийских пабликах и телеграм-каналах.

Через несколько часов после распространения ролика в паблике «Элизиум» выложили ещё один — теперь Кузнецов уже снимал себя сам на фоне здания ФСБ на Лубянке. К видео добавили подпись: «Дублируем заявление, если кто чего-то не понял». Сейчас официальная группа музыкантов закрыта.

Упомянутый концерт прошёл 9 апреля в клубе «1930 Moscow». На следующий день в соцсетях распространились ролики , на которых музыканты играют на сцене под большим бело-сине-белым флагом с логотипом группы, исполняют песню «Танкам место в музее» и несколько песен на украинском языке.

Анастасия Брюханова @bananstena
Танкам место в музее
Пусть там тихо ржавеют
Даже в виде игрушек
Детям знать их не нужно
Анастасия Брюханова @bananstena
Сыграли свои песни на украинском

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #конфликтнаукраине #музыка #акции

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27 комментариев
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Ударный чувак

Сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет.
 Каждый раз в такие моменты вспоминаю эти слова Путина. Это наверно он имел ввиду
Что хочешь, то и говори, но не говори вот это, вон то, этих не упоминай и вообще помалкивай, тварь.

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Georgi Yudin
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Жидкий дебаркадер

И лучше дома сиди у печки

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Ударный чувак

А топить её можешь валежником.

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Многие холод

А лучше собой

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Ударный чувак

Плакатами врагов России.

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Жидкий дебаркадер

Если только без палева

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Яркий шмель

Он потом второе видео выложил на фоне здания ФСБ, добавьте

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Яркий шмель
Медуза — LIVE
Лидер группы «Элизиум» записал видео с извинениями за антивоенный концерт. А потом еще одно — на фоне здания ФСБ на Лубянке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОС...
Лидер группы «Элизиум» записал видео с извинениями за антивоенный концерт. А потом еще одно — на фоне здания ФСБ на Лубянке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Первое видео появилось в прокремлевских телеграм-каналах. На нем Дмитрий Кузнецов в странном кабинете говорит, что последний концерт группы, который прошел на фоне бело-сине-белого флага с пацификом не был антивоенным.

Второе видео он снял уже сам. Оно записано на фоне здания ФСБ, и в нем он повторяет текст «извинений» слово в слово.

На выходных группа дала в Москве концерт, на котором в том числе пела «Танкам место в музее» и свою песню на украинском языке.

Также группа отменила свой следующий концерт, который должен был состояться в Санкт-Петербурге 16 марта.
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M.R.T.

Все всё понимают.

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Человек кусает собаку

И потому не осуждают
Ни мы, украинцы, ни здравомыслящие россияне

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TJaba
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Жидкий дебаркадер

Музыкант заявил, что «такого больше не повторится»
 ФСБ работает..

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enooough

Элизиум: Рай не в ФСБ

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Andy

Ну очевидно что так будет. Так же гарантирую что тех кто борется с Z-наклейками на авто будут искать как террористов, не жалея ресурсы.

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M.R.T.

Можно же наоборот, наклеить ещё . Чтоб лучше видно было.

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nnm

Тока эффективность там нулевая. Бабло распилят, опять будут левых бомжей искать, чтобы палки закрыть.

Еслиб они хоть что-то могли, они бы давно и коррупцию подавили и условные "гвозди" начали производить.

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Andy

Хз, но тех кто занимается таким я бы рекомендовал по полному пути следования от начала до конца избегать камер.

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RAA

Кабинет 101 в действии

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Любимый франт

По-моему, это гениально

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Lee

Белорусские методы. Узнаем

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Организованный корабль

Репрессики!

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Организованный корабль

Хорошо работают, синяков не видно. Почти не заметно что били

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Andy

Можно и не бить, достаточно угроз, хотя и методов доставить сильнейшую боль без видимых последствий тысячи.

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Закомплексованная Душа

Говноеды

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Valera Ivanov

Мое почтение Диме. Понимали на что идут.

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outsider man

Прогиб засчитан. Ждите концертов на гос каналах.

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Мнения
Далекий волк

По-моему формулировка "ушёл под воду после взрыва боезапаса и шторма" это ещё позорнее, чем от ракеты.

Офтоп
Кузькин отец
Крейсер «Москва», якобы, затонул 14.04.2022 во время буксировки в условиях сильного шторма

Но волны в этот день в данном месте были высотой от полуметра до метра. Для русских военных кораблей это уже «сильный шторм»?

D13

Забавная ситуация произошла. Иду слушаю музыку, смотрю что-то не понятное под ногами, ну думаю листья 🍁. Всмотрелся а это зяблик 😅. Ну думаю, да пока достану телефон, включу, улетит. Стою смотрю пока очень близко, а он не улетает. В итоге я достал, настроил телефон. Ну и получилось снять кучу видосов 😅. Только пришлось опускать мобилку так низко…

Офтоп
Жаль
Очухались
Офтоп
Коровка спасла Россию
Новости
Минобороны РФ: крейсер «Москва» утонул Статьи редакции

Военное ведомство объяснило это последствиями от взрыва боезапаса и шторма, но Украина говорила о ракетных ударах.

Фото РИА «Новости»
Толян
«Нации больше не нужны» или о том, чем не отличаются беларусы, россияне и украинцы

Вы читали перевод колонки писателя Саши Филипенко о народах беларуси, украины и россии, которую он написал для the guardian? Филипенко в своём тексте попытался объяснить западной публике разницу в народах восточной европы – «Россия любит монолог, Украина — спор, а Беларусь — тишину». этот текст прочитал политтехнолог Виталий Шкляров, который сейчас в теробороне Киева. И решил написать свой ответ Филипенко. по мнению Шклярова, о делении людей на нации пора забыть.

Кобакодзувари

Лучший комментарий про «москву». В каком-то паблике оккупантов. Тут в голову приходит только одно:

Офтоп
Кузькин отец
Отчаявшимся

Я, как и большинство из вас, после 24 февраля успел пережить несколько стадий стресса. Не готов поручиться, что к сегодняшнему дню я уже прошёл отрицание, гнев, торг и депрессию. Застрял пока на "депрессии". И до "принятия", судя по ощущениям и ориентируясь на внешние обстоятельства, пока ой как не близко.

Пока что я в отчании. Но застревать в этом состоянии нельзя. Поэтому борюсь сам с собой, как могу. Но как же облегчить себе эту борьбу? Вот пара мыслей на этот счёт.

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