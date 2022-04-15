Apple удалила приложение «Альфа-банка» из App Store Статьи редакции
В Google Play приложение пока доступно.
- Банк сообщил, что уже установленные приложения продолжат работать. Но установить его заново на iOS не получится.
- Компания рекомендовала пользоваться интернет-банком «Альфа-Онлайн», сервис работает на компьютере и телефоне. С его помощью можно выполнять те же операции, что и в приложении, добавили в банке.
- В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- 12 апреля Apple удалила мобильное приложение «Сбера» из App Store. На следующий день Google убрал приложение из Google Play.
Забавная ситуация произошла. Иду слушаю музыку, смотрю что-то не понятное под ногами, ну думаю листья 🍁. Всмотрелся а это зяблик 😅. Ну думаю, да пока достану телефон, включу, улетит. Стою смотрю пока очень близко, а он не улетает. В итоге я достал, настроил телефон. Ну и получилось снять кучу видосов 😅. Только пришлось опускать мобилку так низко…
Группа выступала под бело-сине-белым флагом и исполняли песни на украинском языке. Музыкант заявил, что «такого больше не повторится».
Вы читали перевод колонки писателя Саши Филипенко о народах беларуси, украины и россии, которую он написал для the guardian? Филипенко в своём тексте попытался объяснить западной публике разницу в народах восточной европы – «Россия любит монолог, Украина — спор, а Беларусь — тишину». этот текст прочитал политтехнолог Виталий Шкляров, который сейчас в теробороне Киева. И решил написать свой ответ Филипенко. по мнению Шклярова, о делении людей на нации пора забыть.
Я, как и большинство из вас, после 24 февраля успел пережить несколько стадий стресса. Не готов поручиться, что к сегодняшнему дню я уже прошёл отрицание, гнев, торг и депрессию. Застрял пока на "депрессии". И до "принятия", судя по ощущениям и ориентируясь на внешние обстоятельства, пока ой как не близко.
Пока что я в отчании. Но застревать в этом состоянии нельзя. Поэтому борюсь сам с собой, как могу. Но как же облегчить себе эту борьбу? Вот пара мыслей на этот счёт.
Военное ведомство объяснило это последствиями от взрыва боезапаса и шторма, но Украина говорила о ракетных ударах.
Они и приложение " Альфа-Инвестиции" потёрли.
И как ты теперь без Альфа-Банка?
О, вы инвестор?
Продам айфон со сбером и альфой
Лухари
о, у меня как раз там были предложения на вакансии в альфу.
надо спросить че там как обстоит вопрос
Инвестором?
Нативщиков наверное на мороз теперь выставят
ну ёбаный по голове.
на андроид 7 если че есть нормальное приложение их?
Интересно, а мошенники уже активизировались и начали делать фейк приложения?
F
Удалено
в Samsung Galaxy Store потихоньку перебираются, Открытие, например, сегодня оттуда обновилось.
Альфагусар в альфаромео у Альфабанка с фигуркой альфа-концепт альфача
2й удар по зомбияблочникам