Отчаявшимся

Я, как и большинство из вас, после 24 февраля успел пережить несколько стадий стресса. Не готов поручиться, что к сегодняшнему дню я уже прошёл отрицание, гнев, торг и депрессию. Застрял пока на "депрессии". И до "принятия", судя по ощущениям и ориентируясь на внешние обстоятельства, пока ой как не близко.