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vc.ru

Apple удалила приложение «Альфа-банка» из App Store Статьи редакции

В Google Play приложение пока доступно.

  • Банк сообщил, что уже установленные приложения продолжат работать. Но установить его заново на iOS не получится.
  • Компания рекомендовала пользоваться интернет-банком «Альфа-Онлайн», сервис работает на компьютере и телефоне. С его помощью можно выполнять те же операции, что и в приложении, добавили в банке.
  • В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
  • 12 апреля Apple удалила мобильное приложение «Сбера» из App Store. На следующий день Google убрал приложение из Google Play.

#новости #банки #apple

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65 комментариев
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Ударный чувак

Они и приложение " Альфа-Инвестиции" потёрли.

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Логический файл

И как ты теперь без Альфа-Банка?

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32 комментария
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Жидкий дебаркадер

О, вы инвестор?

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7 комментариев
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Высер Высера

Продам айфон со сбером и альфой

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Геологический хот-дог

Лухари

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1 комментарий
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M.R.T.

о, у меня как раз там были предложения на вакансии в альфу.
надо спросить че там как обстоит вопрос

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Жидкий дебаркадер

Инвестором?

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7 комментариев
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Проектный дым

Нативщиков наверное на мороз теперь выставят

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Давний Паша

ну ёбаный по голове.
на андроид 7 если че есть нормальное приложение их?

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пытаюсь жить эту жизнь

Интересно, а мошенники уже активизировались и начали делать фейк приложения?

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3 комментария
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Жидкий дебаркадер

F

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Жидкий дебаркадер

Удалено

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Великий завод

в Samsung Galaxy Store потихоньку перебираются, Открытие, например, сегодня оттуда обновилось.

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Последующий Женя

Альфагусар в альфаромео у Альфабанка с фигуркой альфа-концепт альфача

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Гражданин концлагеря Путлера

2й удар по зомбияблочникам

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Офтоп
Коровка спасла Россию
D13

Забавная ситуация произошла. Иду слушаю музыку, смотрю что-то не понятное под ногами, ну думаю листья 🍁. Всмотрелся а это зяблик 😅. Ну думаю, да пока достану телефон, включу, улетит. Стою смотрю пока очень близко, а он не улетает. В итоге я достал, настроил телефон. Ну и получилось снять кучу видосов 😅. Только пришлось опускать мобилку так низко…

Новости
Лидер группы «Элизиум» записал опровержение об антивоенной акции на концерте. А потом снял ещё один ролик у здания ФСБ Статьи редакции

Группа выступала под бело-сине-белым флагом и исполняли песни на украинском языке. Музыкант заявил, что «такого больше не повторится».

Офтоп
Кузькин отец
Крейсер «Москва», якобы, затонул 14.04.2022 во время буксировки в условиях сильного шторма

Но волны в этот день в данном месте были высотой от полуметра до метра. Для русских военных кораблей это уже «сильный шторм»?

Сталинский Влад

Мечтаю, чтобы прилетели инопланетяне и разъебали к хуям эту планету. Я устала жить среди долбоёбов

Толян
«Нации больше не нужны» или о том, чем не отличаются беларусы, россияне и украинцы

Вы читали перевод колонки писателя Саши Филипенко о народах беларуси, украины и россии, которую он написал для the guardian? Филипенко в своём тексте попытался объяснить западной публике разницу в народах восточной европы – «Россия любит монолог, Украина — спор, а Беларусь — тишину». этот текст прочитал политтехнолог Виталий Шкляров, который сейчас в теробороне Киева. И решил написать свой ответ Филипенко. по мнению Шклярова, о делении людей на нации пора забыть.

Вопросы
Knippelkrompfel
Россияне украинского происхождения, как вам живётся?
Офтоп
Кузькин отец
Отчаявшимся

Я, как и большинство из вас, после 24 февраля успел пережить несколько стадий стресса. Не готов поручиться, что к сегодняшнему дню я уже прошёл отрицание, гнев, торг и депрессию. Застрял пока на "депрессии". И до "принятия", судя по ощущениям и ориентируясь на внешние обстоятельства, пока ой как не близко.

Пока что я в отчании. Но застревать в этом состоянии нельзя. Поэтому борюсь сам с собой, как могу. Но как же облегчить себе эту борьбу? Вот пара мыслей на этот счёт.

Офтоп
Жаль
Очухались
Новости
Минобороны РФ: крейсер «Москва» утонул Статьи редакции

Военное ведомство объяснило это последствиями от взрыва боезапаса и шторма, но Украина говорила о ракетных ударах.

Фото РИА «Новости»
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