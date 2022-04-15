Житель Кентукки отсудил у работодателя 450 тысяч долларов за то, что в офисе ему устроили вечеринку в день рождения Статьи редакции
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Бывший сотрудник Gravity Diagnostics в Кентукки Кевин Берлинг подал в суд на своего работодателя после того, как в офисе ему устроили вечеринку в честь дня рождения. Об этом сообщают WLKY и Link NKY.
За несколько дней до своего дня рождения Берлинг попросил менеджера не организовывать празднование его дня рождения в офисе. Мужчина пояснил, что из-за тревожного расстройства «нахождение в центре внимания» вызывает у него приступ паники.
7 августа, в день рождения Берлинга, в офисе устроили вечеринку во время перерыва. Это вызвало у мужчины паническую атаку, он был вынужден обедать в машине. Берлинг отправил текстовое сообщение менеджеру с вопросом, почему она не прислушалась к его просьбе.
На следующий день мужчину вызвали на встречу, где офис-менеджер раскритиковала его за реакцию на вечеринку, обвинив в «краже радости коллег». Это спровоцировало ещё одну паническую атаку. Затем сотрудника отправили на выходные, а после уведомили, что увольняют из-за «событий предыдущей недели».
Мужчина подал на Gravity Diagnostics в суд. Он настаивал, что работодатель проигнорировал его сообщения о диагностированном тревожном расстройстве, что привело к увольнению, потере дохода, а также эмоциональному стрессу и ухудшению ментального состояния.
Присяжные встали на сторону сотрудника. Суд установил, что Gravity Diagnostics нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от «неблагоприятных условий труда». Компанию обязали выплатить сотруднику 450 тысяч долларов: 300 тысяч из них — моральная компенсация, а 150 тысяч — возмещение потери заработной платы.
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один маньяк с 24го числа вызывает у меня ежедневные панические атаки, как отсудить компенсацию?
Тут бы Украинцам получить в обозримом будущем компенсацию и за панические и не панические атаки…
А то есть весь пиздец, что он творил 22 года тебя устраивал?
Тогда тут компенсации не подлежит ничего
доёбка века
Это "Что ты делал 8 лет" в другой обертке?
ВОСИМЬ ЛЕТ
В России - никак
офис-менеджер раскритиковала его за реакцию на вечеринку, обвинив в «краже радости коллег».
Правильно сделал, что отсудил
Кража радости. Надо запомнить
Так вот что сегодня ночью произошло, передам скабеевой с соловьевым
На кого надо подать в суд, что каждый понедельник у меня воруют радость по утрам? К пятничному вечеру возвращают, но осадочек остаётся
Что за мудаки, которые увольняют кого-то за то что он не хотел участвовать в их тупом корпоративе?
в России - каждый второй работодатель
В России точно такая же судебная практика, в которой суд почти всегда становится на сторону работника, так что редко здесь увольняют не по-хорошему
давай ты эту хуету будешь девкам у подъезда рассказывать, а не человеку с биполяркой и тревожным расстройством, которому через это неоднократно проходить пришлось
Считаю что каждого кто пишет кликбейтнве заголовки надо пиздить обоссаными тряпками по еблищу.
Так по факту же
Так он отсудил за незаконное увольнение, а не за сам факт вечеринки
Причинно-следственная связь в немного другом порядке идёт
Не вижу в тексте явного указания на то что это выплата за увольнение.
Присяжные встали на сторону сотрудника. Суд установил, что Gravity Diagnostics нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от «неблагоприятных условий труда».
Таки неблагоприятные условия труда. Они и без увольнения неблагоприятные.
Скорее тут всё вместе.
Подозреваю, что этому человеку субъективно гораздо обиднее был факт вечеринки, а не увольнение. Хотя человеку без аутистических и т.п. черт это покажется абсурдом.
тут не в обиде дело, каждая паническая атака - это как удар ножом в мозг, очень больно и изнуряюще. обида тут может быть не на сам факт вечеринки а на то, что к просьбе ее не проводить никто не прислушался
Не по факту, а по еблищу
по попе
Я тоже не праздновал свой др на работе, когда в офис ходил и просил эйчарок меня не поздравлять. Не люблю этой хуйни когда в центре внимания, но без панических атак переношу. На подарки для коллег скидывался исправно тут моя совесть чиста
тут моя совесть чиста
А я сейчас вам покажу, куда скидывали деньги на подарки для коллег. И если бы я за шесть часов до корпоратива не скинул бы превентивно на подарки... Четыре транзакции, я сейчас покажу банковскую карту, я принёс... Эйчарки бы атаковали мои мозги, поставили бы меня в центр внимания. Поэтому не я развязал эту традицию, тут моя совесть чиста.
ты молодец что поделился, Саш. Давайте теперь все обнимемся и поплачем.
Кликбейтный заголовок. У человека со здоровьем проблемы а они наплевали на это
БРАВО!!!!
(извините, сложно удержаться, мне как-то пришлось ругаться в такой же ситуации)
а торт-то съел?
Да, но в машине.
один
сук это гениально
Заголовок кликбейтный
У него была не очень сильная степень тревожного расстройства. В противном случае активное общение с представителями судебного делопроизводства вызвало бы у него ещё десять панических атак.
В суде несколько сторон, а не гомогенная толпа, которая нападает.
На его месте должен быть я
Ну загнивает запад, неужели вам ещё нужны какие-то доказательства?
Так их...
Кража радости у коллег - это что-то из новояза минобороны одной известной страны.
Да офисные дни рождения - это действительно отдельный вид преступления
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку
Берите на заметку, люди с менталкой