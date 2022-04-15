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Житель Кентукки отсудил у работодателя 450 тысяч долларов за то, что в офисе ему устроили вечеринку в день рождения Статьи редакции

Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.

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Бывший сотрудник Gravity Diagnostics в Кентукки Кевин Берлинг подал в суд на своего работодателя после того, как в офисе ему устроили вечеринку в честь дня рождения. Об этом сообщают WLKY и Link NKY.

За несколько дней до своего дня рождения Берлинг попросил менеджера не организовывать празднование его дня рождения в офисе. Мужчина пояснил, что из-за тревожного расстройства «нахождение в центре внимания» вызывает у него приступ паники.

7 августа, в день рождения Берлинга, в офисе устроили вечеринку во время перерыва. Это вызвало у мужчины паническую атаку, он был вынужден обедать в машине. Берлинг отправил текстовое сообщение менеджеру с вопросом, почему она не прислушалась к его просьбе.

На следующий день мужчину вызвали на встречу, где офис-менеджер раскритиковала его за реакцию на вечеринку, обвинив в «краже радости коллег». Это спровоцировало ещё одну паническую атаку. Затем сотрудника отправили на выходные, а после уведомили, что увольняют из-за «событий предыдущей недели».

Мужчина подал на Gravity Diagnostics в суд. Он настаивал, что работодатель проигнорировал его сообщения о диагностированном тревожном расстройстве, что привело к увольнению, потере дохода, а также эмоциональному стрессу и ухудшению ментального состояния.

Присяжные встали на сторону сотрудника. Суд установил, что Gravity Diagnostics нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от «неблагоприятных условий труда». Компанию обязали выплатить сотруднику 450 тысяч долларов: 300 тысяч из них — моральная компенсация, а 150 тысяч — возмещение потери заработной платы.

#новости #сша #право

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42 комментария
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чипизадница

один маньяк с 24го числа вызывает у меня ежедневные панические атаки, как отсудить компенсацию?

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Дмитрий Царь

Тут бы Украинцам получить в обозримом будущем компенсацию и за панические и не панические атаки…

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neimovirne

А то есть весь пиздец, что он творил 22 года тебя устраивал?
Тогда тут компенсации не подлежит ничего

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чипизадница

доёбка века

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Pavel Cree

Это "Что ты делал 8 лет" в другой обертке?

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Борат Сагдиев
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Сергей Панфилов

ВОСИМЬ ЛЕТ

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Жидкий дебаркадер

В России - никак

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офис-менеджер раскритиковала его за реакцию на вечеринку, обвинив в «краже радости коллег».
Правильно сделал, что отсудил

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Жидкий дебаркадер

Кража радости. Надо запомнить

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Высер Высера

Так вот что сегодня ночью произошло, передам скабеевой с соловьевым

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Дмитрий Царь

На кого надо подать в суд, что каждый понедельник у меня воруют радость по утрам? К пятничному вечеру возвращают, но осадочек остаётся

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Сергей Кузнецов

Что за мудаки, которые увольняют кого-то за то что он не хотел участвовать в их тупом корпоративе?

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Борат Сагдиев

в России - каждый второй работодатель

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Александр Прохоренко

В России точно такая же судебная практика, в которой суд почти всегда становится на сторону работника, так что редко здесь увольняют не по-хорошему

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Борат Сагдиев

давай ты эту хуету будешь девкам у подъезда рассказывать, а не человеку с биполяркой и тревожным расстройством, которому через это неоднократно проходить пришлось

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ЖОПОКРАБ

Считаю что каждого кто пишет кликбейтнве заголовки надо пиздить обоссаными тряпками по еблищу.

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Жы Dogolonoga

Так по факту же

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Дмитрий Царь

Так он отсудил за незаконное увольнение, а не за сам факт вечеринки
Причинно-следственная связь в немного другом порядке идёт

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Жы Dogolonoga

Не вижу в тексте явного указания на то что это выплата за увольнение.

Присяжные встали на сторону сотрудника. Суд установил, что Gravity Diagnostics нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от «неблагоприятных условий труда».
Таки неблагоприятные условия труда. Они и без увольнения неблагоприятные.
Скорее тут всё вместе.

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Alexander Fo

Подозреваю, что этому человеку субъективно гораздо обиднее был факт вечеринки, а не увольнение. Хотя человеку без аутистических и т.п. черт это покажется абсурдом.

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Борат Сагдиев

тут не в обиде дело, каждая паническая атака - это как удар ножом в мозг, очень больно и изнуряюще. обида тут может быть не на сам факт вечеринки а на то, что к просьбе ее не проводить никто не прислушался

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Перспективный ключ

Не по факту, а по еблищу

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Жы Dogolonoga

по попе

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Alexander D

Я тоже не праздновал свой др на работе, когда в офис ходил и просил эйчарок меня не поздравлять. Не люблю этой хуйни когда в центре внимания, но без панических атак переношу. На подарки для коллег скидывался исправно тут моя совесть чиста

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Paul

тут моя совесть чиста
 А я сейчас вам покажу, куда скидывали деньги на подарки для коллег. И если бы я за шесть часов до корпоратива не скинул бы превентивно на подарки... Четыре транзакции, я сейчас покажу банковскую карту, я принёс... Эйчарки бы атаковали мои мозги, поставили бы меня в центр внимания. Поэтому не я развязал эту традицию, тут моя совесть чиста.

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Gedevan

ты молодец что поделился, Саш. Давайте теперь все обнимемся и поплачем.

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Era Mavlenov

Кликбейтный заголовок. У человека со здоровьем проблемы а они наплевали на это

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Alexander Fo

БРАВО!!!!
(извините, сложно удержаться, мне как-то пришлось ругаться в такой же ситуации)

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Удивленный яд

а торт-то съел?

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ЖОПОКРАБ

Да, но в машине.

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Борат Сагдиев

один

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M.R.T.

сук это гениально

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Дима Вешкин

Заголовок кликбейтный

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Владлен Капутин

У него была не очень сильная степень тревожного расстройства. В противном случае активное общение с представителями судебного делопроизводства вызвало бы у него ещё десять панических атак.

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Alexander Fo

В суде несколько сторон, а не гомогенная толпа, которая нападает.

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Арсен Саакян

На его месте должен быть я

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Gedevan

Ну загнивает запад, неужели вам ещё нужны какие-то доказательства?

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Andrei Myagkov

Так их...

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Печеньки Госдепа

Кража радости у коллег - это что-то из новояза минобороны одной известной страны.

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Александр Прохоренко

Да офисные дни рождения - это действительно отдельный вид преступления

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Жидкий дебаркадер

Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку
 Берите на заметку, люди с менталкой

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Quantum Rum

за "Мрiю" блять!

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