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Высокий паук например

ФСБ попросила увеличить госрасходы на погребение российских военных

Траты на захоронение одного военнослужащего могут вырасти до 74 200 рублей.

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Фото: Лев Федосеев

ФСБ попросила правительство России увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных. Об этом пишет «Би-би-си».

Согласно представленному ФСБ проекту решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800-11 000 рублей до 56 400-74 200 рублей в зависимости от статуса и места погребения.

Ведомство объяснило просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.

По российскому закону «О погребении и похоронном деле», российских военных, сотрудников МВД и Росгвардии, погибших на службе, хоронят за счёт средств федеральных органов. Государство оплачивает все ритуальные услуги: оформление документов, гроб, урну, венок, перевозку тела или останков в морг, на кладбище или в крематорий, а также сами похороны.

Власти также готовы заплатить за памятники погибшим. Контрактнику (и служившему в армии ветерану Великой Отечественной войны) — до 35 171 рублей, солдатам-срочникам, курсантам, резервистам, призванным на военные сборы, а также не служившим в армии участникам Великой Отечественной войны — до 28 178 рублей.

Сколько точно российских военных, погибших во время боевых действий на Украине, нужно будет хоронить, неизвестно. Власти лишь дважды после начала «спецоперации» называли число потерь. 2 марта Минобороны заявило, что погибших солдат 498, а 25 марта озвучило новую цифру — 1351 человек. При этом 7 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Sky News рассказал, что на Украине российская армия понесла «значительные потери».

#похороны #военные #фсб

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13 комментариев
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Rostilj je najbolje

Но оптом же должно быть дешевле, нет?

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Проектный дым

Два по цене одного

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Талантливый рубин

Каска с второй мировой еще

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Полицейский микрофон

А почему на фото гроб такой, специальный эконом вариант если солдат частично вернулся?

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Lee

Самое страшное, что увеличивают не просто так. Здесь тоже распилят

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Удивленный яд

при чём тут ФСБ?

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Логический файл

Похоронная мафия их

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KZ Forever

Инфляция

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Андерсон

5% показательно захоронят, остальных «своих не бросаем» оставят удобрять землю.

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Космополит-глобалист

Чтобы человеческое тело отдавало земле минеральные вещества там условия нужно особые соблюдать. Насколько помню: тело должно быть неглубоко зарыто, естественно, никакой одежды.

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Давний Паша

буду погибать молодым

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Перспективный ключ

Из-за переноса строки прочитал сначала
Траты на захоронение одного военнослужащего могут вырасти с 74 до 200 рублей.

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Жовто Блакытный Песец

Гвозди для заколачивания гробов подорожали, наверное

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