ФСБ попросила увеличить госрасходы на погребение российских военных

Траты на захоронение одного военнослужащего могут вырасти до 74 200 рублей.
ФСБ попросила правительство России увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных. Об этом пишет «Би-би-си».
Согласно представленному ФСБ проекту решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800-11 000 рублей до 56 400-74 200 рублей в зависимости от статуса и места погребения.
Ведомство объяснило просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.
По российскому закону «О погребении и похоронном деле», российских военных, сотрудников МВД и Росгвардии, погибших на службе, хоронят за счёт средств федеральных органов. Государство оплачивает все ритуальные услуги: оформление документов, гроб, урну, венок, перевозку тела или останков в морг, на кладбище или в крематорий, а также сами похороны.
Власти также готовы заплатить за памятники погибшим. Контрактнику (и служившему в армии ветерану Великой Отечественной войны) — до 35 171 рублей, солдатам-срочникам, курсантам, резервистам, призванным на военные сборы, а также не служившим в армии участникам Великой Отечественной войны — до 28 178 рублей.
Сколько точно российских военных, погибших во время боевых действий на Украине, нужно будет хоронить, неизвестно. Власти лишь дважды после начала «спецоперации» называли число потерь. 2 марта Минобороны заявило, что погибших солдат 498, а 25 марта озвучило новую цифру — 1351 человек. При этом 7 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Sky News рассказал, что на Украине российская армия понесла «значительные потери».
Вы читали перевод колонки писателя Саши Филипенко о народах беларуси, украины и россии, которую он написал для the guardian? Филипенко в своём тексте попытался объяснить западной публике разницу в народах восточной европы – «Россия любит монолог, Украина — спор, а Беларусь — тишину». этот текст прочитал политтехнолог Виталий Шкляров, который сейчас в теробороне Киева. И решил написать свой ответ Филипенко. по мнению Шклярова, о делении людей на нации пора забыть.
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Но оптом же должно быть дешевле, нет?
Два по цене одного
Каска с второй мировой еще
А почему на фото гроб такой, специальный эконом вариант если солдат частично вернулся?
Самое страшное, что увеличивают не просто так. Здесь тоже распилят
при чём тут ФСБ?
Похоронная мафия их
Инфляция
5% показательно захоронят, остальных «своих не бросаем» оставят удобрять землю.
Чтобы человеческое тело отдавало земле минеральные вещества там условия нужно особые соблюдать. Насколько помню: тело должно быть неглубоко зарыто, естественно, никакой одежды.
буду погибать молодым
Из-за переноса строки прочитал сначала
Траты на захоронение одного военнослужащего могут вырасти с 74 до 200 рублей.
Гвозди для заколачивания гробов подорожали, наверное