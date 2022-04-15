ФСБ попросила увеличить госрасходы на погребение российских военных

Траты на захоронение одного военнослужащего могут вырасти до 74 200 рублей.

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Фото: Лев Федосеев

ФСБ попросила правительство России увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных. Об этом пишет «Би-би-си».

Согласно представленному ФСБ проекту решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800-11 000 рублей до 56 400-74 200 рублей в зависимости от статуса и места погребения.

Ведомство объяснило просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.

По российскому закону «О погребении и похоронном деле», российских военных, сотрудников МВД и Росгвардии, погибших на службе, хоронят за счёт средств федеральных органов. Государство оплачивает все ритуальные услуги: оформление документов, гроб, урну, венок, перевозку тела или останков в морг, на кладбище или в крематорий, а также сами похороны.

Власти также готовы заплатить за памятники погибшим. Контрактнику (и служившему в армии ветерану Великой Отечественной войны) — до 35 171 рублей, солдатам-срочникам, курсантам, резервистам, призванным на военные сборы, а также не служившим в армии участникам Великой Отечественной войны — до 28 178 рублей.