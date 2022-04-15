Роскомнадзор заблокировал The Moscow Times из-за материала о бойцах ОМОН, отказавшихся от участия в конфликте с Украиной Статьи редакции
На главреда издания, на которое ссылалось The Moscow Times, перед этим завели дело о «фейках».
В России начали ограничивать доступ к сайту русской службы издания The Moscow Times, сообщила сама редакция. Это подтверждается на сайте Роскомнадзора.
Редакция The Moscow Times не получала уведомлений от Роскомнадзора, но нашла в копии выгрузки реестра запрещённой в РФ информации указание на материал «11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой». Издание написало эту заметку со ссылкой на абаканское издание «Новый Фокус», против чьего главреда Михаила Афанасьева возбудили уголовное дело о распространении «фейков». Следствие нашло в оригинальном материале недостоверную информацию об убитых, раненых и пропавших без вести, а также о руководстве росгвардейцами.
После начала вооружённого конфликта России с Украиной Роскомнадзор заблокировал за «фейки» множество изданий, включая TJ (дважды). Часть СМИ продолжила работу, часть приостановила её, а часть отказалась от освещения боевых действий.
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Группа выступала под бело-сине-белым флагом и исполняли песни на украинском языке. Музыкант заявил, что «такого больше не повторится».
Ну значит Роскомнадзор подтвердил что инфа была правдивая.
Потому что это были не бойцы ОМОН, а мирцы НОМО, и не отказались ехать, а согласились идти, и не на, а из Украины
The Moscow Times — ведущее англоязычное издание о России.
Этого достаточно для блокировки
На что рассчитывал бункерный карлик, который все эти годы собирал у себя лизоблюдов и профнепригодных подхалимов?
Лесть конечно приятна, но когда у тебя нет ни одного профессионала на высоких должностях, строить наполеоновские планы сроди поехавшей кукухи.
Вся его вертикаль власть основана на алычных дружках, которые кроме как воровать деньги из бюджета нихуя не умеют. Можно сколько угодно с картофельным бароном показывать карты и верещать сколько там на украине бендеровцев, но смысл было вляпываться в эту войну с такой подготовкой и такой техникой?