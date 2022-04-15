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Роскомнадзор заблокировал The Moscow Times из-за материала о бойцах ОМОН, отказавшихся от участия в конфликте с Украиной Статьи редакции

На главреда издания, на которое ссылалось The Moscow Times, перед этим завели дело о «фейках».

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В России начали ограничивать доступ к сайту русской службы издания The Moscow Times, сообщила сама редакция. Это подтверждается на сайте Роскомнадзора.

Сервис Роскомнадзора для проверки блокировок 

Редакция The Moscow Times не получала уведомлений от Роскомнадзора, но нашла в копии выгрузки реестра запрещённой в РФ информации указание на материал «11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой». Издание написало эту заметку со ссылкой на абаканское издание «Новый Фокус», против чьего главреда Михаила Афанасьева возбудили уголовное дело о распространении «фейков». Следствие нашло в оригинальном материале недостоверную информацию об убитых, раненых и пропавших без вести, а также о руководстве росгвардейцами.

The Moscow Times. Русская служба
Омоновцы из Хакасии отказались воевать с Украиной

11 бойцов заявили, что не будут принимать участие во вторжении. Они высказали высокопоставленному генералу Росгвардии всё, что о нем думают, и вернулись домой.

https://www.moscowtimes.ru/2022/04/04/11-boitsov-omon-otkazalis-prodo...
Омоновцы из Хакасии отказались воевать с Украиной

11 бойцов заявили, что не будут принимать участие во вторжении. Они высказали высокопоставленному генералу Росгвардии всё, что о нем думают, и вернулись домой.

https://www.moscowtimes.ru/2022/04/04/11-boitsov-omon-otkazalis-prodolzhat-voevat-v-ukraine-i-uehali-v-rossiyu-a19238

После начала вооружённого конфликта России с Украиной Роскомнадзор заблокировал за «фейки» множество изданий, включая TJ (дважды). Часть СМИ продолжила работу, часть приостановила её, а часть отказалась от освещения боевых действий.

The Moscow Times — ведущее англоязычное издание о России. Наша московская редакция делится с читателями по всему миру последними новостями и самыми интересными событиями самой большой страны на Земле. Мы следуем самым высоким журналистским стандартам. С основания издания в 1992 году все редакционные решения принимаются только независимой командой редакторов и журналистов. В 2022 году The Moscow Times запустила Русскую службу.

из справки на сайте издания

#новости #блокировки #конфликтнаукраине #роскомнадзор

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4 комментария
Анатолий Польский

Ну значит Роскомнадзор подтвердил что инфа была правдивая.

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Андрей Лагутин

Потому что это были не бойцы ОМОН, а мирцы НОМО, и не отказались ехать, а согласились идти, и не на, а из Украины

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The Moscow Times — ведущее англоязычное издание о России.
Этого достаточно для блокировки

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Гражданин концлагеря Путлера

На что рассчитывал бункерный карлик, который все эти годы собирал у себя лизоблюдов и профнепригодных подхалимов?
Лесть конечно приятна, но когда у тебя нет ни одного профессионала на высоких должностях, строить наполеоновские планы сроди поехавшей кукухи.
Вся его вертикаль власть основана на алычных дружках, которые кроме как воровать деньги из бюджета нихуя не умеют. Можно сколько угодно с картофельным бароном показывать карты и верещать сколько там на украине бендеровцев, но смысл было вляпываться в эту войну с такой подготовкой и такой техникой?

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Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.

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