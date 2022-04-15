Редакция The Moscow Times не получала уведомлений от Роскомнадзора, но нашла в копии выгрузки реестра запрещённой в РФ информации указание на материал «11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой». Издание написало эту заметку со ссылкой на абаканское издание «Новый Фокус», против чьего главреда Михаила Афанасьева возбудили уголовное дело о распространении «фейков». Следствие нашло в оригинальном материале недостоверную информацию об убитых, раненых и пропавших без вести, а также о руководстве росгвардейцами.