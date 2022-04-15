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GitHub заблокировал аккаунты «Сбера», «Альфа-банка» и нескольких разработчиков из России Статьи редакции

Причина — блокирующие санкции США.

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13 апреля сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков. К 15 апреля на площадке забанили десятки аккаунтов, среди них — «Сбер», «Альфа-банк» и индивидуальные разработчики, пишет «Хабр».

К примеру, под блокировку попали три аккаунта банков (1, 2, 3). Исследователь Сергей Бобров также сообщил о бане в отношении своего личного аккаунта, не относящегося к какой-либо компании. Об аналогичной проблеме сообщил Денис Колегов.

Sergey Bobrov @Black2Fan
¯\_(ツ)_/¯
Denis Kolegov @dnkolegov
@Black2Fan @sudhanshur705 The same. My account was suspended. Haven't received the response yet.

«Хабр» отмечает, что при блокировке корпоративного аккаунта, доступ к данным может сохраняться в течение пары часов, а аккаунт отмечается как flagged. Личный аккаунт получает пометку suspended, и доступ к информации ограничивается моментально.

Через некоторое время после блокировки, отдельным пользователям приходит письмо о том, что их аккаунт может управляться из санкционного региона. При переходе по ссылкам предлагается заполнить апелляцию и указать отношения компании или пользователя с Северной Кореей, Сирией, Крымом, ЛНР и ДНР.

6 апреля Минфин США ввёл полные блокирующие санкции против российского банка «Сбер» и крупнейшего в стране частного банка «Альфа-Банк». Санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними.

2 апреля представители GitHub заявили, что поддержат разработчиков из всех стран и не позволят попасть под блокировку всем подряд. Команда сервиса поставила точку в недельном споре пользователей сервиса: они обсуждали, нужно ли забанить разработчиков из России из-за ситуации на Украине.

#новости #github #санкции

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41 комментарий
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Хлопак

Зовите Медведева

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Волшебный мох

это типа "Выпускайте Кракена"?

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Totorimoto

даст задание малому и среднему бизнесу клепать гвозди

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Дежурный теркин30см

даст задание малому и среднему бизнесу уйти в учителя

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Voronezh Morning Herald

РосКодСклад 2.0

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Ключевой завод

Вход через госуслуги, за фикс фсбшных бэкдоров тюрьма

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Философский историк

Можно не надо?

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Александр Прохоренко

Прикажет разработать цифровую виселицу

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Гражданин концлагеря Путлера

Мишустин айтишникам: Ничего не бойтесь, никому не верьте

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Nick Nick

Ничего не просите

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Акрил

И успокойтесь

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Аркадий Гайдаржи

Сдайте валюту

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Larry

Денег нет но вы держитесь

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Приличный рубин

Это как же надо было расстараться чтобы тебя (Сергей Бобров) накрыли санкциями вместе с крупнейшими банками?

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Стандартный американец

Стоит добавить пометку об «исследователе»

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Логический файл

Чекист, короче

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Ключевой завод

А, вон оно что, тогда бан заслуженный

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Ключевой завод

А кто это?

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Сухой томагавк_два

"Исследователь Сергей Бобров также сообщил о бане в отношении своего личного аккаунта, не относящегося к какой-либо компании. Об аналогичной проблеме сообщил Денис Колегов."

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Serge Ma

Делюсь обстановкой с фронта. В околоайтишных чатиках сейчас пылают жопы у очень многих разработчиков. Наблюдается пикабуизация неокрепших мозгов программистов - в ход идут аргументы "а нас-то за штоооо" и "ууу чертовы пиндосы, как могли, как могли".

Довольно интересно за этим наблюдать. Есть слухи о блокировке личных репозиториев, но пока у меня нет пруфов, чтобы доказать или опровергнуть. Репозитории программистов, связанных со Сбером блокируются.

Мой прогноз: часть программистов перейдет в воинствующую вату (двоих точно наблюдаю), остальные смирятся.

Есть те, кто злорадствует, и это внезапно, ребята с Беларуси.

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Dmitry Pasyutin

Мой прогноз: часть программистов перейдет в воинствующую вату
 вряд ли, это просто гнев, вторая стадия

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Sloowbruh

Ставка Мишустина сыграла получается.

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Гражданин концлагеря Путлера

Мишустин нашел новые кадры для IT сферы

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Sasha Sorokin

Вижу, что многие [в других местах] возмущаются, якобы GitHub сказал, что никого блокировать не будут. Но это не так: в оригинальном заявлении они сказали, что не будут блокировать доступ для всех разом, как их просили и как то делают другие сервисы, и что GitHub продолжит быть полностью доступным для пользователей из россии; но в той же статье они упоминают, что исполняют санкции. Санкции GitHub, кстати, пытался оспаривать когда-то давно, и добился того, что они смогут предоставлять доступ до проектов с открытым исходным кодом, однако другие функции типа закрытых (частных) репозиториев предоставить они по-прежнему не могут.

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Дежурный теркин30см

Возможно оплату не могут принимать

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Дежурный теркин30см

Чёт давно я на гитхабе не был

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Лишенный Слава

we support current things

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Философский историк

А что случилось?

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Dmitry Pasyutin

за говнокод забанили

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Blessed

под кнутом мишустина во время работы над "убийцей AppStore и Google Play" могут и свой Гитхаб написать, делов то.

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Ключевой завод

Русский аналог гитхаба

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othige9iz relay.firefox.com

Порядок 👌

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Дежурный теркин30см
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Igor Mishchenko

Так он же этого не чувствует

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Часовой нос

всех, да не всех
“GitHub’s vision is to be the home for all developers, no matter where they reside,”

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Antony Duke

Для всех индивидуальных разработчиков. А если компания под санкциями, то они просто по их законам должны приостановить аккаунт этой компании.

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Часовой нос

ты в глаза долбишься что ли
К 15 апреля на площадке забанили десятки аккаунтов, среди них — «Сбер», «Альфа-банк» и индивидуальные разработчики, пишет «Хабр».
 индивидуальные разработчики

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Antony Duke

Ну и? Там есть слово "отдельные". То есть не все. Более того, в коментах попросили пруфы насчет индивидуальных аккаунтов, и пока их не было. Может и будет такое, но кто знает.

По состоянию на 15 апреля 2022 года, заблокированы по меньшей мере десятки аккаунтов. Среди них — аккаунты Сбербанка, Альфа-Банка, других компаний, а также отдельных индивидуальных разработчиков.

С 13 апреля GitHub начал блокировать аккаунты…
По состоянию на 15 апреля 2022 года, заблокированы по меньшей мере десятки аккаунтов. Среди них…
habr.com
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Юрий Морозов

Уф, хорошо, что у меня все на Битбакет

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Случайный поезд

GitHUB, ты что, совсем ёбу дал?

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Alex Blake

Всё нормально. Всё идёт по плану

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Классический единорожек88
Dmitry Kolezev | Против войны! @kolezev
Ботов в канале Симоньян не успели перепрограммировать
Totorimoto
Лики победителей

Посмотрел (ну как посмотрел, послушал, да и то - не до конца) этот, с позволения сказать, "эфир" Стрелкова с Квачковым.

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