Причина — блокирующие санкции США.

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13 апреля сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков. К 15 апреля на площадке забанили десятки аккаунтов, среди них — «Сбер», «Альфа-банк» и индивидуальные разработчики, пишет «Хабр».

К примеру, под блокировку попали три аккаунта банков (1, 2, 3). Исследователь Сергей Бобров также сообщил о бане в отношении своего личного аккаунта, не относящегося к какой-либо компании. Об аналогичной проблеме сообщил Денис Колегов.

«Хабр» отмечает, что при блокировке корпоративного аккаунта, доступ к данным может сохраняться в течение пары часов, а аккаунт отмечается как flagged. Личный аккаунт получает пометку suspended, и доступ к информации ограничивается моментально.

Через некоторое время после блокировки, отдельным пользователям приходит письмо о том, что их аккаунт может управляться из санкционного региона. При переходе по ссылкам предлагается заполнить апелляцию и указать отношения компании или пользователя с Северной Кореей, Сирией, Крымом, ЛНР и ДНР.

6 апреля Минфин США ввёл полные блокирующие санкции против российского банка «Сбер» и крупнейшего в стране частного банка «Альфа-Банк». Санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними.