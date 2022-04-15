GitHub заблокировал аккаунты «Сбера», «Альфа-банка» и нескольких разработчиков из России Статьи редакции
Причина — блокирующие санкции США.
13 апреля сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков. К 15 апреля на площадке забанили десятки аккаунтов, среди них — «Сбер», «Альфа-банк» и индивидуальные разработчики, пишет «Хабр».
К примеру, под блокировку попали три аккаунта банков (1, 2, 3). Исследователь Сергей Бобров также сообщил о бане в отношении своего личного аккаунта, не относящегося к какой-либо компании. Об аналогичной проблеме сообщил Денис Колегов.
«Хабр» отмечает, что при блокировке корпоративного аккаунта, доступ к данным может сохраняться в течение пары часов, а аккаунт отмечается как flagged. Личный аккаунт получает пометку suspended, и доступ к информации ограничивается моментально.
Через некоторое время после блокировки, отдельным пользователям приходит письмо о том, что их аккаунт может управляться из санкционного региона. При переходе по ссылкам предлагается заполнить апелляцию и указать отношения компании или пользователя с Северной Кореей, Сирией, Крымом, ЛНР и ДНР.
6 апреля Минфин США ввёл полные блокирующие санкции против российского банка «Сбер» и крупнейшего в стране частного банка «Альфа-Банк». Санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними.
2 апреля представители GitHub заявили, что поддержат разработчиков из всех стран и не позволят попасть под блокировку всем подряд. Команда сервиса поставила точку в недельном споре пользователей сервиса: они обсуждали, нужно ли забанить разработчиков из России из-за ситуации на Украине.
Главная претензия к ИИ связана со стереотипами, предвзятостью, сценами насилия и порнографией. Это типично, ведь нейросети «скормили» миллионы изображений из интернета.
Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают коротышки. Кек.
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Зовите Медведева
это типа "Выпускайте Кракена"?
даст задание малому и среднему бизнесу клепать гвозди
даст задание малому и среднему бизнесу уйти в учителя
РосКодСклад 2.0
Вход через госуслуги, за фикс фсбшных бэкдоров тюрьма
Можно не надо?
Прикажет разработать цифровую виселицу
Мишустин айтишникам: Ничего не бойтесь, никому не верьте
Ничего не просите
И успокойтесь
Сдайте валюту
Денег нет но вы держитесь
Это как же надо было расстараться чтобы тебя (Сергей Бобров) накрыли санкциями вместе с крупнейшими банками?
Стоит добавить пометку об «исследователе»
Чекист, короче
А, вон оно что, тогда бан заслуженный
А кто это?
"Исследователь Сергей Бобров также сообщил о бане в отношении своего личного аккаунта, не относящегося к какой-либо компании. Об аналогичной проблеме сообщил Денис Колегов."
Делюсь обстановкой с фронта. В околоайтишных чатиках сейчас пылают жопы у очень многих разработчиков. Наблюдается пикабуизация неокрепших мозгов программистов - в ход идут аргументы "а нас-то за штоооо" и "ууу чертовы пиндосы, как могли, как могли".
Довольно интересно за этим наблюдать. Есть слухи о блокировке личных репозиториев, но пока у меня нет пруфов, чтобы доказать или опровергнуть. Репозитории программистов, связанных со Сбером блокируются.
Мой прогноз: часть программистов перейдет в воинствующую вату (двоих точно наблюдаю), остальные смирятся.
Есть те, кто злорадствует, и это внезапно, ребята с Беларуси.
Мой прогноз: часть программистов перейдет в воинствующую вату
вряд ли, это просто гнев, вторая стадия
Ставка Мишустина сыграла получается.
Мишустин нашел новые кадры для IT сферы
Вижу, что многие [в других местах] возмущаются, якобы GitHub сказал, что никого блокировать не будут. Но это не так: в оригинальном заявлении они сказали, что не будут блокировать доступ для всех разом, как их просили и как то делают другие сервисы, и что GitHub продолжит быть полностью доступным для пользователей из россии; но в той же статье они упоминают, что исполняют санкции. Санкции GitHub, кстати, пытался оспаривать когда-то давно, и добился того, что они смогут предоставлять доступ до проектов с открытым исходным кодом, однако другие функции типа закрытых (частных) репозиториев предоставить они по-прежнему не могут.
Возможно оплату не могут принимать
Чёт давно я на гитхабе не был
we support current things
А что случилось?
за говнокод забанили
под кнутом мишустина во время работы над "убийцей AppStore и Google Play" могут и свой Гитхаб написать, делов то.
Русский аналог гитхаба
Порядок 👌
Так он же этого не чувствует
всех, да не всех
“GitHub’s vision is to be the home for all developers, no matter where they reside,”
Для всех индивидуальных разработчиков. А если компания под санкциями, то они просто по их законам должны приостановить аккаунт этой компании.
ты в глаза долбишься что ли
К 15 апреля на площадке забанили десятки аккаунтов, среди них — «Сбер», «Альфа-банк» и индивидуальные разработчики, пишет «Хабр».
индивидуальные разработчики
Ну и? Там есть слово "отдельные". То есть не все. Более того, в коментах попросили пруфы насчет индивидуальных аккаунтов, и пока их не было. Может и будет такое, но кто знает.
По состоянию на 15 апреля 2022 года, заблокированы по меньшей мере десятки аккаунтов. Среди них — аккаунты Сбербанка, Альфа-Банка, других компаний, а также отдельных индивидуальных разработчиков.
Уф, хорошо, что у меня все на Битбакет
GitHUB, ты что, совсем ёбу дал?
Всё нормально. Всё идёт по плану