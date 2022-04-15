Страшные угрозы в ответ на утопленный флагман

Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают коротышки. Кек.