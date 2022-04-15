28 нм процессоры к 2030 году и импортозамещение: детали нацпроекта в области электроники Статьи редакции
На его реализацию рассчитывают потратить 3,19 триллиона рублей.
Правительство РФ подготовило презентацию предварительной версии национального проекта в области электроники, разработкой которого власти занимались с начала февраля 2022 года. Его реализацию планируют проводить по четырём направлениям: инфраструктура, спрос, продукт, кадры. Издание «Коммерсантъ» ознакомилось с документом и поделилось подробностями.
Инфраструктура
- В 2022 году в России в производство запустят микроэлектронику по техпроцессу 90 нм. Ведущие вендоры освоили его в 2004 году, отметили в «Ъ».
- К 2030-му планируется выйти на серийный выпуск 28-нанометровых процессоров. Ведущие чипмейкеры начали производство по этому техпроцессу в 2010 году. Среди прочего, Apple оснащала смартфоны iPhone 5S процессорами A7 с топологией 28 нм.
- Правительство рассчитывает увеличить количество отечественных дизайн-центров с 70 до 300 к концу десятилетия.На перечисленные цели выделят 460 миллиардов рублей до 2030 года.
- Кураторами направления станут вице-премьер Юрий Борисов и замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Спрос
- В рамках направления власти планируют стимулировать закупку произведённой в России электроники через сквозные проекты, которые гарантируют спрос от ведущих корпораций.
- Государство выделит до 50% от суммы таких контрактов в качестве субсидий.
- За счёт этих мер планируется, что 30% домохозяйств в России будут использовать преимущественно российскую электронику к 2030 году. При этом доля отечественной продукции на рынке госзакупок должна вырасти до 100%.
- Объём финансирования составит 1,28 триллиона рублей.
- Реализацию направления будут курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы Минцифры Андрей Заренин.
Продукт
- В 2022 году правительство запустит программу по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай, а также программу развития электронного машиностроения.
- К 2024-му правительство рассчитывает обеспечить 100% импортозамещения по всем направлениям.
- К концу десятилетия планируется «завершить формирование продуктового портфеля российских технологий».
- На цели этого направления выделят 1,14 триллиона рублей.
- Кураторами выступят Юрий Борисов и Василий Шпак.
Кадры
- К 2030 году в России планируют создать 400 прототипов электроники.
- Направление предполагает провести две тысячи научно-исследовательских работ в течение восьми лет.
- В правительстве рассчитывают увеличить кадровую конверсию выпускников вузов с 5% до 35%.
- Власти хотят создать на базе учебных дизайн-центров не менее 1000 проектных команд.
- На это направление потребуется 309 миллиардов рублей.
- Кураторами проекта выступят Дмитрий Чернышенко и замглавы Минобрнауки Алексей Медведев.
Как к проекту отнеслись в IT-сфере
- Сотрудник одной из ведущих российских IT-компаний заявил, что «большая часть предложений выглядит далёкой от реальности»: «Они хотят к 2030 году увеличить число дизайн-центров до 300. В каждом должно работать как минимум 100 профильных специалистов, то есть речь идёт о 30-50 тысячах человек. С учётом того, что цикл подготовки профильного специалиста составляет как минимум восемь-девять лет, эти 50 тысяч человек уже сейчас должны поступать в вузы».
- Директор «Базиса» Арсений Брыкин заявил, что переход от 90 к 28 нм техпроцессу в указанный период — «крайне амбициозная» задача. По его словам, за восемь лет получится создать производство электроники по топологии 28 нм только в случае, если получить доступ к необходимому оборудованию.
Нацпроект подготовили по итогам работы 22 профильных рабочих групп. Его финальную версию направят на утверждение премьеру Михаилу Мишустину 22 апреля. В презентации указывается, что объём финансирования нацпроекта составит 3,19 триллиона рублей. Однако в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что эта сумма «не соответствует действительности».
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают коротышки. Кек.
Главная претензия к ИИ связана со стереотипами, предвзятостью, сценами насилия и порнографией. Это типично, ведь нейросети «скормили» миллионы изображений из интернета.
Еееееее 28нм к 2030, так победим! Это блять уже, на сегодняшний день, отсталый на 15 лет техпроцесс (по которому кстати поштучно говняют эльбрусы), охуенно будет внедрять отсталый уже на 25 лет к 2030 году техпроцесс
ЗАТО СВОЕ!!!!111
Amen
Свое не пахнет.
Пока Россия дойдет до 28нм, весь мир уже улетит жить на космические станции, как в Интерстеллар
Если смогут к тому времени отмыть свои хуи от наших слюней! С тянущейся до земли слюнёй неудобно летать. Опять Путин всех переиграл, опередил своё время!
из-за ядерной зимы?
28 нм к 2030 году
если у яблока сейчас 5 нм, то сколько будет в 2030 году
Если Владимир Путин продолжит быть конченным ебланом с ядерной кнопкой до 2030 года, то возможно 90нм
Уже похуй сколько будет, техпроцесс 2010 года в 2030-м это прям запах большой победы, представь себе, это как бы если сейчас решили выпустить компьютер на Pentium II(конец 90-х).
А все только 1нм остается
Немногим меньше, потому что человечество скоро упрется в технологический потолок, когда невозможно создать подложку тоньше, потому что электроны начинают перескакивать на другой слой.
Вот слабо верится. Уж сколько лет обещают разное, но никак исполнить не могут.
На его реализацию рассчитывают потратить 3,19 триллиона рублей
90% надо будет украсть
Учитывая, что смета по классике в несколько раз вырастет, то 90% от первоначальной стоимости — это очень оптимистично.
несолидно, не по-путински. до конца. 100% даешь.
Да. Потерялись при переводе
Чубайс съебал, но дело его живет.
не доживу
Почему ты не Владимир Путин?
мечтаю снять суицидальный тикток
я только что комариху прихлопнул
это весь мой ужин на сегодня
Россия к 2030г? Смело
Люди так и не поняли что нельзя взять выжженую землю, залить её баблом и получить какой то результат в приемлимые сроки, и дело вообще не в сумме хоть 3 трлн хоть 30. Кадры и компетенции надо десятелетиями растить
Если их задача написать несусветную хуйню и поделить под неё бабки, то какой смысл скромничать, где лозунг «догнать и перегнать»?
Три триллиона трублей
ДАЛИ ПОСОСАТЬ ПИНДОСАМ
боже, блятб, яке конченне
Мне интересно, что на это напишут кремлеботы? Реально, вот какие плюсы в этой новости даже в перевернутой реальности? 28 нм... Это как пообещать выпустить спортивный люксовый гиперкар с двигателем 2.0... КОМУ ВООБЩЕ НУЖЕН БУДЕТ ПРОЦЕССОР С ТЕХ ПРОЦЕССОМ 28 нм...
РФ будет жить с лагом в 15 лет, я так понимаю.
учитывая что сейчас лаг составляет примерно 30 лет, прогресс нехилый
К 2024-му правительство рассчитывает обеспечить 100% импортозамещения по всем направлениям
Как меня эти сказки сука уже заебали блять. Гвозди для начала импортозамещать научитесь, дебилы
Россия к 2030 начнет выпускать отечественные цветные телевизоры