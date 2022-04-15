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28 нм процессоры к 2030 году и импортозамещение: детали нацпроекта в области электроники Статьи редакции

На его реализацию рассчитывают потратить 3,19 триллиона рублей.

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Правительство РФ подготовило презентацию предварительной версии национального проекта в области электроники, разработкой которого власти занимались с начала февраля 2022 года. Его реализацию планируют проводить по четырём направлениям: инфраструктура, спрос, продукт, кадры. Издание «Коммерсантъ» ознакомилось с документом и поделилось подробностями.

Инфраструктура

  • В 2022 году в России в производство запустят микроэлектронику по техпроцессу 90 нм. Ведущие вендоры освоили его в 2004 году, отметили в «Ъ».
  • К 2030-му планируется выйти на серийный выпуск 28-нанометровых процессоров. Ведущие чипмейкеры начали производство по этому техпроцессу в 2010 году. Среди прочего, Apple оснащала смартфоны iPhone 5S процессорами A7 с топологией 28 нм.
  • Правительство рассчитывает увеличить количество отечественных дизайн-центров с 70 до 300 к концу десятилетия.На перечисленные цели выделят 460 миллиардов рублей до 2030 года.
  • Кураторами направления станут вице-премьер Юрий Борисов и замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Спрос

  • В рамках направления власти планируют стимулировать закупку произведённой в России электроники через сквозные проекты, которые гарантируют спрос от ведущих корпораций.
  • Государство выделит до 50% от суммы таких контрактов в качестве субсидий.
  • За счёт этих мер планируется, что 30% домохозяйств в России будут использовать преимущественно российскую электронику к 2030 году. При этом доля отечественной продукции на рынке госзакупок должна вырасти до 100%.
  • Объём финансирования составит 1,28 триллиона рублей.
  • Реализацию направления будут курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы Минцифры Андрей Заренин.

Продукт

  • В 2022 году правительство запустит программу по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай, а также программу развития электронного машиностроения.
  • К 2024-му правительство рассчитывает обеспечить 100% импортозамещения по всем направлениям.
  • К концу десятилетия планируется «завершить формирование продуктового портфеля российских технологий».
  • На цели этого направления выделят 1,14 триллиона рублей.
  • Кураторами выступят Юрий Борисов и Василий Шпак.

Кадры

  • К 2030 году в России планируют создать 400 прототипов электроники.
  • Направление предполагает провести две тысячи научно-исследовательских работ в течение восьми лет.
  • В правительстве рассчитывают увеличить кадровую конверсию выпускников вузов с 5% до 35%.
  • Власти хотят создать на базе учебных дизайн-центров не менее 1000 проектных команд.
  • На это направление потребуется 309 миллиардов рублей.
  • Кураторами проекта выступят Дмитрий Чернышенко и замглавы Минобрнауки Алексей Медведев.

Как к проекту отнеслись в IT-сфере

  • Сотрудник одной из ведущих российских IT-компаний заявил, что «большая часть предложений выглядит далёкой от реальности»: «Они хотят к 2030 году увеличить число дизайн-центров до 300. В каждом должно работать как минимум 100 профильных специалистов, то есть речь идёт о 30-50 тысячах человек. С учётом того, что цикл подготовки профильного специалиста составляет как минимум восемь-девять лет, эти 50 тысяч человек уже сейчас должны поступать в вузы».
  • Директор «Базиса» Арсений Брыкин заявил, что переход от 90 к 28 нм техпроцессу в указанный период — «крайне амбициозная» задача. По его словам, за восемь лет получится создать производство электроники по топологии 28 нм только в случае, если получить доступ к необходимому оборудованию.

Нацпроект подготовили по итогам работы 22 профильных рабочих групп. Его финальную версию направят на утверждение премьеру Михаилу Мишустину 22 апреля. В презентации указывается, что объём финансирования нацпроекта составит 3,19 триллиона рублей. Однако в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что эта сумма «не соответствует действительности».

#новости #it

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36 комментариев
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Voronezh Morning Herald

Еееееее 28нм к 2030, так победим! Это блять уже, на сегодняшний день, отсталый на 15 лет техпроцесс (по которому кстати поштучно говняют эльбрусы), охуенно будет внедрять отсталый уже на 25 лет к 2030 году техпроцесс

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Невероятный американец

ЗАТО СВОЕ!!!!111

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Абсолютный шмель

Amen

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Serg

Свое не пахнет.

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Руденко Сергей

Пока Россия дойдет до 28нм, весь мир уже улетит жить на космические станции, как в Интерстеллар

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Voronezh Morning Herald

Если смогут к тому времени отмыть свои хуи от наших слюней! С тянущейся до земли слюнёй неудобно летать. Опять Путин всех переиграл, опередил своё время!

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Вкусный Артем

из-за ядерной зимы?

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JilaNis

28 нм к 2030 году

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Zaлупа

если у яблока сейчас 5 нм, то сколько будет в 2030 году

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Александр Прохоренко

Если Владимир Путин продолжит быть конченным ебланом с ядерной кнопкой до 2030 года, то возможно 90нм

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JilaNis

Уже похуй сколько будет, техпроцесс 2010 года в 2030-м это прям запах большой победы, представь себе, это как бы если сейчас решили выпустить компьютер на Pentium II(конец 90-х).

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Enoxix

А все только 1нм остается

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Велизарий Коул

Немногим меньше, потому что человечество скоро упрется в технологический потолок, когда невозможно создать подложку тоньше, потому что электроны начинают перескакивать на другой слой.

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Antony Duke

Вот слабо верится. Уж сколько лет обещают разное, но никак исполнить не могут.

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Жидкий дебаркадер

На его реализацию рассчитывают потратить 3,19 триллиона рублей
 90% надо будет украсть

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Sergey Filippov

Учитывая, что смета по классике в несколько раз вырастет, то 90% от первоначальной стоимости — это очень оптимистично.

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Активный диод

несолидно, не по-путински. до конца. 100% даешь.

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Жидкий дебаркадер

Да. Потерялись при переводе

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Активный диод

Чубайс съебал, но дело его живет.

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Вкусный Артем

не доживу

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Ключевой завод

Почему ты не Владимир Путин?

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Вкусный Артем

мечтаю снять суицидальный тикток

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Ключевой завод

я только что комариху прихлопнул

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Ключевой завод

это весь мой ужин на сегодня

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Анекдоты категории Б
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Dan

Россия к 2030г? Смело

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Русский Мирный Корабль

Люди так и не поняли что нельзя взять выжженую землю, залить её баблом и получить какой то результат в приемлимые сроки, и дело вообще не в сумме хоть 3 трлн хоть 30. Кадры и компетенции надо десятелетиями растить

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Александр Прохоренко

Если их задача написать несусветную хуйню и поделить под неё бабки, то какой смысл скромничать, где лозунг «догнать и перегнать»?

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Such Affairs

Три триллиона трублей

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Невероятный американец

ДАЛИ ПОСОСАТЬ ПИНДОСАМ

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Quantum Rum

боже, блятб, яке конченне

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Алексей Логачев

Мне интересно, что на это напишут кремлеботы? Реально, вот какие плюсы в этой новости даже в перевернутой реальности? 28 нм... Это как пообещать выпустить спортивный люксовый гиперкар с двигателем 2.0... КОМУ ВООБЩЕ НУЖЕН БУДЕТ ПРОЦЕССОР С ТЕХ ПРОЦЕССОМ 28 нм...

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Правовой микрофон

РФ будет жить с лагом в 15 лет, я так понимаю.

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Борат Сагдиев

учитывая что сейчас лаг составляет примерно 30 лет, прогресс нехилый

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Борат Сагдиев

К 2024-му правительство рассчитывает обеспечить 100% импортозамещения по всем направлениям
 Как меня эти сказки сука уже заебали блять. Гвозди для начала импортозамещать научитесь, дебилы

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Дід Василь Петрович

Россия к 2030 начнет выпускать отечественные цветные телевизоры

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