Протестующие считают, что она «много лет распространяла пропаганду», поэтому не может освещать конфликт России и Украины.

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Беженцы и выходцы из Украины вышли на протест под окнами издательского дома Axel Springer в Берлине. Они возмутились тому, что бывшую сотрудницу Первого Марину Овсянникову взяли на работу внештатным корреспондентом Die Welt и телеканала Welt.

14 марта Овсянникова вышла в прямой эфир Первого канала с антивоенным плакатом. Она рассказала, что хотела продемонстрировать миру, что её соотечественники выступают против событий на Украине, а также призвать россиян «не быть зомби и не слушать пропаганду». Её оштрафовали за «дискредитацию российской» армии на 30 тысяч рублей.

Разборы 15 мар плакат Статьи редакции Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке

В соцсетях женщину похвалились за необычайную смелость. Мировое сообщество начало предлагать ей помощь, а Эммануэль Макрон предложил предоставить ей политическое убежище. Журналистка отказалась, заявив, что предпочитает остаться в России.

После инцидента Овсянникова уволилась с Первого канала в связи с несогласием с редполитикой компании. 11 апреля она стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt. В пресс-релизе говорилось, что она будет работать в том числе из Украины и России.

Главный редактор Welt Group Ульф Пошардт отметил, что Овсянникова «в критический момент имела смелость представить российским зрителям неприукрашенный взгляд на реальность», тем самым защитив «важнейшую часть журналистской этики».

Протестующие в Берлине с этим не согласились, отмечает Deutsche Welle. Они заявили, что, несмотря на акцию в прямом эфире, Овсянникова «много лет распространяла пропагандистские материалы в России», а поэтому не может освещать ситуацию на Украине.

Представители организации Vitsche Berlin, которая организовала протест, считают, что взгляд «бывшей пропагандистски» не может быть объективным. «На Украине, а также среди беженцев в Германии есть много прекрасных журналистов. Die Welt есть из кого выбирать. Она выбрала пропаганду и ложь», — отметили организаторы.

DW на русском @dw_russian Украинцы в Берлине пришли к редакции Welt и потребовали у руководства медиагруппы уволить бывшую сотрудницу российского Первого канала Марину Овсянникову. Видео DW

Решение нанять Овсянникову также раскритиковала российская независимая журналистка Фарида Рустамова.