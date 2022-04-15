Немецкая газета Die Welt наняла Марину Овсянникову. В Берлине украинцы пришли к редакции с требованием её уволить Статьи редакции
Протестующие считают, что она «много лет распространяла пропаганду», поэтому не может освещать конфликт России и Украины.
Беженцы и выходцы из Украины вышли на протест под окнами издательского дома Axel Springer в Берлине. Они возмутились тому, что бывшую сотрудницу Первого Марину Овсянникову взяли на работу внештатным корреспондентом Die Welt и телеканала Welt.
14 марта Овсянникова вышла в прямой эфир Первого канала с антивоенным плакатом. Она рассказала, что хотела продемонстрировать миру, что её соотечественники выступают против событий на Украине, а также призвать россиян «не быть зомби и не слушать пропаганду». Её оштрафовали за «дискредитацию российской» армии на 30 тысяч рублей.
В соцсетях женщину похвалились за необычайную смелость. Мировое сообщество начало предлагать ей помощь, а Эммануэль Макрон предложил предоставить ей политическое убежище. Журналистка отказалась, заявив, что предпочитает остаться в России.
После инцидента Овсянникова уволилась с Первого канала в связи с несогласием с редполитикой компании. 11 апреля она стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt. В пресс-релизе говорилось, что она будет работать в том числе из Украины и России.
Главный редактор Welt Group Ульф Пошардт отметил, что Овсянникова «в критический момент имела смелость представить российским зрителям неприукрашенный взгляд на реальность», тем самым защитив «важнейшую часть журналистской этики».
Протестующие в Берлине с этим не согласились, отмечает Deutsche Welle. Они заявили, что, несмотря на акцию в прямом эфире, Овсянникова «много лет распространяла пропагандистские материалы в России», а поэтому не может освещать ситуацию на Украине.
Представители организации Vitsche Berlin, которая организовала протест, считают, что взгляд «бывшей пропагандистски» не может быть объективным. «На Украине, а также среди беженцев в Германии есть много прекрасных журналистов. Die Welt есть из кого выбирать. Она выбрала пропаганду и ложь», — отметили организаторы.
Решение нанять Овсянникову также раскритиковала российская независимая журналистка Фарида Рустамова.
Главная претензия к ИИ связана со стереотипами, предвзятостью, сценами насилия и порнографией. Это типично, ведь нейросети «скормили» миллионы изображений из интернета.
Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают карочи. Кек.
Пару дней назад сказали, что на учёбке в пятницу будет некая важная встреча со святым отцом Пигидием (все имена изменены), которую курирует чуть ли не какое-то там министерство, так что всем надо быть обязательно. Я уже тогда понял, к чему идёт дело, и стал морально готовиться к акции гражданского неповиновения...
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
И в чем они не правы?
В том, что хейтят рискнувшего
Это значит что ее теперь надо с распростертыми руками везде принимать? И давать преференции перед теми, кто занимался протестом годами?
И как это ее оправдывает?
Да похуй на неё вообще. Но это посылает сигнал остальным сплотиться вокруг Путина ещё сильнее, ибо всё равно не простят. А это длит его пребывание у власти, и, в конечном итоге, стоит человеческих жизней.
А работать раньше на пропаганду было норм?
Нет. Поэтому ее и хейтят
Я думаю что они неправы. Надо иметь огромное мужество отказаться от кормушки и выйти с плакатом во время прямого эфира.
Она засланный казачок
Пруфы.
Эфиры идут с задержкой, её отпустили и даже выпустили из страны
Так же можно сказать, что это провокация редакции.
Это все наши надумки.
С точки зрения обывателя. Ну и какой профит государства от этого жеста? По мне одни плюсы оппозиции. Дискредитация первого на самом первом.
Разница в час
Убедительно?
Типа что она то же самое что и год назад запостила?
Ссылочками можно, а не скринами?
Как я скину ссылку на отредактированный пост?
Правы. Надо быть уродом, чтобы работать на российскую пропаганду. Она ответственная на разжигание ненависти и войны. Ее осознание и храбрый поступок не обеляет ее полностью.
Dozens of independent Russian journalists are seeking a job in Europe at the moment. They are high-qualified and all have good reputation. But it’s Marina Ovsyannikova who gets a job at Die Welt. With all due respect it wasn’t her who risked safety working in Putin’s Russia
База
Всё правильно сделали. Молодцы! Слава Украине!
Этот найм с самого начала был каким-то странным. Её ведь даже не арестовали(многие из тех, кто выражали антивоенную позицию, получили уголовные дела), а тут лишь штраф.
Беженцам уже всем помогли протестующие?
ну один плакатик конечно так себе оправдание в суде
У них работа есть, все только митингуют постоянно
Ну и по итогу живут нормально, а у нас «мне работать надо, какие ваши митинги?» и в одном нецензурном месте все
Может есть взаимосвязь
сегодня выходной какбэ
Какой то перебор начался. Комик из Казахстана. Теперь это. Как бы женщина на карьере крест поставила своим поступком.
Ребята хочу сказать что этот пост финальная битва против ЦИПСОшников. Мы проиграли им тут
https://tjournal.ru/u/476851-sergeb/592394-k-sozhaleniyu-uporotye-est-vezde
Но смогли забрать реванш вот в этом
https://tjournal.ru/tweets/592543
Давайте поднажмём
Уволить и вернуть в РФ! Пускай получает реальный срок!
Ну как то да...это как гестаповец из Освенцима такой переехал в США и пошел работать в CNN. Сначала пускай в лагере для беженцев поработает волонтером год.
Мне как гражданину Украины хочется что бы она и ей подобные пропагандоны, которые тоже скоро будут приспосабливаться к новым реалиям, понесли самое жестокое наказание. Смелости у этой блядины выступить против войны хватило настолько же, насколько совести работать шлюхой-пропагандисткой преступного режима.