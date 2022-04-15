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Немецкая газета Die Welt наняла Марину Овсянникову. В Берлине украинцы пришли к редакции с требованием её уволить Статьи редакции

Протестующие считают, что она «много лет распространяла пропаганду», поэтому не может освещать конфликт России и Украины.

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Беженцы и выходцы из Украины вышли на протест под окнами издательского дома Axel Springer в Берлине. Они возмутились тому, что бывшую сотрудницу Первого Марину Овсянникову взяли на работу внештатным корреспондентом Die Welt и телеканала Welt.

14 марта Овсянникова вышла в прямой эфир Первого канала с антивоенным плакатом. Она рассказала, что хотела продемонстрировать миру, что её соотечественники выступают против событий на Украине, а также призвать россиян «не быть зомби и не слушать пропаганду». Её оштрафовали за «дискредитацию российской» армии на 30 тысяч рублей.

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Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции

Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке

В соцсетях женщину похвалились за необычайную смелость. Мировое сообщество начало предлагать ей помощь, а Эммануэль Макрон предложил предоставить ей политическое убежище. Журналистка отказалась, заявив, что предпочитает остаться в России.

После инцидента Овсянникова уволилась с Первого канала в связи с несогласием с редполитикой компании. 11 апреля она стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt. В пресс-релизе говорилось, что она будет работать в том числе из Украины и России.

Главный редактор Welt Group Ульф Пошардт отметил, что Овсянникова «в критический момент имела смелость представить российским зрителям неприукрашенный взгляд на реальность», тем самым защитив «важнейшую часть журналистской этики».

Протестующие в Берлине с этим не согласились, отмечает Deutsche Welle. Они заявили, что, несмотря на акцию в прямом эфире, Овсянникова «много лет распространяла пропагандистские материалы в России», а поэтому не может освещать ситуацию на Украине.

Представители организации Vitsche Berlin, которая организовала протест, считают, что взгляд «бывшей пропагандистски» не может быть объективным. «На Украине, а также среди беженцев в Германии есть много прекрасных журналистов. Die Welt есть из кого выбирать. Она выбрала пропаганду и ложь», — отметили организаторы.

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DW на русском @dw_russian
Украинцы в Берлине пришли к редакции Welt и потребовали у руководства медиагруппы уволить бывшую сотрудницу российского Первого канала Марину Овсянникову. Видео DW

Решение нанять Овсянникову также раскритиковала российская независимая журналистка Фарида Рустамова.

Farida Rustamova @faridaily_
Dozens of independent Russian journalists are seeking a job in Europe at the moment. They are high-qualified and all have good reputation. But it’s Marina Ovsyannikova who gets a job at Die Welt. With all due respect it wasn’t her who risked safety working in Putin’s Russia
Десятки высококвалифицированных российских независимых журналистов пытаются найти работу в Европе прямо сейчас. Вместо этого работу получает бывшая пропагандистка. При всем уважении к тому, что она сделала, она не рисковала своей безопасностью, работая в путинской России

#новости #германия #конфликтнаукраине #овсянникова

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29 комментариев
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Дмитрий Царь

И в чем они не правы?

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Andre Macareno

В том, что хейтят рискнувшего

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Дмитрий Царь

Это значит что ее теперь надо с распростертыми руками везде принимать? И давать преференции перед теми, кто занимался протестом годами?

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Dan

И как это ее оправдывает?

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Повесить Путина

Да похуй на неё вообще. Но это посылает сигнал остальным сплотиться вокруг Путина ещё сильнее, ибо всё равно не простят. А это длит его пребывание у власти, и, в конечном итоге, стоит человеческих жизней.

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Fn Fnovich

А работать раньше на пропаганду было норм?

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Dan

Нет. Поэтому ее и хейтят

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Daniel Shnaider

Я думаю что они неправы. Надо иметь огромное мужество отказаться от кормушки и выйти с плакатом во время прямого эфира.

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Талантливый рубин

Она засланный казачок

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Пруфы.

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Талантливый рубин

Эфиры идут с задержкой, её отпустили и даже выпустили из страны

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Так же можно сказать, что это провокация редакции.
Это все наши надумки.
С точки зрения обывателя. Ну и какой профит государства от этого жеста? По мне одни плюсы оппозиции. Дискредитация первого на самом первом.

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Bruno Trawen

Разница в час
Убедительно?

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Благодарный хичхакер

Типа что она то же самое что и год назад запостила?
Ссылочками можно, а не скринами?

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Bruno Trawen

Как я скину ссылку на отредактированный пост?

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Dan

Правы. Надо быть уродом, чтобы работать на российскую пропаганду. Она ответственная на разжигание ненависти и войны. Ее осознание и храбрый поступок не обеляет ее полностью.

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Талантливый рубин

Dozens of independent Russian journalists are seeking a job in Europe at the moment. They are high-qualified and all have good reputation. But it’s Marina Ovsyannikova who gets a job at Die Welt. With all due respect it wasn’t her who risked safety working in Putin’s Russia
База

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AlexMilch

Всё правильно сделали. Молодцы! Слава Украине!

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JilaNis

Этот найм с самого начала был каким-то странным. Её ведь даже не арестовали(многие из тех, кто выражали антивоенную позицию, получили уголовные дела), а тут лишь штраф.

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Резкий Артем

Беженцам уже всем помогли протестующие?

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Mark Makshov

ну один плакатик конечно так себе оправдание в суде

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Сеня

У них работа есть, все только митингуют постоянно

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Дмитрий Царь

Ну и по итогу живут нормально, а у нас «мне работать надо, какие ваши митинги?» и в одном нецензурном месте все
Может есть взаимосвязь

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Полицейский ключ

сегодня выходной какбэ

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Кирилл Деревянко против войны

Какой то перебор начался. Комик из Казахстана. Теперь это. Как бы женщина на карьере крест поставила своим поступком.

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Священная спецоперация Путина

Ребята хочу сказать что этот пост финальная битва против ЦИПСОшников. Мы проиграли им тут
https://tjournal.ru/u/476851-sergeb/592394-k-sozhaleniyu-uporotye-est-vezde
Но смогли забрать реванш вот в этом
https://tjournal.ru/tweets/592543
Давайте поднажмём

Запись в сообществе Twitter на TJ
#tw_dw_russian
tjournal.ru
К сожалению, упоротые есть везде — SergeB на TJ
https://twitter.com/dw_russian/status/1514921481897230336
tjournal.ru
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Vitalii Serdiuk

Уволить и вернуть в РФ! Пускай получает реальный срок!

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Dmytry Kovalsky

Ну как то да...это как гестаповец из Освенцима такой переехал в США и пошел работать в CNN. Сначала пускай в лагере для беженцев поработает волонтером год.

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Fn Fnovich

Мне как гражданину Украины хочется что бы она и ей подобные пропагандоны, которые тоже скоро будут приспосабливаться к новым реалиям, понесли самое жестокое наказание. Смелости у этой блядины выступить против войны хватило настолько же, насколько совести работать шлюхой-пропагандисткой преступного режима.

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