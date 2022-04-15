Новости
vc.ru

«Ситимобил» не закрылся 15 апреля, хотя планировал. Приложение получило обновление и работает Статьи редакции

Этому предшествовала информация о переговорах сервиса с «Таксовичкоф» о продаже части активов.

Обновление «Ситимобила» 14 апреля вышло для Android и 15 апреля — для iOS. В описании сервис написал: «Всё работает. Едем дальше».

Приложение работает для водителей-партнёров и для пользователей, так как решается вопрос с продажей части активов компании, рассказал vc.ru источник в сфере такси.

  • В марте 2022 года «Ситимобил» объявил о дате закрытия — 15 апреля 2022 года. Так решили акционеры — «Сбер» и VK. Близкий к компании источник vc.ru говорил, что изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK.
  • «Юрент» предложил «Сберу» отдать такси-сервис, но стороны не договорились о сделке.
  • 14 апреля появилась информация, что владелец «Таксовичкоф» ведёт переговоры о покупке активов «Ситимобила» — ИТ-продукта и инфраструктуры. В компаниях отказались комментировать информацию.
Новости
Высокий паук например
Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил о закрытии Статьи редакции

Каршеринг «Ситидрайв» останется.

#новости #такси #ситимобил

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6 комментариев
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Глубокий калькулятор

Были поглощены Санлайтом видимо

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hctrkkt

Украл мою шутьку

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Max Mayers

И коубом, хотя за коуб рад

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Vlad Steyck

вместе с Brandshop’ом в Москве

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Жидкий дебаркадер

В описании сервис написал: «Всё работает. Едем дальше»
 Сами знаете куда

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Отображаемое имя
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Офтоп
FlashNeo
Страшные угрозы в ответ на утопленный флагман

Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают карочи. Кек.

Офтоп
Ключевой завод
Татьяна Плахина, мама пропавшего солдата в Украине: не пускайте ваших детей и мужей на войну

Делайте все возможное, чтобы ваши дети, мужья не шли на эту позорную войну, которая не принесет славу, а принесет позор и ненависть

Резкий Артем
Я сегодня «герой дня» ^_^

Пару дней назад сказали, что на учёбке в пятницу будет некая важная встреча со святым отцом Пигидием (все имена изменены), которую курирует чуть ли не какое-то там министерство, так что всем надо быть обязательно. Я уже тогда понял, к чему идёт дело, и стал морально готовиться к акции гражданского неповиновения...

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Вал Мишель @VALMICHEL7
Два украинских вертолета, рискуя быть сбитыми ПВО, слетали в Брянскую область, чтобы пустить 6 дорогостоящих ракет по сельским сараям.
Инфа 100%, Минобороны России и РИА Новости врать не будут.
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Украинский Вояка
Зачем Россия отводит остальные корабли «в более безопасные места»?

У «Москвы» ведь просто сдетонировали боеприпасы, какие места могут защитить от таких случайностей?

Безобидный фрегат
Totorimoto
Где-где нацизм, говорите?

«Считаю, что каждый мужчина заслуживает уважения своими действиями, защищать чужих детей, которые для нас одинаковые, если они с белой кожей, если они рождены на нашей славянской земле, если кто-то хочет их уничтожить. Их мам, их пап, их бабушек, их дедушек»

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