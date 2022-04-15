«Ситимобил» не закрылся 15 апреля, хотя планировал. Приложение получило обновление и работает Статьи редакции
Этому предшествовала информация о переговорах сервиса с «Таксовичкоф» о продаже части активов.
Обновление «Ситимобила» 14 апреля вышло для Android и 15 апреля — для iOS. В описании сервис написал: «Всё работает. Едем дальше».
Приложение работает для водителей-партнёров и для пользователей, так как решается вопрос с продажей части активов компании, рассказал vc.ru источник в сфере такси.
- В марте 2022 года «Ситимобил» объявил о дате закрытия — 15 апреля 2022 года. Так решили акционеры — «Сбер» и VK. Близкий к компании источник vc.ru говорил, что изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK.
- «Юрент» предложил «Сберу» отдать такси-сервис, но стороны не договорились о сделке.
- 14 апреля появилась информация, что владелец «Таксовичкоф» ведёт переговоры о покупке активов «Ситимобила» — ИТ-продукта и инфраструктуры. В компаниях отказались комментировать информацию.
Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают карочи. Кек.
Пару дней назад сказали, что на учёбке в пятницу будет некая важная встреча со святым отцом Пигидием (все имена изменены), которую курирует чуть ли не какое-то там министерство, так что всем надо быть обязательно. Я уже тогда понял, к чему идёт дело, и стал морально готовиться к акции гражданского неповиновения...
Главная претензия к ИИ связана со стереотипами, предвзятостью, сценами насилия и порнографией. Это типично, ведь нейросети «скормили» миллионы изображений из интернета.
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Были поглощены Санлайтом видимо
Украл мою шутьку
И коубом, хотя за коуб рад
вместе с Brandshop’ом в Москве
В описании сервис написал: «Всё работает. Едем дальше»
Сами знаете куда