Юрия Дудя, Екатерину Шульман и основателя The Insider Романа Доброхотова признали «иноагентами» Статьи редакции
В список также попали ЛГБТ-активисты.
Министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов ещё девять человек. Это следует из данных на сайте Минюста.
В реестр попали:
- блогер Юрий Дудь;
- политолог Екатерина Шульман;
- карикатурист Сергей Елкин;
- основатель The Insider Роман Доброхотов;
журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян;
журналист из Вологды, координатор движения за честные выборы «Голос» Кирилл Кругликов;
- ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева;
- руководительница Психологической службы Российской ЛГБТ-сети и Психологической службы ЛГБТ-организации «Выход» Сабунаева Мария;
- экс-обозреватель «Псковской губернии» Семенов Алексей.
Главная претензия к ИИ связана со стереотипами, предвзятостью, сценами насилия и порнографией. Это типично, ведь нейросети «скормили» миллионы изображений из интернета.
Пару дней назад сказали, что на учёбке в пятницу будет некая важная встреча со святым отцом Пигидием (все имена изменены), которую курирует чуть ли не какое-то там министерство, так что всем надо быть обязательно. Я уже тогда понял, к чему идёт дело, и стал морально готовиться к акции гражданского неповиновения...
Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают карочи. Кек.
Протестующие считают, что она «много лет распространяла пропаганду», поэтому не может освещать конфликт России и Украины.
Как отличить источник с правдой от не правды. Есть плашка «иноагент» - ВЕРИФИЦИРОВАННО💪🤡
Знак качества
Дудь, Шульман, Доброхотов, Ёлкин
Реально решили собрать всех приличных людей в списке.
Ведь нету иноагента сексуальней чем Екатерина Шульман
@Мирон Янович требую перезаписать трек
Фе
Певчих тоже нормас
Если в категории "milf" только.
А вы, как я вижу, знаток.
Екатерина долго держалась
но это - достойно..
Если ты не иноагент, то не зови нас на вечеринки.
никаких больше вечеринок
Скоро люди в этот реестр сами проситься будут
А кто не хочет быть в списке рядом с достойными людьми?
И тут коррупция выходит на пользу.
Юрий будет ДУДЬ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
ДУДЬ будет Юрий
Он щас не ставит с текстом джингл...
Кто последний, тот лох
Тот пусть выключит свет
кто последний, тот и папа
Иностранный агент, я слышу
Иностранный агент, все вместе
Здесь каждый - иностранный агент, если не охраняемый и не мент
Ожидаемо, ждем окси на след неделе
Как и всегда, иноагент=знак качества
Список уважаемых персон
Оксимирон, Гребенщиков, Шевчук следующие. Потом Кац, Варламов, Пивоваров
А прикинь Лебедев, ахах
Для Юры - это признание покруче, чем ТЭФИ
Надеюсь им хватит ума просто переехать, забить болт на эти законы, и продолжить свою деятельность, вон тот же Дождь исполняли закон, маячили этой плашкой, и где они сейчас, в общем не стоит, только отсрочить и отпугнуть так называемый глубинный народ, потому они видят если исполняют, значит признают что являются иногентами.
Дудь уже где-то мотается интервьюшки записывает, Шульман под видом учёной на год по какому-то гранту уехала
Порвались.
Система перешла в режим самоуничтожения.....
Объявляет врагом даже официальную сотрудницу АП Шульман
Она сотрудница АП?🧐 Есть пруф?
А причины внесения они указывают или уже всем глубоко похуй на обоснования репрессий? Или там в причинах типа получил бабки от рекламодателя из-за бугра или дал за бугром платную лекцию - иноагент.
Минюст, согласно закону, не обязан указывать причины
Делать им нечего перед крестьянами кривозубыми отчитываться
Какие же клоуны. Сука, они настолько тупые, что не понимают, что клеймение каждого второго иноагентом напрочь дискредитирует псевдопозорность этого звания.
С каждой такой новостью всё больше убеждаюсь, что режим истерит по полной
Следующий Кац, стопудов.
Долго держались
Тоже хочу быть иноагентом
Так все-таки быть иноагеногм или быть уничтоженным ядерной бомбой? 🤔
Признание иноагентом как признак качества
Поздравляем! От всей души
Нету иностранного агента сексапильней чем Екатерина Шульман
Искренне поздравляю!
Фух, ну хоть теперь россияне смогут спать спокойно
Значит все правильно делают.
Фашистская Федерация.
Шульман. Рад за нее. Гештальт закрыт. Идем дальше
Чей гештальт, твой или её?
Z-aебали тупыми решениями 🤦🏼♂️
Неужели никто не башляет RT из-за бугра? Они там вообще как: любой цент считают или не любой?
вы не в курсе? они же прописали натурально, будто ЭТО_ДРУГОЕ! так что им забугорные переводы можны и нужны))
Казалось бы куда хуже.
⏳ когда до Меладзе с Пугачёвой доберутся
Поздравляю, блеать, людей. С вступлением в клуб, товарищи. Так держать
Возвращают дворянство
Молодежь в соцсетях несет белиберду
Им там Дудь надудел в либеральную дуду
Дурит ребят взимен иностранных пособий
Куда ни кинь все ж сидят, а я его не посодють
(с) Заточка – Шапочка Из Фольги
А что Варламов, Кац и Вилсаком?
Наконец-то и Дудя. А то уже столько разговоров, ну когда же?
Дудя понятно, он вообще не в ту степь пошел за последнее время, туда ему и дорога, а Шульман то за что??! Не трожьте Шульман! Теперь очевидно она не вернётся из Германии :(
Бля. Откуда у тебя рейтинг - биомусор ебаный.
А все понял ты лахта, либо ебанат ватный.
А кто они ? Уебки ебаные, хохлы конченые
@Вахтёр
Этот коммент токсичен с вероятностью 95%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!
А ты хто?