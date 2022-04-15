Я сегодня «герой дня» ^_^

Пару дней назад сказали, что на учёбке в пятницу будет некая важная встреча со святым отцом Пигидием (все имена изменены), которую курирует чуть ли не какое-то там министерство, так что всем надо быть обязательно. Я уже тогда понял, к чему идёт дело, и стал морально готовиться к акции гражданского неповиновения...