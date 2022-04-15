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Юрия Дудя, Екатерину Шульман и основателя The Insider Романа Доброхотова признали «иноагентами» Статьи редакции

В список также попали ЛГБТ-активисты.

Министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов ещё девять человек. Это следует из данных на сайте Минюста.

В реестр попали:

  • блогер Юрий Дудь;
  • политолог Екатерина Шульман;
  • карикатурист Сергей Елкин;
  • основатель The Insider Роман Доброхотов;

  • журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян;

  • журналист из Вологды, координатор движения за честные выборы «Голос» Кирилл Кругликов;

  • ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева;
  • руководительница Психологической службы Российской ЛГБТ-сети и Психологической службы ЛГБТ-организации «Выход» Сабунаева Мария;
  • экс-обозреватель «Псковской губернии» Семенов Алексей.

#новости #смииноагенты

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84 комментария
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Как отличить источник с правдой от не правды. Есть плашка «иноагент» - ВЕРИФИЦИРОВАННО💪🤡

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Jabas

Знак качества

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Резкий Артем

Дудь, Шульман, Доброхотов, Ёлкин

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Резкий Артем

Реально решили собрать всех приличных людей в списке.

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1 комментарий
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Андрей Фокин

Ведь нету иноагента сексуальней чем Екатерина Шульман

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Андрей Фокин

@Мирон Янович требую перезаписать трек

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Роман Серветник

Фе

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Древний нос

Певчих тоже нормас

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2 комментария
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Дратути

Если в категории "milf" только.

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FlashNeo

А вы, как я вижу, знаток.

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Totorimoto

Екатерина долго держалась

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Восточный меч

но это - достойно..

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Слабый американец

Если ты не иноагент, то не зови нас на вечеринки.

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испанский смех

никаких больше вечеринок

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Чеченский татарин

Скоро люди в этот реестр сами проситься будут

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Ключевой завод

А кто не хочет быть в списке рядом с достойными людьми?

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Пермский коктейль

И тут коррупция выходит на пользу.

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Aleksei Myslivets

Юрий будет ДУДЬ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

ДУДЬ будет Юрий

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Резкий Артем

Он щас не ставит с текстом джингл...

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Виталий Лановой

Кто последний, тот лох

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Aleksei Myslivets

Тот пусть выключит свет

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испанский смех

кто последний, тот и папа

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kerokero

Иностранный агент, я слышу
Иностранный агент, все вместе

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Непонятная ракушка

Здесь каждый - иностранный агент, если не охраняемый и не мент

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Турецкий микроскоп

Ожидаемо, ждем окси на след неделе
Как и всегда, иноагент=знак качества

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Далекий волк

Список уважаемых персон

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Виталий Лановой

Оксимирон, Гребенщиков, Шевчук следующие. Потом Кац, Варламов, Пивоваров

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Дратути

А прикинь Лебедев, ахах

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3 комментария
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Blessed
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Klshk

Для Юры - это признание покруче, чем ТЭФИ

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Mikhail

Надеюсь им хватит ума просто переехать, забить болт на эти законы, и продолжить свою деятельность, вон тот же Дождь исполняли закон, маячили этой плашкой, и где они сейчас, в общем не стоит, только отсрочить и отпугнуть так называемый глубинный народ, потому они видят если исполняют, значит признают что являются иногентами.

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Andre Macareno

Дудь уже где-то мотается интервьюшки записывает, Шульман под видом учёной на год по какому-то гранту уехала

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Порвались.

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Ткаченко Тарас

Система перешла в режим самоуничтожения.....
Объявляет врагом даже официальную сотрудницу АП Шульман

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Дратути

Она сотрудница АП?🧐 Есть пруф?

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2 комментария
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Дима Вешкин

А причины внесения они указывают или уже всем глубоко похуй на обоснования репрессий? Или там в причинах типа получил бабки от рекламодателя из-за бугра или дал за бугром платную лекцию - иноагент.

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Eduard Novikov

Минюст, согласно закону, не обязан указывать причины

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1 комментарий
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Древний нос

Делать им нечего перед крестьянами кривозубыми отчитываться

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Yggdrasil

Какие же клоуны. Сука, они настолько тупые, что не понимают, что клеймение каждого второго иноагентом напрочь дискредитирует псевдопозорность этого звания.
С каждой такой новостью всё больше убеждаюсь, что режим истерит по полной

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Yggdrasil

Следующий Кац, стопудов.

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Крепкий

Долго держались

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Товарищ

Тоже хочу быть иноагентом

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Биба

Так все-таки быть иноагеногм или быть уничтоженным ядерной бомбой? 🤔

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Vasiliy Balandin

Признание иноагентом как признак качества

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Денис

Поздравляем! От всей души

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onetwothree

Нету иностранного агента сексапильней чем Екатерина Шульман

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Влад

Искренне поздравляю!

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Хохлокiт

Фух, ну хоть теперь россияне смогут спать спокойно

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Anubis

Значит все правильно делают.

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Ключевой завод

Фашистская Федерация.

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Жидкий дебаркадер

Шульман. Рад за нее. Гештальт закрыт. Идем дальше

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Дратути

Чей гештальт, твой или её?

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3 комментария
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Андрей Мешков

Z-aебали тупыми решениями 🤦🏼‍♂️

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Печеньки Госдепа

Неужели никто не башляет RT из-за бугра? Они там вообще как: любой цент считают или не любой?

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Dmitri Ov

вы не в курсе? они же прописали натурально, будто ЭТО_ДРУГОЕ! так что им забугорные переводы можны и нужны))

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Зоибана Вафля

Казалось бы куда хуже.

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Dmitri Ov

⏳ когда до Меладзе с Пугачёвой доберутся

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Jessie Nevin

Поздравляю, блеать, людей. С вступлением в клуб, товарищи. Так держать

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nadav tayzland

Возвращают дворянство

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Архангел Валька

Молодежь в соцсетях несет белиберду
Им там Дудь надудел в либеральную дуду
Дурит ребят взимен иностранных пособий
Куда ни кинь все ж сидят, а я его не посодють

(с) Заточка – Шапочка Из Фольги

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Дежурный теркин30см

А что Варламов, Кац и Вилсаком?

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Michael Konovalov

Наконец-то и Дудя. А то уже столько разговоров, ну когда же?

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Дратути

Дудя понятно, он вообще не в ту степь пошел за последнее время, туда ему и дорога, а Шульман то за что??! Не трожьте Шульман! Теперь очевидно она не вернётся из Германии :(

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Зоибана Вафля

Бля. Откуда у тебя рейтинг - биомусор ебаный.

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Зоибана Вафля

А все понял ты лахта, либо ебанат ватный.

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Пол Окенфолд

А кто они ? Уебки ебаные, хохлы конченые

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Александр Вакулевич

@Вахтёр

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Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 95%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!

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Дежурный теркин30см

А ты хто?

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