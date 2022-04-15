Новости

Российские журналисты пожаловались на попытки взлома аккаунтов и атаку спам-звонками Статьи редакции

Многим приходят SMS с кодами подтверждения с «Госуслуг», Telegram, магазинов и доставок еды.

1496 просмотров

На телефоны журналистов приходят десятки сообщений с кодами подтверждения двухфакторной аутентификации. Неизвестные пытаются получить доступ к их аккаунтам в телеграме, на других сайтах и сервисах. Об этом пишет главред Republic Дмитрий Колезев, а также сотрудники изданий «Бумага», «7x7» и других.

Dmitry Kolezev | Против войны! @kolezev
Одновременно у многих российских журналистов сейчас пытаются взломать телеграм-аккаунты (у меня тоже).
Бумага: всё о Петербурге
Аккаунты сотрудников «Бумаги» и других журналистов массово пытаются взломать.

На телефоны гендиректора «Бумаги» Кирилла Артеменко и корреспондента Владислава Чирина приходят сообщения с кодами подтверждения двухфакторной аутентификации с «Госуслуг», Telegram и других сервисов...
Аккаунты сотрудников «Бумаги» и других журналистов массово пытаются взломать.

На телефоны гендиректора «Бумаги» Кирилла Артеменко и корреспондента Владислава Чирина приходят сообщения с кодами подтверждения двухфакторной аутентификации с «Госуслуг», Telegram и других сервисов. Помимо этого, им звонят.

С подобным также столкнулся главный редактор Republic Дмитрий Колезев.

@paperpaper_ru
7х7 — Горизонтальная Россия
Помимо Шульман и Дудя, в реестр иноагентов попали главред The Insider Роман Доброходов, блогер Карен Шаинян, карикатурист Сергей Ёлкин.

Одновременно с этим у части российских журналистов пытаются взломать Telegram-аккаунты. В том числе у сотрудников «7х7».
русский военный корабль, что-то случилось? @amrenamryan
окей а что происходит когда на телефон одновременно приходит миллион смсок с кодами авторизации в каких-то странных сервисах, которыми ты даже не пользуешься...
Денис Стяжкин @styazshkin
У меня прямо сейчас пытаются взломать телегу. Раз 20 уже запросили код для авторизации. А ещё на российскую симку идут спам-звонки каждую минуту

#новости #медиа

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
Инвестор

Еееее свободная журналистика!

Ответить
Развернуть ветку
Депутат миллионов

щас бы держать аккаунт на российской симке, которую могут легко восстановить и слить доступ...

Ответить
Развернуть ветку
Ключевой завод

Подскажи, симки чьей страны лучше заводить в России?

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Украины очевидно

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму
Ответить
Развернуть ветку
Michael Konovalov

А тащ майор может же смс перехватить с кодом или нет?

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Может и будет, там протоколы наихуёвейшие. И возможно остальной шум просто прикрытие, типа ну у некоторых прокатило случайно))

Ответить
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Я давно это подозревал и поэтому считаю авторизацию по номеру ненадёжной. Email сложнее взломать.

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown

Аутентификатор, но не везде есть.

Ответить
Развернуть ветку
Andy

Все попытки разобьются об двухфакторки с паролем.

Ответить
Развернуть ветку
user

для этого нужно иметь чуточку мозгов, готов поспорить что например на тж подавляющее большинство ее не включило

Ответить
Развернуть ветку
Andy

Все независимые журналисты уже давно сделали такое.

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown

Если двухфакторка через СМС или звонок, и ломают слабовики, то они могут и код подтверждения перехватить.

Ответить
Развернуть ветку
Andy

Смс это не двухфакторка, двухфакторка это дополнительный пароль или гугл аутентификатор

Ответить
Развернуть ветку
Благодарный хичхакер

на российской симке
 А какие альтернативы?
И разве силовики не могут подделать не российскую симку?

Ответить
Развернуть ветку
Инвестор

сложнее. У нас-то даже силовиком не надо быть, чтобы клон симки получить

Ответить
Развернуть ветку
Robert Sur

Нет. Клон симки нет. А вот получить доступ к входящим/исходящим абонента, локации, трафику (чуть не за год) - силовики имеют право по законам о СОРМ.

Ответить
Развернуть ветку
Инвестор

Че плохо что ли? Хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
Robert Sur

Это я к тому - шта технология gsm нашим гебистам недоступна, но системы прослушки/контроля они купили у тех же ericsson/nokia/etc...

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown

А нужна ли симка, если можно прямо у оператора "слушать"?

Ответить
Развернуть ветку
Инвестор

тут я хз если честно. Мне на самом деле интересно как с точки зрения технологии угоняют акки со включенным 2фа и без клона симок. Такие случаи уже были. И тоже сопровождалось ддосом звонками и смсками.

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown

А угоняют ли? Защита от брутфорса во всех адекватных сервисах верификации через СМС есть.

Через социнженерию, понятно, можно и слона спиздить, а вот чисто техническими методами - не уверен, насколько это реализуемо.

Ответить
Развернуть ветку
Инвестор

в последние года три я точно несколько раз про такие угоны читал

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown

В целом, думаю, такие атаки не на уровне самого СМС происходят. Навскидку из гипотетических вариантов - фишинг, чтение экрана, социнженерия, кликджекинг, переадресация СМС и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Вкусный Артем

не российскую симку очень легко купить, без пароля при сбросе всё сотрется нахуй

Ответить
Развернуть ветку
Инвестор

кстати да, в наших условиях это элементарный инфосек

Ответить
Развернуть ветку
Enoxix

Я ГОВОРИЛ ЧТО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕГОЙ ОПАСНО

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
Офтоп
FlashNeo
Страшные угрозы в ответ на утопленный флагман

Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают карочи. Кек.

Новости
Немецкая газета Die Welt наняла Марину Овсянникову. В Берлине украинцы пришли к редакции с требованием её уволить Статьи редакции

Протестующие считают, что она «много лет распространяла пропаганду», поэтому не может освещать конфликт России и Украины.

Twitter
вор денег
Хроники Хунты @JuntaChronicles
Новости
Юрия Дудя, Екатерину Шульман и основателя The Insider Романа Доброхотова признали «иноагентами» Статьи редакции

В список также попали ЛГБТ-активисты.

Kind soul

Здоровые отношения — не случайность, а вопрос выбора

Офтоп
Стугна-Хрю
Слабый американец
Офтоп
Ключевой завод
Татьяна Плахина, мама пропавшего солдата в Украине: не пускайте ваших детей и мужей на войну

Делайте все возможное, чтобы ваши дети, мужья не шли на эту позорную войну, которая не принесет славу, а принесет позор и ненависть

Twitter
Секретный ингредиент

Нурланчик решил привезти с собой частичку России

The Insider @the_ins_ru
В США на концерты комика Нурлана Сабурова не пускают тех, кто против войны в Украине: у зрителей проверяют телефоны
Резкий Артем
Я сегодня «герой дня» ^_^

Пару дней назад сказали, что на учёбке в пятницу будет некая важная встреча со святым отцом Пигидием (все имена изменены), которую курирует чуть ли не какое-то там министерство, так что всем надо быть обязательно. Я уже тогда понял, к чему идёт дело, и стал морально готовиться к акции гражданского неповиновения...

Больше статей
null