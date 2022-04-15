Российские журналисты пожаловались на попытки взлома аккаунтов и атаку спам-звонками Статьи редакции
Многим приходят SMS с кодами подтверждения с «Госуслуг», Telegram, магазинов и доставок еды.
На телефоны журналистов приходят десятки сообщений с кодами подтверждения двухфакторной аутентификации. Неизвестные пытаются получить доступ к их аккаунтам в телеграме, на других сайтах и сервисах. Об этом пишет главред Republic Дмитрий Колезев, а также сотрудники изданий «Бумага», «7x7» и других.
Ору с ядреных русских, которые говорят, что вот сейчас (после того как мы потопили «Москву») шутки кончатся и мы ответим за все. Теперь нам покажут кузькину мать. Все, теперь все будет серьезно и нам могут даже «объявить войну за нападение на территорию России». Трепещите украинцы. Пугают карочи. Кек.
Протестующие считают, что она «много лет распространяла пропаганду», поэтому не может освещать конфликт России и Украины.
В список также попали ЛГБТ-активисты.
Пару дней назад сказали, что на учёбке в пятницу будет некая важная встреча со святым отцом Пигидием (все имена изменены), которую курирует чуть ли не какое-то там министерство, так что всем надо быть обязательно. Я уже тогда понял, к чему идёт дело, и стал морально готовиться к акции гражданского неповиновения...
Еееее свободная журналистика!
щас бы держать аккаунт на российской симке, которую могут легко восстановить и слить доступ...
Подскажи, симки чьей страны лучше заводить в России?
Украины очевидно
А тащ майор может же смс перехватить с кодом или нет?
Может и будет, там протоколы наихуёвейшие. И возможно остальной шум просто прикрытие, типа ну у некоторых прокатило случайно))
Я давно это подозревал и поэтому считаю авторизацию по номеру ненадёжной. Email сложнее взломать.
Аутентификатор, но не везде есть.
Все попытки разобьются об двухфакторки с паролем.
для этого нужно иметь чуточку мозгов, готов поспорить что например на тж подавляющее большинство ее не включило
Все независимые журналисты уже давно сделали такое.
Если двухфакторка через СМС или звонок, и ломают слабовики, то они могут и код подтверждения перехватить.
Смс это не двухфакторка, двухфакторка это дополнительный пароль или гугл аутентификатор
на российской симке
А какие альтернативы?
И разве силовики не могут подделать не российскую симку?
сложнее. У нас-то даже силовиком не надо быть, чтобы клон симки получить
Нет. Клон симки нет. А вот получить доступ к входящим/исходящим абонента, локации, трафику (чуть не за год) - силовики имеют право по законам о СОРМ.
Че плохо что ли? Хорошо.
Это я к тому - шта технология gsm нашим гебистам недоступна, но системы прослушки/контроля они купили у тех же ericsson/nokia/etc...
А нужна ли симка, если можно прямо у оператора "слушать"?
тут я хз если честно. Мне на самом деле интересно как с точки зрения технологии угоняют акки со включенным 2фа и без клона симок. Такие случаи уже были. И тоже сопровождалось ддосом звонками и смсками.
А угоняют ли? Защита от брутфорса во всех адекватных сервисах верификации через СМС есть.
Через социнженерию, понятно, можно и слона спиздить, а вот чисто техническими методами - не уверен, насколько это реализуемо.
в последние года три я точно несколько раз про такие угоны читал
В целом, думаю, такие атаки не на уровне самого СМС происходят. Навскидку из гипотетических вариантов - фишинг, чтение экрана, социнженерия, кликджекинг, переадресация СМС и т.д.
не российскую симку очень легко купить, без пароля при сбросе всё сотрется нахуй
кстати да, в наших условиях это элементарный инфосек
Я ГОВОРИЛ ЧТО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕГОЙ ОПАСНО