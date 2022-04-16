Несколько предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».

В частности, об этом попросили представители основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, отметив, что тот уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться. Бизнесмен несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, а теперь попросил указывать, что с прошлого года является гражданином Франции. По некоторым данным, у него также есть паспорт Сент-Китс и Невиса.

Аналогичная просьба поступила от Юрия Мильнера, которого Forbes ранее назвал «самым влиятельным технологическим инвестором в России». В апреле 2020 года журнал в своем ежегодном списке миллиардеров перенёс Мильнера из российского списка в израильский, подтвердив его тесные связи со страной.

Также просят не называть их российскими бизнесменами братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году открыли в Вологде разработчика мобильных игр Playrix, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер и Лев Блаватник, инвестировавший в российские нефтяные и алюминиевые компании.