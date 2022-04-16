Forbes: Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили не считать их российскими бизнесменами Статьи редакции
Несколько предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».
В частности, об этом попросили представители основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, отметив, что тот уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться. Бизнесмен несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, а теперь попросил указывать, что с прошлого года является гражданином Франции. По некоторым данным, у него также есть паспорт Сент-Китс и Невиса.
Аналогичная просьба поступила от Юрия Мильнера, которого Forbes ранее назвал «самым влиятельным технологическим инвестором в России». В апреле 2020 года журнал в своем ежегодном списке миллиардеров перенёс Мильнера из российского списка в израильский, подтвердив его тесные связи со страной.
Также просят не называть их российскими бизнесменами братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году открыли в Вологде разработчика мобильных игр Playrix, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер и Лев Блаватник, инвестировавший в российские нефтяные и алюминиевые компании.
Прошу не считать меня российским тж блогером
Прошу не считать меня российским комментатором TJ
Я нидерландский с 14 марта
двигаюсь по скандинавским странам, периодически забегая в кофешопы Нидерландов
Выдать всем по новому паспорту тэжэ/
Прошу не считать меня российским комментатором
Прошу не считать меня российской коровкой
а я считаю что дыров фсбшная подстилка
Россиянина спросить забыли
СКОЛЬКО РАЗ
8 лет
Он не русский. Сколько раз повторять
К. А.?
Пиздец слизняки, вместо того чтобы высказаться в поддержку неафиллированых с властью россиян, они такие "а я чо, я резидент дубая, значит араб теперь"
Позиционирую себя как негра.
афрорусского
Сидел?
Таким макаром скоро пол страны будут неграми
Мы дожили до того феерического момента, когда быть русским стало так же позорно и стыдно, как было быть немцем с 1939 года по 1945 год.
А вообще, мне нравится этот движ, весь мир должен отменить Россию, потому что это наказание за русский фашизм. Россия не справится с этой отменой, потому что ни одна страна на планете не может быть экономически независимой и самостоятельной.
с 19339
Че как там в будущем?
Исправил, эх, а я хотел узнать как там, может через 17 тысяч лет Россия все таки с колен.
Да не стыдно, стыдно за власть и правительство. Это да/
Слышал перехваченные разговоры солдат или что граждане РФ думают о войне при опросах на улице?
Я гражданин рф, живу в Чехии, выхожу на митинги в поддержку Украины, дабы объяснить, что не все русские такие, и помогал со сбором продовольствия. Мне срать на zиганутых/
Те у кого есть стыд и совесть, такие капиталы не имеют
Дело не в позорно или стыдно, а в невыгодно. В мире массово бойкотируют все, что связано с рашкой. Люди, не правительства. Никому не нравится шимпанзе с ядерной гранатой
Ой как удобно
И где они 8 лет были
Прошу не считать меня российским робатом.
Буть русским - стыдно?
Прошу не считать хуйло хуйлом)
самовыписался из русских
Вы нацы? Нет, мы французы, англичане, израильтяне
Если в Дурова закрыв оба глаза ещё можно поверить, то Мильнер просто ахахах КЕКW.