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Forbes: Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили не считать их российскими бизнесменами Статьи редакции

Несколько предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».

В частности, об этом попросили представители основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, отметив, что тот уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться. Бизнесмен несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, а теперь попросил указывать, что с прошлого года является гражданином Франции. По некоторым данным, у него также есть паспорт Сент-Китс и Невиса.

Аналогичная просьба поступила от Юрия Мильнера, которого Forbes ранее назвал «самым влиятельным технологическим инвестором в России». В апреле 2020 года журнал в своем ежегодном списке миллиардеров перенёс Мильнера из российского списка в израильский, подтвердив его тесные связи со страной.

Также просят не называть их российскими бизнесменами братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году открыли в Вологде разработчика мобильных игр Playrix, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер и Лев Блаватник, инвестировавший в российские нефтяные и алюминиевые компании.

#новости

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34 комментария
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Замкнутый Мурод

Прошу не считать меня российским тж блогером

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Прохожий звук

Прошу не считать меня российским комментатором TJ

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Прохожий звук

Я нидерландский с 14 марта

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Надежный Денис

двигаюсь по скандинавским странам, периодически забегая в кофешопы Нидерландов

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Лысина Арика

Выдать всем по новому паспорту тэжэ/

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Россию не спасти

Прошу не считать меня российским комментатором

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Коровка спасла Россию

Прошу не считать меня российской коровкой

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ватное пресмыкающееся

а я считаю что дыров фсбшная подстилка

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Renox

Россиянина спросить забыли

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Прохожий звук

СКОЛЬКО РАЗ

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Россию не спасти

8 лет

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Россию не спасти

Он не русский. Сколько раз повторять

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Мутный космос

К. А.?

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Rond

Пиздец слизняки, вместо того чтобы высказаться в поддержку неафиллированых с властью россиян, они такие "а я чо, я резидент дубая, значит араб теперь"

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Dmitry Smirnoff

Позиционирую себя как негра.

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Мутный космос

афрорусского

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Paul

Сидел?

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Paul

Таким макаром скоро пол страны будут неграми

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Жилой вентилятор

Мы дожили до того феерического момента, когда быть русским стало так же позорно и стыдно, как было быть немцем с 1939 года по 1945 год.

А вообще, мне нравится этот движ, весь мир должен отменить Россию, потому что это наказание за русский фашизм. Россия не справится с этой отменой, потому что ни одна страна на планете не может быть экономически независимой и самостоятельной.

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Низкий ящик

с 19339
 Че как там в будущем?
Исправил, эх, а я хотел узнать как там, может через 17 тысяч лет Россия все таки с колен.

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Лысина Арика

Да не стыдно, стыдно за власть и правительство. Это да/

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Inspektor Pidozra

Слышал перехваченные разговоры солдат или что граждане РФ думают о войне при опросах на улице?

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Лысина Арика

Я гражданин рф, живу в Чехии, выхожу на митинги в поддержку Украины, дабы объяснить, что не все русские такие, и помогал со сбором продовольствия. Мне срать на zиганутых/

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Дмитрий

Те у кого есть стыд и совесть, такие капиталы не имеют

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Daniel Shnaider

Дело не в позорно или стыдно, а в невыгодно. В мире массово бойкотируют все, что связано с рашкой. Люди, не правительства. Никому не нравится шимпанзе с ядерной гранатой

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Промышленный пёс_анон

Ой как удобно

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Россию не спасти

И где они 8 лет были

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Древний космос

Прошу не считать меня российским робатом.

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Андерсон

Буть русским - стыдно?

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Железный торшер
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Daniel Shnaider

Прошу не считать хуйло хуйлом)

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Ян Дарбиев

самовыписался из русских

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Дмитрий

Вы нацы? Нет, мы французы, англичане, израильтяне

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Fedor Andreev

Если в Дурова закрыв оба глаза ещё можно поверить, то Мильнер просто ахахах КЕКW.

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Tashiy111 @tashiy111
Надо же... а выглядел намного лучше
Макс Карр
На Арестовича того, компромат нашли!

Вчера сонно наткнулся на бурление масс в Твиттере. Оказывается, российские журналисты нашли на Арестовича компромат. Компроматище! Огого!

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Кузькин отец
Кекстремист🍰 🤍❤🤍 @twitry6
А теперь, когда нам показали "горячее" видео с Арестовичем из гостиницы нулевых, можно видео из номера Навального за 19 августа 2020? Ну хотя бы вид коридора. Дорогие фсбшники, не жмитесь, я знаю, у вас есть 😏
Человек кусает собаку
Удостоверение человека
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Славой Жижек
Денис Казанський @den_kazansky
Такой штамп ставят российским военным, отказавшимся ехать в Украину и погибать в бессмысленной войне.

Российский солдат, такая печать - однозначно лучше, чем клеймо детоубийцы и цинковый гроб.
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Viktor Kippes🇩🇪🇺🇦 @ViktorKippes
Акунин:
Соцпортал

Старики, пережившие Вторую мировую войну, теперь вынуждены сидеть в подвалах, чтобы не попасть под обстрелы "русских освободителей".

Офтоп
Kuks
Хорошие слова от Евгения Ройзмана (Эфир от 15.04.2022)
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Секретный ингредиент

Как в воду глядел

цитаты из лапенко @podbolotnik
Вследствие погружения под воду машина оказалась в подводном царстве, я здесь ни при чём. Подводные дела я не расследую, обращайтесь к Нептуну какому-нибудь.
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