Российские пекарни лишились европейского оборудования — на нём работали до 90% из них Статьи редакции
Власти Евросоюза запретили ввоз этого оборудования в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля.
Зависимость хлебопекарных производств в крупных городах России от импортного оборудования, прежде всего завозимого из стран ЕС, достигает 80–90%, в регионах — 50–70%, пишет «Коммерсант». Запасов комплектующих и расходных материалов у крупных производителей хватит на несколько месяцев, а где брать новые пока не понятно. Особенно трудно будет найти различную электронику и датчики.
Участники рынка уже начали искать альтернативных поставщиков в Китае и Турции. Выход видят в параллельном импорте, но это приведёт к росту издержек и себестоимости продукции. Кроме того, во время перехода на новых поставщиков у компаний могут возникнуть перебои на производстве в течение нескольких месяцев.
Несколько предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».
ГДЕ БЫЛИ РОССИЙСКИЕ ПЕКАРИ ВСЕ ЭТИ 8 ЛЕТ????
ЧТО МЫ СОБСТВЕННЫХ БУЛОК НЕ НАПЕЧЕМ
чем не печь??
Импортозамещение. Мож язычество вернуть?
Гундяй за главного
Сойдет
Стерлингов одобряет
После этой новости у пекарей на ДТФ срущий кошмар
Ох, Игорь, ну вы как скажете, так все вповалку.
Приоритеты на пятилетку определены.
1. Гвозди
2. Лунная база
3. Пекарни
Даём поручение малому бизнесу и погнали.
Гвозди сразу на лунной базе будем делать.
Не просто лунная база, а лунная база на Марсе!
Печенных гвоздей не хочешь?
уже 4 года с хлебопечкой, покупная дрянь в виде хлеба не съедобна
я вообще хлеб не ем, это крестьянская привычка, у них ничего другого и не было. хотя похоже эти времена возвращаются
Дорого обходится один хлеб испеч. Если сделаешь ее за день и каждый день придется готовить
нормально, будете готовить на лопате
На утюге уже блинчики жарил (давненько), а на лопате пока нет.
Зато можно печь свое, домашнее, а не это ваше магазинское есть!
Классно же!! Зачем эти захребетники-посредники в виде пекарен? Муки в рот насыпал, яичко там, водичка, дрожжи, ложкой взбаламутил и в желудок спустил, а там само посредством магии земли и природы как-нибудь в хлеб превратится! Предки из неолита будут нами гордиться!
яичко можно и не дотянуть =(
да пизда всему уже ясно. Всё станет плохим эрзацным,а стоить будет как элитарный продукт.
Европа в категории лакшени стала. Это пиздетс. Впрочем большинству раБсиян слаще редьки нихуя не пробовавших похуй. У многих даже ОБИ около дома не б ыло чтоб понять кто уходит например.
Также и макдональдсы ,старбаксы и прочее. Всем похуй,они пиво из пластиковой тары по сей день пьют. Им не привыкать к плохому дерьму задорого.
А тепероь ещё пынины дружки скупаили всю страну и покупая некачественный хлеб будт россияне пополнять их карман.
«Люди ! Артисты! Друзья! Близкие! Мои Родители детей!
Да что бы не случилось! Опомнитесь! Куда вы спешите? Что вы все покупаете, скупаете в магазине?
Вы что бургеры дома не сделаете? Мясо, фарш, булки , сыр и помидоры никто у вас не украл! Они в свободном доступе за ту же цену что и была.
Все есть в производстве у России для нормальной жизни. Никто с голоду не помрёт. Одежда есть в магазине и на рынке. Магазины ткани никто не отменял в конце концов!
С чего некоторые люди ( кто оказывает коммерческие услуги) например Артисты, организаторы поднимаете гонорары! Педагоги, репетиторы , хореографы и т.д! поднимают оплату за обучение мне тоже не понятно!!?
Дак людям зп то не подняли!!!!!
ВЫ ВСЕ ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ - ВЫ ХЛЕБ В МАГАЗИНЕ ПОКУПАЕТЕ!
У вас что у всех голову оторвало за 2 недели.
Я не понимаю! Я потихоньку собираюсь с мыслями! И понимаю что нет в нашей жизни такого без чего б я не смогла жить! Да хер мне на эти закрывшиеся магазины! Я найду варианты купить необходимое российского производства!
Да , я в шоке от цены на корм, для нашей собаки! Но и этому я найду альтернативу.
Ведь главное- мы живы. Живём! И наши близкие рядом живы! Мы не сидим в подвалах. Последний кусок хлеба не доедаем! Нет страха за наших детей и родителей - пули не летают!
Живите и радуйтесь каждой минуте проведенной под этим небом!
Только ВЫ можете решить свою судьбу! А не судьба вас!
Будьте добрее! Будьте счастливы!
Берегите себя»
А то что люди потеряли работу в этих самых магазинах тоже хер с ним? Или заводы автопроизводителей, сколько людей пошли нахуй? А то что производство всего и вся дорожает, что ложится в итоге и на твой карман. Ну и свою собачку скоро будешь картофельными очистками кормить
Почему этот электорат так любит восклицательные знаки после каждого предложения?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111111111111111
50 дней санкции наложены, что заместили уже?
Это санкции 8 апреля.
Здравый смысл
Похуй. Абсолютно.
хлеб не нужон - можно муку жрать
В этой стране хоть что-то своё есть? Сраный хлеб и булки на импортном оборудовании? Как бэ в принципе хрен с ним, пусть импортное, раз сами не можем конкурировать, но это ведь означает элементарнейшие вещи, по типу НЕ НАПАДАТЬ НА ЧУЖИЕ БЛЯТЬ СТРАНЫ И НЕ БРЯЦАТЬ КРАСНОЙ КНОПКОЙ НА ПОЛ-МИРА! Долбоёбы.
Эх
F
Ну вот теперь-то режиму точно хана. Конвектомат кроме как в Европе же больше нигде не делают, ай-яй-яй
В мультиварке можно и дома хлеб испеч. Особенно удобно в хлебопечке
Кто мультиварки будет поставлять? Великий Xi?
А зачем русским хлеб ? Переходите на космическую энергию. Сверхдержава как никак.
на жопную тягу