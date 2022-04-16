Новости

Российские пекарни лишились европейского оборудования — на нём работали до 90% из них Статьи редакции

Власти Евросоюза запретили ввоз этого оборудования в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля.

Зависимость хлебопекарных производств в крупных городах России от импортного оборудования, прежде всего завозимого из стран ЕС, достигает 80–90%, в регионах — 50–70%, пишет «Коммерсант». Запасов комплектующих и расходных материалов у крупных производителей хватит на несколько месяцев, а где брать новые пока не понятно. Особенно трудно будет найти различную электронику и датчики.

Участники рынка уже начали искать альтернативных поставщиков в Китае и Турции. Выход видят в параллельном импорте, но это приведёт к росту издержек и себестоимости продукции. Кроме того, во время перехода на новых поставщиков у компаний могут возникнуть перебои на производстве в течение нескольких месяцев.

#новости

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57 комментариев
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Жилой вентилятор

ГДЕ БЫЛИ РОССИЙСКИЕ ПЕКАРИ ВСЕ ЭТИ 8 ЛЕТ????

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Россию не спасти

ЧТО МЫ СОБСТВЕННЫХ БУЛОК НЕ НАПЕЧЕМ

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1 комментарий
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Хенрик Квинто
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Меньший Филипп

чем не печь??

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Револьвер

Импортозамещение. Мож язычество вернуть?
Гундяй за главного

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4 комментария
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Прохожий звук

Сойдет

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Пятая колонка

Стерлингов одобряет

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Игорь Херник

После этой новости у пекарей на ДТФ срущий кошмар

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Мне только спросить

Ох, Игорь, ну вы как скажете, так все вповалку.

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2 комментария
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Качка з Чорносливом

Приоритеты на пятилетку определены.
1. Гвозди
2. Лунная база
3. Пекарни
Даём поручение малому бизнесу и погнали.

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Мне только спросить

Гвозди сразу на лунной базе будем делать.

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2 комментария
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Johan Joseph

Не просто лунная база, а лунная база на Марсе!

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Kirill Tokarev

Печенных гвоздей не хочешь?

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чипизадница

уже 4 года с хлебопечкой, покупная дрянь в виде хлеба не съедобна

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Гликодин Гликодинов

я вообще хлеб не ем, это крестьянская привычка, у них ничего другого и не было. хотя похоже эти времена возвращаются

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3 комментария
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Антон Лисин

Дорого обходится один хлеб испеч. Если сделаешь ее за день и каждый день придется готовить

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ватное пресмыкающееся

нормально, будете готовить на лопате

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Обыкновенный месяц

На утюге уже блинчики жарил (давненько), а на лопате пока нет.

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Dmitry Smirnoff

Зато можно печь свое, домашнее, а не это ваше магазинское есть!

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Руслан Турченко

Классно же!! Зачем эти захребетники-посредники в виде пекарен? Муки в рот насыпал, яичко там, водичка, дрожжи, ложкой взбаламутил и в желудок спустил, а там само посредством магии земли и природы как-нибудь в хлеб превратится! Предки из неолита будут нами гордиться!

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Мне только спросить

яичко можно и не дотянуть =(

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5 комментариев
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alekksandr cherr

да пизда всему уже ясно. Всё станет плохим эрзацным,а стоить будет как элитарный продукт.
Европа в категории лакшени стала. Это пиздетс. Впрочем большинству раБсиян слаще редьки нихуя не пробовавших похуй. У многих даже ОБИ около дома не б ыло чтоб понять кто уходит например.
Также и макдональдсы ,старбаксы и прочее. Всем похуй,они пиво из пластиковой тары по сей день пьют. Им не привыкать к плохому дерьму задорого.
А тепероь ещё пынины дружки скупаили всю страну и покупая некачественный хлеб будт россияне пополнять их карман.

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Россию не спасти

«Люди ! Артисты! Друзья! Близкие! Мои Родители детей!
Да что бы не случилось! Опомнитесь! Куда вы спешите? Что вы все покупаете, скупаете в магазине?
Вы что бургеры дома не сделаете? Мясо, фарш, булки , сыр и помидоры никто у вас не украл! Они в свободном доступе за ту же цену что и была.
Все есть в производстве у России для нормальной жизни. Никто с голоду не помрёт. Одежда есть в магазине и на рынке. Магазины ткани никто не отменял в конце концов!

С чего некоторые люди ( кто оказывает коммерческие услуги) например Артисты, организаторы поднимаете гонорары! Педагоги, репетиторы , хореографы и т.д! поднимают оплату за обучение мне тоже не понятно!!?
Дак людям зп то не подняли!!!!!

ВЫ ВСЕ ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ - ВЫ ХЛЕБ В МАГАЗИНЕ ПОКУПАЕТЕ!

У вас что у всех голову оторвало за 2 недели.
Я не понимаю! Я потихоньку собираюсь с мыслями! И понимаю что нет в нашей жизни такого без чего б я не смогла жить! Да хер мне на эти закрывшиеся магазины! Я найду варианты купить необходимое российского производства!
Да , я в шоке от цены на корм, для нашей собаки! Но и этому я найду альтернативу.

Ведь главное- мы живы. Живём! И наши близкие рядом живы! Мы не сидим в подвалах. Последний кусок хлеба не доедаем! Нет страха за наших детей и родителей - пули не летают!
Живите и радуйтесь каждой минуте проведенной под этим небом!
Только ВЫ можете решить свою судьбу! А не судьба вас!
Будьте добрее! Будьте счастливы!
Берегите себя»

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Nuri Shaw

А то что люди потеряли работу в этих самых магазинах тоже хер с ним? Или заводы автопроизводителей, сколько людей пошли нахуй? А то что производство всего и вся дорожает, что ложится в итоге и на твой карман. Ну и свою собачку скоро будешь картофельными очистками кормить

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Почему этот электорат так любит восклицательные знаки после каждого предложения?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111111111111111

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Алексей Логачев

50 дней санкции наложены, что заместили уже?

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Тимурчик

Это санкции 8 апреля.

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2 комментария
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Замечательный инструмент

Здравый смысл

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Андерсон

Похуй. Абсолютно.

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Прохожий самолет

хлеб не нужон - можно муку жрать

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Алеша

В этой стране хоть что-то своё есть? Сраный хлеб и булки на импортном оборудовании? Как бэ в принципе хрен с ним, пусть импортное, раз сами не можем конкурировать, но это ведь означает элементарнейшие вещи, по типу НЕ НАПАДАТЬ НА ЧУЖИЕ БЛЯТЬ СТРАНЫ И НЕ БРЯЦАТЬ КРАСНОЙ КНОПКОЙ НА ПОЛ-МИРА! Долбоёбы.
Эх

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Прохожий звук

F

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Gololed - 3 коммента в день

Ну вот теперь-то режиму точно хана. Конвектомат кроме как в Европе же больше нигде не делают, ай-яй-яй

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Антон Лисин

В мультиварке можно и дома хлеб испеч. Особенно удобно в хлебопечке

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Кто мультиварки будет поставлять? Великий Xi?

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1 комментарий
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Anubis

А зачем русским хлеб ? Переходите на космическую энергию. Сверхдержава как никак.

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Прохожий самолет

на жопную тягу

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Новости
Forbes: Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили не считать их российскими бизнесменами Статьи редакции

Несколько предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».

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Вал Мишель @VALMICHEL7
На «Курске» было 118 человек. Вся Россия переживала за их судьбу.
В Украине сейчас ежедневно гибнет в среднем 400 солдат ВС РФ. Экипаж затонувшей «Москвы» 510 человек, многие из них, вероятно, погибли. Всей России похуй.
Что Путин, его банда и пропагандоны сделали за 20 лет?!
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Viktor Kippes🇩🇪🇺🇦 @ViktorKippes
Акунин:
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Секретный ингредиент

Как в воду глядел

цитаты из лапенко @podbolotnik
Вследствие погружения под воду машина оказалась в подводном царстве, я здесь ни при чём. Подводные дела я не расследую, обращайтесь к Нептуну какому-нибудь.
Человек кусает собаку
Удостоверение человека
Кобакодзувари

🇺🇸🇺🇦Надпись на входе в метро в Нью-Йорке, США: "Я думал, что я знаю, что такое храбрость. А потом я увидел Украину».

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Tashiy111 @tashiy111
Надо же... а выглядел намного лучше
Офтоп
Kuks
Хорошие слова от Евгения Ройзмана (Эфир от 15.04.2022)
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Кузькин отец
Кекстремист🍰 🤍❤🤍 @twitry6
А теперь, когда нам показали "горячее" видео с Арестовичем из гостиницы нулевых, можно видео из номера Навального за 19 августа 2020? Ну хотя бы вид коридора. Дорогие фсбшники, не жмитесь, я знаю, у вас есть 😏
Ukrainian

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