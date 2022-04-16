Зависимость хлебопекарных производств в крупных городах России от импортного оборудования, прежде всего завозимого из стран ЕС, достигает 80–90%, в регионах — 50–70%, пишет «Коммерсант» . Запасов комплектующих и расходных материалов у крупных производителей хватит на несколько месяцев, а где брать новые пока не понятно. Особенно трудно будет найти различную электронику и датчики.

Участники рынка уже начали искать альтернативных поставщиков в Китае и Турции. Выход видят в параллельном импорте, но это приведёт к росту издержек и себестоимости продукции. Кроме того, во время перехода на новых поставщиков у компаний могут возникнуть перебои на производстве в течение нескольких месяцев.