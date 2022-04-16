«Единая Россия» попросила заблокировать фейковый сайт фракции. Информацию оттуда перепечатывали СМИ Статьи редакции
На нём опубликовали сообщение о том, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приказал уничтожать спутники Starlink.
«Единая Россия» обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать поддельный сайт фракции. Его дизайн идентичен настоящему, а помимо фейковых сообщений на нём опубликованы и новости, которые есть на настоящем портале фракции. Всё это ввело в заблуждение несколько СМИ: информацию оттуда, в частности, брали Baza, «РБК Украина» и «КП Украина».
Эти СМИ сообщили о том, что Дмитрий Медведев якобы заявил об отданном Воздушно-космическим силам приказе уничтожить группировку спутников Starlink, поскольку с их помощью украинские военные наводили ракеты на крейсер «Москва», затонувший 14 апреля. Эта информация оказалась неправдой.
По данным партии, фейковый сайт создали в конце марта, а его IP-адрес зарегистрирован в США.
О получении звонков и сообщений с кодами подтверждения регистрации в сервисах и соцсетях сообщили несколько десятков журналистов.
Власти Евросоюза запретили ввоз этого оборудования в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля.
Несколько предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».
Потом окажется, что сайт был настоящий и это какая-то новая форма отмазки??
Ход гения
Да, гостайны разглашали.
Дмитрий Медведев приказал уничтожать спутники Starlink.
Орнул с дилетантства Baza
Эти СМИ сообщили о том, что Дмитрий Медведев якобы заявил об отданном Воздушно-космическим силам приказе уничтожить группировку спутников Starlink
На самом деле это сообщил не Медведев, а порвавшийся Рогозин
«Сайт заблокируйте, но идею возьмем на заметку»
... это, однако, еще вопрос,
что тут более ФЕЙКОВОЕ:
- сайт, "ЕдРос", или "росссийские СМИ".
Сколько успели уничтожить пока поняли?
Интересно, если сбить спутник StarLink, чисто с юридической позиции, это можно считать нападением на США ?
Где-то близко. Уже кажется совсем.
Частная собственность кагбэ
И? Частное лицо для того и платит налоги, чтобы быть уверенным, что:
- если его права нарушены кем/чем-либо в пределах юрисдикции его государства, эти права будут защищены;
- если его права нарушены кем/чем-либо из-за пределов юрисдикции его государства, эти права будут тем более защищены этим самым государством.
Я подозреваю, массовое уничтожение частной собственности другим государством вполне можно трактовать объявлением войны.
Пиздят, сайт настоящий: https://t.me/dempunk/3717
Всегда было интересно, что если какая та террористическая организация назовётся Единая Россия, и про неё нельзя будет не писать, что будут делать - писать «запрещённая на территории России организация ЕР»?
Анус себе пусть заблокируют.
май эккаунт воз хэкд
По данным партии, фейковый сайт создали в конце марта, а его IP-адрес зарегистрирован в США.
Проебали домен.
https://web.archive.org/web/20220314053909/http://er-duma.ru/
При этом ссылку на старый до сих пор не поменяли на сайте партии
А ГДЕ ССЫЛКА?
Не благодари: http://er-duma.ru/