Новости

«Единая Россия» попросила заблокировать фейковый сайт фракции. Информацию оттуда перепечатывали СМИ Статьи редакции

На нём опубликовали сообщение о том, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приказал уничтожать спутники Starlink.

«Единая Россия» обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать поддельный сайт фракции. Его дизайн идентичен настоящему, а помимо фейковых сообщений на нём опубликованы и новости, которые есть на настоящем портале фракции. Всё это ввело в заблуждение несколько СМИ: информацию оттуда, в частности, брали Baza, «РБК Украина» и «КП Украина».

Эти СМИ сообщили о том, что Дмитрий Медведев якобы заявил об отданном Воздушно-космическим силам приказе уничтожить группировку спутников Starlink, поскольку с их помощью украинские военные наводили ракеты на крейсер «Москва», затонувший 14 апреля. Эта информация оказалась неправдой.

По данным партии, фейковый сайт создали в конце марта, а его IP-адрес зарегистрирован в США.

#новости

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18 комментариев
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Руководящий микрофон

Потом окажется, что сайт был настоящий и это какая-то новая форма отмазки??

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Вкусный химик

Ход гения

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Повесить Путина

Да, гостайны разглашали.
Дмитрий Медведев приказал уничтожать спутники Starlink.

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velvetdust

Орнул с дилетантства Baza

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Прохожий самолет

Эти СМИ сообщили о том, что Дмитрий Медведев якобы заявил об отданном Воздушно-космическим силам приказе уничтожить группировку спутников Starlink
 На самом деле это сообщил не Медведев, а порвавшийся Рогозин

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Ракетный шмель

«Сайт заблокируйте, но идею возьмем на заметку»

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roman

... это, однако, еще вопрос,
что тут более ФЕЙКОВОЕ:
- сайт, "ЕдРос", или "росссийские СМИ".

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Олексій

Сколько успели уничтожить пока поняли?

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Василий Дробовский

Интересно, если сбить спутник StarLink, чисто с юридической позиции, это можно считать нападением на США ?
Где-то близко. Уже кажется совсем.

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Жизненный фитиль

Частная собственность кагбэ

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Утёс Наносов

И? Частное лицо для того и платит налоги, чтобы быть уверенным, что:
- если его права нарушены кем/чем-либо в пределах юрисдикции его государства, эти права будут защищены;
- если его права нарушены кем/чем-либо из-за пределов юрисдикции его государства, эти права будут тем более защищены этим самым государством.
Я подозреваю, массовое уничтожение частной собственности другим государством вполне можно трактовать объявлением войны.

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Дмитрий Щёлоков

Пиздят, сайт настоящий: https://t.me/dempunk/3717

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Плохой ключ

Всегда было интересно, что если какая та террористическая организация назовётся Единая Россия, и про неё нельзя будет не писать, что будут делать - писать «запрещённая на территории России организация ЕР»?

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Анус себе пусть заблокируют.

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Древний космос

май эккаунт воз хэкд

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felicitas

По данным партии, фейковый сайт создали в конце марта, а его IP-адрес зарегистрирован в США.
Проебали домен.
https://web.archive.org/web/20220314053909/http://er-duma.ru/

При этом ссылку на старый до сих пор не поменяли на сайте партии

Срок регистрации домена закончился
Срок регистрации домена закончился
web.archive.org
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эти мягкие французские булки

А ГДЕ ССЫЛКА?

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эти мягкие французские булки

Не благодари: http://er-duma.ru/

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