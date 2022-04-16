Новости

Журналисты независимых СМИ второй день подвергаются спам-атаке и попытке взлома аккаунтов. Досталось и редакторам TJ Статьи редакции

О получении звонков и сообщений с кодами подтверждения регистрации в сервисах и соцсетях сообщили несколько десятков журналистов.

На спам-атаку жалуются журналисты 7×7, «Тайги.инфо», «Бумаги», «Дождя», The Village, «Псковской губернии», а также редактор DOXA Армен Арамян и бывшие сотрудники радиостанции «Эхо Москвы». Атака идет волнами — звонки и сообщения поступали 15 апреля вечером, сегодня утром и в обед.

Журналисты отмечают, что особенно активно пытаются взломать их аккаунты в «Госуслугах».

#новости

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46 комментариев
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aliftin

На tj, я так понимаю, взломщикам похуй?

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Самарский самолет

Настоящий тжшник дальше заголовка не читает

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Самарский самолет

А ЭТО ЕСТЬ В ЗАГОЛОВКЕ

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Андрей Апанасик

Настоящий TJ'шник не читает заголовки.

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Самарский самолет

Настоящий тжшник не читает. Он сразу пишет комменты

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Прохожий звук

И получает плюсик

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М..

Настоящий тжэшник читает только свои коменты

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М..

После каждого плюса

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Злой Макс

Даже если не он их написал

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Борат Сагдиев

настоящий тжшник не читает

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Железный торшер

Настоящий тжшник

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Злой Макс

Не считает все плюсы и минусы

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aliftin

Там не было этого в момент написания. А может и было.

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Инвестор

Не все так однозначно

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Serge Shima

Всей правды мы не знаем

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Смертельный кавалер

Все было

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aliftin

Ну значит я пиздабол и пусть мой позор останется в веках. Делов то.

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Инвестор

Досталось и редакторам TJ

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M.R.T.

Слово Навальный брутфорсом можно пять лет подбирать ...

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PlushRei

@Нейроорлов зафиксировано употребление Н-слова без твоего разрешения. Усмиряй буйного

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Нейроорлов

Разбань

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M.R.T.

я и не банил

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Нейроорлов

А?

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M.R.T.

Хуй НА

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Нейроорлов

Ты сначала вопросы научись задавать, потом в интернете пиши

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Прохожий звук

Журналисты из независимых СМИ
 О, такие еще есть?

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Собачий магнит

взлом жопы

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Самарский самолет

Терпи

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Собачий магнит

я же русский, терпение в моем днк

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Андрей Апанасик

Наслаждайся.

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Зенитный Слава

Понятно, что номера они взяли из единого реестра, вот только интересно, какого?

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Инвестор

gosuslugi.ru

Портал государственных услуг Российской Федерации
Портал государственных услуг Российской Федерации
gosuslugi.ru
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ВTopHuk

Пришла беда откуда не ждали

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Зенитный Слава

Строки купили граждан РФ?
Ну видно же что бомбят только независимых журналистов РФ

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Зенитный Слава

https://t.me/kshulika/47670

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Жилой вентилятор

Как бы не заблочили аккаунты за частую безрезультатную попытку восстановить пароль

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Paul Filatov

А не надо было про димона шутить и вообще шутить...

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Андрей Апанасик

досталось в том числе и редакторам TJ
 Простите.

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Россию не спасти

Русские хакеры бесспощадны

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Зенитный Слава

ага, врубили на термухе. Хотя, может просто какой-нибудь платный с телеги

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Сегодняшний Кирилл

Задолбали уже, второй день телефон разрывается

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Андрей Апанасик

Так какие планы на выходные?

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Сегодняшний Кирилл

Гулять пойду

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Кристобаль Фейра

Есть у меня подозрение, что ломают вообще всех, у кого есть акки в заблокированных соцсетях, просто публичных людей гораздо активнее. Меня тоже сегодня начали, но пока только одна попытка:

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Железный торшер

Журналисты отмечают, что особенно активно пытаются взломать их аккаунты в «Госуслугах».
Разве у гэбни нет прямого доступа к базе госуслуг? А если это не они, то кто?

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Ленинградский блик

С декабря от whatsapp приходят сообщения о попытке входа на новом устройстве.

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Кобакодзувари

🇺🇸🇺🇦Надпись на входе в метро в Нью-Йорке, США: "Я думал, что я знаю, что такое храбрость. А потом я увидел Украину».

Twitter
Вал Мишель @VALMICHEL7
На «Курске» было 118 человек. Вся Россия переживала за их судьбу.
В Украине сейчас ежедневно гибнет в среднем 400 солдат ВС РФ. Экипаж затонувшей «Москвы» 510 человек, многие из них, вероятно, погибли. Всей России похуй.
Что Путин, его банда и пропагандоны сделали за 20 лет?!
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Михаил Подивилов
Путин украл у меня будущее. Я подал на него в суд

Прошу суд взыскать с В. В. Путина 1 000 000 ₽ в качестве компенсации морального вреда.

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