Журналисты независимых СМИ второй день подвергаются спам-атаке и попытке взлома аккаунтов. Досталось и редакторам TJ Статьи редакции
О получении звонков и сообщений с кодами подтверждения регистрации в сервисах и соцсетях сообщили несколько десятков журналистов.
На спам-атаку жалуются журналисты 7×7, «Тайги.инфо», «Бумаги», «Дождя», The Village, «Псковской губернии», а также редактор DOXA Армен Арамян и бывшие сотрудники радиостанции «Эхо Москвы». Атака идет волнами — звонки и сообщения поступали 15 апреля вечером, сегодня утром и в обед.
Журналисты отмечают, что особенно активно пытаются взломать их аккаунты в «Госуслугах».
Несколько предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».
Власти Евросоюза запретили ввоз этого оборудования в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля.
На нём опубликовали сообщение о том, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приказал уничтожать спутники Starlink.
На tj, я так понимаю, взломщикам похуй?
Настоящий тжшник дальше заголовка не читает
А ЭТО ЕСТЬ В ЗАГОЛОВКЕ
Настоящий TJ'шник не читает заголовки.
Настоящий тжшник не читает. Он сразу пишет комменты
И получает плюсик
Настоящий тжэшник читает только свои коменты
После каждого плюса
Даже если не он их написал
настоящий тжшник не читает
Настоящий тжшник
Не считает все плюсы и минусы
Там не было этого в момент написания. А может и было.
Не все так однозначно
Всей правды мы не знаем
Все было
Ну значит я пиздабол и пусть мой позор останется в веках. Делов то.
Досталось и редакторам TJ
Слово Навальный брутфорсом можно пять лет подбирать ...
@Нейроорлов зафиксировано употребление Н-слова без твоего разрешения. Усмиряй буйного
Разбань
я и не банил
А?
Хуй НА
Ты сначала вопросы научись задавать, потом в интернете пиши
Журналисты из независимых СМИ
О, такие еще есть?
взлом жопы
Терпи
я же русский, терпение в моем днк
Наслаждайся.
Понятно, что номера они взяли из единого реестра, вот только интересно, какого?
gosuslugi.ru
Пришла беда откуда не ждали
Строки купили граждан РФ?
Ну видно же что бомбят только независимых журналистов РФ
https://t.me/kshulika/47670
Как бы не заблочили аккаунты за частую безрезультатную попытку восстановить пароль
А не надо было про димона шутить и вообще шутить...
досталось в том числе и редакторам TJ
Простите.
Русские хакеры бесспощадны
ага, врубили на термухе. Хотя, может просто какой-нибудь платный с телеги
Задолбали уже, второй день телефон разрывается
Так какие планы на выходные?
Гулять пойду
Есть у меня подозрение, что ломают вообще всех, у кого есть акки в заблокированных соцсетях, просто публичных людей гораздо активнее. Меня тоже сегодня начали, но пока только одна попытка:
Журналисты отмечают, что особенно активно пытаются взломать их аккаунты в «Госуслугах».
Разве у гэбни нет прямого доступа к базе госуслуг? А если это не они, то кто?
С декабря от whatsapp приходят сообщения о попытке входа на новом устройстве.