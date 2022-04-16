На «Курске» было 118 человек. Вся Россия переживала за их судьбу.

В Украине сейчас ежедневно гибнет в среднем 400 солдат ВС РФ. Экипаж затонувшей «Москвы» 510 человек, многие из них, вероятно, погибли. Всей России похуй.

Что Путин, его банда и пропагандоны сделали за 20 лет?!