Спустя два дня после затопления крейсера «Москва» Минобороны РФ показало видео встречи экипажа с главнокомандующим ВМФ Статьи редакции
В большей части ролика нет звука.
Минобороны РФ показало видео встречи экипажа крейсера «Москва» с главнокомандующим Военно-Морским Флотом, адмиралом Николаем Евменовым и командованием Черноморским флотом. Это можно считать первой официальной информацией об офицерах, матросах и мичманах — два дня после затопления крейсера 14 апреля о них толком ничего не говорилось.
Экипаж «Москвы» продолжит службу в Военно-морском флоте, заявил главком ВМФ. О погибших и раненых он не сообщил.
О получении звонков и сообщений с кодами подтверждения регистрации в сервисах и соцсетях сообщили несколько десятков журналистов.
Примерно недели 3-4 я был в гостях у знакомых, где имел разговор о политике и войне. Высказав свою позицию, я с удивлением услышал аргументы про "восимлет" и остальные стандартные фразы, на которые у меня было что сказать. Мы не разругались, но некое напряжение возникло. После этого не виделись.
Сегодня я узнаю, что человек вдрызг разругался с коллегами, защищая мою позицию моими же аргументами. Видимо, разговор-таки заронил какие-то сомнения (да и последующие события в Украине тоже не оставляли особо много полета для фантазии).
Исследователи ввели дозу более чем 200 пациентам — у них зафиксировали клинически значимые улучшения восприятия речи.
Власти Евросоюза запретили ввоз этого оборудования в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля.
На нём опубликовали сообщение о том, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приказал уничтожать спутники Starlink.
Сегодня многие неизбежно сталкиваются с близкими людьми, с которыми у вас есть принципиальные расхождения во взглядах касательно политического курса страны, и в частности, касательно событий связанных с Украиной. Разговоры на эту тему неизбежно перерастают в конфликт, после которого все стороны не только остаются при своем мнении, но еще и при…
Звук убрали потому что это прошлогоднее видео и это экипаж другого корабля?
Левое построение скорей всего.
https://youtu.be/3E93y40WYho
Звук убрали потому что Евменов через слово матерится
ну что пидорасы! Проебали флагман? Охуеть! Я думал хуже чем когда мы проебали курск быть уже не может! А нихуя! Вы меня сумели удивить!
А в Севастополе уже зелень есть? Просто интересуюсь
Причем такая бурная
Криповые у них пруфы. То Шойгу рисованный, то это
Я уже начинаю думать, что институт Пчеловодства из Пелевина - реальная организация
За что умерли их товарищи???
Zа путина
Zалупина
Я тут в Ереване немного охуел от меню
Зарабатывают на поцреотах.
ЕГО НАДО ЧИТАТЬ ПО ВЕРТИКАЛИ ПРИКИНЬ
Фейк. Листьев на деревьях еще нет в Севастополе
Там на видео вроде хвойные. Всякие пихты. Они вечнозелёные
Если только хвойные тогда по погоде отлично подобрали
Там видно, что на обычных нет листвы ещё.
Нужен пруф
да, уже везде довольно зелено.
Можно проверить даже полистав фото в инстаграме с локациями Севастополя недавние
Пруф что пихты круглый год зелёные?
Севастополе
Да
Не устану публиковать
Хуйню сказал Алексей
Тогда к Алексею вопросы
Атаку курильщиков
Это гениально, без звука, без контекста)
А на видео то кто
Неужели ты не веришь властям?!
Форму в любом военторге купить можно.
Они хоть раз давали хоть малейший повод сомневаться в их словах?!
Звучит как пиздёшь. Срашно то что родственников гебня запугивает так, что те даже пискнуть не смеют.
Что-то уж мутное видео. Говорили же там экипаж 400-500. Или тут только выживших показали? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Да и форму выдать можно срочнику, чтобы красиво постоял
Что-то там прям много молоднека...
че такие грусные
Не знаю, можно ли считать за что-то, но судя по погоде на субботу, на видео вроде солнце в зените, ну, плюс-минус, а у нас по прогнозам немного облачно.
Нужен кто-то из Севастополя, че там по погоде сегодня?
Почему все так уверены что это фейк? Комментарии как в ватных пабликах под видео из бучи
В гостях у Нептуна