Штош

Примерно недели 3-4 я был в гостях у знакомых, где имел разговор о политике и войне. Высказав свою позицию, я с удивлением услышал аргументы про "восимлет" и остальные стандартные фразы, на которые у меня было что сказать. Мы не разругались, но некое напряжение возникло. После этого не виделись.