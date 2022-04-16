Новости

Спустя два дня после затопления крейсера «Москва» Минобороны РФ показало видео встречи экипажа с главнокомандующим ВМФ Статьи редакции

В большей части ролика нет звука.

Минобороны РФ показало видео встречи экипажа крейсера «Москва» с главнокомандующим Военно-Морским Флотом, адмиралом Николаем Евменовым и командованием Черноморским флотом. Это можно считать первой официальной информацией об офицерах, матросах и мичманах — два дня после затопления крейсера 14 апреля о них толком ничего не говорилось.

Экипаж «Москвы» продолжит службу в Военно-морском флоте, заявил главком ВМФ. О погибших и раненых он не сообщил.

#новости #крейсермосква

838 просмотров
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40 комментариев
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Самарский самолет

Звук убрали потому что это прошлогоднее видео и это экипаж другого корабля?

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Олексій

Левое построение скорей всего.

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KZ Forever

https://youtu.be/3E93y40WYho
Звук убрали потому что Евменов через слово матерится

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Самарский самолет

ну что пидорасы! Проебали флагман? Охуеть! Я думал хуже чем когда мы проебали курск быть уже не может! А нихуя! Вы меня сумели удивить!

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Lockheed Martin Goose F-45

А в Севастополе уже зелень есть? Просто интересуюсь

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Рыжая кошка

Причем такая бурная

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Кляр Клецков

Криповые у них пруфы. То Шойгу рисованный, то это

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Пыльный месяц

Я уже начинаю думать, что институт Пчеловодства из Пелевина - реальная организация

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Удивительный Гоша

За что умерли их товарищи???

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Молодежный дым

Zа путина

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Руководящий микрофон

Zалупина

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Самарский самолет

Я тут в Ереване немного охуел от меню

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Руководящий микрофон

Зарабатывают на поцреотах.

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Самарский самолет

ЕГО НАДО ЧИТАТЬ ПО ВЕРТИКАЛИ ПРИКИНЬ

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Рыночный каякер

Фейк. Листьев на деревьях еще нет в Севастополе

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Самарский самолет

Там на видео вроде хвойные. Всякие пихты. Они вечнозелёные

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Рыночный каякер

Если только хвойные тогда по погоде отлично подобрали

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Удивительный Гоша

Там видно, что на обычных нет листвы ещё.

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Самарский самолет

Нужен пруф

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Andrew Coldfan

да, уже везде довольно зелено.
Можно проверить даже полистав фото в инстаграме с локациями Севастополя недавние

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Zzzzzzz

Пруф что пихты круглый год зелёные?

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Удивительный Гоша

Севастополе

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Рыночный каякер

Да

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Bruno Trawen

Не устану публиковать

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Погибший яд

Хуйню сказал Алексей

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Bruno Trawen

Тогда к Алексею вопросы

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Погибший яд
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Обязанный пистолет

Атаку курильщиков

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Тимурчик

Это гениально, без звука, без контекста)

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Погибший яд

А на видео то кто

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Самарский самолет

Неужели ты не веришь властям?!

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Удивительный Гоша

Форму в любом военторге купить можно.

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Самарский самолет

Они хоть раз давали хоть малейший повод сомневаться в их словах?!

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Darth Felus

Звучит как пиздёшь. Срашно то что родственников гебня запугивает так, что те даже пискнуть не смеют.

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TpeuAugep

Что-то уж мутное видео. Говорили же там экипаж 400-500. Или тут только выживших показали? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Да и форму выдать можно срочнику, чтобы красиво постоял

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TpeuAugep

Что-то там прям много молоднека...

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Богдан Б

че такие грусные

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Ukrainian bagel

Не знаю, можно ли считать за что-то, но судя по погоде на субботу, на видео вроде солнце в зените, ну, плюс-минус, а у нас по прогнозам немного облачно.
Нужен кто-то из Севастополя, че там по погоде сегодня?

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Последовательный Влад

Почему все так уверены что это фейк? Комментарии как в ватных пабликах под видео из бучи

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Ботинки в прихожей

В гостях у Нептуна

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