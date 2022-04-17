Обновление Telegram: интерфейсы для ботов, звуки уведомлений и автоудаление сообщений Статьи редакции
Теперь в мессенджере можно выключать уведомления на любой срок.
16 апреля Telegram рассказал о новых функциях и обновлениях.
Интерфейсы для ботов
В Telegram можно создать интерфейс для бота на языке JavaScript. Через такой интерфейс можно, например, покупать товары или услуги. Проверить, как он будет работать, можно в тестовом боте с заказом еды.
Звуки уведомлений
В мессенджере можно использовать собственные звуки оповещения — аудиофайлы и голосовые сообщения размером меньше 300 Кб и продолжительностью менее 5 секунд. Также можно задать персонализированные уведомления для личных чатов, каналов и групп.
Чтобы выбрать звук уведомления, нужно открыть профиль нужного чата, выбрать «Звук» и «Настроить».
Автоудаление сообщений
Пользователи могут включить автоматическое удаление сообщений в любом чате. Для этого потребуется меньше действий, а настройки таймера стали более гибкими. Его можно установить, например, на несколько дней, недель или месяцев.
Другие обновления Telegram: улучшенный перевод сообщений на iOS, обновлённый режим «картинка в картинке» на Android, упрощённая работа с ботами-администраторами и выключение уведомлений на любой срок.
Мне тут стало очень интересно отчасти понять, чем именно руководствуется Путин при принятии решений. И я обратил внимание на то, чем он увлекается, что читает, что изучает. В СМИ совершенно официально среди любимых философов Путина названы 2: Бердяев, который был довольно близок метафизике (и написал о ней даже работу), а также сочетанию…
Благодаря роботу можно исключить риск несчастных случаев при работе на большой высоте и с электричеством.
Пользователям из России теперь нельзя посмотреть мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года.
Правительство ФРГ избавит их от изнурительной процедуры получения убежища.
Таким образом в режиме локдауна люди якобы добывают себе еду.
как же хочется вичат...
А где кнопка слить собеседника товарищу майору?
Шутки-шутками, но по количеству слитых оппозиционных каналов в телеге (и их администраторов), кажется будто кто-то там всё-таки продал очко спецслужбам
Кто там чё кому сливает?
Была новость примерно на второй неделе войны, когда волной шли повестки в суд и штрафы админам оппозиционных каналов, даже самых небольших.
Крупных и прямых доказательств слива почти как бы нет. Все случаи, когда на адиминов оппозиционных каналов (под анонимными никами) выходили органы власти, достаточно неоднозначны. Вроде могли сдать какие-то знакомые, но все фигуранты подобных дел говорили, что не представляют кто мог бы подобное сделать
Короче, все не так однозначно, всей правды мы не знаем (с)
Ну у ф*б явно есть некие способы деанонить с тем или иным успехом.
да все просто - это ибо глаз бога и уже тащат номер телефона(я более чем уверен в этом). Или подкидывают ссылку-сниффер узнать айпишник, так же можно с бота попробовать запросить номер. С помощью перебора. Вообщем способы по деанону есть. Отслежка финансов(кто продает рекламу). И явно что-то забыл еще. Связка данных с другими сервисами, сливами. Ах да, айпышник можно вытащить даже вроде как через телеграф-фото. Мета-данные с файлов могли вытаскивать. Конечно мусора не любят работать и выбирают простые способы типо глаз бога. Так же с телефонами надо быть аккуратней, если вас допустим принимают(я говорю не про ппсов), а выше челиков начиная от оперов и у вас айфон, то выходите с айклауда если есть такая возможность. Так как, например вотсапп если восстановят, то он может старые переписки загрузить ваши. Ваши фотки удаленные, но сохраненные на айклауд.
Также не вздумайте ходить с симкой которая у вас привязана ко всему. Мусора не тупые так-то, пытаются восстановить все телеграмы, вк, инсту, любую соц. сеть. Так же бьют ваши контакты и смотрят через гетконтакт. Вообщем много чего нового у них в работе появилось и связано по большой с вашим гаджетом. Если вы даже будете держаться от физической боли, ваша техника о вас скажет больше.
Ах да, думаете вы умные и взяли номер на sms-reg каком-нибудь? Ну им мусора шлют запросы этим сервисам и дальше работают по реквизитам. другим данным.
Да и пруфы бы по поводу тех кому применяли репрессии.
Ясно. Я в этой теме не осведомлён от слова совсем. Так что утверждать, что телега там что-то сливает не стал бы в любом случае. Твой комментарий подтверждает то, что вполне возможно уроды и без телеги могут найти нужную инфу.
Вот кстати в Беларуси появилось руководство для органов
Еще есть разработка. Кто-то давно уже мог быть в ней, раз канал оппозиционный. Просто дали команду отработать и все, а данные на админов некоторых уж давно могли быть у мусоров на руках.
Есть подозрения, что sms-reg не в рф контора
Не знаю конечно насколько правдива бумажка. но склоняюсь к тому, что она настоящая.
А, так это запрос. В твиттер, ютуб и мету тоже запросы всякие пишут. Важно кто из адресатов на него ответит.
Впрочем, даже если используется не подобный сервис, а есть надёжный человек (родственник, друг и т.п.), за бугром, который может купить там симку и помочь все на нее перевязать - это не поможет против швабры, тут согласен.
Ну smshub почему то забанен, хотя дело в суде не могу их найти. Может кто-нибудь из знатоков найдет их дело. А другие работают и дальше спокойно.
Не забанен, но доступ с рф они ограничивают с заглушкой с подпиской о решение суда
Красиво работает бот с заказами на айфоне
Ты нормальный вообще?! Ты цены там видел?! Вот в такое будущее ведёт нас твой Дуров?
Он уже как и путен оторван от жизни со своими миллиардами.
Ничего там у него не покупайте!
Какой у тжшника будет звук уведомления?
Звук? В 2022 году? Логичным шагом развития было бы полное удаление любых звуков в телеге, а не возможность добавлять свои (ง •̀_•́)ง
Telegram заебись.
Телеграм превратился в колхоз, основые функции - общение, теряются. Все чаще приходится общаться через WhatsApp или Signal. Телега стала сбором новостного мусора (я знаю, что я сам подписался на все эти каналы)
Если по делу критиковать (а не так как ты) — то нужно говорить про отсутствие шифрования по умолчанию.
А новые боты получают IP пользователя, что поможет ещё более эффективно деанонимизировать общественных активистов. Могли бы пропускать трафик через свои сервера, хотя бы в некоторых случаях.
а как это получить ip клиента? Вообще так и работает вебхук по сути. Он пропускает через себя траф и просто оповещает о действиях пользователя к которому ты обращаешься по айдишнику, то есть по сути ты и не можешь получить айпиху юзера.
Гетапдейтс примерно также работает. только ты стучишься к телеге чтобы достать действие пользователя.
Шифрование по умолчанию зачем? Ну если тебе оно надо, то используй его. Так просто, например, как чат организовать на обязательном шифрование?
Кстати, звонки вот шифруются по дефолту вроде как.
Ты телегу сможешь настроить под себя как надо.
По поводу новостей - это можно все по папкам разбить. На телефоне вообще уж давно есть функция как лента. когда заканчивается последний новый пост в канале ты свайпом вверх переходишь в следующий.
Да, надо все таки фильтровать источники информации и тогда не будет балагана.
В вотсапе настолько удобно общаться, что эта поебота все еще все файлы сохраняет к тебе на устройство. Да и мемы про открытки в вотсе как-то сами по себе появились. Я уж молчу о глюках при звонках когда он не проходит. Так да. вотсап замечатльный месенджер, который недавно типо каналов выкатил обнову(возможно только анонс), ведь там не будет такого срача как в тг...
Ну да. телеграм ведь может существовать на воздухе. Зачем это они какие-то каналы создали, ботов...
когда сделают такие же красивые анимации как на Айфоне?
vc нам покушать принёс
Ждём всякие 1х-ставки в телеге
Хитро, тестовый бот никакой номер карты не принимает, ждёт когда я настоящий введу.
Каждый раз после обновления думаю о том, что в телеге итак все есть - лучший мессенджер и они все-равно не перестают удивлять отличными фичами.
Ванлав