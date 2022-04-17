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В Турции создали отдельного авиаперевозчика для россиян. Первые рейсы запланированы на май Статьи редакции

Southwind создали, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны».

Авиапарк Southwind состоит из пяти самолетов Airbus, которые за год должны перевезти 1 млн российских туристов. Ожидается, что туроператоры Anex, Pegas и Coral получат кредит в размере 300 миллионов долларов для выкупа мест на рейсах новой авиакомпании.

Ранее туроператоры подписали соглашение с перевозчиком Turkish Airlines, который пообещал предоставить им 1,5 млн мест на своих рейсах. Ещё полмиллиона Turkish Airlines планирует перевезти вне рамок соглашения. Таким образом, в общей сложности турпоток из России увеличится до 3 млн человек в 2022 году.

#новости #турция

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47 комментариев
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Boris Britva
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Inspektor Pidozra

Те кто летал отдыхать в Италию, теперь полетят в Турцию, те кто летал в Турцию теперь полетят никуда

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Nick Rosenberg

А те кто никуда не летал?

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Амыр Постоев

Сходят нахуй. Ничего не поменяется крч

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Sergey

В Мариуполь

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Lev Tolstoy

Посмотрел билеты на четверых в Тай - с пересадкой 280-300.
В Турцию 160-180.
Похоже придётся в поход в Карелию идти вместе отпуска на море

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Дима Анонимный

Поцелуй в спину?

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Смертельный торшер

Зачем россиянам летать в Турцию, если у них на это денег не будет??

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Борат Сагдиев

специально для россиян построят сеть однозвездочных отелей премиум-класса

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Смертельный торшер

Чем это будет отличаться от текущей ситуации??

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Доступный спрей

Зачем россияне летают в страну-НАТО, поддерживая долларом нападение на себя же через Украину?

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Пятая Бензоколонна

Ну очевидно, что это какая-то очередная многоходов очка и смекал очка!

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Аня

Потому что это Омерика Турцию заставляет, а так бы Турция низашто не была членом наты.
Ну и вообще пофик, надо же где-то отдыхать.

Это недавно такое мнение услышала.

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Страховой холод

Чтобы соблюсти финансовый баланс сил - эти люди здесь плотят нологи.

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Смертельный торшер

Це зрада, выходит.

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Nuri Shaw
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angry cat

А хде туркам наташек брать?

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Trident Force

А нахуя? Разве иностранные авиакомпании, работающие в России под санкциями?

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Перпендикулярный ТЖ

чтобы с людьми не пересекались, будет отдельный терминал, отдельные отели, отдельные цены и т.д

"специальные зоны для российских туристов"

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Борат Сагдиев

ммм, как знакомо. а нацисты все равно в Украине
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сегрегация

Сегрегация
Сегрегация (позднелат. segregatio — отделение, обособление, удаление, разделение) — принудительное…
ru.wikipedia.org
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Смертельный торшер
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Перпендикулярный ТЖ

это карантин, люди боятся контакта с россиянами

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Борат Сагдиев

зачем уподобляться ненавистной пропаганде, выдумывая названия для того, что и так уже давным давно название имеет?

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Перпендикулярный ТЖ

в любом случае идея провалится, но покекать можно

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Борат Сагдиев

тся

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Перпендикулярный ТЖ

потому что в этом случае нет негативного контекста, а Сегрегация имеет только негативный контекст

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Перпендикулярный ТЖ

как говорится, у России отдельный путь

Но мне кажется особо это ни на что не повлияет, деньги-то откуда взять?

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Кирилл Деревянко против войны

Деньги есть. Нефть газ продается, а тратить некуда. Санкции.

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Перпендикулярный ТЖ

у людей деньги откуда?

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Dmitry Smirnoff

На отдых в Турции найдутся. Это святое.

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Раз в три месяца

А сейчас разве не так?

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Перпендикулярный ТЖ

пока еще импровизация, а тут уже просматривается стратегический подход

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Раз в три месяца

Да так же, в Турции под рос/граждан выделены деревни с отелями. Куда и направляется основной поток через туроператоров.

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Петров-Васечкин.

- а что это у вас там за терминал?
- это для "этих"
- а, понятно

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Дима Анонимный

Этим можно будет многое

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Кирилл Деревянко против войны

Подстраховаться. Мало ли что, что бы под токсичность не попасть.

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Dmytry Kovalsky
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alekksandr cherr

отдаёт какой то хуйнёй.
А вообще оно и раньше в отели в те что предпочитают европейцы туда русских не селили. А теперь и вовсе ..
Я так понимаю отсутсвие возможности платить картами за границей начисто отрубает возможности путешествий самостоятельных.
Заебись что говорить … В прошлом году с немцем из берлина разговорился там и тот мне сказал что уних турция вери вери дёшево около 240 ойро за 10 дней.
В рахе только мечтать о таком.
Долбоебы сука русские сами виноваты не умеют нормально выстроить отношения со своей властью, что за страна утырков..и я в заложниках у них и с ними кретинами

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Недоденацифицированный

Ещё отдельные сиденья в автобусах в конце

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Страховой холод

Видел в каком-то кинчике, но там было не плохо - можно было курить сигареты.

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Tor Ma

Через 100 лет. Русские создали свой авиаперевозчик для покорения Галактики

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Дед Макар

А почему это русский не отдыхает на хвалебных курортах Краснодарского края?

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Boris Gaykovich

А платить они в Турции будут чем, интересно

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Владимир К

Будут везти рубли наликом и менять в аэропорту по курсу 200

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Enoxix

Ок ок

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Действительный кот

Потом отдельные отели, автобусы для россиян, отдельная валюта, курорты.

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Петров-Васечкин.

война войной, а обед по расписанию

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NickPic
А вот я вам сейчас
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Семен Семеныч
Утомленный Парадами 🇺🇦 @SouthUkr
Нечего добавить. Смотрим советский мультик.
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Quantum
🥲
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Maxim Mironov @mironov_fm
Разница между Путиным и Гитлером в том, что Гитлер никогда не называл евреев братским народом.
Сергій Осипчук
Больше иронии над "русским кораблем"

Нарисовал эту почтовую марку, которую презентовали за день до потопления реального корабля, Борис Грох. Сам художник, внезапно, с оккупированного Крыма (Евпатория) и последние пару лет живет во Львове. Что просто добавляет в эту и без того ироничную и символическую историю, еще больше символизма и иронии.

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Эплодрочер спасет Россию

Про бессмертный полк

Обсуждали сейчас с другом бессмертный полк. Пришла идея к фотографии родственников добавлять фразу типа «он/она был против войны» и другие антивоенные лозунги. Что думаете?

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Покойный паркур
angry cat
Не словом, а делом

По мотивам опроса Каца возникла идея. Что, если лицами мужского пола, поддерживающим войну, предлагать липовую повестку в военкомат и путевку в Украину? Очень интересно посмотреть на реакцию диванных вояк и какой процент применит предложение поучаствовать.

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DW на русском @dw_russian
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно поставить оружие Киеву. "Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей необходимо для обороны", - заявила она https://p.dw.com/p/4A1a4?maca=rus-tco-dw
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