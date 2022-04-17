В Турции создали отдельного авиаперевозчика для россиян. Первые рейсы запланированы на май Статьи редакции
Southwind создали, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны».
Авиапарк Southwind состоит из пяти самолетов Airbus, которые за год должны перевезти 1 млн российских туристов. Ожидается, что туроператоры Anex, Pegas и Coral получат кредит в размере 300 миллионов долларов для выкупа мест на рейсах новой авиакомпании.
Ранее туроператоры подписали соглашение с перевозчиком Turkish Airlines, который пообещал предоставить им 1,5 млн мест на своих рейсах. Ещё полмиллиона Turkish Airlines планирует перевезти вне рамок соглашения. Таким образом, в общей сложности турпоток из России увеличится до 3 млн человек в 2022 году.
Нарисовал эту почтовую марку, которую презентовали за день до потопления реального корабля, Борис Грох. Сам художник, внезапно, с оккупированного Крыма (Евпатория) и последние пару лет живет во Львове. Что просто добавляет в эту и без того ироничную и символическую историю, еще больше символизма и иронии.
Те кто летал отдыхать в Италию, теперь полетят в Турцию, те кто летал в Турцию теперь полетят никуда
А те кто никуда не летал?
Сходят нахуй. Ничего не поменяется крч
В Мариуполь
Посмотрел билеты на четверых в Тай - с пересадкой 280-300.
В Турцию 160-180.
Похоже придётся в поход в Карелию идти вместе отпуска на море
Поцелуй в спину?
Зачем россиянам летать в Турцию, если у них на это денег не будет??
специально для россиян построят сеть однозвездочных отелей премиум-класса
Чем это будет отличаться от текущей ситуации??
Зачем россияне летают в страну-НАТО, поддерживая долларом нападение на себя же через Украину?
Ну очевидно, что это какая-то очередная многоходов очка и смекал очка!
Потому что это Омерика Турцию заставляет, а так бы Турция низашто не была членом наты.
Ну и вообще пофик, надо же где-то отдыхать.
Это недавно такое мнение услышала.
Чтобы соблюсти финансовый баланс сил - эти люди здесь плотят нологи.
Це зрада, выходит.
А хде туркам наташек брать?
А нахуя? Разве иностранные авиакомпании, работающие в России под санкциями?
чтобы с людьми не пересекались, будет отдельный терминал, отдельные отели, отдельные цены и т.д
"специальные зоны для российских туристов"
ммм, как знакомо. а нацисты все равно в Украине
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сегрегация
это карантин, люди боятся контакта с россиянами
зачем уподобляться ненавистной пропаганде, выдумывая названия для того, что и так уже давным давно название имеет?
в любом случае идея провалится, но покекать можно
тся
потому что в этом случае нет негативного контекста, а Сегрегация имеет только негативный контекст
как говорится, у России отдельный путь
Но мне кажется особо это ни на что не повлияет, деньги-то откуда взять?
Деньги есть. Нефть газ продается, а тратить некуда. Санкции.
у людей деньги откуда?
На отдых в Турции найдутся. Это святое.
А сейчас разве не так?
пока еще импровизация, а тут уже просматривается стратегический подход
Да так же, в Турции под рос/граждан выделены деревни с отелями. Куда и направляется основной поток через туроператоров.
- а что это у вас там за терминал?
- это для "этих"
- а, понятно
Этим можно будет многое
Подстраховаться. Мало ли что, что бы под токсичность не попасть.
отдаёт какой то хуйнёй.
А вообще оно и раньше в отели в те что предпочитают европейцы туда русских не селили. А теперь и вовсе ..
Я так понимаю отсутсвие возможности платить картами за границей начисто отрубает возможности путешествий самостоятельных.
Заебись что говорить … В прошлом году с немцем из берлина разговорился там и тот мне сказал что уних турция вери вери дёшево около 240 ойро за 10 дней.
В рахе только мечтать о таком.
Долбоебы сука русские сами виноваты не умеют нормально выстроить отношения со своей властью, что за страна утырков..и я в заложниках у них и с ними кретинами
Ещё отдельные сиденья в автобусах в конце
Видел в каком-то кинчике, но там было не плохо - можно было курить сигареты.
Через 100 лет. Русские создали свой авиаперевозчик для покорения Галактики
А почему это русский не отдыхает на хвалебных курортах Краснодарского края?
А платить они в Турции будут чем, интересно
Будут везти рубли наликом и менять в аэропорту по курсу 200
Ок ок
Потом отдельные отели, автобусы для россиян, отдельная валюта, курорты.
война войной, а обед по расписанию