Украинцам разрешили заключать браки через Zoom Статьи редакции
Минюст Украины упростил регистрацию брака во время военного положения — подать заявку и оформить брак теперь можно за один день.
Украинские власти разрешили заключать браки дистанционно, в том числе через Zoom — это особенно актуально для граждан, несущих службу. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать полицейские и военные.
С начала вооруженного конфликта поженились почти 22 тысячи украинских пар, что больше обычного. Валерия Коломиец связывает это с тем, что «у людей иногда нет возможности ждать».
Нарисовал эту почтовую марку, которую презентовали за день до потопления реального корабля, Борис Грох. Сам художник, внезапно, с оккупированного Крыма (Евпатория) и последние пару лет живет во Львове. Что просто добавляет в эту и без того ироничную и символическую историю, еще больше символизма и иронии.
Southwind создали, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны».
А разводиться так же можно?
смской
💔
Ищу украинку, заинтересованный писать в лс
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бля иронию не уловили ладно
ну вот что мешает упростить эту процедуру в мирное время?
Ну дык а в Штатах любой брак считается официально заключённым, если предложение сделано в суде (относится к абсолютно всем делам). Тед Банди так и женился
В суде нет права отказаться от брака?
Есть конечно) Но эт была его девуля
И заниматься сексом через VR