Новости

Украинцам разрешили заключать браки через Zoom Статьи редакции

Минюст Украины упростил регистрацию брака во время военного положения — подать заявку и оформить брак теперь можно за один день.

Украинские власти разрешили заключать браки дистанционно, в том числе через Zoom — это особенно актуально для граждан, несущих службу. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать полицейские и военные.

Они [военнослужащие] могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически [на месте]. Человек, не находящийся в военной части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom.

Валерия Коломиец
заместитель министра юстиции Украины

С начала вооруженного конфликта поженились почти 22 тысячи украинских пар, что больше обычного. Валерия Коломиец связывает это с тем, что «у людей иногда нет возможности ждать».

#новости #украина

657 просмотров
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11 комментариев
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Закомплексованная Душа

А разводиться так же можно?

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Равный спрей

смской

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Действительный корабль

💔

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Сельский беспредельщик

Ищу украинку, заинтересованный писать в лс

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M.R.T.

Телеграм БОТ Гарем 18+ Заведи брак с любой девушкой по ссылке

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M.R.T.

бля иронию не уловили ладно

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Ян Дарбиев

ну вот что мешает упростить эту процедуру в мирное время?

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Свежий микроскоп

Ну дык а в Штатах любой брак считается официально заключённым, если предложение сделано в суде (относится к абсолютно всем делам). Тед Банди так и женился

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Relaxin

В суде нет права отказаться от брака?

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Свежий микроскоп

Есть конечно) Но эт была его девуля

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Володя

И заниматься сексом через VR

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Quantum
🥲
NickPic
А вот я вам сейчас
Сергій Осипчук
Больше иронии над "русским кораблем"

Нарисовал эту почтовую марку, которую презентовали за день до потопления реального корабля, Борис Грох. Сам художник, внезапно, с оккупированного Крыма (Евпатория) и последние пару лет живет во Львове. Что просто добавляет в эту и без того ироничную и символическую историю, еще больше символизма и иронии.

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Покойный паркур
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DW на русском @dw_russian
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно поставить оружие Киеву. "Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей необходимо для обороны", - заявила она https://p.dw.com/p/4A1a4?maca=rus-tco-dw
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angry cat
Не словом, а делом

По мотивам опроса Каца возникла идея. Что, если лицами мужского пола, поддерживающим войну, предлагать липовую повестку в военкомат и путевку в Украину? Очень интересно посмотреть на реакцию диванных вояк и какой процент применит предложение поучаствовать.

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