Они [военнослужащие] могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически [на месте]. Человек, не находящийся в военной части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom.