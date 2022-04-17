Министр юстиции Германии пообещал защиту российским эмигрантам без бюрократических проволочек Статьи редакции
Правительство ФРГ избавит их от изнурительной процедуры получения убежища.
Облегчённая процедура предусмотрена для уехавших россиян, работавших в международных компаниях, а также для правозащитников, критикующих власть журналистов и деятелей культуры, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Такие мигранты могут в короткие сроки получить разрешение на трудоустройство в Германии.
При этом Бушман не исключает, что такой путь в Германию могут попытаться использовать для целенаправленной заброски людей с целью дестабилизировать страну. Если возникнут подозрения, что люди приезжают в ФРГ под вымышленными именами и под ложным предлогом, будут проводиться специальные проверки.
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Нарисовал эту почтовую марку, которую презентовали за день до потопления реального корабля, Борис Грох. Сам художник, внезапно, с оккупированного Крыма (Евпатория) и последние пару лет живет во Львове. Что просто добавляет в эту и без того ироничную и символическую историю, еще больше символизма и иронии.
Комментатор на тж - деятель культуры?
если создаёшь мемы, то почему бы и нет
@Ваня Погост против войны срочно!
я не из немецкого минюста если что
А, тогда отбой.
Нет, только набрасыватель
Конечно если ты русский немец, чьи предки были уничтожены советской властью в Гулаге. Тебя изъебут проверками, с тебя тысячу бумажек потребуют.
Но если ты русская свинья, чьи родители украли денег из рашкинского бюджета и отправили тебя учиться в Германии. Добро пожаловать! В лучший ВУЗ страны тебя возьмём и стипендию тебе дадим.
Теперь ещё и этих отбросов пускать будут.
Какие же все конченные.
Мир просто конченный.
Жесть ты любишь в крайности бросаться
Мир просто конченный.
Нет, это ты конченный.
А ты так переживаешь почему? Тебя изъебали проверками, с тебя тысячу бумажек потребовали?
Конченый.
Это правильный поступок. Такой шаг позволит ещё большему количеству россиян покинуть эту страну.
Ещё бы айтишечку в пику нашей власти приютили, так ватники вообще бы наедине с самим собой остались.
Неее, мы тут сможем плюнуть на спину режиму
Р̶О̶С̶-̶С̶И̶-̶Я̶ ГЕР-МА-НИ-Я!!
Германии мало ватных россиян, ещё либеральных захотели?
Вторым и в россии хорошо жить, по их словам. Пускай сидят и терпят.
А вы из каких и откудава будете?
ватных
либеральных
Если ни тем, ни этим, тогда кому можно ?
Видимо перебор с ватными украинцами, нужен баланс.
Не в ту страну Кузнецова свалила.
Украинцы обрадуются
Хорошая инициатива, больше бы таких. Что считается за международную компанию?
Ну не может гермашка без всех этих гадостей.
Больная нация
А в чём гадость ?
Рвётся. Считает, что русских надо отменить и забыть. Доблестно проминусил мои комменты с поддержкой решения Германии.
Жаль его, у него походу с головой уже не все хорошо, агрится на всех, кто хоть что-то о России говорит
Пресмыкающиеся.
Недавно оттуда, там походу немцев уже не осталость, русская речь на каждом шагу.
а кто же для тебя хорошие?
срочно нужен гайд по переезду