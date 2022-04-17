Новости

Министр юстиции Германии пообещал защиту российским эмигрантам без бюрократических проволочек Статьи редакции

Правительство ФРГ избавит их от изнурительной процедуры получения убежища.

Облегчённая процедура предусмотрена для уехавших россиян, работавших в международных компаниях, а также для правозащитников, критикующих власть журналистов и деятелей культуры, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Такие мигранты могут в короткие сроки получить разрешение на трудоустройство в Германии.

При этом Бушман не исключает, что такой путь в Германию могут попытаться использовать для целенаправленной заброски людей с целью дестабилизировать страну. Если возникнут подозрения, что люди приезжают в ФРГ под вымышленными именами и под ложным предлогом, будут проводиться специальные проверки.

#новости #германия

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33 комментария
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Щячло Попячтса

Комментатор на тж - деятель культуры?

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Действительный кот

если создаёшь мемы, то почему бы и нет

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Смертельный торшер

@Ваня Погост против войны срочно!

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Действительный кот

я не из немецкого минюста если что

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Смертельный торшер

А, тогда отбой.

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Разнообразный татарин

Нет, только набрасыватель

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AlexMilch

Конечно если ты русский немец, чьи предки были уничтожены советской властью в Гулаге. Тебя изъебут проверками, с тебя тысячу бумажек потребуют.
Но если ты русская свинья, чьи родители украли денег из рашкинского бюджета и отправили тебя учиться в Германии. Добро пожаловать! В лучший ВУЗ страны тебя возьмём и стипендию тебе дадим.
Теперь ещё и этих отбросов пускать будут.
Какие же все конченные.
Мир просто конченный.

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Андрей Охапкин

Жесть ты любишь в крайности бросаться

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Дратути

Мир просто конченный.
 Нет, это ты конченный.

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бєндєровєц родрігес

А ты так переживаешь почему? Тебя изъебали проверками, с тебя тысячу бумажек потребовали?

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Ланцелот

Конченый.

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Смертельный торшер

Это правильный поступок. Такой шаг позволит ещё большему количеству россиян покинуть эту страну.

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Смертельный торшер

Ещё бы айтишечку в пику нашей власти приютили, так ватники вообще бы наедине с самим собой остались.

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бєндєровєц родрігес

Неее, мы тут сможем плюнуть на спину режиму

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Дратути

Р̶О̶С̶-̶С̶И̶-̶Я̶ ГЕР-МА-НИ-Я!!

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Тимурчик

Германии мало ватных россиян, ещё либеральных захотели?

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одинокая филифьонка

Вторым и в россии хорошо жить, по их словам. Пускай сидят и терпят.

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Дратути

А вы из каких и откудава будете?

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qubit

ватных
 либеральных
 Если ни тем, ни этим, тогда кому можно ?

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Ферман спас Россию
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Дратути

Видимо перебор с ватными украинцами, нужен баланс.

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ДЕДос Атака

Не в ту страну Кузнецова свалила.

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Ферман спас Россию
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Сеня

Украинцы обрадуются

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Ферман спас Россию
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Ланцелот

Хорошая инициатива, больше бы таких. Что считается за международную компанию?

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Ферман спас Россию

Ну не может гермашка без всех этих гадостей.
Больная нация

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qubit

А в чём гадость ?

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Смертельный торшер

Рвётся. Считает, что русских надо отменить и забыть. Доблестно проминусил мои комменты с поддержкой решения Германии.

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Пышный Абдужаббор

Жаль его, у него походу с головой уже не все хорошо, агрится на всех, кто хоть что-то о России говорит

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Ферман спас Россию

Пресмыкающиеся.
Недавно оттуда, там походу немцев уже не осталость, русская речь на каждом шагу.

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Пышный Абдужаббор

а кто же для тебя хорошие?

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Mark Makshov

срочно нужен гайд по переезду

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