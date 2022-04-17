Новости

Тамбовские кибердружины создадут объединение, чтобы сообща бороться с «фейками»

Активисты тамбовских кибердружин из вузов и колледжей подписали меморандум об объединении усилий, сообщает телеграм-канал движения «Тамбовская земля».

К меморандуму присоединились:

  • Тамбовский бизнес-колледж,
  • Тамбовский филиал РАНХиГС при Президенте РФ
  • Тамбовский государственный технический университет,
  • Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
  • Мичуринский государственный аграрный университет.

Как пишет движение, кибердружины опровергают недостоверный контент о действиях российских военных, разоблачают антироссийские фейки и выявляют противоправную информацию в интернете. Сообщается, что отряды из вузов будут бороться с «фейками», а кибердружины из колледжей сосредоточатся на поиске проявлений терроризма и экстремизма в соцсетях.

#новости #кибердружины

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18 комментариев
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Смертельный торшер

Это те фейки, в которых войну называют войной??

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qubit

Если, что есть опытные тюменские, они подскажут:
https://tjournal.ru/news/81728

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Жестокий Паша
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qubit

Да, вообще грустно заходить в старые посты.
Но что есть, то есть =)

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qubit

Или ты про Никиту ))

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Жестокий Паша

Всё везде и сразу.

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Головной кофе

Волонтёры Министерства правды из 1984го похоже. Может и отца своего кто-то этапом отправит за фразу во сне "Слава Украине".

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NickPic

А если, в процессе опровержения "фейка", выяснится, что это правда?
Будет инструкция на этот счет?

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Памидор

У нас идиоты кругом...

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Бешеный алмаз

киберпанк который мы заслужили

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Смертельный торшер

По хуёвости где-то на уровне 2077. Сказал бы что хуже, но хуже киберпанк 2077 быть нельзя.

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Садовый рубин

2077 топ игра

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Смертельный торшер

Ты мне нравишься, поэтому я не буду писать тебе гадости.

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Садовый рубин

Спасибо, моя жизнь и без того гадость..

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Верный кофе

Как киберроссию представляли себе и как получилось~

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Крепкий

Колхоз ебаный

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Быстрый Баклажан

Поздравляю студентов этих вузов с неиллюзорным зашкваром.

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Lee

Тамбовским дебилам лучше бы своих преступников в городе искать, а не заниматься хуйней

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