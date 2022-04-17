Тамбовские кибердружины создадут объединение, чтобы сообща бороться с «фейками»

Активисты тамбовских кибердружин из вузов и колледжей подписали меморандум об объединении усилий, сообщает телеграм-канал движения «Тамбовская земля».
К меморандуму присоединились:
- Тамбовский бизнес-колледж,
- Тамбовский филиал РАНХиГС при Президенте РФ
- Тамбовский государственный технический университет,
- Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
- Мичуринский государственный аграрный университет.
Как пишет движение, кибердружины опровергают недостоверный контент о действиях российских военных, разоблачают антироссийские фейки и выявляют противоправную информацию в интернете. Сообщается, что отряды из вузов будут бороться с «фейками», а кибердружины из колледжей сосредоточатся на поиске проявлений терроризма и экстремизма в соцсетях.
Мне тут стало очень интересно отчасти понять, чем именно руководствуется Путин при принятии решений. И я обратил внимание на то, чем он увлекается, что читает, что изучает. В СМИ совершенно официально среди любимых философов Путина названы 2: Бердяев, который был довольно близок метафизике (и написал о ней даже работу), а также сочетанию…
Благодаря роботу можно исключить риск несчастных случаев при работе на большой высоте и с электричеством.
Нарисовал эту почтовую марку, которую презентовали за день до потопления реального корабля, Борис Грох. Сам художник, внезапно, с оккупированного Крыма (Евпатория) и последние пару лет живет во Львове. Что просто добавляет в эту и без того ироничную и символическую историю, еще больше символизма и иронии.
Пользователям из России теперь нельзя посмотреть мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года.
Правительство ФРГ избавит их от изнурительной процедуры получения убежища.
Минюст Украины упростил регистрацию брака во время военного положения — подать заявку и оформить брак теперь можно за один день.
Это те фейки, в которых войну называют войной??
Если, что есть опытные тюменские, они подскажут:
https://tjournal.ru/news/81728
Да, вообще грустно заходить в старые посты.
Но что есть, то есть =)
Или ты про Никиту ))
Всё везде и сразу.
Волонтёры Министерства правды из 1984го похоже. Может и отца своего кто-то этапом отправит за фразу во сне "Слава Украине".
А если, в процессе опровержения "фейка", выяснится, что это правда?
Будет инструкция на этот счет?
У нас идиоты кругом...
киберпанк который мы заслужили
По хуёвости где-то на уровне 2077. Сказал бы что хуже, но хуже киберпанк 2077 быть нельзя.
2077 топ игра
Ты мне нравишься, поэтому я не буду писать тебе гадости.
Спасибо, моя жизнь и без того гадость..
Как киберроссию представляли себе и как получилось~
Колхоз ебаный
Поздравляю студентов этих вузов с неиллюзорным зашкваром.
Тамбовским дебилам лучше бы своих преступников в городе искать, а не заниматься хуйней