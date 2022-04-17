Ильин: любимый философ Путина и горячий поклонник русского фашизма

Мне тут стало очень интересно отчасти понять, чем именно руководствуется Путин при принятии решений. И я обратил внимание на то, чем он увлекается, что читает, что изучает. В СМИ совершенно официально среди любимых философов Путина названы 2: Бердяев, который был довольно близок метафизике (и написал о ней даже работу), а также сочетанию…