Союзмультфильм ограничил россиянам доступ к мультфильму о пионерах, нашедших затонувший «фашистский эсминец» с буквой Z Статьи редакции
Пользователям из России теперь нельзя посмотреть мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года.
YouTube-канал «Мультики студии Союзмультфильм» ограничил россиянам доступ к советскому мультфильму, в центре сюжета которого — подводная лодка с пионерами под названием «Нептун», нашедшая затонувший фашистский эсминец с символом Z.
Комментарии к ролику отключены, хотя под другими видео на канале разрешено их оставлять.
Нарисовал эту почтовую марку, которую презентовали за день до потопления реального корабля, Борис Грох. Сам художник, внезапно, с оккупированного Крыма (Евпатория) и последние пару лет живет во Львове. Что просто добавляет в эту и без того ироничную и символическую историю, еще больше символизма и иронии.
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Ебаный позор. Сама реальность уже троллит этих позорников, а они вертятся как ужи на сковородке.
Дед вычеркнул этот мультик из своей альтер-реальности. Ни-че-го не знаю ля-ля-ля
Никакого мультфильма не было.
Океания воюет с Евразией. Океания ВСЕГДА воевала с Евразией.
Лостмедиа лол
Разве это больше не похоже на то, что его скорее всего просто скрыли из-за жалоб пользователей?
Есть тут кто-то, кто понимает как работает Ютюб?
И никаких горожан в освобождённых до руин городах не было. Только лёгкий запах напалма. Наверное, уехали.
Этот мультик, вероятно, еще одобрили советские цензоры, что добавляет мемности.
Да на фоне сегодняшних событий СССР 70х это просто оплот нравственности.
советские цензоры
рфия - объявляются иноагентами.
Это провакация. Режиссеры мультфильма были проплачены Британским правительством в 1973 году.
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
В продолжении мультфильма наверное будет так:
- Все ясно, фашистский эсминец.
- Откуда ты знаешь?
- Батя служил на таком.
Вот отрывок с фашистским эсминцем.
На кинопоиске доступен
Куда смотрит РКН??
нашедшая затонувший фашистский эсминец с символом Z.
Это у нас Z - символ, у немцев же - буква в алфавите.
Z - это сокращение от слова "Zerstörer", что переводится на русский как "эсминец", у них эсминцам, в отличии от других флотов мира, имена не давали, давали номера. Z29 - "Эсминец номер двадцать девять".
А вот и пиратская посудина:
https://en.wikipedia.org/wiki/German_destroyer_Z29
Да какая ж разница, раз ватники рвутся? Причем так, что аж Союзмультфильм его удалил.
Пионеры не врут, сказал фашистская, значит фашистская. Современные корабли (вряд ли есть) и военная техника Германии вряд ли обозначаются буквой Z.
так, а Z у четвертой дивизии СС на шевроне что означала?
На авторов мультфильма, если они живы, заведено дело о дискредитации ВСРФ?
Опять российскую культуру отменяют, вонючие русофобы блять!
с добрым утром. там у вас это...на красной площади...подготовка идет к параду. вот инсайд новость.
тролинг из прошлого...не смогли стерпеть. теперь и сссрию признаю как враждебное...что то.
Враждебное их светлому будущему тёмное прошлое. Во ватники офигеют.
Да это фейк, мультик нарисовали азовцы в Мариуполе два дня назад
я сейчас покажу на карте где они мультик рисовали
Какой-то фашистский мультик.
Новости всё чудесатее) Ну матрица же) Хочу проснуться
АЛЁ, ЭТО НЕ КАНАЛ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА!!
Чё за кликбейт?? Вот официальный канал, а в новости совсем другой https://youtube.com/c/Soyuzmultfilm
Да, это не отменяет факта "ироничной" ситуации с буквой Z, но заголовок и новость - фейк.
ссылку на сам мульт на этом канале дать ума не хватило? или его там нет потому что кто-то пиздабол?
Именно, на официальном канале этот мульт недоступен для россиян.
росия - это не страна, а фарс и всегда такой была
Глебыч работает
Ну не знают они что такое эффект Стрейзанд!
Я сохранил. Качайте и пользуйтесь.
И по поводу названия корабля, вы бы хоть погуглили, что к чему вообще.
Zerstörer - эсминец. Неудивительно, что там буква Z. При чём не в "классическом" виде латинского алфавита. Да, это эсминец Третьего рейха, нацистов. Согласен, что "неудобненько" и "иронично" совпало так, но это из разряда "создать инфоповод" и "дое*аться до столба".
Тем более, что символ Z - это не официальная символика Вооруженных сил РФ, изначально буквы Z и V использовались на технике совсем для других целей, но видимо общество (не совсем умное) сделало из этого то, что сделало.
P.S. Кстати, а этот эсминец "отжали" США потом, вот это действительно иронично, что пиндосы даже тогда свои грязные рученки протягивали везде)) https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Z-29_(1940)
P.S.2. А Земфира то у нас это, того😏
но видимо общество (не совсем умное) сделало из этого то, что сделало.
и государство не заставляло никого посты в соц. сетях с буквой Z выкладывать
общество сделало из этого то, что сделало
Не общество, а государство
Это новость от РЕДАКЦИИ TJ, я правильно понимаю? Может уже всю редакторскую команду под уголовку пора за распространение фейков?
Официальный Союзмультфильм ничего не удалял и не ограничивал! Заголовок и новость фейк
https://tass.ru/kultura/14397725
Походу это бессмысленно. Люди вообще теперь верят всему, что соответствует их картине мира и отвергают все, что ей противоречит. Что с одной стороны, что с другой. Первые будут с пеной у рта доказывать, что, мол, Украина, все сама подстроила в Буче и факты упорно не замечают. Вторые, как сейчас, понесут очевидно фейковую новость в массы, как доказательство людоедского путинского режима
Та лодка была на дне, но союзмультфильм открыл Марианскую Впадину.
Умеют же быстро реагировать невпопад наши деятели
Совпадение??
Если они не фашисты, зачем скрывать мультик?
Трусы боятся собственной тени
Комментарий удален модератором
рашисты мрази пасасале
Ребята, вопрос. У меня одного на этом канале без VPN огромное количество других видео тоже заблокировано?
Кинь ссылки на конкретные видео
Рабу и плети тень сттрашна - предвестница удара
Ну ничего раньше жили без него и ничего