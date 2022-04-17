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Союзмультфильм ограничил россиянам доступ к мультфильму о пионерах, нашедших затонувший «фашистский эсминец» с буквой Z Статьи редакции

Пользователям из России теперь нельзя посмотреть мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года.

Скриншот "Медиазона"

YouTube-канал «Мультики студии Союзмультфильм» ограничил россиянам доступ к советскому мультфильму, в центре сюжета которого — подводная лодка с пионерами под названием «Нептун», нашедшая затонувший фашистский эсминец с символом Z.

«Все ясно, фашистский эсминец», — говорит один из пионеров.

«Откуда ты знаешь?» — спрашивает его другой.

«Читал! Фашистские эсминцы обозначались буквой Z» — отвечает он.

Комментарии к ролику отключены, хотя под другими видео на канале разрешено их оставлять.

#новости #союзмультфильм

5347 просмотров
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106 комментариев
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Евгений Кочин

Ебаный позор. Сама реальность уже троллит этих позорников, а они вертятся как ужи на сковородке.

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Действительный корабль

Дед вычеркнул этот мультик из своей альтер-реальности. Ни-че-го не знаю ля-ля-ля

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Смертельный торшер

Никакого мультфильма не было.

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Смертельный торшер

Океания воюет с Евразией. Океания ВСЕГДА воевала с Евразией.

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3 комментария
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одинокая филифьонка

Лостмедиа лол

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Анатолий Смолов

Разве это больше не похоже на то, что его скорее всего просто скрыли из-за жалоб пользователей?
Есть тут кто-то, кто понимает как работает Ютюб?

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1 комментарий
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Хенрик Квинто

И никаких горожан в освобождённых до руин городах не было. Только лёгкий запах напалма. Наверное, уехали.

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Tannim

Этот мультик, вероятно, еще одобрили советские цензоры, что добавляет мемности.

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Максим Энкель

Да на фоне сегодняшних событий СССР 70х это просто оплот нравственности.

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12 комментариев
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Котан Котаныч

советские цензоры
 рфия - объявляются иноагентами.

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KZ Forever

Это провакация. Режиссеры мультфильма были проплачены Британским правительством в 1973 году.

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Непрерывный Конецирк

Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!

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Денис Сенькин

В продолжении мультфильма наверное будет так:
- Все ясно, фашистский эсминец.
- Откуда ты знаешь?
- Батя служил на таком.

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Нурсултан из Нур-Султана

Вот отрывок с фашистским эсминцем.

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СОВа

На кинопоиске доступен

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Смертельный торшер

Куда смотрит РКН??

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

нашедшая затонувший фашистский эсминец с символом Z.
 Это у нас Z - символ, у немцев же - буква в алфавите.
Z - это сокращение от слова "Zerstörer", что переводится на русский как "эсминец", у них эсминцам, в отличии от других флотов мира, имена не давали, давали номера. Z29 - "Эсминец номер двадцать девять".
А вот и пиратская посудина:
https://en.wikipedia.org/wiki/German_destroyer_Z29

German destroyer Z29
Z29 was one of fifteen Type 1936A destroyers built for the Kriegsmarine (German Navy) during World…
en.wikipedia.org
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Синий кiт

Да какая ж разница, раз ватники рвутся? Причем так, что аж Союзмультфильм его удалил.

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9 комментариев
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KZ Forever

Пионеры не врут, сказал фашистская, значит фашистская. Современные корабли (вряд ли есть) и военная техника Германии вряд ли обозначаются буквой Z.

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3 комментария
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Психический глобус

так, а Z у четвертой дивизии СС на шевроне что означала?

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5 комментариев
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Студенческий месяц

На авторов мультфильма, если они живы, заведено дело о дискредитации ВСРФ?

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Борат Сагдиев

Опять российскую культуру отменяют, вонючие русофобы блять!

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Котан Котаныч

с добрым утром. там у вас это...на красной площади...подготовка идет к параду. вот инсайд новость.

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Котан Котаныч

тролинг из прошлого...не смогли стерпеть. теперь и сссрию признаю как враждебное...что то.

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Кристобаль Фейра

Враждебное их светлому будущему тёмное прошлое. Во ватники офигеют.

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Артем Б

Да это фейк, мультик нарисовали азовцы в Мариуполе два дня назад

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Борат Сагдиев

я сейчас покажу на карте где они мультик рисовали

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fyjybv
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Тимурчик

Какой-то фашистский мультик.

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имя мое и фамилия

Новости всё чудесатее) Ну матрица же) Хочу проснуться

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Дратути

АЛЁ, ЭТО НЕ КАНАЛ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА!!

Чё за кликбейт?? Вот официальный канал, а в новости совсем другой https://youtube.com/c/Soyuzmultfilm

Да, это не отменяет факта "ироничной" ситуации с буквой Z, но заголовок и новость - фейк.

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Борат Сагдиев

ссылку на сам мульт на этом канале дать ума не хватило? или его там нет потому что кто-то пиздабол?

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13 комментариев
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АстонМартэн

Именно, на официальном канале этот мульт недоступен для россиян.

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8 комментариев
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Alex Fielding

росия - это не страна, а фарс и всегда такой была

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Максим Готовцев

Глебыч работает

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Yggdrasil

Ну не знают они что такое эффект Стрейзанд!

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Alexander

Я сохранил. Качайте и пользуйтесь.

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Дратути

И по поводу названия корабля, вы бы хоть погуглили, что к чему вообще.

Zerstörer - эсминец. Неудивительно, что там буква Z. При чём не в "классическом" виде латинского алфавита. Да, это эсминец Третьего рейха, нацистов. Согласен, что "неудобненько" и "иронично" совпало так, но это из разряда "создать инфоповод" и "дое*аться до столба".

Тем более, что символ Z - это не официальная символика Вооруженных сил РФ, изначально буквы Z и V использовались на технике совсем для других целей, но видимо общество (не совсем умное) сделало из этого то, что сделало.

P.S. Кстати, а этот эсминец "отжали" США потом, вот это действительно иронично, что пиндосы даже тогда свои грязные рученки протягивали везде)) https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Z-29_(1940)

P.S.2. А Земфира то у нас это, того😏

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iollk

но видимо общество (не совсем умное) сделало из этого то, что сделало.
 и государство не заставляло никого посты в соц. сетях с буквой Z выкладывать

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бєндєровєц родрігес

общество сделало из этого то, что сделало
 Не общество, а государство

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2 комментария
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Дратути

Это новость от РЕДАКЦИИ TJ, я правильно понимаю? Может уже всю редакторскую команду под уголовку пора за распространение фейков?

Официальный Союзмультфильм ничего не удалял и не ограничивал! Заголовок и новость фейк
https://tass.ru/kultura/14397725

https://tass.ru/kultura/14397725
https://tass.ru/kultura/14397725
tass.ru
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Андрей Соколов

Походу это бессмысленно. Люди вообще теперь верят всему, что соответствует их картине мира и отвергают все, что ей противоречит. Что с одной стороны, что с другой. Первые будут с пеной у рта доказывать, что, мол, Украина, все сама подстроила в Буче и факты упорно не замечают. Вторые, как сейчас, понесут очевидно фейковую новость в массы, как доказательство людоедского путинского режима

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1 комментарий
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одинокая филифьонка

Та лодка была на дне, но союзмультфильм открыл Марианскую Впадину.

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Особый чувак

Умеют же быстро реагировать невпопад наши деятели

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ОСА

Совпадение??

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NickPic

Если они не фашисты, зачем скрывать мультик?

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Paul Filatov

Трусы боятся собственной тени

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Комментарий удален модератором

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ватное пресмыкающееся

рашисты мрази пасасале

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Артем

Ребята, вопрос. У меня одного на этом канале без VPN огромное количество других видео тоже заблокировано?

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Напряженный ключ

Кинь ссылки на конкретные видео

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1 комментарий
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Paul Filatov

Рабу и плети тень сттрашна - предвестница удара

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Разнообразный татарин

Ну ничего раньше жили без него и ничего

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Товарищ
Фашистские эсминцы обозначались буквой Z - слова героя мультфильма 1973 года
Приключенческий мультфильм Сокровища затонувших кораблей был снят в 1973 году компанией «Союзмультфильм» и повествует о дружбе советских ребят с африканским мальчиком, которого зовут Мвамба.
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