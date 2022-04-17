17 апреля в этом году отмечается католическая Пасха. В честь этого в Ватиканской базилике Святого Петра прошло традиционное Всенощное пасхальное бдение, в ходе которого Папа обратился к делегации из Украины и помолился на украинском. Позднее он опубликовал в твиттере три одинаковых поста с призывами к миру.