В день католической Пасхи Папа римский Франциск призвал к миру на трёх языках — английском, украинском и русском Статьи редакции
В ходе Всенощного пасхального бдения он также помолился на украинском.
17 апреля в этом году отмечается католическая Пасха. В честь этого в Ватиканской базилике Святого Петра прошло традиционное Всенощное пасхальное бдение, в ходе которого Папа обратился к делегации из Украины и помолился на украинском. Позднее он опубликовал в твиттере три одинаковых поста с призывами к миру.
1157 просмотров
Союзмультфильм ограничил россиянам доступ к мультфильму о пионерах, нашедших затонувший «фашистский эсминец» с буквой Z Статьи редакции
Пользователям из России теперь нельзя посмотреть мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года.
Министр юстиции Германии пообещал защиту российским эмигрантам без бюрократических проволочек Статьи редакции
Правительство ФРГ избавит их от изнурительной процедуры получения убежища.
🙏🏻
Этот папа все же крутой чувак
Особенно после обосрамс-перфоманс «Насильник и жертва несут крест»
Да ну епт, можно немного по-другому посмотреть на это.
Почему делят Пасху на католическую и православную, когда на деле это Пасха по Григорианскому и Юлианскому календарю? Большинство православных церквей тоже живет по Григорианскому. Только РПЦ и Афон все еще выпендриваются.
Большинство православных на юлианском календаре.
Аве Мария.
Это ведь он ещё целовал ноги лидерам воюющих стран чтоб прекратили войну? Респектую ему
Amen.
Огонь то взойдет хоть 24 апреля?
Пусть идет в очко, дурачок он
Зачем он на укрофашистской мове говорит? Небогоугодно