Новости

В день католической Пасхи Папа римский Франциск призвал к миру на трёх языках — английском, украинском и русском Статьи редакции

В ходе Всенощного пасхального бдения он также помолился на украинском.

@Pontifex

17 апреля в этом году отмечается католическая Пасха. В честь этого в Ватиканской базилике Святого Петра прошло традиционное Всенощное пасхальное бдение, в ходе которого Папа обратился к делегации из Украины и помолился на украинском. Позднее он опубликовал в твиттере три одинаковых поста с призывами к миру.

Давайте позволим победить себя миру Христову! Мир – возможен, мир – необходим, мир – это главная ответственность каждого!

@Pontifex

#новости #папа_римский

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13 комментариев
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Проклятый Филипп

🙏🏻

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Равный спрей
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Hfr Olod

Этот папа все же крутой чувак

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Bohdan Vald

Особенно после обосрамс-перфоманс «Насильник и жертва несут крест»

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бєндєровєц родрігес

Да ну епт, можно немного по-другому посмотреть на это.

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Лисяндра

Почему делят Пасху на католическую и православную, когда на деле это Пасха по Григорианскому и Юлианскому календарю? Большинство православных церквей тоже живет по Григорианскому. Только РПЦ и Афон все еще выпендриваются.

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Александр Дворовой

Большинство православных на юлианском календаре.

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Верный кофе

Аве Мария.

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Clear

Это ведь он ещё целовал ноги лидерам воюющих стран чтоб прекратили войну? Респектую ему

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Александр Дворовой

Amen.

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Petr Friendship

Огонь то взойдет хоть 24 апреля?

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othige9iz relay.firefox.com

Пусть идет в очко, дурачок он

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Ще не вымерла

Зачем он на укрофашистской мове говорит? Небогоугодно

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