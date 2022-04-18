Власти Испании признали уголовным преступлением попытки активистов и медработников отговорить женщин от аборта Статьи редакции
Нарушителям закона грозит до года лишения свободы.
13 апреля король Испании Филипп VI подписал изменения в закон об абортах. Теперь, помимо права женщина на добровольное прерывание беременности, он предусматривает их защиту от оскорблений, осуждений и попыток убедить не делать аборт. Закон относится как к работникам медицинских учреждений, так и к активистам, которые проводят акции напротив клиник.
Нарушение закона предусматривает до года лишения свободы. Если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, он может рассчитывать на альтернативное наказание в виде общественных работ вместо реального срока. К преступлению относятся любые оскорбления, угрозы, преследования или принудительные действия в отношении беременных женщин.
В день принятия закона возле здания Парламента в Мадриде прошёл митинг антиабортной организации «Право на жизнь». Участники акции утверждали, что они просто «молятся за жизнь» возле клиник, а не принуждают кого-либо к сохранению плода. «Молитва — не преступление. Мы продолжим это делать и предлагать помощь женщинам, чтобы они понимали, что это не единственный выход», — объяснил один из представителей организации.
По данным ассоциации клиник прерывания беременности, почти 90% женщин в Испании чувствуют себя притесняемыми из-за решения сделать аборт, а 66% чувствуют реальную угрозу. Как указано в отчёте правительства, активисты встречают посетительниц клиник у входа, показывают им фотографии и копии нерождённых плодов и препятствуют добровольному решению.
Очень правильно. Хорошо бы всюду такое ввели.
Что? Запрет говорить?
Смотрю имена минусующих: Ян, Алексей, Иван, Андрей, Вадим... много детей выносили, мальчики?
Очередной левый биомусор хочет посадить всех несогласных с ним.
Классика
Полностью поддерживаю. Задача медработника, подобрать нужные слова, чтобы сообщить о научно доказанном вреде от возможной деинсталляции эмбриона или индивидуальных противопоказаний, если такие есть в медкарте, но не быть, как яндекс браузер, который лезет, сука, как грязь под ногти.
Задача активиста, активистничать, а не вторгаться в частную жизнь конкретного человека, который защищен на законодательном уровне от подобных вмешательств и волен делать любые выборы в своей жизни.
Если идиоты не могут понять, как работает индивидуальная отвкетственность за собственную жизнь и их так много, что требуется выпороть каждого, государству приходится идити на странные шаги, которые чуть подробнее объяснят идиотам, что огонь - это больно, а не горячо
Долбоебиз чистой воды, та часть что про медработников, в рамках дедемонизации абортов правильный мув.
Вот он, тоталитаризм
Сколько же женщины убили ни в чем не повинных детей, не монстры ли они??? С этим надо что-то делать.....
Помню нас убеждала мед. работник, что єто грех и вообще больше, скорей всего, уже не получится иметь детей.
Да неужели? Уау.
Тем кто против надо детей выдавать из дет домов, тогда поймут какого это и перестанут лезть в чужие матки 🧐
Мы прикинули: где знакомиться, как не у абортария? Раз телки здесь, значит любят трахаться.
жаль
По факту ☝️
Вот что бывает, когда религия проникает в государство...
Ты неправильно прочитал
Вы что хотите как в Испании?
Я у папы с мамой транспарант
Ее кайф, аборты, соевое мясо, порка в жопу, я уже вижу этот путь, следуя по которому-человечество в скором времени самоуничтожится, и это правильный путь если взять за базу то, что человек это ошибка природы, иншаллах
Ты перечислил вещи, которые известны человечеству уже несколько тысяч лет. Что-то я не вижу, что численность населения за это время значительно снизилась.
Ещё скажи, что свинину есть нельзя
Неблагодарное дело обсуждать новость, основанную на законодательном акте либо его проекте, не ознакомившись с таковым. Может быть не известна куча значимых деталей. Но, если исходить, из повестки (нельзя обсудить, предложить отказаться от аборта, если всё-таки имеются все необходимые благоприятные условия для рождения, воспитания ребёнка, то это какой-то радикализм). Безусловно, последнее слово за вынашивающей, но в момент принятия судьбоносного решения она может быть ни в себе или будут оказывать влияние иные временные факторы... Как минимум, консультацию с психологом, который попробует съакцентировать внимание на обоснованности решения, можно предложить. Просто знаю истории, когда девушки делали, а после жалели.