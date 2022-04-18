Новости

Власти Испании признали уголовным преступлением попытки активистов и медработников отговорить женщин от аборта Статьи редакции

Нарушителям закона грозит до года лишения свободы.

Фото AFP

13 апреля король Испании Филипп VI подписал изменения в закон об абортах. Теперь, помимо права женщина на добровольное прерывание беременности, он предусматривает их защиту от оскорблений, осуждений и попыток убедить не делать аборт. Закон относится как к работникам медицинских учреждений, так и к активистам, которые проводят акции напротив клиник.

Нарушение закона предусматривает до года лишения свободы. Если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, он может рассчитывать на альтернативное наказание в виде общественных работ вместо реального срока. К преступлению относятся любые оскорбления, угрозы, преследования или принудительные действия в отношении беременных женщин.

В день принятия закона возле здания Парламента в Мадриде прошёл митинг антиабортной организации «Право на жизнь». Участники акции утверждали, что они просто «молятся за жизнь» возле клиник, а не принуждают кого-либо к сохранению плода. «Молитва — не преступление. Мы продолжим это делать и предлагать помощь женщинам, чтобы они понимали, что это не единственный выход», — объяснил один из представителей организации.

По данным ассоциации клиник прерывания беременности, почти 90% женщин в Испании чувствуют себя притесняемыми из-за решения сделать аборт, а 66% чувствуют реальную угрозу. Как указано в отчёте правительства, активисты встречают посетительниц клиник у входа, показывают им фотографии и копии нерождённых плодов и препятствуют добровольному решению.

#новости #испания #аборты

1724 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
61 комментарий
Написать комментарий...
Бессмысленно и Беспощадно

Очень правильно. Хорошо бы всюду такое ввели.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Прохоров

Что? Запрет говорить?

Ответить
22 комментария
Развернуть ветку
Бессмысленно и Беспощадно

Смотрю имена минусующих: Ян, Алексей, Иван, Андрей, Вадим... много детей выносили, мальчики?

Ответить
Развернуть ветку
Йохан Ирвинг

Очередной левый биомусор хочет посадить всех несогласных с ним.
Классика

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Ильин

Полностью поддерживаю. Задача медработника, подобрать нужные слова, чтобы сообщить о научно доказанном вреде от возможной деинсталляции эмбриона или индивидуальных противопоказаний, если такие есть в медкарте, но не быть, как яндекс браузер, который лезет, сука, как грязь под ногти.

Задача активиста, активистничать, а не вторгаться в частную жизнь конкретного человека, который защищен на законодательном уровне от подобных вмешательств и волен делать любые выборы в своей жизни.

Если идиоты не могут понять, как работает индивидуальная отвкетственность за собственную жизнь и их так много, что требуется выпороть каждого, государству приходится идити на странные шаги, которые чуть подробнее объяснят идиотам, что огонь - это больно, а не горячо

Ответить
Развернуть ветку
alien Alina
Ответить
Развернуть ветку
Andrey Dolg

Долбоебиз чистой воды, та часть что про медработников, в рамках дедемонизации абортов правильный мув.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

Вот он, тоталитаризм

Ответить
Развернуть ветку
Геологический Валера

Сколько же женщины убили ни в чем не повинных детей, не монстры ли они??? С этим надо что-то делать.....

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Яблан Пердиня

Помню нас убеждала мед. работник, что єто грех и вообще больше, скорей всего, уже не получится иметь детей.

Ответить
Развернуть ветку
Fire

Да неужели? Уау.
Тем кто против надо детей выдавать из дет домов, тогда поймут какого это и перестанут лезть в чужие матки 🧐

Ответить
Развернуть ветку
Нравственный историк

Мы прикинули: где знакомиться, как не у абортария? Раз телки здесь, значит любят трахаться.

Ответить
Развернуть ветку
ватное пресмыкающееся

жаль

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

По факту ☝️

Ответить
13 комментариев
Развернуть ветку
Лаур Балаур

Вот что бывает, когда религия проникает в государство...

Ответить
Развернуть ветку
Следственный мангал

Ты неправильно прочитал

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
ОСА

Вы что хотите как в Испании?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Я у папы с мамой транспарант

Ответить
Развернуть ветку
true pack

Ее кайф, аборты, соевое мясо, порка в жопу, я уже вижу этот путь, следуя по которому-человечество в скором времени самоуничтожится, и это правильный путь если взять за базу то, что человек это ошибка природы, иншаллах

Ответить
Развернуть ветку
Роман Величкин

Ты перечислил вещи, которые известны человечеству уже несколько тысяч лет. Что-то я не вижу, что численность населения за это время значительно снизилась.

Ответить
Развернуть ветку
Следственный мангал

Ещё скажи, что свинину есть нельзя

Ответить
Развернуть ветку
Paul Filatov

Неблагодарное дело обсуждать новость, основанную на законодательном акте либо его проекте, не ознакомившись с таковым. Может быть не известна куча значимых деталей. Но, если исходить, из повестки (нельзя обсудить, предложить отказаться от аборта, если всё-таки имеются все необходимые благоприятные условия для рождения, воспитания ребёнка, то это какой-то радикализм). Безусловно, последнее слово за вынашивающей, но в момент принятия судьбоносного решения она может быть ни в себе или будут оказывать влияние иные временные факторы... Как минимум, консультацию с психологом, который попробует съакцентировать внимание на обоснованности решения, можно предложить. Просто знаю истории, когда девушки делали, а после жалели.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 61 комментарий
Ненужный огонь

Ой, а что случилось?

Мнения
Грядущий велосипед
РОГОВ_РОГОВ
РУССКОЕ БЕСЧУВСТВИЕ

Невозможно читать новости про Украину. Разрушенные дома и города, убитые семьи. Вот эта машина, в которой ехала, спасаясь, семья с двумя детьми. И все они убиты. Убиты. Откинулась голова, странно выгнута шея, скрючена рука. Мальчик. У него в рюкзаке ipad с и...
РУССКОЕ БЕСЧУВСТВИЕ

Невозможно читать новости про Украину. Разрушенные дома и города, убитые семьи. Вот эта машина, в которой ехала, спасаясь, семья с двумя детьми. И все они убиты. Убиты. Откинулась голова, странно выгнута шея, скрючена рука. Мальчик. У него в рюкзаке ipad с играми. Просто так, возле дороги.

Это чтобы Украина не вступала в НАТО?

Я сам объясняю, как устроено это. Как устроен мир, в котором люди, спасая свой ближний круг, примиряются с ложью. Но это объяснение - оно нужно для понимания, но ничего не меняет. Спасение своего мира - это содействие или непротивление в уничтожении чужого. И за это нам всем придется ответить.

Это бесчувствие - какая-то страшная тень, родившаяся в недрах постсоветского транзита. Казавшаяся неприятной, но не страшной пеной, и вдруг обернувшаяся русским фашизмом.

Думала ли фрау Мюллер о том моменте, когда еврейские дети заходили, неловко наталкиваясь друг на друга и притихшие, в газовую камеру. Да, ни боже мой, она не желала им зла. Она была немного недовольна показной заносчивостью Запада и еврейского капитала. Она хотела простой Германии без этих новомодных выдумок и гей-парадов.

Конечно, она и правда всех этих подробностей не знала.Но она отлично знала, что у нее есть под рукой вуаль бесчувствия. Которая поможет ей пережить эти смутные времена до той поры, когда уже НИЧЕГО ТАКОГО не будет. И мир обретет свои должные формы.

Миллионы людей в России сегодня ждут, когда уже все это закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни. Это и есть вуаль бесчувствия. И пока она есть, ничего закончиться для них не может.
Twitter
Апофеоз
Чилик @Chilikto
javascript
Военные медики
Twitter
Кузькин отец
Данил Денежкин 🇺🇦🦎 @denezhken
Я общаюсь с людьми из разных социальных слоев с разным достатком. Но знаете, что их объединяет? Их всё устраивает. Нет, конечно митинги в защиту Навального и вот эта спецоперация им доставляют определённое беспокойство, но не более. В основном их всё устраивает! ⬇
Данил Денежкин 🇺🇦🦎 @denezhken
Я негодую, психую, меня бомбит, я вижу, что мы летим камне вниз, а их всё устраивает.
Знаете чего я хочу? Чтобы мы упали на самое дно, чтобы советский союз вернулся к нам в самом худшем проявлении, чтобы они воочию увидели весь тот ужас, о котором я пытался их предупредить. ⬇
Twitter
Старший клуб
Kaloy Akhilgov @akaloy
На этом фото наш коллега Виталий Белявский, управляющий партнёр крупной украинской юридической фирмы. Отказался уезжать и эмигрировать из страны, вступил в вооружённые силы Украины и погиб в боях за Ирпень, освобождая Киевскую область от российских военных.
Twitter
Злий Конопляний Джмелик @DimSel007
Госпітальєри🤘🤘🤘
Офтоп
Окопавшийся Тарас
Украинские военные возвращают стиральную машину, отобранную у российских военных, обратно в магазин
ivendar
и про детей

"И понедельник покатился первым камнем с горы..."
/Ночные снайперы/

Больше статей
null