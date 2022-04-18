Forbes: Роскомнадзор разрабатывает систему защиты российских сайтов от DDoS-атак в рамках закона о суверенном интернете Статьи редакции
Идея возникла после массовых хакерских атак на государственные ресурсы после начала вооружённого конфликта на Украине.
Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты российских ресурсов от иностранных DDoS-атак — об этом Forbes рассказал близкий к ведомству источник, а также подтвердил другой источник в АП. Проект могут запустить уже к осени 2022 года, сейчас обсуждаются детали с поставщиком оборудования.
В системе фильтрации трафика, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете, уже предусмотрена защита от DDoS-атак, но только от нескольких видов, поэтому обеспечить эффективную и качественную защиту сейчас невозможно. Кроме того, система может обрабатывать до 100 Гб трафика в секунду, ведомство хочет увеличить показатель «в несколько раз».
Начиная с 24 февраля зарубежные хакеры начали регулярно атаковать сайты правительственных организаций и различных российских компаний, призывая остановить конфликт на Украине. Представитель центра безопасности Positive Technologies рассказал, что количество DDoS-атак на ресурсы увеличилось с десятков ежемесячно до сотен тысяч каждую неделю.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Нарушителям закона грозит до года лишения свободы.
Если заблочить сайт, то и ддосить никто не будет.😏😏😏
Так и делают, куча российских сайтов уже пару месяцев как не работают из-за границы или vpn.
Звучит как угроза
Для пилорамы
Пердёж в лужу. Им бы стандартные методы освоить.
Они освоили стандартный метод "ЗАПРЕТИТЬ!11" и в целом исходят исключительно от него.
на любой забитый гвоздь найдется отвертка. пора бы роскомнадзору уже понять это.
не отвертка, а гвоздодёр. Как отвёрткой гвозди то крутить?
отверстие расширяешь и выстаскиваешь.
гвоздодёр это уже профессиональное оборудование
Говорят, что с гвоздями в России проблемы
Получится национальная система защиты от Интернета :)
Запретить 192.168.1.1
это анальное огораживание на новоязе?
Есть несколько примеров, когда падает именно от фильтрации трафика. То есть падают гос сайты именно потому, что их шибко активно защищают.
Но что делать? Ждём нового витка.
Все кто будет сотрудничать с роскомнадзором не айтишники, а черви-пидоры.
Вот и предлог для внедрения копии большого китайского фаервола.