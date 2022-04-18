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Forbes: Роскомнадзор разрабатывает систему защиты российских сайтов от DDoS-атак в рамках закона о суверенном интернете Статьи редакции

Идея возникла после массовых хакерских атак на государственные ресурсы после начала вооружённого конфликта на Украине.

Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты российских ресурсов от иностранных DDoS-атак — об этом Forbes рассказал близкий к ведомству источник, а также подтвердил другой источник в АП. Проект могут запустить уже к осени 2022 года, сейчас обсуждаются детали с поставщиком оборудования.

В системе фильтрации трафика, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете, уже предусмотрена защита от DDoS-атак, но только от нескольких видов, поэтому обеспечить эффективную и качественную защиту сейчас невозможно. Кроме того, система может обрабатывать до 100 Гб трафика в секунду, ведомство хочет увеличить показатель «в несколько раз».

Начиная с 24 февраля зарубежные хакеры начали регулярно атаковать сайты правительственных организаций и различных российских компаний, призывая остановить конфликт на Украине. Представитель центра безопасности Positive Technologies рассказал, что количество DDoS-атак на ресурсы увеличилось с десятков ежемесячно до сотен тысяч каждую неделю.

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Софья Сажнева
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Действия за неделю обратились в хаос: хакеры «кладут» сайты и СМИ обеих сторон, взламывают приложения. Появляются IT-армии, а группировки раскалываются изнутри. Но самых разрушительных атак пока не было.

Филиппо Монтефорте, AFP 

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#конфликтнаукраине #технологии #кибератаки #новости

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16 комментариев
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Андрей А

Если заблочить сайт, то и ддосить никто не будет.😏😏😏

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Популярный звук

Так и делают, куча российских сайтов уже пару месяцев как не работают из-за границы или vpn.

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Lockheed Martin Goose F-45

Звучит как угроза

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ВTopHuk

Для пилорамы

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rchnmy

Пердёж в лужу. Им бы стандартные методы освоить.

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Гусь

Они освоили стандартный метод "ЗАПРЕТИТЬ!11" и в целом исходят исключительно от него.

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M.R.T.

на любой забитый гвоздь найдется отвертка. пора бы роскомнадзору уже понять это.

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Органический корабль

не отвертка, а гвоздодёр. Как отвёрткой гвозди то крутить?

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M.R.T.

отверстие расширяешь и выстаскиваешь.
гвоздодёр это уже профессиональное оборудование

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Атомный микроскоп

Говорят, что с гвоздями в России проблемы

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Раненый томагавк_два

Получится национальная система защиты от Интернета :)

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Атомный микроскоп

Запретить 192.168.1.1

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испанский смех

это анальное огораживание на новоязе?

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Савелий

Есть несколько примеров, когда падает именно от фильтрации трафика. То есть падают гос сайты именно потому, что их шибко активно защищают.
Но что делать? Ждём нового витка.

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Andy

Все кто будет сотрудничать с роскомнадзором не айтишники, а черви-пидоры.

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Anton Baraka

Вот и предлог для внедрения копии большого китайского фаервола.

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Ненужный огонь

Ой, а что случилось?

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Кузькин отец
Данил Денежкин 🇺🇦🦎 @denezhken
Я общаюсь с людьми из разных социальных слоев с разным достатком. Но знаете, что их объединяет? Их всё устраивает. Нет, конечно митинги в защиту Навального и вот эта спецоперация им доставляют определённое беспокойство, но не более. В основном их всё устраивает! ⬇
Данил Денежкин 🇺🇦🦎 @denezhken
Я негодую, психую, меня бомбит, я вижу, что мы летим камне вниз, а их всё устраивает.
Знаете чего я хочу? Чтобы мы упали на самое дно, чтобы советский союз вернулся к нам в самом худшем проявлении, чтобы они воочию увидели весь тот ужас, о котором я пытался их предупредить. ⬇
ivendar
и про детей

"И понедельник покатился первым камнем с горы..."
/Ночные снайперы/

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Военные медики
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Злий Конопляний Джмелик @DimSel007
Госпітальєри🤘🤘🤘
Мнения
Грядущий велосипед
РОГОВ_РОГОВ
РУССКОЕ БЕСЧУВСТВИЕ

Невозможно читать новости про Украину. Разрушенные дома и города, убитые семьи. Вот эта машина, в которой ехала, спасаясь, семья с двумя детьми. И все они убиты. Убиты. Откинулась голова, странно выгнута шея, скрючена рука. Мальчик. У него в рюкзаке ipad с и...
РУССКОЕ БЕСЧУВСТВИЕ

Невозможно читать новости про Украину. Разрушенные дома и города, убитые семьи. Вот эта машина, в которой ехала, спасаясь, семья с двумя детьми. И все они убиты. Убиты. Откинулась голова, странно выгнута шея, скрючена рука. Мальчик. У него в рюкзаке ipad с играми. Просто так, возле дороги.

Это чтобы Украина не вступала в НАТО?

Я сам объясняю, как устроено это. Как устроен мир, в котором люди, спасая свой ближний круг, примиряются с ложью. Но это объяснение - оно нужно для понимания, но ничего не меняет. Спасение своего мира - это содействие или непротивление в уничтожении чужого. И за это нам всем придется ответить.

Это бесчувствие - какая-то страшная тень, родившаяся в недрах постсоветского транзита. Казавшаяся неприятной, но не страшной пеной, и вдруг обернувшаяся русским фашизмом.

Думала ли фрау Мюллер о том моменте, когда еврейские дети заходили, неловко наталкиваясь друг на друга и притихшие, в газовую камеру. Да, ни боже мой, она не желала им зла. Она была немного недовольна показной заносчивостью Запада и еврейского капитала. Она хотела простой Германии без этих новомодных выдумок и гей-парадов.

Конечно, она и правда всех этих подробностей не знала.Но она отлично знала, что у нее есть под рукой вуаль бесчувствия. Которая поможет ей пережить эти смутные времена до той поры, когда уже НИЧЕГО ТАКОГО не будет. И мир обретет свои должные формы.

Миллионы людей в России сегодня ждут, когда уже все это закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни. Это и есть вуаль бесчувствия. И пока она есть, ничего закончиться для них не может.
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