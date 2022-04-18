Новости

Сайт Human Rights Watch недоступен — Роскомнадзор заблокировал статью правозащитной организации о ситуации на Украине Статьи редакции

Ведомство также заблокировало более 20 сайтов разных украинских СМИ.

Скриншот из сервиса Global Check

17 апреля Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры РФ внёс в реестр запрещённых сайтов русскоязычную статью международной правозащитной организации Human Rights Watch, посвящённую вооружённому конфликту на Украине. Хотя ведомство ограничило лишь конкретный материал, блокировка осуществляется по HTTPS, из-за чего сайт оказался полностью недоступен у большинства российских операторов связи, сообщает «Роскомсвобода».

Также ведомство заблокировал сайты 24 украинских СМИ, в числе которых оказались «Апостроф», «Газета.ua», «Сегодня», MigNews и другие.

Human Rights Watch — неправительственная правозащитная организация, которая занимается документированием и расследованием нарушений прав человека в разных странах.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#блокировки #роскомнадзор #новости #конфликтнаукраине

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13 комментариев
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Бетонный кофе

В России нет прав, а значит можно их не защищать.

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Следственный франт

Символичная картинка

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rchnmy

Смерть Путина порадует меня меньше, чем расформирование Роскомнадзора и уголовные дела в отношении всех его сотрудников.

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Кирилл

РКН просто исполняет законы, которые написаны думой и подписаны президентом.

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rchnmy

Мы ничего не можем поделать: это приказ.

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Спичрайтер Трампа

Вот ведь дебилизм. Песков напрямую говорит, что юзает ВПН, а эти гордо рапортуют, что чего то заблокировали. Сколько там людей работает в РКН ? Несколько сотен, тысяч ? Куча бабла за з/п уходит

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Проедемте в Братеево

Хроники фашизма

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Пятая колонка

сайты 24 украинских СМИ :)) а российских сколько?) а так ничего нового

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Следственный франт

Human Rights Watch — неправительственная правозащитная организация, которая занимается документированием и расследованием нарушений прав человека в разных странах
 Деду такое не нужно

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испанский смех

На каком основании заблокировали статью?

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Eugene

Наверное, «фейк» опубликовали.

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испанский смех

Ньюс?

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Eugene

Ну типа

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