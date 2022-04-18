Я негодую, психую, меня бомбит, я вижу, что мы летим камне вниз, а их всё устраивает.

Знаете чего я хочу? Чтобы мы упали на самое дно, чтобы советский союз вернулся к нам в самом худшем проявлении, чтобы они воочию увидели весь тот ужас, о котором я пытался их предупредить. ⬇