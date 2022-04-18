Сайт Human Rights Watch недоступен — Роскомнадзор заблокировал статью правозащитной организации о ситуации на Украине Статьи редакции
Ведомство также заблокировало более 20 сайтов разных украинских СМИ.
17 апреля Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры РФ внёс в реестр запрещённых сайтов русскоязычную статью международной правозащитной организации Human Rights Watch, посвящённую вооружённому конфликту на Украине. Хотя ведомство ограничило лишь конкретный материал, блокировка осуществляется по HTTPS, из-за чего сайт оказался полностью недоступен у большинства российских операторов связи, сообщает «Роскомсвобода».
Также ведомство заблокировал сайты 24 украинских СМИ, в числе которых оказались «Апостроф», «Газета.ua», «Сегодня», MigNews и другие.
Human Rights Watch — неправительственная правозащитная организация, которая занимается документированием и расследованием нарушений прав человека в разных странах.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Нарушителям закона грозит до года лишения свободы.
Ранее сервис полностью ушёл из страны.
В России нет прав, а значит можно их не защищать.
Символичная картинка
Смерть Путина порадует меня меньше, чем расформирование Роскомнадзора и уголовные дела в отношении всех его сотрудников.
РКН просто исполняет законы, которые написаны думой и подписаны президентом.
Мы ничего не можем поделать: это приказ.
Вот ведь дебилизм. Песков напрямую говорит, что юзает ВПН, а эти гордо рапортуют, что чего то заблокировали. Сколько там людей работает в РКН ? Несколько сотен, тысяч ? Куча бабла за з/п уходит
Хроники фашизма
сайты 24 украинских СМИ :)) а российских сколько?) а так ничего нового
Human Rights Watch — неправительственная правозащитная организация, которая занимается документированием и расследованием нарушений прав человека в разных странах
Деду такое не нужно
На каком основании заблокировали статью?
Наверное, «фейк» опубликовали.
Ньюс?
Ну типа