Spotify пропал из российских App Store и Google Play Статьи редакции
Ранее сервис полностью ушёл из страны.
Приложение сервиса больше не могут скачать пользователи российских App Store и Google Play. На это обратили внимание издания iPhones и iXBT. Представители компании официально не заявляли о его удалении.
- 3 марта Spotify закрыл офис в России «на неопределённый срок» из-за событий на Украине. 6 марта компания объявила о приостановке подписки Premium для пользователей из России — это было связано с уходом Visa и Mastercard;
- С 11 апреля Spotify стали полностью недоступен в России — как подписка Premium, так и бесплатная версия. Тогда сервис предлагал сменить регион, чтобы сохранить аккаунт.
Spotify работал в России с июля 2020 года. В компании называли запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории.
700 просмотров
Власти Испании признали уголовным преступлением попытки активистов и медработников отговорить женщин от аборта Статьи редакции
Нарушителям закона грозит до года лишения свободы.
Сайт Human Rights Watch недоступен — Роскомнадзор заблокировал статью правозащитной организации о ситуации на Украине Статьи редакции
Ведомство также заблокировало более 20 сайтов разных украинских СМИ.
Apple Music лучше и дешевле. Я плачу всего лишь 500 тенге.
Почему не в рублях платишь? Ты одобряешь санкции??
ya kazah
Казахи это русские, которые забывали посещать офтальмолога.
Необходимо вернуть братский народ
Если бы ты забывал посещать стоматолога, то смог бы стать прародителем около народа.
около
Ты хотел сказать нового??
Нет.
СЕКУНДОЧКУ
У меня все ходы записаны.
Ладно, я знаю, что ты напюздюкал.
казах из Украины
попавсі
но зачем
Плачу 169. Мне норм. Одна из самых крупных библиотек.
Не троллинг, офк.
не троллинг
Осталось интерфейс сделать для андроида, а не "бля ну ебните шоб как на айфоне было"
Apple Music лагает даже на топовых Android смартфонах, это сделано специально. Да и со spotify не нужно создавать Apple ID и прочую чушь.
+ отсутсвует бесплатная версия.
тенге что такое
Иди те нахуй тварины!!😁😁😁😁😜😜
У меня Ютуб вансед и Яндекс музыка нахуй вашу капиталистическую парашу не надо!😎😎💪
Вансед который скоро сдохнет и яндекс помойка в которой нечего слушать толком скоро будет)
Продам айфон со сбербанком и спотифаем, рассмотрю обмен на трешку в центре
Готов обменять на акулу из Икеа, но только если айфон не старше айфона 11)
Всё возвращается ко временам олдскула когда те кому реально нужен спотифай заводили импортные аки или качали апкшки, платили через три погибели за него и пользовались приложением которое не советует никаких Егоров Кридов и прочую шляпу в предложку и просто работает, такое себе решение для понторезов, ну либо сидеть на том что есть на рус рынке
Иными словами, пора вспомнить про нашу народную смекалочку
Уже сейчас например есть вариант с индийским аккаунтом. Это для тех, у кого уже скачано приложение
https://dtf.ru/u/30550-flaws/1118861-dlya-teh-kto-ne-mozhet-bez-spotify
У меня в гугл плее тоже не находит
Был пацан и нет пацана