Новости

Spotify пропал из российских App Store и Google Play Статьи редакции

Ранее сервис полностью ушёл из страны.

Приложение сервиса больше не могут скачать пользователи российских App Store и Google Play. На это обратили внимание издания iPhones и iXBT. Представители компании официально не заявляли о его удалении.

  • 3 марта Spotify закрыл офис в России «на неопределённый срок» из-за событий на Украине. 6 марта компания объявила о приостановке подписки Premium для пользователей из России — это было связано с уходом Visa и Mastercard;
  • С 11 апреля Spotify стали полностью недоступен в России — как подписка Premium, так и бесплатная версия. Тогда сервис предлагал сменить регион, чтобы сохранить аккаунт.

  • Spotify работал в России с июля 2020 года. В компании называли запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории.

#новости #spotify

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29 комментариев
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Дмитрий Орлов

Apple Music лучше и дешевле. Я плачу всего лишь 500 тенге.

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Геологический Валера

Почему не в рублях платишь? Ты одобряешь санкции??

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Дмитрий Орлов

ya kazah

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Геологический Валера

Казахи это русские, которые забывали посещать офтальмолога.
Необходимо вернуть братский народ

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Бетонный кофе

Если бы ты забывал посещать стоматолога, то смог бы стать прародителем около народа.

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Геологический Валера

около
 Ты хотел сказать нового??

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Бетонный кофе

Нет.

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Бетонный кофе

СЕКУНДОЧКУ

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Бетонный кофе

У меня все ходы записаны.

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Бетонный кофе

Ладно, я знаю, что ты напюздюкал.

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Легендарный хот-дог

казах из Украины

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Яблан Пердиня
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Яблан Пердиня

попавсі

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Легендарный хот-дог

но зачем

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Бетонный кофе

Плачу 169. Мне норм. Одна из самых крупных библиотек.

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Бетонный кофе

Не троллинг, офк.

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Дмитрий Орлов

не троллинг

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Осталось интерфейс сделать для андроида, а не "бля ну ебните шоб как на айфоне было"

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Вечерний Петя

Apple Music лагает даже на топовых Android смартфонах, это сделано специально. Да и со spotify не нужно создавать Apple ID и прочую чушь.

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Интернет

+ отсутсвует бесплатная версия.

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Легендарный хот-дог

тенге что такое

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Геологический Валера

Иди те нахуй тварины!!😁😁😁😁😜😜
У меня Ютуб вансед и Яндекс музыка нахуй вашу капиталистическую парашу не надо!😎😎💪

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Органический корабль

Вансед который скоро сдохнет и яндекс помойка в которой нечего слушать толком скоро будет)

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Опизденевший Егора

Продам айфон со сбербанком и спотифаем, рассмотрю обмен на трешку в центре

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Леонид Гудимов

Готов обменять на акулу из Икеа, но только если айфон не старше айфона 11)

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Леонид Гудимов

Всё возвращается ко временам олдскула когда те кому реально нужен спотифай заводили импортные аки или качали апкшки, платили через три погибели за него и пользовались приложением которое не советует никаких Егоров Кридов и прочую шляпу в предложку и просто работает, такое себе решение для понторезов, ну либо сидеть на том что есть на рус рынке

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Андрей Охапкин

Иными словами, пора вспомнить про нашу народную смекалочку
Уже сейчас например есть вариант с индийским аккаунтом. Это для тех, у кого уже скачано приложение
https://dtf.ru/u/30550-flaws/1118861-dlya-teh-kto-ne-mozhet-bez-spotify

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Слава

У меня в гугл плее тоже не находит

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Сеня

Был пацан и нет пацана

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