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Молчаливый пришелец

Paramount прекратит вещание своих каналов в России

По ТВ перестанут показывать Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD.

Телеграм-канал «Кабельщик» написал, что операторы получили уведомления от Paramount о прекращении вещания её телеканалов с 20 апреля.

На сайте MTV Russia никаких объявлений о приостановке работы не было. Сайт «Nickelodeon Россия» ещё с середины марта перенаправляет на глобальный сайт канала. По данным веб-архива, он был доступен последний раз 13 марта.

Компания Paramount сообщила, что уходит с российского рынка, ещё в середине марта. Во внутренней рассылке для сотрудников президент компании Боб Бакиш заявил, что «для приостановки вещания каналов и лицензирования контента потребуется больше времени из-за существующих контрактных, технических и партнёрских сложностей», пишет Variety.

#новости #ктоушёл

264 просмотров
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10 комментариев
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Органический корабль

Ни мультиков ни музыки смотрите сольвёва и радуйтесь

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Lee
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Ядерный файл

Да не нужны нам ваши западные детские развлекательные каналы, создадим свои каналы с советскими мультфильмами, которые будут смотреть наши детки. А музыкальные каналы и подавно не нужны, там одна похоть и разврат.

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ШАБАШ

Всё про секос и норкотеки.

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Органический корабль

Начать стоит просмотр с Чиполино и сокровищ затонувших кораблей

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Грядущий велосипед

А музыкальные каналы и подавно не нужны, там одна похоть и разврат.
 Но ведь можно ансамбль песни и пляски Российской армии показывать

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Выгодный хичхакер

В моем детстве кабельный оператор поменял фокс кидс на советскую парашу, я бля еще более унылее и душнее не смотрел мультфильмов, чем советских

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Универсальный волк

Штош

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Paul Filatov

Ни ка ких бо льше ве че риии нок

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чипизадница

как телек стал бесполезной железякой. хотя он стал бесполезной железякой уже после ухода tlc и id

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Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.

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