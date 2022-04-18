Paramount прекратит вещание своих каналов в России





Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.



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Обращение нашего главного редактора Сергея Смирнова: Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.«Медиазона» работает только для наших читателей и уже несколько лет продолжает существовать и развиваться благодаря вашей поддержке.Сейчас мы оказались в очень сложной ситуации из-за наложенных на российские банки санкций и ухода из страны Visa и MasterCard — за один месяц мы лишились 70% ваших регулярных пожертвований.Поэтому мы снова обращаемся к вам — пожалуйста, оформите регулярное пожертвование, помогите «Медиазоне» работать и быть.Пока что мы продолжаем принимать пожертвования из России. С началом войны их стало меньше, а через некоторое время нам могут просто заблокировать счет (под любым предлогом) — и даже этой возможности не останется.Если у вас есть карта иностранного банка, оформите донат «Медиазоне». Если у вас есть друзья или родные за границей — расскажите им о «Медиазоне».Если вы знаете людей, которые хотят помогать российским журналистам, но не знают русского — у нас есть английская версия страницы донатов (и теперь мы переводим часть наших статей).Если вы можете сделать пожертвование в крипте — у нас есть кошельки во всех основных криптовалютах.Только с вашей помощью мы сможем дальше работать и рассказывать о самом безумном и важном — теперь совсем без цензуры и давления РоскомнадзораОбращение нашего главного редактора Сергея Смирнова: https://youtu.be/pjh35JLZjnM

Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...