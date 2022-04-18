Paramount прекратит вещание своих каналов в России

По ТВ перестанут показывать Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD.
Телеграм-канал «Кабельщик» написал, что операторы получили уведомления от Paramount о прекращении вещания её телеканалов с 20 апреля.
На сайте MTV Russia никаких объявлений о приостановке работы не было. Сайт «Nickelodeon Россия» ещё с середины марта перенаправляет на глобальный сайт канала. По данным веб-архива, он был доступен последний раз 13 марта.
Компания Paramount сообщила, что уходит с российского рынка, ещё в середине марта. Во внутренней рассылке для сотрудников президент компании Боб Бакиш заявил, что «для приостановки вещания каналов и лицензирования контента потребуется больше времени из-за существующих контрактных, технических и партнёрских сложностей», пишет Variety.
С 24 февраля в России были заблокированы «Радио Свобода», «Настоящее Время», «Крым.Реалии», «Голос Америки», New Times, «Тайга.инфо», DOXA, «Эхо Москвы», «Дождь», «Медуза», Русская служба Би-Би-Си, Deutsche Welle и другие. Телеканал «Дождь», радио «Эхо Москвы» и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
Ранее сервис полностью ушёл из страны.
Ведомство также заблокировало более 20 сайтов разных украинских СМИ.
Нарушителям закона грозит до года лишения свободы.
Ни мультиков ни музыки смотрите сольвёва и радуйтесь
Да не нужны нам ваши западные детские развлекательные каналы, создадим свои каналы с советскими мультфильмами, которые будут смотреть наши детки. А музыкальные каналы и подавно не нужны, там одна похоть и разврат.
Всё про секос и норкотеки.
Начать стоит просмотр с Чиполино и сокровищ затонувших кораблей
А музыкальные каналы и подавно не нужны, там одна похоть и разврат.
Но ведь можно ансамбль песни и пляски Российской армии показывать
В моем детстве кабельный оператор поменял фокс кидс на советскую парашу, я бля еще более унылее и душнее не смотрел мультфильмов, чем советских
Штош
Ни ка ких бо льше ве че риии нок
как телек стал бесполезной железякой. хотя он стал бесполезной железякой уже после ухода tlc и id