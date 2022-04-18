При задержании одного активиста ударили и отобрали камеру. Его госпитализировали. «Задержание всех — это месть за то, что между сотрудником полиции и Юрием Измайловым произошёл конфликт, в результате чего сотрудник полиции ударил Измайлова в бок и отобрал видеокамеру, на которую мог попасть данный инцидент. Всех присутствовавших забрали в опорный пункт, затем в отдел полиции. Удар Юрию пришелся в бок, где у него швы от операции. В результате активист сейчас находится в городской клинической больнице», — сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Василий Дубков.