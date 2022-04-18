Новости

В Новосибирске задержали пятерых активистов, снимавших видео об уличной пыли Статьи редакции

Одного из них госпитализировали после удара полицейского.

В Новосибирске во время съёмок ролика о пыли в городе полицейские задержали активистов Ивана Фролова, Андрея Кайгородцева, Юлию Костенич, Виктора Поддубного и Юрия Измайлова. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала их знакомая Дарья Горбылева.

Активисты собрались в Первомайском сквере, чтобы снять ролик об уличной пыли, отметила в разговоре с «Сибирь.Реалии» Горбылева. Пыль — одна из проблем, за которую жители критикуют мэрию и мэра Анатолия Локтя.

При задержании одного активиста ударили и отобрали камеру. Его госпитализировали. «Задержание всех — это месть за то, что между сотрудником полиции и Юрием Измайловым произошёл конфликт, в результате чего сотрудник полиции ударил Измайлова в бок и отобрал видеокамеру, на которую мог попасть данный инцидент. Всех присутствовавших забрали в опорный пункт, затем в отдел полиции. Удар Юрию пришелся в бок, где у него швы от операции. В результате активист сейчас находится в городской клинической больнице», — сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Василий Дубков.

Через несколько часов всех задержанных отпустили без составления протоколов.

#новости #полиция #акции

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15 комментариев
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Что за пыль? Может смог?

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norm
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Сладкий жар

У них есть смог от пожаров, но есть отдельно от него и пыль.
https://www.change.org/p/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5

Подпишите петицию
Избавьте город от страшной пыли в Новосибирске
www.change.org
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алюминиевый огурец

Ангельская

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Glory to Ukraine

На войну этих полицаев нахуй. Всех лояльных режиму туда

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Галоперидол спас Россию

В один крейсер

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Gedevan

В крейсере не хватит места. Звезду смерти строить надо.

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nnm

Чтобы они там украинцев избивали? Такой себе вы придумали способ утилизации биомусора

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whatAboutThis

По одному, чтобы безопасно было для украинцев

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Регулярный Валера

Депылизация

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Бетонный кофе

Депынязация.

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чипизадница

вот вы баянисты

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Gedevan

Госпаде бля, куда эти люди полезли? Какая нахуй война? Они с пылью справиться не могут.

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Сладкий жар

У них пыль давно, с 1930-х годов уже пыльно в городе.

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Выгодный хичхакер

Полиция РФ — фашисты и агрессивный скам

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Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.

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