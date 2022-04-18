В Новосибирске задержали пятерых активистов, снимавших видео об уличной пыли Статьи редакции
Одного из них госпитализировали после удара полицейского.
В Новосибирске во время съёмок ролика о пыли в городе полицейские задержали активистов Ивана Фролова, Андрея Кайгородцева, Юлию Костенич, Виктора Поддубного и Юрия Измайлова. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала их знакомая Дарья Горбылева.
Активисты собрались в Первомайском сквере, чтобы снять ролик об уличной пыли, отметила в разговоре с «Сибирь.Реалии» Горбылева. Пыль — одна из проблем, за которую жители критикуют мэрию и мэра Анатолия Локтя.
При задержании одного активиста ударили и отобрали камеру. Его госпитализировали. «Задержание всех — это месть за то, что между сотрудником полиции и Юрием Измайловым произошёл конфликт, в результате чего сотрудник полиции ударил Измайлова в бок и отобрал видеокамеру, на которую мог попасть данный инцидент. Всех присутствовавших забрали в опорный пункт, затем в отдел полиции. Удар Юрию пришелся в бок, где у него швы от операции. В результате активист сейчас находится в городской клинической больнице», — сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Василий Дубков.
Через несколько часов всех задержанных отпустили без составления протоколов.
Ведомство также заблокировало более 20 сайтов разных украинских СМИ.
С 24 февраля в России были заблокированы «Радио Свобода», «Настоящее Время», «Крым.Реалии», «Голос Америки», New Times, «Тайга.инфо», DOXA, «Эхо Москвы», «Дождь», «Медуза», Русская служба Би-Би-Си, Deutsche Welle и другие. Телеканал «Дождь», радио «Эхо Москвы» и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
Ранее сервис полностью ушёл из страны.
Нарушителям закона грозит до года лишения свободы.
Что за пыль? Может смог?
У них есть смог от пожаров, но есть отдельно от него и пыль.
https://www.change.org/p/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
Ангельская
На войну этих полицаев нахуй. Всех лояльных режиму туда
В один крейсер
В крейсере не хватит места. Звезду смерти строить надо.
Чтобы они там украинцев избивали? Такой себе вы придумали способ утилизации биомусора
По одному, чтобы безопасно было для украинцев
Депылизация
Депынязация.
вот вы баянисты
Госпаде бля, куда эти люди полезли? Какая нахуй война? Они с пылью справиться не могут.
У них пыль давно, с 1930-х годов уже пыльно в городе.
Полиция РФ — фашисты и агрессивный скам